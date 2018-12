Dha Yurt Bülteni-8

09 Aralık 2018 Pazar 13:22



09 Aralık 2018 Pazar 13:22

Kırgız asıllı yengesini boğarak öldüren sanık: Gözüm döndüAntalya'nın Manavgat ilçesinde şubat ayında ağabeyiyle boşanma aşamasında olan Kırgız asıllı yengesi Ekaterina Çetin'i (34) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Çetin (46), "Namus meselesinden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Çetin, olay günü evde bir erkeğin olduğunu öne sürdü.Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi'nde şubat ayında ağabeyinin eşi Kırgız asıllı Ekaterina Çetin'i boşanma davasından bir gün önce boğarak öldüren Mehmet Çetin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın görülmesine Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çetin, sanık avukatı ve yakınları katılırken, Ekaterina Çetin'in ailesi ve Kırgızistan'da yaşadığı belirtilen eşi ve çocuklarından katılan olmadı. Mahkeme heyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahillik talebini kabul etti.Kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı sanıktan olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Sanık Mehmet Çetin, "Namus meselesinden gözüm döndü. Bir anlık öfkeyle kendimi tutamadım" dedi. Mahkeme başkanının daha önceki verdiği ifadelerde çelişkiler olduğunu belirtmesi üzerine sanık Mehmet Çetin, yengesiyle ağabeyinin boşanma davası olduğunu belirterek, kendisini daha önce de bir kez erkeklerle gördüğünü ve uyardığını anlattı.BOŞANMA DAVASI AÇILDIKardeşi H. Çetin ile birlikte Ekaterina ve çocuklarının olaydan 1 yıl önce Kırgızistan'a gittiklerini anlatan Mehmet Çetin, "2017 yılı ağustos ayında Ekaterina çocukların eğitimi için çocuklarla birlikte Manavgat'a geldi. Kardeşim Kırgızistan'da kaldı. Aradan geçen sürede kardeşim Ekaterina'ya aldatma nedeniyle boşanma davası açtı. Ancak bunu dava dosyasında belirtmediler. Davada resmi gerekçe olarak şiddetli geçimsizlik ifade edildi" diye konuştu.'TARTIŞTIK, ÖFKELENDİM'Olayın olduğu gün konuşmak amacıyla Ekaterina Çetin'in evine gittiğini belirten Mehmet Çetin, "Olay günü gittiğimde odada başka bir erkek vardı. Heyecandan önceki ifadelerimde belirtmemiştim. Ekaterina'yla konuşurken mutfak kapısının açıldığını fark ettim. Mutfağa gittiğim zaman maktül elime yapıştı, takip etmemi engelledi. Tartıştık, öfkelendim. Bir anlık öfkeyle eylemi gerçekleştirdim" dedi.Mahkeme başkanının olay günü üzerinde bulunan eldivenleri sorması üzerine sanık Mehmet Çetin, "Eldivenler montumun cebindeydi. Ellerimde sedef rahatsızlığı olduğu için çalıştığım yerde bulaşık yıkarken, sürekli kullanıyorum" diye yanıt verdi.'SABAH İŞİNE GİDİYORDU, AKŞAM GELİYORDU'Duruşmada tanıklık yapan Ekaterina Çetin'in ev sahibi A.K., kadının evine olay tarihinden birkaç ay önce taşındığını belirterek, "3 çocuğu vardı. Sabah işine gidiyordu, akşam geliyordu. Arada sırada sanık eve gelip çocukları alıp, okula götürüyordu. Ben kötü bir şey görmedim. Üst katta oturuyorum, olay günü herhangi bir şey duymadım" dedi.'BAZI ÇALIŞANLARLA ÇOK SAMİMİ GÖRDÜM'Sanık Mehmet Çetin'in yeğeni H.D., ifadesinde olayı görmediğini kaydederek, "Bir defa çalıştığı otele gitmiştim. Orada bazı çalışanlarla çok samimi olduğunu gördüm. Yabancı olduğu için bir şey demedim. O davranışları bizim insanlarımız yapsa çok yadırganırdı" diye konuştu.Sanık Mehmet Çetin'in kız kardeşi E.S. de Ekaterina Çetin'in ağabeyini Antalya'dan K. diye biriyle aldattığını, olaydan sonra sanığın boşandığı eşinin bunu WhatsApp üzerinden yaptıkları yazışmalarda kendisine söylediğini belirtti.Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV GÖRÜNTÜLER)---------------------------Cinayetin işlendiği evden görüntüEkaterina Çetin'in naaşının cenaze arabasına konulmasıMehmet Çetin'in adliyeye getirilmesiMehmet Çetin'in cezaevine götürülmesiEkaterina Çetin'in fotoğrafıHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),==========================================Salsa şampiyonu dansçı, balkondan düşerek öldü (2)'İNTİHAR' İDDİASITürkiye Salsa Şampiyonası'nı 4 kez kazanan ve ABD'de düzenlenen 'Dünya Latin Dansları Şampiyonası'ndaki salsa kategorisinde 3'üncü olan Cem Demir'in (25), dans okulunun kuruluş yıl dönümü için İstanbul'dan Adana'ya geldiği, dans gecesi sonrası arkadaşlarının evine geçip, içki içerek, dertleştiği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından arkadaşları, dansçı Cem Demir'in cenazesini almak için morga geldi. Arkadaşları, Demir'in 2 yıl önce annesini kanserden kaybettiğini, bu nedenle bunalımda olduğunu ve ekonomik sıkıntı yaşadığını söyledi. Cem Demir'in, olay öncesi kendilerine "Baba parasıyla geçinmek gururuma dokunuyor. Babama iyi bakın" dedikten sonra "Hava alacağım" diyerek balkona çıktığını, buradan da atladığını dile getiren arkadaşları, morg önünde gözyaşı döktü. Cem Demir'in cenazesinin, Bodrum'dan gelecek babasına teslim edileceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------------Cem Demir'in morg önünde ağlayan arkadaşlarıMorg tabelalarından genel detaylarCem Demir'in arkadaşlarından genel detaylarHaber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,=============================Bebek hayallerinden vazgeçtiler tek istekleri tedaviAntalya'da yaşayan Nurten Cengiz (43) ile Ali Cengiz (46) 20 yıl önce evlendi. Evliliklerinin ilk haftasında Ali Cengiz'in böbrekleri iflas edince diyaliz tedavisine başlandı. 2007 yılında Nurten Cengiz eşine böbreğini bağışladıktan sonra çift çocuk sahibi olma hayalleri için tüp bebek tedavisi gördü ancak 2016 yılında kalp yetersizliği teşhisi koyulan Ali Cengiz'in tedavisi için çift tüm birikimlerini harcadı ancak yine de gerekli olan parayı tamamlayamadı. 110 bin Türk Lirası'na daha ihtiyacı olan Ali Cengiz, "Yaşamak istiyorum. 20 yıldır eşimin mücadelesiyle yaşayabildim. Para bulunamazsa sonuç belli. Bana bir şey olursa eşimi arkamda borçlu bırakmak istemiyorum" dedi.Turizm sektöründe işçi olarak çalışan Ali Cengiz, 1998 yılında kendisi gibi turizm sektöründe çalışan Nurten Cengiz ile evlendi. Evliliklerinin birinci haftasında Ali Cengiz, gittiği hastanede böbrek fonksiyonlarının sona erdiğini ve acil böbrek nakli olması gerektiğini öğrendi. Nakil için Ulusal Organ Bekleme Listesi'ne adını yazdırıp bağış için beklemeye başlayan Ali Cengiz, 2007 yılına kadar diyalize girdi ve yüzde 82 engelli raporu verilerek malulen emekli edildi.EŞİNE BÖBREĞİNİ VERDİUygun böbreğin bulunmaması nedeniyle Nurten Cengiz bir böbreğini bağışlayarak eşini yaşama bağladı. Ancak Ali Cengiz 2016 yılında, uzun yıllar gördüğü diyaliz tedavisi nedeniyle kalbinde ağır hasar oluştuğunu ve yüzde 35 performansla çalıştığını öğrendi. Doktorlar, kalp pili takılmazsa Ali Cengiz'in fazla yaşayamayacağını söyledi.