Dha Yurt Bülteni-8

1)SERVİS MİDİBÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOMOBİLE ÇARPIP DEVRİLDİ: 35 YARALI İzmir 'in Bergama ilçesinde, rafineri işçilerini taşıyan servis midibüsünün, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile ve bariyerlere çarpıp devrildiği kazada 35 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale Karayolu Zeytindağ Kavşağı'nda meydana geldi. Bergama'dan Aliağa yönüne giden 35 S01216 servis midibüsü, önce kırmızı ışıkta bekleyen 34 ANB 882 plakalı otomobile, ardından da bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. Devrilip, ters dönen midibüsteki işçilerden Halil Çamullu (31), Kadir Kabak (32), Cihan Boduroğlu (36), Halil Nihat Döken (52), Özgür Geçkin (36), İbrahim Akkıllı (52), İbrahim Akın (31), Murat Akınçtürk (41), Özcan Dolaksız (36), Duran Aytaş (51), Ali Yaradılmış (57), Osman Durman (61), Aydın Yıldız (28), Bircan Kara (27), Şevket İlisu (34), Volkan Kuş (31), Emrah Altman (33), Emir Efe (18), Erdoğan Kurşun (37), Özkan Yıldız (35), Tugay Ayhan (24), Cemil Bombaycı (26), Bilgehan Karadiken (19), İbrahim Gül (39), Cem Kasa (22), Tacim Keklik'in (56) de aralarında bulunduğu toplam 35 kişi yaralandı. Yaralılardan 26'sı Bergama'daki Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Aliağa Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Aliağa'daki bir rafinerinin kadrolu işçisi olduğu öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma , servis midibüsü şoförünü gözaltına aldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Kaza yerinden görüntü-Kaza yapan araçların görüntüsüHaber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),==================================================== Termal otelde korkutan yangın (EK)2)OTEL TAMAMEN TAHLİYE EDİLDİ Hatay Valisi Rahmi Doğan Erzin ilçesinde yangın çıkan termal otelde incelemelerde bulundu. Daha sonra açıklama yapan Doğan şöyle konuştu: " Sabah saatlerinde başlayan bir yangın var. Büyük ihtimalle kalorifer dairesinde başlayan bir yangın. İlk anda müdahale ediliyor. Otelin bütün odaları kontrol edildi. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız otelden tahliye edildi. Dumandan etkilenen 25 kişi hastanelere intikal etti. Onun dışında herhangi bir zayiatımız yok. ekiplerimiz Osmaniye Dörtyol 'dan hareket ederek müdahale etmiştir. Hastaneye götürülenlerin durumları ağır değil. Yangının çıkış nedeni ile ilgili net bir durum yok. Teknik çalışma yapılacak. Her şey incelenecek, eksikleri varsa neyse gereken yapılacak."Görüntü Dökümü--------------------------Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın açıklamasıSÜRE: 01'18" BOYUT: 144 MBHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/ERZİN,(Hatay),===================================================3)ENGELLİLER ASANSÖR BOZUK OLUNCA KAPIDA KALDIADAPAZARI'nda engelliler için yapılacak cami ve külliye projesinin tanıtım programına asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi. Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir üzüntüsünü dile getirerek, "Neden burayı tercih etmişler, asansörün problemli olduğunu biliyorlar? Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar?" dedi. Adapazarı İlçe Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, engelliler için içerisinde cami ve dini-bilimsel eğitim alanları, konferans salonları, spor salonları, konaklama alanının bulunduğu bir külliye inşa edilecek. Projenin tanıtım programı kent merkezindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Müftüsü İhsan Açık ve şehir protokolü katılırken, engellilerin salona girememesi programa gölge düşürdü. Kendileri için inşa edilecek dünyada tek olacak projenin tanıtımına salondaki engelli asansörü bozuk olduğu için giremeyen engelliler, yağmurlu havanın altında programın bitmesini bekledi. Salon girişinde bekleyen engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir büyük şaşkınlık yaşadı. Neden içeriye giremedikleri sorulduğunda, "Özellikle böyle bir projede olacağımız için çok mutlu olacaktık ama olamadık" cevabını alan Vali Nayir, üzüldüğünü dile getirdi.Bunun programı düzenleyenlerin hatası olduğunu belirten Vali Nayir, "Neden burayı tercih etmişler, asansörün problemli olduğunu biliyorlar? Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar? Gönlümüz sizi yukarda görmek ister ama. Bundan sonraki yerler size uygun yerler olacak." diye konuştu.Bu konuşmanın ardından protokol üyeleri salona girerken engelliler, tanıtım boyunca burada kaldı.Görüntü Dökümü---------------------------Valinin gelişi-Engeliler ile vali arasındaki diyalog-Toplantıdan görüntüler-Projenin tanıtım videosu-DetaylarHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),==================================================4)HAKKINDA 41 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN CİNAYET ZANLISI, SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI Van 'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet zanlısı, İstanbul 'a gitmek isterken Ferit Melen Havalimanı'nda sahte kimlikte yakalanarak gözaltına alındı.Van'dan İstanbula gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen ve başkasına ait A.K. ismini kullanan, şahıs havalimanındaki giriş kontrol nokasında geçtiğ sırada durumundan şüphelenilmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldı. Sürücü belgesinde başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan şahsın yapılan kimlik tespitinde gerçek isminin F.K olduğu belirlendi. Hakkında "Adam Öldürme Cürümleri", "Kasten Öldürme" ve "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından 41 yıl 8 ay cezası bulunduğu tespit edilen F.K., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü--------------------------Güvenlik kamerası-Van Ferit Melen havalimanındaki güvenlik noktasındang eçen F.K isimli şahıs-Şahsın yaılan kimlik sorgusu-A.K, güvenlik görevlisi ile dışarı götürülürkenHaber: Behçet DALMAZ/VAN,-==================================================5)BİTLİS'TE PKK 'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Bitlis 'in Hizan ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hizan'a bağlı Yolbilen ve Yaylacık köyleri kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyondaki arazi arama- tarama faaliyetlerinde; 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ile şarjörü, çeşitli cins ve miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı madde düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış ateşleme sistemi ve kablo, 1 flash bellek ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi. Malzemeler, uzman ekipler tarafından kontrollü olarak imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürdürülüyor.Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -==================================================6)YUMURTADAN YUMURTA ÇIKTI Erzurum 'un Oltu ilçesinde oturan Sadık Albayrak , beslediği tavuklarından birinin yumurtasının içinden bir başka yumurta çıktı. Albayrak, "Böyle bir şey ne duydum ne de gördüm" dedi.Aslanpaşa Mahallesinde oturan ve ilçede konfeksiyonculuk yapan Sadık Albayrak (58), beslediği tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti. Albayrak, sepete doldurduğu yumurtalardan birinin büyük olması dikkatini çekti. Kahvaltı için omlet yapmak isteyen Albayrak, içerisinde çift sarı olduğunu tahmin ettiği yumutayı kırdığında bir başka yumurtanın olduğunu görünce şaşırdı. Evli ve 4 çocuk babası Yumurtayı eşi ve çocuklarına gösterdiğinde onların da çok şaşırdığını söyleyen Sadık Albayrak sunları söyledi:"Evimin bahçesinde tavuk besliyorum. Her sabah kümese girer, yumutaları toplarım. Yine kime gidip yumurtaları toplarken bir yumurtanın diğer yumurtalara oranla daha büyük olduğunu gördüm. İçerisinde çift sarı olabilecğini düşündüm. Kahvaltı için büyük yumutayı kırınca gözlerime inanamadım. Yumurta içinde yumurta çıktı. Yıllardır tavuk beslerim, yumurtanın içinden iki, hatta üç sarı çıktığını gördüm ama yumurta çıktığını ne gördüm ne de duydum. Yumurtayı kırdığım gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor."Veteriner hekim Mehmet Çalışkan çift yumurtarının çok nadir görünen bir olayı olduğunu söyleyerek, "Ama yaşamda olmayacak bir şey yok.Görüntü Dökümü---------------------------Sadık Albayrak ile röp-Kırık yumurtadan detay-Beycan Onatın yumurtayı kırması içinden diğer yumurtayı çıkarması-Tavukların yem ymesinden detayHaber - Kamera: Dursun Murat AYDIN/ Oltu,ERZURUM,