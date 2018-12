Dha Yurt Bülteni -8

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33



15 Aralık 2018 Cumartesi 13:33

DHA YURT BÜLTENİ -8Bursa'da 3,8 büyüklüğünde depremBURSA'nın Mudanya ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanan olmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12.26'da, merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLDİAKTÜEL GÖRÜNTÜ GEÇİLDİBURSA, -==================Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdiAdana'da, gözaltına alınan E.A. (24) adliye binasından firar etti.Olay, Seyhan ilçesi Adliye Binası'nda meydana geldi. İddiaya göre, işlediği bir suçtan dolayı gözaltına alınan E.A. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. adliye binasında özel güvenlik ve polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Şüphelinin kaçtığını fark eden görevliler ise, alarma geçti. Adliye çevresinde arama yapan ekipler, şüpheliyi bulamadı. Kaçan E,A,'nın yakalanması için çalışmalar devam ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------------------Adliye binasından genel görüntüler ve tabelasıAdliye çevresinden genel görüntülerPolis araçlarıSÜRE: 46" BOYUT: 86 mbHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,==============Personel atanmayan sağlık ocağı kaderine terk edildiBingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde 3 yıl önce yapılan sağlık ocağı, sağlık personeli atanmadığı için faaliyete geçemedi. Boş kalan bina harabeye döndü.Karlıova ilçesine bağlı Dörtyol köyünde 3 yıl önce sağlık ocağı inşa edildi. 15 köyün faydalanması amacıyla yapılan sağlık ocağına aradan geçen zamana rağmen personel ataması yapılmadı. Hizmete açılmayan sağlık ocağı binası, kaderine terk edildi. Binanın, tüm camlarının kırık, mobilya ve elektronik cihazlarının da kullanılamaz hale geldiği görüldü.Duruma tepki gösteren köy sakinleri, binanın dururmuna gönüllerinin el vermediğini dile getirdi. Köy sakinlerinden Adem Çınar, devletin zarara uğratıldığını belirterek, "Devlet bize yatırım yapıyor ama kurumlar bu yatırımları kapalı tutarak adeta çürütüyor. Madem ihtiyaç yoktu neden yapıldı? Devletin milyonlarca lira zarara uğratılması vicdanımızı yaralıyor. Yapılan harcamalar yazıktır. Neden bu sağlık ocağı ve eczanemiz hep kapalı. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, sizin bize gönderdiğiniz hizmetlere sahip çıkılmıyor" dedi.Görüntü Dökümü:------------Sağlık ocağından görüntüSağlık ocağında tahrip olan malzemelerKöyden görüntüKöylülerin konuşmaları-Genel ve detay görüntüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MBHaber-Kamera: Serkan BİNGÖL - BİNGÖL- DHA==============Köpeğin rafta duran kitabı ağzıyla götürme anı kameradaISPARTA'da 'Gandalf' adlı sokak köpeğinin bir kitapçının önündeki rafta duran kitabı, ağzına alıp götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, dün akşam Kutlubey Mahallesi'ndeki kitapçıda meydana geldi. Bölge esnafının 'Gandalf' adını verdiği sokak köpeği, bir süre önünde beklediği kitapçının rafında duran 'Mustafa Kemal' adlı kitabı ağzıyla alarak uzaklaşmaya başladı. O an içeride olan kitapçı Hasan Yırık durumu fark ederek köpeğin arkasından gitti ve kitabı geri aldı. Hasan Yırık, "Önce kapının önüne yattı. Sonra bir şeylerle uğraşıyordu. En son kitabı ağzına almış yavaş yavaş götürüyordu. 'Gandalf' diye seslendim. Durdu, baktı. Sonra kuyruğunu sallaya sallaya geldi. Kitabı aldım" dedi.KAMERALARA YANSIDIKöpeğin kitabı alıp uzaklaşma anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri gülümseten görüntülerde bir süre kitapçının önünde oturan köpeğin raftaki kitabı ağzına alıp uzaklaşması, ardından da kitapçının arkasından gitmesi yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köpeğin kitabı alma anlarıGÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,===============GÖRÜNTÜLÜ HABERBacağı kesilecek garsondan, doktor ihmali iddiasıİZMİR'in Tire ilçesinde, 50 yaşındaki İmdat Özçelik'in 4.5 yıl önce ağaca çıkmak isterken merdivenden düşmesi sonucu kırılan ve Devlet Hastanesi'ndeki ameliyat sonrasında enfeksiyon kapan ve halen iyileşmeyen sağ bacağı 18 Aralık'ta İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde kesilecek. Özçelik'in bu hale gelmesinden sorumlu tuttup, suç duyursunda bulunduğu ameliyatını yapan Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. (Gazi Başdoğan) hakkında başlatılan adli ve idari soruşturma ise sürüyor.Tire'deki bir restoranda garson olarak çalışan İmdat Özçelik, 5 Mayıs 2014 tarihinde, Cumhuriyet Mahallesi, Namazgah Sokak'taki evinin bahçesinde, merdivenle ağaca çıkmak isterken düştü. