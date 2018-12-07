Dha Yurt Bülteni -8

07 Aralık 2018 Cuma 12:49



07 Aralık 2018 Cuma 12:49

DHA YURT BÜLTENİ -8İSTİSMAR SANIĞININ ANNESİ 'SENİN ÇOCUĞUN KIZ DEĞİL, UNUTUR' DEMİŞErzurum'un Aşkale ilçesinde akrabası olan ortaokul öğrencisi Y.G.'ye (14) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Y.G.'nin (27) tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Y.G.'nin annesi A.G., "Sanığın annesi Ş.G., evime gelip, 'Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider' diye şikayetçi olmamamızı istedi" dedi.Aşkale'de iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın ardından aileler, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Aşkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, ortaokul öğrencisi Y.G. adlı erkek çocuğun, akrabası ve komşusu olan Y.G.'nin cinsel istismarına uğradığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Savcılık, rehber öğretmeninden, Y.G. ile bağlantı kurmasını istedi. Y.G., öğretmene ilkokul yıllarından itibaren cinsel istismara uğradığını anlattı.Çocuk İzleme Merkezi'nde de ifadesi alınan ortaokul öğrencisi Y.G., "İlk kez 9-10 yaşlarında bana istismarda bulundu. Beni götürdüğü çatı katında bu eylemi yaptı. Daha sonraki yıllarda da benzer şekilde istismar eylemleri oldu. 7'nci sınıftayken aynı teklifi yapınca durumu aileme anlattım. Bundan dolayı iki aile arasında kavga çıktı" diye konuştu.Gözaltına alınan Y.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek, iftiraya uğradığını savundu. Y.G., 30 Mart günü tutuklanarak cezaevine konuldu.Y.G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül, "14 yaşında bir öğrencinin kırsal alanda cinsel istismara uğradığını açıklamasının ve bu durumunun kendisine zor duruma sokacağını bile bile tutarlı beyanlar ile eylemi anlatmasının iftira olarak değerlendirilemeyeceği, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, Y.G. suçlamaları yine kabul etmedi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Y.G., cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti.Duruşmada sanıktan şikayetçi olan Y.G.'nin annesi A.G. de dinlendi. Anne ifadesinde, ailenin sürekli evlerine gelerek, kendilerine şikayetten vazgeçmeleri konusunda baskı yaptığını anlattı. Anne A.G., "Sanığın annesi Ş.G. evime gelerek, 'Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider' diyor. Bizi her gördükleri yerde 'Çocuğumun adını kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz' diyorlar. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı erteledi.Görüntü Dökümü-------Erzurum Adliyesinden görüntülerHaber: Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, -=================DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL YANDI, 3 KİŞİ YARALANDIAfyonkarahisar'da, aydınlatma direğine çarpan otomobil, motor bölümünden alev alarak yanarken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Afyonkarahisar merkez Kanlıca Mahallesi'ndeki kaza, 28 Kasım Çarşamba günü saat 23.30'da meydana geldi. Zübeyde Hanım Caddesi'nde seyreden Serdar Yazmen'in kullandığı 03 KT 172 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sol tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümü alev alarak yanmaya başladı. Kazayı fark edenler sürücü Yazmen ve araçtaki 2 yolcusunu çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.KAZI ANI KAMERADADiğer yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamarasına yansıdı. Görüntülerde, seyreden aracın direğe çarptığı ve alev aldığı, çevredekilerin gelerek yaralılar araçtan çıkardığı görülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----Aracın direğe çarpma anı-Kaza esnasında aracın ön tarafından dumanların gelmesi-Kaza sonrası sürücülerin yardım etmesi-Genel detaylarHaber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, -===============KÜLÇE ALTIN DİYE PARKE TAŞINI 50 BİN LİRAYA SATTILARAfyonkarahisar'da Hakan Ö. ve Muhammet T., sosyal medyadan tanıştıkları Eskişehir'de oturan Yasin A.'ya, külçe altın diye parke taşı sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.Bolvadin ilçesinde oturan Hakan Ö. ve Muhammet T., külçe altın olduğunu iddia ettikleri sarıya boyanmış parke taşını 50 bin liraya satmak için, Eskişehir'de hayvancılık yapan Yasin A. ile sosyal medya üzerinden anlaştı. Eskişehir'den 5 Aralık Çarşamba günü Bolvadin'e gelen Yasin A., Bolova Kavşağı'nda Hakan Ö. ve Muhammet T. ile buluştu.Yasin A., külçe altın aldığını düşünerek 50 bin lira ödedi. Yasin A., daha sonra yaptığı kontrolde aldığı külçenin sarıya boyanmış parke taşı olduğunu fark edince Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldu. Mobese kameraları ve çevredeki işyelerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aynı gün Hakan Ö. ve Muhammet T.