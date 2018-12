Dha Yurt Bülteni-8

04 Aralık 2018 Salı 12:07



KAYSERİ MERKEZLİ İKİ AYRI FETÖ OPERASYONU: 51 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA (EK)1)BALKON KİLERİNDE SAKLANAN PROFESÖR YAKALANDIKayseri Emniyet Müdürlüğünün TEM ve KOM ekiplerince, FETÖ/PYD'nin gaybubet evlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, Erciyes Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilmiş profesör M.A., oturduğu apartmanın balkonunda özel olarak yapılmış 2 kapılı kilerde yakalandı. Hakkında mahkeme kararıyla alınmış yakalama kararı olan Profesör M.A nın Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi 8 katındaki apartman dairesine baskın yapan TEM polisleri, evde önce aradıkları şüpheliyi bulamadı. Daha sonra balkonda önüne koltuklar konularak kamufle edilmiş bir kapısı da oturma odasına açılan kilerde gizlenen M.A yakalanarak gözaltına alındı.Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, FETÖ terör örgütüne yönelik Kayseri merkezli çifte operasyonun sürdüğünü, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre yeni gözaltılar olabileceğini, Kayseri polisinin 2 başarılı operasyona imza attığını söyledi.Oktay ENSARİ-KAYSERİ/DHA=========================================================2)'MADENCİLER ÖLÜNCE HATIRLANIYOR'ZONGULDAK'ta, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, çalışma zorlukları ve geçim dertlerine rağmen mesleklerini severek yapıyor. Maden işçisi Günaydın Demirel kazalar olunca, ölünce hatırlandıklarını belirterek, "Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatırlanıyoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altında binlerce işçi çalıştığını, ekmek mücadelesinde olduklarının bilinmesini istiyoruz." dedi. Emeğin başkenti olarak bilinen Türkiye'nin en büyük taşkömürü havzası Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel maden şirketlerinde çalışan yaklaşık 12 bin işçi bulunuyor. Bu sayı ruhsatsız kaçak ocaklarda çalışan işçilerde eklendiğinde daha da artıyor. Zonguldak'ta TTK, özel ve kaçak ocaklarda her yıl ortalama 10 işçi hayatını kaybediyor. 2018 Aralık ayına kadar geçen sürede ölen 8 işçinin tamamı kaçak ocaklarda hayatını kaybetti. Yerin metrelerce altında, insan bedeninin güçlükle girebildiği derinliklerde kömür kazarak alın terleriyle ekmek parasını kazanan madenciler, çalışmaktan ve geçim derdinden tüm dünyada kutlanan madenciler gününü bile hatırlamakta güçlük çekiyor.EN BÜYÜK HAYALLERİ SAĞSALİM EMEKLİ OLABİLMEKKilimli ilçesine bağlı özel maden şirketinde çalışan maden işçilerinin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde çalışmalarının 1 gününü DHA ekibi görüntüledi. Servisle işe gelen maden işçileri, kıyafetlerini değiştirdikten sonra yerüstündeki hazırlıklarını yapıyor. Yeraltında kullanacakları tahkimatları hazırlayan işçiler, ardından ocağa inerek 8 saat boyunca kömür kazıp ekmek paralarını kazanıyor. 11 yıllık maden işçisi Günaydın Demirel, tüm maden işçilerine kazasız mesailer dileyerek Dünya Madenciler Günü'nü kutladığını söyledi. İşçilerin tüm isteğinin kazasız, sıkıntısız, sağlıklı bir şekilde çalışmak ve emekli olabilmek olduğunu belirten Demirel, şöyle dedi:"Dünya madencileri gününde devam ediyoruz çalışmaya. Biz garip madenciyiz. Yeraltında şehitlerimiz oluyor. Kaçak ocaklarda olsun, diğer ocaklarda olsun. Biz kazalar olunca, ölümler olunca hatırlanıyoruz. Bunlar için üzülüyoruz. Yerin altında binlerce işçi çalıştığını, ekmek mücadelesinde olduklarının bilinmesini istiyoruz. Biz burada aile gibiyiz. Birlikte işe geliyoruz, birlikte gidiyoruz. Tahkimatımızı yapıyoruz. Kömür çıkarıyoruz. İşten çıktığımız zaman ailemizi arıyoruz. 'Biz çıktık, bir sıkıntımız yok' diyoruz. Evden çıkarken de çoluk çocuğumuz, eşimiz bize 'hayırlı işler' demesi yetiyor. İşçi dayanışması çok önemli. Biz burada kardeş gibi aile gibi yaşıyoruz. Aynı masada yemek yiyoruz. Birlikte yer altında çalışıyoruz. Madenci dayanışması çok farklı."İşçilerden Abdülkadir Ese, 10 yıldan bu yana maden işçisi olarak çalıştığını anlatarak, "İster istemez yoruluyorsunuz. Beden gücüyle çalışılan meslek olduğu için biraz yorucu olabiliyor. Biz alıştık. Bizi en çok ocaklarda ki ölümler üzüyor. O ocaktaki arkadaşlarımızla birebir aynı üzüntüyü yaşıyoruz." dedi.MADEN MÜHENDİSİ: 'GÜVENLİK OLMAZSA OLMAZIMIZ'İşçilerden sorumlu maden mühendisi Samet Akduman (27) işçilerin gerekli tertibatı almalarının ardından ocağa girdiklerini, çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. İşçilerin sağ salim mesailerini bitirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Akduman, "İşçiler alın terleriyle ekmek paralarını kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizde onların iş sağlığı ve güvenliği konusunda güvenli ortamda çalışmaları için gerekli önlemleri alıyoruz. Ocak içinde havalandırma en önemli şeylerden biri. Hava gazlarını ölçüyoruz. Yanımızda el cihazıyla sürekli kontrol ediyoruz. Ocak içinde ayrıca gaz ölçen istasyonlarımız var. Güvenlik olmazsa olmazımız. Bu şekilde hep birlikte ekmek paramızı kazanıyoruz." diye konuştu.Maden şirketi sahibi Mustafa Bektaş ise işçilerle aile gibi olduklarını, çoğu işçiyle yıllardır birlikte çalıştıklarını söyleyerek, "Patron işçi ilişkimiz yok. Herkes işini yapıyor. Hepsi benim arkadaşım. Tüm işçilerin Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Yaklaşık 160 kişiye istihdam imkanı sağlıyoruz." dedi. Ardından da görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayvan severlerin tepki gösterdiği görüntüler üzerine güvenlik güçleri kimliğini ve adresini belirlediği N.K.'yi evinde gözaltına alındı. N.K. hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'ndan işlem yapılacağı belirtildi. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada da "Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, hayvan hakları ve hayvanlara yapılan eziyetlerin önlenmesine yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. Edirne Ticaret Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, 5 ay sürecek olan kursta esnafa pratik ve hızlı konuşma eğitimi verdiklerini ve yabancılarla esnafın daha iyi anlaşabileceklerini söyledi.Türkiye'de döviz kurunun artmasıyla birlikte Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler, artık tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılamaya başladı. Neredeyse her gün gelen turistlerle anlaşmakta zorlanan esnaf için ise Edirne Valiliği ve Edirne Ticaret ve Sanayi öncülüğünde dil kursları açıldı. Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki iki salonda haftanın 3 günü verilmeye başlanan kurslara esnaflarda yoğun ilgi gösterdi. Kurslarda esnaflara turistlerle daha anlaşarak ticaret yapabilmesi için pratik konuşma eğitimleri veriliyor.Kentin trafiğe kapalı ve en yoğun olan Saraçlar Caddesi'nde kafe işleten Ali Tamer Kuday, yabancı turistlerle daha iyi anlaşabilmek için kursa katıldığını ifade ederek, "Yunanca kursunu duyunca geldim. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerle esnafımız arasında dil sorunu oluyordu. Ticaret yaparken anlaşabilmek için kursa gelmeyi tercih ettim. Alfabe ile başladık, hem kente, hem de esnafa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü gelen müşterilerle konuşamıyoruz. Onları anlamıyoruz, onlarda anlatamıyor. Bu kurstan sonra çok iyi anlaşacağız" dedi.136 SAATTE KONUŞMAYI ÖĞRENECEKLEREsnaflara Yunanca kursu veren Serra Yazıcı Özel, esnafın dil sorununu 136 saatlik kurs ile aşacaklarını belirterek, "Edirne'ye sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan çok turist geliyor. Bu da esnafımız arasında bir dil sorununu ortaya çıkardı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası bunun için esnaflara yönelik ücretsiz dil kursu açtı. Ben Edirneli esnaflara Yunanca dersleri veriyorum. Karşılama, renkler, sayılar gibi öncelikli konuşma dili ancak Nisan ayına kadar esnafımız her durum için hazırlıklı olacak ve daha iyi iletişim kuracak. Kursun sonunda esnafımız sertifika alacak" şeklinde konuştu.Dil kursuna katılan esnaflardan Fahriye Gencan (55), kurslardan çok memnun olduğunu belirterek, "Esnaf olarak ticari anlamda iletişim kurabilmek için kursa geldim. İlk olarak harfleri öğrendik, her geçen gün daha çok öğrenerek iletişim sorununu aşacağı. Bunun için geliyoruz zaten" dedi.Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, son 10 ayda kente 2 milyonun üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi. Esnafın yabancı turistlerle olan dil sorununu ortadan kaldırmak için dil kursları açtıklarını kaydeden Zıpkınkurt, "Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenler Edirne'de alışveriş yapıyor. Bizde Sanayi ve Ticaret Odası olarak Yunanca ve Bulgarca dil kursu açarak, gelen turistlerle daha iyi iletişim kurması için ortak bir çalışma yaptık. Kurslar devam ederken, kamu çalışanlarından da talepler geliyor. Onlarda gündelik konuşma anlamında dil kursu almak istiyor. Bundan sonra periyodik olarak kurslara devam edeceğiz. Yabancı turistler geldiklerinde kendi dillerinde iletişim kuran esnaflardan memnun kalıyor. Alışveriş yaptıklarını istediklerini bulma açısından yabancı hissetmiyor, esnafla sıcak bir bağ oluşturuyor. Ticaret açısından dil kurslarının önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.Özel araçları ve düzenlenen turlarla kente gelen Yunan ve Bulgar turistler Euro ile Bulgar para birimi Leva'nın Türk lirasına karşı yüksek kur farkını avantaja çevirerek, başta 'sosyete parası' olarak bilinen Ulus Pazarı olmak üzere market ve AVM'lerden alışveriş yapıyor. Proje ile hem tarihe karışmış el becerileri ortaya çıkacak, hem de kadınlar el emeklerinin karşılığını alacak. Proje ortaklarının temin edeceği malzemeler ile kadınlar ürettikleri ürünleri turistik eşya olarak piyasaya sürecek. Turistlere el, kol çantası, anahtarlık, bere, şal, tişört gibi eşyalar olarak satılacak olan işlenmiş eşyalardan elde edilecek paralar ise köylü kadınlara dağıtılacak. Akıncılar Beldesinde başlatılan projenin zamanla Kahta'nın tüm köylerine yayılması da planlanıyor.