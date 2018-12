Dha Yurt Bülteni -8

13 Aralık 2018 Perşembe 12:56



DHA YURT BÜLTENİ -8Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı, otomobilinde ölü bulundu (4)ACI HABER, AKŞEHİR'DEKİ AİLESİNE VERİLDİAntalya'da otomobilde ölü bulunan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan'ın, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde oturan babası Ömer Faruk ve annesi Emine Karaaslan'a acı haber, emniyet yetkilileri tarafından verildi. Çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen Karaslan çifti, gözyaşlarına boğuldu.Ali Karaaslan'ın polis memuru olan kardeşi Ömer Karaaslan'ında Konya görev yaptığı belirtildi.Karaaslan'ın cenazesinin, Antalya ya da Akşehir'de defnedilmesi bekleniyor.Görüntü Dökümü-------------Evin dışından detay-Genel ve detayHaber- Kamera: Atilla MEMİŞ AKŞEHİR KONYA DHA))=================HAKKARİ- ŞIRNAK YOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜHakkari- Şırnak karayolunun iki ayrı noktasına çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Çukurca- Şırnak karayolunun 40'ıncı kilometresinde 2 ayrı noktaya sabah saatlerinde çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, araçlar ve içerisindeki yolcular Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyündeki jandarma taburunda bekletiliyor. Yeni çığ tehkikesine karşı Karayolları ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor. Çalışmalar nedeniyle yolun ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Serdar KARA/ ÇUKURCA (Hakkari), -=================HAFİF TİCARİ ARAÇ KANALA DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ ZORLUKLA KURTARILDIKayseri'de hafif ticari aracının kanala uçması sonucu yaralanan sürücü Emrah Açıkgöz (39), sedyeye alınıp, merdivenle yukarı çıkarıldı.Kaza, öğle saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Kanlıca Caddesi üzerinde meydana geldi. Emrah Açıkgöz, yönetimindeki 38 FH 398 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Ters dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Sürücü Açıkgöz, sedyeye bağlandıktan sonra merdivenle polis, itfaiye ve çevredekilerin yardımı ile yukarı çıkarıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------ Olay yerinden genel görüntü- Kanala düşen hafif ticari araçtan görüntü- Sürücünün merdivenle çıkartılması- Yaralı sürücünün ambulansa bindirilmesiDiğer genel detay görüntüler2 dakika 30 saniye/280 MBHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ, DHA)================DİLEK ÖĞRETMENİN BAŞARISI ŞARKI OLDUSamsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlkokulu'nda görev yaparken uluslararası bir vakıf tarafından 2014 yılında 'Dünyanın en iyi 50 öğretmeni' arasında gösterilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli'nin başarısı kentteki bir sanatçı tarafından şarkı haline getirildi. Atakan Karadeniz, Dilek öğretmenin başarı hikayesiyle ilgili şarkı sözü yazıp besteledi.Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı tarafından 2014'te düzenlenen 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer alan ilk Türk öğretmen olan ve o dönem Samsun'un Kumköy İlkokulu'da görev yapan sınıf öğretmeni Dilek Livaneli'nin (36) başarısı notalara döküldü. Samsun'da bulunan müzisyen olan Atakan Karadeniz, Dilek Livaneli ile ilgili belgesel filmini izleyip çok etkilendi. Ardından Livaneli'nin başarı hikayesini anlatan şarkı sözlerini yazıp besteledi. Dilek Livaneli'nin başarısının ve çabasının kendisini çok etkilediğini söyleyen Karadeniz, "Dilek öğretmenin belgesel filminde onun azmini, yaptıklarını, öğrencileriyle olan iletişimini velileri için yaptığı çabayı görünce çok etkilendim. Sonra bir müzisyen olarak bu başarı hikayesinden ilham alıp şarkı sözlerini yazdım. Ardından notaları birden bire ortaya çıktı ve bestesini de hızlıca yaptım. Şarkının enstrümanlarla ilk kez çalınıp, sözleriyle birlikte söylendiği şarkının videosunu sosyal medyada paylaştım. çok