Çocuk sahibi olmak için tüp bebek tedavisi gören Nurten Cengiz ise bu amaçla ayırdığı tüm birikimini eşinin hayatta kalması için harcadı. Özel bir hastanede ameliyat edilen Ali Cengiz'e kalp pili takıldı.110 BİN TL İLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKAmeliyatın ardından geçen 2 yılın sonunda Ali Cengiz, şiddetli göğüs ağrısı ve çabuk yorulma şikayetiyle yeniden hastaneye başvurdu. Kalp kapağında kaçak tespit edilen Cengiz'e, açık ameliyat riskinin yüksek olduğu, bu nedenle mandallama (MitraClip) yöntemiyle tedavi edilmesi gerektiği söylendi. Ameliyat maliyetinin 160 bin TL'yi bulacağı söylenirken Cengiz ailesi yalnızca 50 bin liraları olduğunu ifade etti.'YAŞAMAK İSTİYORUM'Öksüz ve yetim büyüdüğünü, yıllarca tüm çabalarına rağmen çocuk sahibi de olamadığını belirten Ali Cengiz, eşinden başka kimsesi olmadığını söyledi. Ameliyat olmazsa yaşamını yitirebileceğini belirten Cengiz, "Yaşamak istiyorum. 20 yıldır eşimin mücadelesiyle yaşayabildim. Para bulunamazsa sonuç belli. Bana bir şey olursa eşimi arkamda borçlu bırakmak istemiyorum" dedi.'BU YAŞIMA KADAR HİÇ HAYAL KURAMADIM'Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gördüğünü, ellerinde sadece 50 bin lira kaldığını anlatan Nurten Cengiz de "Eşimin nefes almasını ve yanımda olmasını istiyorum. Bir ümit var ama maddi imkanım yok. Bu çaresizliğime inşallah bir hayırsever çare olur. Bu zamana kadar komşumdan bir bardak su dahi istemedim. Ama artık çaresiz kaldım. Bu yaşıma kadar hiç hayal kuramadım. Umarım destek buluruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ali Cengiz ve Nurten Cengiz detayAli Cengiz detayNurten Cengiz detayRÖP: Ali CengizRÖP: Nurten CengizHABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,==========================================Gelibolulular, Selin'e donör olmak için koştuÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde yaşayan lösemi hastası liseli Selin Çolak'a (17) uygun ilik bulunması için sosyal medyada başlatılan, 'Selin İlik Bekliyor' kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Gelibolulular, ilçeye gelen Kızılay Kan Merkezi aracına, Selin'e donör olmak için koşarken, arkadaşları ise hastalığıyla mücadelesine katkı sağlamak amacıyla, '1 bilet al, 1 umut ol' etkinliği düzenlendi.Gelibolu'nun Evreşe beldesinde Zeki Çolak (52) ve Mehtap Çolak (46) çiftçinin, Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2,5 ay önce lösemi teşhisi konulan kızları, Gelibolu Fen Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Selin Çolak'a destek çığ gibi büyüyor. Liseli Selin'in ilik nakli olup sağlığına kavuşması için annesi Mehtap Çolak, babası Zeki Çolak, yakınları, okuldaki öğretmenleri ve öğrenci arkadaşları geçtiğimiz günlerde sosyal medyada, 'Selin İlik Bekliyor' kampanyası başlattı. Çanakkale kent merkezi ardından Kızılay Kan Merkezi aracı bu kez de Selin için ilçeye geldi. Yüzlerce vatandaş, Selin Çolak'a donör olmak için sıraya girdi.'ELİMİZDEN GELENİ FAZLASIYLA YAPACAĞIZ'Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar ve siyasi partilerin temsilcileri de Selin'e destek verdi.Kendisi için başlatılan kampanyaya verilen destek nedeniyle duygulanan Selin Çolak, ailesiyle birlikte geldiği Gelibolu'da donör olmak isteyen kişilerle sohbet etti. Bu sırada duygulu anlar yaşandı. Belediye Başkanı Mustafa Özacar da Selin Çolak ile konuşup, moral verdi. Özacar, "Ne gerekiyorsa, elimizden gelenden fazlasını yapacağız. Seni hepimiz çok