Dha Yurt Bülteni -8

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:05



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:05

DHA YURT BÜLTENİ -8(ÖZEL) - Sobadan zehirlenen anne öldü, oğlu tedavi altındaGaziantep'te, eşini işe gönderdikten sonra uyuyan Nuray Tekin (53) sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü, oğlu Yasin (15) ise hastanede tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuray Tekin dün sabah eşini işe gönderdikten sonra sobayı yakarak oğluyla birlikte uyudu. Gün içinde eşinden haber alamayan Ahmet Tekin akşam eve geldiğinde eşini ve oğlunu yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrasında karbon monoksit gazından zehirlenen Nuray Tekin'in öldüğü belirledi, nefes almakta zorluk çeken Yasin Tekin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nuray Tekin'in cenazesi yapılan inceleme sonrası götürüldüğü Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından bu sabah toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen Yasin Tekin'in tedavisi ise sürüyor.Görüntü Dökümü---------Adli Tıp KurumuCenazenin çıkarılmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerBOYUTU: 139 MBHaber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)=================Adıyaman'da cami su altında kaldıAdıyaman'da, 2 günden bu yana aralıksız süren yağmur nedeniyle Sebze Hali'nde bulunan Hazreti Osman Camisi'ni su bastı.Kent merkezinde 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle Hazreti Osman Camisi su altında kaldı. İmam Muhammet Ballı, caminin yağmur suyu altında kaldığını görünce Adıyaman Belediyesi'nden yardım istedi. Camiye gelen belediye ekipleri, yaptıkları çalışmayla camideki suyu tahliye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Caminin su altında kalan zeminiCami dıştan görüntüSu birikintisi ve ıslanan halılarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 120 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)==================Cemevinin elektrik faturasını Diyanet ödeyecekMersin'in Tarsus ilçesindeki cemevlerinin, diğer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamına alınması için 2 yıl önce açılanan davada mahkeme Yenice Sıdkı Baba Cemevi'nin elektrik faturasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesine karar verdi.Yenice Sıdkı Baba Cemevi tarafından 2 yıl önce açılan dava kapsamında yapılan keşif bilirkişi raporları ve görülen davada karar çıktı. Diğer ibadethanelerde olduğu gibi cemevlerinde de elektrik faturalarının Diyanet İşleri bütçesinden ödenmesini sağlamak amacıyla başlattıkları hukuki süreç içinde açtıkları davada Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen karar ile olumlu şekilde sonuçlandığını ifade eden Avukat Derya Özinç Bozdoğan, "Eşitlik, kardeşlik adına çok güzel bir karar çıktı. Cemevlerinin ibadethane sayılması noktasında o statüye sahip olduğu konusunda mahkememiz kabul etti. Bundan sonra cemevlerimizle ilgili elektrik faturalarının artık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Bu günkü davamızın temel nedeni; yıllarca Alevi kültürünün, Alevilerin dışlanması, ötekileştirilmesi ve cemevlerinin ibadethane sayılmamasını noktasında bir mücadeleydi. Anayasanın 136'ncı maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara, siyasi kişiliğinin ve kimliği dışında vatandaşların laiklik ilkesiyle bütünleştirici olarak herkese eşit davranmasını ister. Bugünkü kararda sayın mahkeme heyeti cemevlerinin ibadethane olarak sayılmasına karar verdi. Bundan sonra cemevimizin elektrik faturaları Diyanet tarafından ödenecek. Bu karar insan hakları açısından çok güzel bir kilometre taşıdır. Bu mücadelenin içinde yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.Görüntü Dökümü-----------Mahkeme çıkışı Avukat Derya Özinç Bozdığan'ın açıklaması-Açıklamanın sonunda Cemevi Yönetimi ve vatandaşların alkışları(SÜRE: 1"46 sn) ( BOYUT: 108 MB)Haber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),================Evde elektrikli sobadan yangın çıktıKocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde elektrikli sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasar meydana gelen evde dumandan etkilenen Hatice Soy'a sağlık görevlileri müdahale etti.Soy Ailesi'nin yaşadığı Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi Türbe Yolu Caddesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında gece yarısı elektrikli sobadan yangın çıktı. Sobanın eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı tahmin edilen yangına Hatice ve Mehmet Soy çifti, müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi dumanların arasında kalan çifti binadan çıkarıp alevlere müdahale etti. Dumandan etkilinen Hatice Soy'a olay yerine gelen sağlı ekibi müdahalede bulundu. Yangın kısada sürede kontrol altına alındı ancak evde hasar meydana geldi.Görüntü Dökümü------------------------Ambulansta tedavi gören kadından görüntüİtfaiye ekiplerinden görüntüEvden çıkarılan yanan eşyalardan görüntüBinadan görüntü ve detaylarHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),==============Komşu oğlunu öldüren sanık: Kendimi ve çocuklarımı korumak istedimGaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağaçtan düşen yaprakların iş yerlerinin önüne süpürülmesi nedeniyle çıkan kavgada bıçakla Doğukan Çiğit'i (16) öldürüp, ikizi ile babasını yaralayan Mehmet Yılmaz'ın (40) yargılanmasına başlandı. Yılmaz, ilk duruşmada kavgada korktuğunu kendisini ve çocuklarını korumak için katil olduğunu söyleyerek, "Böyle olmasını istemezdim" dedi.