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bekar olan Özçelik'in sağ bacağında parçalı kırıklar olduğu ve omzunun çıktığı belirlenip, tedaviye alındı. Özçelik, Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. tarafından ertesi gün ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 2 gün yoğun bakımda tutulan Özçelik, daha sonra servisteki odasına alındı. Bir hafta da serviste tedavisine devam edilen Özçelik'in iddiaya göre, ameliyattan sonra bacağındaki yaralar iyileşmedi. Doktoruna sorduğunda, "İyileşmesine engel bir durum yok. Bacağında ufak bir deri kaybı olacak. Ancak, bu da plastik cerrahi müdahalesi ile düzelenecek" yanıtını aldığını belirten Özçelik, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Ameliyetta takılan imlantlar açıktaydı. Bacağım, oyuncak plastik bebek ayağı gibi şişmişti ve morarmaya başlamıştı. Dizime yakın bir yerden patlak oluştu ve buradan akıntılar gelmeye başladı. Ameyattan 21 gün sonra pansumana gelip, dikişleri almak istediler. Ancak, pansuman için o bölgeyi açtıklarında, bacağımdaki deri ve etler tamamen sargı bezine yapışmıştı. Neredeyse, kemiğim görünüyordu. Annemden bacağımın fotoğraflarını çekmesini istedim. Bacağımı o halde görünce başka hastaye gitmek istedim. Çünkü acım çok fazlaydı. İzmir'e sevkimi yaptılar. Sevkimde 'plastik cerrahi' servisine diye yazıyordu. Canımın acısından ne yaptığımı bilmiyordum. Birileri yardımcı oldu ve o gün başka bir hastayla aynı ambulansta İzmir'deki Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi'ne sevk edildim. Aradan geçen onca zamana ve plastik cerrahinin müdahalesine rağmen bacağımdaki enfeksiyon devam ediyor. Bastonsuz yürüyemiyorum. Hangi hastaneye gittiysem bacağımın diz altından kesilmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu hale gelmemde ameliyatı yapan doktor G.B.'nin ihmali olduğunu düşünüyorum."Geçen nisan ayında bacağının bu hale gelmesinde ihmali olduğunu ileri sürdüğü Ortopedi Uzmanı Dr. G.B. hakkında, Tire Cumhireyat Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özçelik, "Kendisi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sürüyor. Bu arada Dokuz Eylül Ünversitesi Hastanesi tarafından bacağımın kesilmesi için 18 Aralık'a gün verildi. Yok yere bacağımdan olacağım. Bacağımın bu durumu nedeniyle çalışamıyorum. Mecburen aileme yük oldum. Onlar da perişan oldular. Tüm bunlar yetmezmiş gibi benim bu halime üzülen babamı da 5 ay önce kaybettik. Hakkımı yasal yollardan sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.Tire Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Osman Şükrü Erbaysal, konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirtip, "Hasta, ameliyatını yapan doktordan şikayetçi oldu. Her iki taraf içinde haklı veya haksız diyemeyiz. Buna mahkeme karar verecek. Bu konudaki elimizdeki bilgi, bulgu, belge, delil olabilecek ne varsa adli makamlara sunuldu. Tarafımızdan da idari soruşturmalar yapılıyor. Konun tıbbi geçmişiyle ilgili benim bir şey söylemem zaten doğru olmaz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(Not: Görüntü Ödemiş klasörüne geçilecek)İmdat Özçelik'in konuşmasıBacağının fotoğrafıHaber- Kamera: Faruk ÇARK/ TİRE (İzmir),=============Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldıAksaray'da bir lisenin duvarından atlayan Şerife S.'nin (16) eline korkuluk demiri saplandı. Genç kız, itfaiye ekibi demiri kestikten sonra elindeki parçayla hasteneye götürüldü.Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lisenin etrafını çevreleyen demir korkulukların atlamak isteyen Şerife S., dengesini kaybedip, düşerken sağ eli demir korkuluklara saplandı. Şerife S'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamayan genç kız, demir parmaklığın kesilmesi sonucu kurtarıldı. Kesilen demir parçasıyla hastaneye kaldırılan Şerife S. tedavi altına alındı. Elindeki demir parçası çıkarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü dökümü:--------------Demirin kesilerek genç kızın kurtarılmasıGenç kızın ambulansa alınmasıGenç kızın arkadaşlarının ağlamasıGörgü tanığı röportajHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))===========Silopi'de liselilere, madde bağımlılığı konferansıŞırnak'ın Silopi ilçesinde lise öğrencilerine yönelik madde bağımlığı konferansı düzenlendi.Şırnak Yeşilay Cemiyeti tarafından Silopi Koç İlkokulu'nda öğrencilerin katılımıyla madde bağımlılığıyla ilgili konferans düzenlendi. Slayt gösterisi eşliğinde yapılan konferans beklenenden daha fazla ilgi görünce bazı öğrenciler ayakta, bazıları ise platform kenarında oturdu.Konferansa konuşmacı olarak katılan Şırnak Yeşilay Cemiyet Başkanı Turgay Birlik, alkol, uyuşturucu, sigara gibi madde bağımlılıkların zararları hakkında bilgiler verdi. Birlik, birinci ve ikinci dünya savaşlarında hayatını kaybeden insan sayısının 72 milyon olduğunu, madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden insan sayısının ise 180 milyon olduğuna dikkat çekti. Birlik, uyuşturucu madde ile mücadelenin terörle mücadeleden daha önemli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Dünyadaki bütün otoriterlerin ortak noktada buluştuğu husus şudur; uyuşturucu ile mücadelenin bağımlılıkla mücadelenin terörle mücadeleden daha evla olduğudur. Madde bağımlılığı konusunda bölgemizin en mağdur en sıkıntılı yeri olan Silopi'de özellikle hedef olan öğrencilerimiz arasında böyle bir organizasyon yaptık. Amacımız madde öğrenciye yetişmeden, yanaşmadan, ulaşmadan onların arasına set çekmeyi, bu konuda farkındalık yaratmayı ve topyekun bir mücadele ruhu oluşturmak adına buraya geldik."Görüntü Dökümü:----------------------------------Konferansın yapıldığı salonKonferansa katılanlarAyakta bekleyen öğrencilerSandalye yanlarına oturan öğrencilerBirlik'in konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 210 MBHaber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN - SİLOPİ- DHA==============Dicle Nehri'nde su seviyesi azaldı, tehlike sürüyor - TekrarDİYARBAKIR'ın Eğil ilçesindeki Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle artan fazla suyun tahliyesi için dolusavaktaki açılmaya çalışılan radyal kapağının kazara kopması sonucu Dicle Nehri'nde dün artan su seviyesi bugün azaldı ancak tehlikenin sürdüğü bildirildi. Bölgede son günlerde etkili olan aşırı yağış nedeniyle Dicle Barajı'ndaki fazla suyun Dicle Nehri'ne tahliyesi amacıyla dolusavaktaki 3 radyal kapaktan açılmaya çalışılan biri, perşembe günü saat 18.30 sıralarında kazara yerinden koptu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nce verilen bilgi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Eğil, Yenişehir, Sur, Çınar ve Bismil ilçelerinde de belediye ve cami hoparlörleri aracılığıyla yerleşim yerlerinde bulunan vatandaşlar uyarılarak, nehir yatağından uzak durmaları istendi. Dün su seviyesinin 4 metre yükselmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri ile tarihi On Gözlü Köprü çevresindeki iş yerlerini su bastı. Bugün su seviyesinin bir miktar düştüğü gözlenirken, yetkililer tahliyesi süren su nedeniyle oluşabilecek tehlikenin sürdüğünü belirtti. AFAD ve diğer görevlilerin, nehir kıyısı çevresindeki bekleyişi sürüyor.Haber: Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, -================Başkale'de terör şüphelisi yakalandıVan'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 'terör örgütü üyeliği' suçundan aranan 1 kişi yakalanıp, tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında Başkale Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 3, Van 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da 'ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama'dan 1 olmak üzere toplam 4 yakalama kararı bulunan A.T., gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.VAN, -