da güzel bir ilgi gördü. Bu ülkeye bir Dilek yetmez, bin Dilek lazım" dedi.Kendi adına bir şarkı yapıldığını duyduğunda çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu dile getiren Livaneli, "Sayın Atakan Karadeniz'e ve değerli müzisyen ekibine çok teşekkür ederim. Şarkılar ölümsüzdür ve beni bu şarkıyla ölümsüzleştirdikleri için minnettarım. Sevinçten olacak dinlemeye doyamıyorum. Müzisyenlerimiz bu şarkıyı aynı zamanda benim gibi canla başla çalışan tüm öğretmenler adına da hediye etmiş oldular" diye konuştu.'Bir Dilek yetmez, bin Dilek lazım' isimli şarkının sözleri ise şöyle;Bir dilek tut umut olsun, bir dilek tut yaşamlara,Bir dilek tut ışık olsun, sevgi dolu yarınlara.Bir Dilek yetmez umutlara, hayallere yarınlaraBin Dilek gerek çocuklara, okullara, bu vatana.Bir Dilek geldi umut oldu, bir Dilek geldi buralara,Bir Dilek geldi güneş doğdu, baş öğretmen yolunda.Görüntü Dökümü:-------------------------Atakan Karadeniz'den detay-Şarkının söyenmesi-Röportaj(SÜRE: 2.37 Dk) (BOYUT: 352.83 MB)Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,=================İSTANBUL'DAN GELDİ, TERMİNALDE KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİF ETTİİstanbul'da yaşayan Hüseyin Baydemir (27), Tokat'ta eğitim gören kız arkadaşı Yeşim Ertürk'e (22) terminalde evlenme teklif etti.İstanbul'da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir, yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı kız arkadaşı Yeşim Ertürk ile birlikteliğini resmiyete taşımak istedi. Baydemir, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat Fakültesi 3'ncü sınıf öğrencisi arkadaşı Ertürk'e sürpriz teklif yapmaya karar verdi. Tokat Belediyesi Otobüs Terminali yetkilileri ile görüşen Baydemir, destek istedi. Otobüsle İstanbul'dan Tokat'a kız arkadaşının yanına gelmek için yola çıktı. Bu sırada kız arkadaşını arayan Baydemir, terminalde kendisini karşılamasını istedi. Otobüs terminale yaklaşınca, terminal görevlileri "Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydemir tarafından size bir not var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. En büyük mucizesi sizsiniz. Onunla bir ömür birlikteliğe var mısınız" anonsunu yaptı. Ancak otobüsten inen Baydemir, kız arkadaşını karşısında göremedi. Bir süre terminalde arkadaşını aradı. Ardından Ertürk ile buluşan Baydemir, elindeki yüzük ve çiçek ile kız arkadaşının önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulundu. Telifi kabul eden Ertürk erkek arkadaşına sarıldı.Çok mutlu olduğunu belirten Hüseyin Baydemir, "Her şey çok güzel, herkesin emeğine sağlık. Çok yardımcı oldular bana. İstanbul'dan geliyorum. Geldim bu şekilde bir şey düşündük. Çok heyecanlıyım, konuşamıyorum. İçerideydi. Telefonla görüşüyordum kendisiyle, gelir yada gelemez diye düşündüm. O da geldi" dedi.Çok heyecanlı olduğunu belirten Yeşim Ertürk, "Heyecandan elim titriyor. Çok mutlu oldum, şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim, dolaştım etrafta" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Terminalden görüntüler-Terminalden yapılan anons-Otobüsün gelişi-Gencin kız arkadaşını araması-Evlilik teklifinde bulunması-KonuşmalarıHaber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(407 mb)================================================YOZGAT'TA YEM YİYEN KUŞLAR TÜRK BAYRAĞI OLUŞTURDUYOZGAT'ta aralıklarla devam eden kar yağışının ardından beyaz kar örtüsü altında yiyecek bulamayan kuşlara vatandaşlar tarafından yem verildi. Yozgat'ta son 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar örtüsü altında yiyecek bulamayan sokak hayvanları ve güvercinler için çarşı esnafı tarafından yemleme yapıldı. Un Pazarı Meydanı'nda, ay yıldız şeklinde dökülen buğday tanelerini yemek için biriken güvercinler, Türk Bayrağı'nı simgeleyen görüntü oluşturması dikkati çekti. Kuşlar için sürekli yem bırakan esnaf, suların da donması nedeniyle aynı alana kaplar içeresine su da koydu.Yüzlerce güvercinin bulunduğu alanda, yemleme yapan Adem Köse, "Kar yağdığı