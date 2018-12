Dha Yurt Bülteni -8

11 Aralık 2018 Salı 12:56



11 Aralık 2018 Salı 12:56

DHA YURT BÜLTENİ -8KAŞ'TA YAĞMUR VE HORTUM SERALARI VURDUAntalya'nın Kaş ve Finike ilçelerinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur ve hortum yaklaşık 30 dekar sera alanını vurdu. Seralar yıkılırken, içindeki ürünlerin çoğu telef oldu. Finike'de ise 2 tekne battı.Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında şiddetli yağmur sonrası hortum meydana geldi. Yağış ve hortum bölgedeki seralara zarar verdi. Birçok sera yerle bir olurken, bazılarının plastik örtüleri parçalandı. Seralardaki birçok ürün zarar görürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 dekar sera alanında zarar olduğu tespit edildi. Olay sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı.Üreticiler sabah erken saatlerden itibaren seralarında zarar görmeyen ürünleri toplamaya başladı.FİNİKE'DEKİ 2 TEKNE BATTIFinike'de ise dün saat 20.30 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar ve yağış 23.00'e kadar etkili oldu. Fırtına sırasında Finike Balıkçı Barınağı karşısındaki tahta iskeleye bağlı duran iki amatör balıkçı teknesi battı. Tarımsal alanda da etkili olan fırtınada Turunçova Mahallesi'ndeki 1 dönümlük alanda bulunan sera çöktü, bazı seraların da naylonları uçtu.RÜZGARIN ŞİDDETİ 114 KİLOMETREYE ULAŞTIFinike merkez ve Saklısu istasyonu verilerine göre Finike ilçe merkezinde metrekareye 18.2 kilogram, Saklısu Mahallesi'ne metrekareye 10.6 kilogram yağış düşerken, rüzgarın hızı da saatte 69 kilometre ile 114 kilometre arasında ölçüldü.Görüntü Dökümü--------------Fırtınada batan amatör balıkçı teknesiHABER- KAMERA: Ahmet ACAR- Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),================OTOMOBİL DENİZE DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI2 KİŞİYİ BALIKÇILAR KURTARDIBartın'ın Amasra ilçesinde limanda otomobil denize düştü. Balıkçılar otomobilde bulunan 2 kişiyi kurtarırken, otomobilin denize düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay dün gece saatlerinde Amasra Büyük Liman'da meydana geldi. Okan Arslan idaresindeki 74 DE 434 plakalı otomobil denize düştü. Limanda bulunan balıkçılar can simidi atarak Okan Arslan ve Cansu Aras'ı tekneye alarak kurtardı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sulara gömülen otomobil ise Batı Karadeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalgıç Timi tarafından halatların bağlanmasıyla çekici ile sudan çıkarıldı.OTOMOBİLİN DENİZE DÜŞME ANI TEKNENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIOtomobilin denize düşme anı bir balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Limanda ilerleyen otomobilin suya düştüğü, çevredekilerin peşinden koştuğu görüldü. Otomobilin direk suya düşmesi nedeniyle sürücünün limanın bittiği yeri görmediği düşünüldü. 2 kişiyi kurtarma anları ise cep telefonuyla görüntülendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Otomobilin denize düşme anıKurtarma çalışmalarından görüntüHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, DHA==================ÖĞRENCİ SERVİSİ ÇÖKEN YOLA SAPLANDITekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde öğrenci servis minibüsü alt yapı çalışmaları ve yağmur nedeniyle bozulan yolun çökmesi üzerine, oluşan çukura saplandı.Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde Kamil Akkaya'nın kullandığı 59 J 2230 plakalı öğrenci servis minibüsü Alaaddin Caddesi üzerinden Atılgan Sokak'a döndüğü esnada altyapı çalışmaları ve yağış nedeniyle bozulan yol çöktü ve servis aracı bulunduğu yere saplandı. Yolun çökmesiyle birlikte paniğe kapılan şoför ve öğrenciler araçtan inmeyi başarırken, yola saplanan araç kısa süre sonra çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.Duruma tepki gösteren vatandaşlar, bu olayların mahallede sık sık yaşandığını belirterek, yetkililere tepki gösterdi. Vatandaşlar, yetkililerden yol sorununa çözüm bulmalarını istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Olay yerinden detay görüntü-Vatandaşların duruma tepki göstermesi-Yola saplanan servis aracı-Servis aracından detaylar-DetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),-=================18 YAŞINDAKİ MUHTAR ADAYIÇorum'da geçen yıl liseyi bitiren Hilal Demiral (18), Kale Mahalle Muhtarlığına aday oldu. Seçim çalışmalarına başlayan Demiral, esnaf ziyaretinde bulundu.Geçen yıl liseden mezun olan ve bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan Hilal Demiral, 31 Mart'taki yerel seçimler için Kale Mahalle Muhtarlığına aday olduğunu açıkladı. İl Seçim Kurulu'na giderek başvurusunu yapan Demiral, seçim çalışmalarına da başladı. Ev ve iş yerlerini ziyaret eden Hilal Demiral, mahalle sakinlerine projelerini anlattı.Üç ay önce 18 yaşına girdiğini söyleyen Hilal Demiral, "Amacım önce milletvekili olmaktı. Sonra karar alıp ilk adımımı muhtarlıkla atmak istedim. Mahallemiz adına bazı projelerim var. Özellikle yol konusunda, aydınlatma konusunda çok hassasım. Mahallemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak lambaları mahallemin her yerini aydınlatmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle sakinlerine sonuna kadar açık ve arandığı zaman bulunan bir muhtarlığımız olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dolayıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü bulmak için çaba harcayacağım. Tertemiz, pırıl pırıl bir mahalle vadediyorum. Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum. Bana oy veren vermeyen herkesin muhtarı olup onları kucaklayacağım. Bana verilecek destekle gençlerin önünün açılacağına inanıyorum" dedi.Hacer Demiral ise kardeşi Hilal Demiral'in her zaman yanında olacağını ve aile olarak kendisine tam destek olduklarını söyledi.Görüntü Dökümü:-----------Muhtar adayı Hilal Demiral Röp.-Ablası Hacer Demiral Röp.-Muhtar adayının kahvehane ve diğer esnaflardan oy istemesi-Detaylar(SÜRE: 5. 56 Dk) (BOYUT: 620 MB)Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM,=================ÇINAR YIKILMASIN, DİYE DALLARINI İTFAİYE HORTUMUYLA BAĞLADILARBursa'nın İznik ilçesindeki 1256 yıllık çınar ağacı, giderek, çürüyor. Yıkılmaya yüz tutan ağacın ayakta tutulabilmesi için dalları itfaiye hortumuyla bağlandı. İlçe sakinleri, adını bitişiğindeki mezarda yatan Osmanlı'nın ilk müderrislerinden Davud-i Kayseri'den alan çınarın, uzun zamandır bakım görmediğini söyledi. İznikliler, dalları itfaiye hortumuyla bağlı ağaçtan üzerlerine yıkılabileceği endişesiyle uzak durmaya çalışıyor.İznik'i fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin ilk yaptırdığı Orhaniye Medresesi'ne müderris olarak atanan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk eğitimcisi Davud-i Kayseri'nin türbesinin hemen yakınında bulunan ve 762 yılında dikildiği belirtilen çınar ağacının gövdesi giderek, çürüyor. Yıkılmaya yüz tutan ağacın ayakta tutulabilmesi için dalları itfaiye hortumuyla bağlandı. Çınar ağacının dibindeki evde 59 yıldır yaşayan Türkan Sarı, "Çınar günden güne ölüyor. Dalları birbirine itfaiye hortumuyla bağlandı yoksa devrilecek. Kimse birbirine bağlı bu dalların yakınından geçmeye cesaret edemiyor" dedi.