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORHaber: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR -===============BİNGÖL'DE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA AİT GIDA MADDESİ ELE GEÇİRİLDİBİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, toprağa gömülü vaziyette 3 plastik bidon içerisinde bol miktarda, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Genç ilçesi kırasılında düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Bingöl Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Bingöl İl J.K.lığı tarafından Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında, icra edilen operasyon kapsamında; 90 kg şeker, 65 kg pirinç, 61 kg tuz, 40 kg bulgur, 35 kg makarna, 30 kg salça, 18 kg zeytin, 18 kg sıvı ayçiçek yağı, 9 kg çay, 75 adet hamur mayası, 30 adet ıslak mendil, 20 kg kalıp sabun, 18 kg jeneratör yağı, 200 adet boş torba, 24 adet çay kaşığı, 8 adet kürek, 6 kg çivi, 2 adet testere, 2 adet kazma, 1 adet 6x80 m branda, 1 adet tencere ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.BİNGÖL, -================Edirne'de 11 ayda 70 bin 160 göçmen yakalandıEdirne'de son 11 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen 70 bin 160 göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılarının sınırı geçmek isteyen göçmenlerden kişi başı 1500 dolar, FETÖ ve diğer terör örgütü şüphelilerinden de en az 2500 euro aldıkları öğrenildi.Yaşadıkları ülkelerden ekonomik koşullar ya da iç savaş nedeniyle kaçarak Türkiye'ye giriş yapan göçmenler, Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'ye geliyor. 'Düzensiz göçmen' diye tanımlanan kaçaklar, Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a ya da kara sınırını kullanarak Bulgaristan'a geçmek için 'organizatör' ya da 'kılavuz' olarak bilinen insan kaçakçılarına yüklü miktarlarda paralar ödeyerek kaçmaya çalışıyor. Ancak kaçak göçmenlerin Avrupa hayali, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları'nın yanı sıra Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı denetimlerle son buluyor.Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda Edirne'de geçen yıl 47 bin 731 kaçak göçmen yakalanırken, bu yıl bu sayı neredeyse iki katına çıktı. Edirne Göç İdaresi verilerine göre, 2015 yılında 21 bin 953, 2016 yılında 29 bin 670, 2017 yılında 47 bin 731 'düzensiz göçmen' yakalanan kentte, bu yılın ilk 11 ayında bu rakam 70 bin 160'a çıktı. Avrupa ülkelerine gitmek isterken sınırda yakalananlar arasında en çok sırasıyla Suriye, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu kaçaklar yer alıyor.KİŞİ BAŞI 1500 DOLAR VERİYORLARGöçmenlerin Yunanistan ya da Bulgaristan'a yasa dışı yolarak gidebilmek için insan kaçakçılarına kişi başı en az 1500 dolar ödedikleri öğrenildi. 'Organizatör' ya da 'kılavuz' denilen kaçakçıların küçük yaştaki çocuklar için yüzde 50 indirim yaparak 750 dolar aldıkları belirtildi. Sadece geçen Kasım ayında yakalanan 7 bin kadar göçmenden 3 bini, yasa dışı geçtikleri Yunanistan'da polis tarafından şiddet görerek zorla geri gönderildiklerini söyledi. Edirne Göç İdaresi'nde yüz yüze yapılan görüşmelerde, kaçaklardan 300 kadarı, Yunanistan'da polisin para, cep telefonu ve elbiselerine el koyduğunu ve Meriç Nehri üzerinden yarı çıplak olarak Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.5 GÜNDE 4 KAÇAĞIN CESEDİ BULUNDUYunanistan'ın şiddet uygulayıp geri gönderdiği öne sürülen göçmenlerden 4'ü, sınırdaki Adasarhanlı ve Akçadam köylerinde ölü bulundu. Yarı çıplak bulunan göçmenlerin donarak öldükleri tespit edildi. Çok sayıda kaçak göçmen ise yıl içerisinde Meriç Nehri'nde botları devrilerek yaşamını yitirdi.FETÖ ŞÜPHELİLERİNE FARKLI TARİFEİnsan kaçakçıları, göçmenlerin yanı sıra haklarında soruşturma bulunan terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK ve DHKP/C üyelerini para karşılığında Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçırıyor. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda edilen bilgilere göre, insan kaçakçılarının FETÖ ve diğer terör örgütü üyelerinden sınırı geçmeleri karşılığında en az 2500 euro para aldıkları belirlendi. Güvenlik güçlerinde sınırlarda yapılan denetimlerde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana 250 kadar FETÖ şüphelisi sınırda yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenlere ve terör örgütü üyelerine kılavuzluk yapan 100 kadar şüpheli de güvenlik güçlerinin operasyonları sayesinde yakalandı.SON OPERASYONDA 29 ŞÜPHELİ YAKALANDIEdirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün kent merkezi ve sınır ilçelerde düzenlenen operasyonda, FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırdığı öne sürülen 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.Haber: Engin ÖZMEN/EDİRNE, -