seviyoruz" dedi.Kendisine gösterilen ilgiden çok memnun olan Selin Çolak ise, bağış yapılan Kızılay aracı önündeki açıklamasında, "Öncelikle herkese geldiğiniz için, veremeyenler de gelip benim durumumu sorduğu, duyarlılık gösterdiği için çok teşekkür ediyorum. Sizin burada kök hücre bağışında bulunduğunuzu görmek beni o kadar mutlu etti ki sizin bizlere, bizim sizlere ihtiyacımız var. Ben ve benim gibi kişilere ilik nakli konusunda yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.IŞIKLAR BU KEZ SELİN İÇİN YANDILösemi hastası Selin Çolak için seferberlik ilan edilen Gelibolu ilçesinde, Sanat Merkezi de dün akşam, '1 Bilet al, 1 Umut ol' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, lösemi hastalarının sıkıntıları mesajlarla anlatıldı. Sanat Merkezi öğrencilerinin keman ve piyona konseriyle başlayan gecede sergilenen tiyatroda ise, lösemi hastalarının sıkıntıları anlatıldı. Etkinlikte, Selin Çolak ve ailesi de duygulu anlar yaşadı.Etkinliği düzenleyen Gelibolu Sanat Merkezi sahibi Cem ve Nuzhet Kılınç çifti, duygulu anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Gelibolu Sanat Merkezi'nin dans ve müzik hocası Cem Kılınç, "Kardeşimizin yanında olduğumuzu göstermek, moral vermek için kendisi yararına düzenledik bu geceyi. Yaşı küçük ama gerçekten yüreği büyük bu kardeşimiz mücadelesini kendisi de sürdürüyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKızılay Kan Merkezi aracı önünde kuyruk oluşturan vatandaşlardan görüntü.Form dolduran bir vatandaştan görüntü.Selin Çolak ile röp.Düzenlenen geceden görüntüler.Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),==========================================Engeline rağmen kendi işinin patronu olduŞırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan, ortopedik engelli Hamit Coşut (46), Türkiye İş Kurumu'ndan (İŞKUR) aldığı 50 bin liralık hibe desteğiyle tel örgü imalathanesi açtı. Mevsimlik işçi olarak yaklaşık 9 yıl çalıştığını belirten Coşut, "Artık işçi olarak çalışacak gücüm kalmadı. İnsan iş sahibi olunca çok mutlu oluyor. İş yeri açmak, benim her zaman hayalimdi" dedi.İŞKUR'un kendi işini kurmak isteyenlere yönelik projesine başvuran ortopedik engelli, 8 çocuk babası Hamit Coşut, 50 bin liralık hibe desteği aldı. Daha önce inşaatlarda boyacılık yaparak, geçimini sağlayan Coşut, hibe desteğiyle İdil'de tel örgü imalathanesi kurdu. Kendi işinin sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Coşut, İŞKUR yetkililerine teşekkür ederek, "Uzun yıllar inşaatlarda çalıştım. Batı illerinde 8-9 sene mevsimlik işçi olarak çalıştım. Artık işçi olarak çalışacak gücüm kalmadı. Engellilere yönelik 'Kendi İşini Kendin Kur Projesi' kapsamında tel örgü projesini yaptım. Allah'a şükür projem kabul edildi. Projem kabul olunca bende çok mutlu oldum. İnsan iş sahibi olunca çok mutlu oluyor. Böyle bir iş yeri açmak benim her zaman hayalimdi. Kaymakamlıktan, belediyeden, kamu kurumlarından tel örgülerimin alınması için destek bekliyorum" diye konuştu.Hamit Coşut'un kurduğu imalathaneyi ziyaret eden Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, İŞKUR olarak her zaman dezavantajlı gruplara destek verdiklerini söyledi. Başta engelliler olmak üzere tüm kesimler için böylesi projelere destek olacaklarını kaydeden Bora, şöyle konuştu:"Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, kamu istihdam kurumudur. Genel müdürümüz bizlere her zaman dezavantajlı grup olarak