İslahiye'nin Fevzipaşa Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz'da meydana gelen olayda, çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile kebapçılık yapan komşusu Mehmet Yılmaz (40) arasında ağaçtan düşen yapraklarını birbirlerinin iş yerinin önüne süpürdükleri iddiasıyla tartışma çıktı. Komşu esnaf arasındaki tartışma çocuklarının da katılmasıyla bir süre sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Yılmaz iş yerinden aldığı bıçakla komşusu Ahmet Çiğit ile ikiz çocukları Doğukan ile Batuhan'ı yaralayıp kaçtı. İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Doğukan Çiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet Yılmaz ise tutuklanarak cezaevine konuldu.Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Yılmaz'ın yargılanmasına bugün başlandı. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu olduğu Kilis Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Mehmet Yılmaz, savunmasında üzgün olduğunu söyledi. Tartışma sırasında öfkelendiğini ve bu sırada korktuğunu öne süren Yılmaz, "Öldürmeye ve yaralamaya kastım yoktu. Kendimi ve çocuklarımı korumak istedim. Böyle olmasını hiç istemezdim, üzgünüm" dedi.Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla sanık Mehmet Yılmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İslahiye Adliye SarayıAdliye koridorları ve duruşma salonuGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 60 MBHaber-Kamera: Kadir ÇELİK - GAZİANTEP-DHA)===============Nükleer enerji Mersin'de anlatıldıMersin'de, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge CEO'su Alexander Voronkov, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) için referans olduğunu, Akkuyu'da uygulanacak güvenlik önlemlerinin uluslararası onaylı olduğunu söyledi.Dünyadaki nükleer enerji kaynakları, nükleerin iklim ve sosyal yapı üzerindeki etkileri, 'Rusya ve Türkiye: Geleceğin Enerjisini Oluştururken-Modern Nükleer Teknolojilerde Rakamlarla Gerçekler' isimli seminerde anlatıldı. Arkeoloji Müzesi'ndeki etkinlikte, Rusya'daki Novovoronej Nükleer Santrali'nin Akkuyu NGS için bir referans olduğunu belirten ROSATOM CEO'su Alexander Voronkov, "III+ teknolojisi ile imal edilmiş Novovoronej Nükleer Santrali, Akkuyu için referans noktasıdır. VVER teknolojisi, Akkuyu NGS'de kullanılacak olan teknolojinin temelini oluşturuyor. Pasif ve aktif güvenlik kontrollerinin tamamını içermektedir. Bunlar uluslararası kuruluşlar tarafından onaylanmış güvenlik önlemleridir. Türk Cumhuriyeti'nin bu ulusal çaptaki projesine ortak olmaktan gurur duyuyoruz. 4 enerji bloğu olacak. Bunun toplam kapasitesi 4 bin 800 megawatt olacaktır. Temel özelliği inşa et, sahip ol ve işlet modeli ile yapılacak olmasıdır" dedi.'133 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM'ROSATOM bünyesinde 340 şirket, 250 bin çalışanın bulunduğu dile getiren Voronkov, "ROSATOM'un Rusya'da 30.1 gigawatt kapasiteye sahip 35 NGS faaliyette bulunuyor. Tüm dünyada ROSATOM'a ait 42 NGS'nin inşaatı ve çalışmaları devam ediyor. ROSATOM'un, önümüzdeki 10 yıl için 133 milyar dolarlık yatırımı söz konusudur. Yüzen atom enerji santralleri konusunda dünyanın önde gelen nükleer şirketleri arasındayız. Uranyum geliştirme ve nükleer enerji geliştirme konusunda lideriz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Fas, Cezayir ve Tunus'ta nükleer altyapı için çalışmaya başlandı ve anlaşmalar yapıldı. Yeşil enerji için çalışıyoruz. Rusya'da rüzgar parkları oluşturuyoruz. Bu rüzgar parkları için 2 milyar ABD dolarlık yatırım gerekiyor" diye konuştu.Nükleer enerjinin ne şekilde açığa çıktığını anlatan Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Ergün ise şunları söyledi:"Küçücük atomun küçücük çekirdeği bir kez bölündüğünde 200 milyon tane elektronu hareket ettirebilecek kadar çok enerji açığa çıkarıyor. Parçalanan iki atom ve çıkan 3 parçacığın yanı sıra, radyasyon ve rardoaktif maddeler açığa çıkıyor. Çok büyük bir enerji elde ediyorsunuz ama aynı zamanda radyasyon elde ediyorsunuz. Eğer fizyon sırasında açığa çıkan bu fazla nötronların fazlalarını yutturup tek nötron-tek füzyon şeklinde bir reaksiyon elde edebilirseniz bu nükleer reaktördür."Voronkov ve Ergün, konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Salonun genel görüntüsü-Katılımcılardan genel ve detay görüntüler-ROSATOM CEO'su Alexander Voronkov'un konuşması-Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Ergün'ün sunumu(BOYUT: 139 MB) (SÜRE: 01.17 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=================İzmirli öğrencilerden Silopili öğrencilere, kalem ve kitaplı mektupİzmir Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 235 öğrenciye; içerisinde kitap ve kalemden oluşan mektuplar gönderdi.Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk'un, İzmir Narlıdere Özel Takev İlk ve Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni Duygu Çetmili ile yaptığı görüşme sonrasında, her iki ilçe arasında mektuplaş kardeşliği başladı. Narlıdere'de okuyan 235 öğrenci Silopi'de hiç görmedikleri yaşıtlarına mektup gönderdi. Mektup paketlerine sarılı hikaye kitabı ve kalemlerin bulunduğu kolileri teslim alan Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, 2 köy okulu olmak üzere toplam 5 okulu ziyaret ederek kolileri teslim etti. Sınıflarda açılan kolilerde öğretmenler, üzerinde ismi yazılan öğrencilere mektupları dağıttı. Büyük heyecan ve sevinç yaşayan öğrenciler, zarfları açarak mektupları okumaya başladı.Öğrenciler ilk defa mektup almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve hiç görmedikleri mektup arkadaşlarını sevdiklerini söyledi. Kendisine gelen mektubu okuyan kız öğrenci Rahime Karatay, en kısa sürede mektuba cevap vereceğini söyledi.'HEDEFİMİZ HAYAL GÜÇLERİNİ VE YAZMA YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMEKTİ'Mektup kardeşliği projesi hakkında bilgi veren Silopi Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Murat Doruk, "Mektup Etkinliği çalışmamız aslında mektup kardeşliğidir. 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle başlattığımız İzmir Narlıdere Özel Takev Alman Koleji ile Silopi merkezde 3 ve köydeki 2 okulumuzun katılımlarıyla toplamda 470 öğrencimizle mektuplaşma etkinliğini gerçekleştirdik. Mektup kardeşliğimiz kapsamında Takev okulunun öğrencileri öğrencilerimize 1 mektup, 1 kitap ve içlerine de 1'er kalemden oluşan hediyelerini gönderdiler. Mektuplaşma etkinliği ile hedefimiz unutulmuş bir değeri tekrar canlandırmaktı. Günümüz teknolojisi sayesinde hızlı iletişim kurmanın en üst seviyesini yaşıyoruz ama ne kadar iyi iletişim kurabiliyoruz bu tartışılır bir durum aslında. Öğrencilerimizin iletişimlerini güçlü kılabilmek, yazma becerilerini geliştirebilmek kendilerine sosyal bir çevrenin kapılarını aralayabilmek için görmedikleri mektup kardeşlerine hayal güçleri sayesinde mektup yazdırabilmekti gayemiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------Mektup kolisinin okula taşınmasıKolinin açılması ve mektupların dağıtılmasıÖğrencilerin tahtaya çağrılmasıÖğrencilerin mektupları açması ve okumasıSilopi Cumhuriyet Ortaokulu Müd.Yrd.Murat Doruk açıklamasıÖğrencilerin el sallaması ve teşekkür etmeleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MBHaber - Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak),-=======================Okul müdürüne hapis ve para cezasıKARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Anadolu Lisesi Müdürü F.P., okulda çalışan İlkay Çabuk'u hafta sonları çalışmadığı halde çalışır gibi göstererek, hesabına yatan fazla parayı istediği iddiasıyla yargılandığı davada 1020 TL adli para ve 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Yenice Anadolu Lisesi'nde 1,5 yıl işçi olarak çalışan İlkay Çabuk, Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, 2016 yılında hafta sonları izinli olduğu halde okul müdürü F.P.'nin puantaj cetvelinde yerine imza atarak kendisini çalışır gibi gösterdiğini, bu çalışmanın karşılığında hesabına fazladan yatan 180 TL'yi, okulun kalorifer görevlisine vereceğini söyleyerek, istediğini öne sürdü. Savcılık da ilçe kaymakamlığından okul müdürü F.P. hakkında soruşturma izni talep etti. Kaymakamlığın başlattığı idari soruşturmada müfettişler, okul müdürünün, İlkay Çabuk'u 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında 8 hafta sonu toplam 8 gün çalışmadığı halde puantaj cetveline yerine imza atarak çalışır gibi gösterdiğini ve hesabına fazladan para yatırdığını tespit etti. Müfettiş raporu doğrultusunda kaymakamlık, okul müdürü F.P.'nin, 'Kamu kurumunu zararına dolandırmak' ve 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçlarını işlediğini belirterek, soruşturma izni verildi.Soruşturma sonunda Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. Mahkeme, okul müdürü F.P.'ye, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis ve 1020 TL adli para cezası verdi. F.P.'nin sabıkasız olmasını göz önüne alan ve tekrar bir suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturan mahkeme hapis cezasını erteleyerek, denetime tabii tuttu. Mahkeme para cezasının da 4 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Halen bir başka okulda öğretmen olarak görev yapan F.P. ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK, -