İlçe sakinlerinden Ahmet Yavuz ise "Yalova'dan bir uzman görevli gelip, ağaca bakım yapıyordu. Uzun zamandır o da gelmiyor. Ağaç çürüyor. Birçok yerli- yabancı ziyaretçi geliyor ve bu manzarayı görünce şaşırıyor" diye konuştu.DAVUD-İ KAYSERİ KİMDİR?Kayseri'de 1260 yılında doğan Davud-i Kayseri, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış İranlı mutasavvıf, filozof ve yazardır. Davud-i Kayseri, ilk Osmanlı medreselerinin kurucusu, başmüderrisidir. Muhyiddin Arabi'nin 'vahdet-i vücud' denilen sufi öğretisinin Osmanlı'daki ilk temsilcilerinden ve yorumcularından biri olan Davud-i Kayseri, 1350 yılında İznik'te yaşamını yitirmiş ve çınarın dibine defnedilmiştir.Görüntü dökümü;--------------------------Çınar ağacından detaylar-Hortumdan detaylar-Ağacın çevresinden detaylar-RöportajSüre: 1 dakika 53 saniye, Boyut: 210 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(BURSA),=================FETÖ SANIĞI DOÇENT İLE EŞİNE 6 YIL 3'ER AY HAPİSKayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada örgüt üyesi oldukları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Doç. Dr. Hakan B. ile araştırma görevlisi eşi Rüksan B., 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi tutuksuz sanıklar Doç. Dr. Hakan B., ile eşi ERÜ Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Rüksan B. ve avukatları hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan dava açılan çift, üzerlerine atılan suçlamaları reddederek, beraatlarını istedi.Doktor olarak çalıştığını ifade eden Hakan B., "Adalete inancım sonsuz. Gerçeğin elbet bir gün ortaya çıkacağına inanıyorum. 'ByLock' kullanmadım. Mor beyin mağduru olduğumu düşünüyorum. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.'ByLock' kullanmadığını önse süren Rüksan B. de "Adalet mülkün temelidir. Adalete olan güvenimi halen korumaktayım. 'ByLock' kullanmadım. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.Mahkeme,Hakan B. ile eşi Rüksan B.'yi, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay sürecini dikkate alarak çiftin tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -=================BAĞ EVİNDE YAKALANAN 8 FETÖ SANIĞINA EV HAPSİKayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanıp, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan ve bağ evinde yeniden örgütsel toplantı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin de aralarında bulunduğu 12 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu 8 sanığı ev hapsi şartıyla tahliye etti.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, geçen 6 Eylül'de merkez Melikgazi ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bağ evinde FETÖ/PDY üyelerinin her hafta toplantı yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis, bağ evine baskın yaptı. İddiaya göre, toplantı halindeki şüpheliler, polisi görünce kaçmaya çalıştı. 10 şüpheli, yakalanıp kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin kimlik ve UYAP kayıtlarında yapılan kontrollerde, 8'inin daha önce FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanıp yargılandığı, ceza alıp bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye oldukları belirlendi. Soruşturmayı genişleten Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce de benzer bir toplantıda bir araya geldikleri iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı. 12 şüpheliden Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Esat B., Murat Ö., Ali V. ve Tuğrul B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'örgüt üyesi' oldukları iddiasıyla ikinci kez yargılanmaya başlanan sanıklarla avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar verirken, tutuklu yargılanan Mustafa Ahi, Faruk Salih Erdoğan, Ömer Fenercioğlu, Mehmet Zahit Güleç, Mustafa Gültekin, Mehmet Sönmez, Aziz Karaman ve Şıhlı Mucuk'un ise, konutu terk etmeme şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, tahliye olan sanıkların haftada 2 gün adli kontrol kapsamında imza atmaları dışında ev hapsi ile cezalandırılmalarına karar vererek, duruşmayı 21 Şubat 2019'e erteledi.Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -===============