zaman, tabiattaki bütün yiyecekler kar altında kalıyor ve kuşlarda bu yiyeceklere ulaşamıyor. Bunun için vatandaşlarımız duyarlılık göstererek belirli yerlere yem bırakıyorö dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Kar görüntüsü-Yozgat kent merkezinden görüntü-Kuşlara yem verilmesi-Yem yiyen ve su içen güvercinler-Kuşların Türk Bayrağı görüntüsüHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,-===============ÖYKÜ ARİN'E UMUT OLABİLMEK İÇİN KAN VERDİLERİzmit Türkan Dereli İlkokulu ve Muammer Dereli Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya umut olmak için kök hücre bağışında bulundu.İzmit Türkan Dereli İlkokulu ve Muammer Dereli Ortaokulu Okul Aile Birliği üyesi kadınlar, İzmir'de yaşayan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya umut olabilmek için Kızılay Kan Merkezi'ne geldi. İlik nakli olması gereken Öykü Arin Yazıcı için yaklaşık 50 kadın kök hücre bağışında bulundu. Öykü'ye uygun ilik bulunması umuduyla kan veren Deniz Tan Bozüyük, "Biz Türkan Dereli ailesi velileri olarak Öykü için burada bulunuyoruz. Kök hücre bağışının önemini tüm vatandaşlara belirtmek istiyoruz. Herkesi kan bağışı için Kızılay'a bekliyoruz" dedi.Kök hücre bağışında bulunan Pınar Çağlayan, "Kök hücre bağışı için Kızılay'a geldik. 3,5 yaşında amansız bir haslığa yakalanan dünyalar güzeli Öykü Arin için buradayız. Ama onunla birlikte nakil bekleyen birçok hastaya umut olmak için geldik. Kök hücre bağışı, insanların korktuğu kadar zor bir bağış değil aslında. Sadece Kızılay'a 3 tüp kan örneği vererek işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yaşamak ve yaşatmak için umut olmaya geldik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Kadınların Kızılay kan merkezine gelişi-Kadınlarla röp.-Kan vermeleri-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),=================4'ÜNCÜ ULUSLARARASI MERSİN MARATONU'NDA GERİ SAYIM BAŞLADIMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 16 Aralık Pazar günü koşulacak 4'üncü Uluslararası Mersin Maratonu'na 120 binin üzerinde katılım başvurusu yapıldığını, organizasyon kapsamında 410 bin 80 TL ödül dağıtılacağını söyledi.Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı kent merkezindeki bir otelde gerçekleştirildi. Göreve başladıkları günden bu yana Mersin'i spor kenti kimliği ile öne çıkarmaya çalıştıklarını, bunda da başarılı olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Mersin'de gerçekleştirdiğimiz spor faaliyetlerimizle kentimizin bilinirliğini ve marka değerini her geçen gün yüceltiyor, ilimizin 'spor kenti' imajını güçlendiriyoruz. Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl 'Engelleri Aşmak İçin' temasıyla hep birlikte Mersin'e koş Mersin'de koş diyoruz. Sporun birleştirici gücünün tüm dünyaya gösterileceği o güzel günde; pek çok ülkeden gelen yüzlerce sporcu ve halk koşusuna katılacak binlerce sporsever ile hayatın önümüze çıkardığı tüm engelleri aşmak için Mersin'de buluşacak; kentimizin tüm güzelliklerinin sıralandığı muhteşem güzergahlarda omuz omuza mücadele ederek engelleri aşmak için, tüm değerlerimiz için koşacağız" dedi.Geçen sene maratona 64 bin 213 kişinin katıldığını ve dereceye giren sporcuların 159 bin 900 TL ile ödüllendirildiğini kaydeden Kocamaz, "Bu yıl da dereceye giren sporcularımızı toplamda 410 bin 80 TL ile ödüllendireceğiz. Bu yıl ki etkinliğimize katılım hedefimiz 100 bin idi. Büyük bir mutluluk ile belirtiyorum ki, şu an 120 bin 000'i aşan başvuru sayısı ile belirlediğimiz hedefe ulaşmış, hatta aşmış bulunuyoruz" diye konuştu.Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Vedat Yüksel ise organizasyona ilişkin teknik bilgiler verdi.Görüntü Dökümü----------------------Toplantı pankartının görüntüsüSalondan genel görüntüProtokolün genel ve detay görüntüsüBurhanettin Kocamaz'ın konuşmasıHatıra fotoğrafı çektirilmesiSÜRE: 02'35" BOYUT: 280 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,GÖRÜNTÜ: '1312mrs-maraton tanitim toplantisi-01' kodu ile GEÇİLDİ.