nitelendirdiğimiz gençler, bayanlar ve engellilere yönelik çalışmalarımızı hızlandırmamız ve destek vermemiz konusunda bize talimat verilmektedir. Biz de özellikle engelli vatandaşlarımıza kendi işlerini kurma projesi kapsamında yardımcı olmak istedik. Engelli kardeşim Hamit Coşut yanımıza geldi. İşsiz olduğunu söyledi. İş kurmak istediğini fakat elinde imkanı olmadığını söyledi. Biz de devletimizin engellilere ermiş olduğu kendi işini kurma projesi kapsamında vatandaşımızı hem bilgilendirdik hem de kendisine yardımcı olacağımızı söyledik. Kendi projesini yapıp bize getirdikten sonra personellerimizin yardımı ile Ankara İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne illettik. Genel Müdürlüğümüz tarafından projesi kabul edilerek vatandaşımız üretime geçmiş durumdadır. Şu anda çit teli üretimi yapmaktadır."'CANIGÖNÜLDEN DESTEK OLUYORUZ'Bahar aylarından itibaren tel örgülere yoğun talep olacağını belirten Bora, "İnşallah bahar ayının gelmesi ile yoğun yaşanacak talepten dolayı daha fazla üretim yapılacak. Kardeşimiz de 2- 3 kişiyi istihdam eder. Biz devlet olarak kurumlar olarak engellilerimize karşı hiçbir engel tanımadan canıgönülden destek oluyoruz. İnşallah engellilerimiz her türlü engeli aşarak kendi hayatlarını güzel bir şekilde devam ettirirler. Engelli kardeşimize kuruluş aşamasında kuruluş desteği olarak 3 bin TL, iş yerini işletme gideri olarak 11 bin TL, makine tesisat alımı olarak da 36 bin TL olmak üzere toplamda 50 bin TL hibe desteğimiz oldu. Bu paranın geri alınması ve ödemesi bulunmamaktadır. İnşallah bu sayıyı artırırız. Şırnak ilimizde bu güzel sevindirici projeleri artırarak vatandaşlarımızı devletin imkanları ile buluşturma adına çok daha büyük işler yapacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Biz bunun için çalışıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü -(ÖZEL)-Engelli Hamit Coşut'un makinede çalışması-Üretilen Malzemeler-Mehmet Sıddık Bora'nın Konuşması-Hamit Coşut'un konuşası-Genel ve Detay GörüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Bayram KAPLAN/İDİL(Şırnak),==========================================Polisten sahte içki operasyonuAntalya'nın Serik ilçesinde polisin bir villaya yaptığı operasyonda yüklü miktarda sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yılı fırsat bilerek sahte içki üretimi yapan ve bu sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Serik ilçesinde Y.K. adlı bir şüphelinin kiraladığı villada sahte içki üretimi yaptığı ve bu içkileri piyasaya sürdüğü belirlendi. Y.K.'nın kullandığı villaya operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 454 şişe sahte içki, çeşitli markalara ait 450 boş içki şişesi, 2 bin 265 sahte TAPDK bandrolü, çeşitli markalara ait 280 içki kapağı, 3 bin 895 içki boğaz ve şişe etiketi, 30 litre alkol, 1300 adet içki şişe kapşonu, 18 adet 30 litrelik boş bidon ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.K. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet etmek suçundan işlem başlatıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından; sahte içki üretimi yaparak, halk sağlığıyla oynayan, yasal ticaretin yapıldığı piyasada haksız rekabetle haksız kazanç sağlayarak bu şekilde devleti vergi yönünden büyük kayba uğratan kişi ve kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polis kamerasından operasyon görüntüleriHABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: SERİK,