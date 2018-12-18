Dha Yurt Bülteni-8

Kaynak: DHA

1)ÇİFTÇİ, EVİNDEN ÇIKARKEN UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan çiftçi Mehmet Ali Kamarı (51) yaşamını yitirdi.Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Ali Kamarı evinden dışarı çıktığı anda kendisini bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Kamarı vücuduna isabet eden çok sayıda mermi nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Kamarı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı haber alarak eve gelen Kamarı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kamarı'nın cesedi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü----------------------------Olay yeriYerdeki cesetİnceleme yapan polis ekipleriAlınan güvenlik önlemleriOlay yerine gelen yakınlarıGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 434 MB======================================================2)SARHOŞ SANILIP BAYGIN YATAN GENCİN BAŞINDA MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI(EK GÖRÜNTÜ)Görüntü Dökümü------------------------Evden genel ve detay görüntülerBalcalı hastanesinden arşiv görüntülerSÜRE: 53" BOYUT: 98 mbHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,====================================================3)ZONGULDAK HAVALİMANI, İÇ HAT SEFERLERİ İÇİN GÜN SAYIYORZONGULDAK'ta 1999 yılında açılan yıllık 500 bin yolcu kapasiteli Zonguldak Havalimanı'na 2009 yılından beri belirli aylarda sadece Almanya'nın Düsseldorf kentine uçak seferi düzenleniyor. Uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının havalimanında faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin de başlaması bekleniyor.Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine 1947 yılında askeri havaalanı olarak yapılan Zonguldak Havalimanı bir süre sonra kapandı, 1999'da gördüğü tadilatın ardından tekrar açıldı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, havalimanı 31 Ocak 2002 tarihinde 'Trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden kapattı. Havalimanı, yapılan çalışmaların ardından 2006 yılında Valiliğin girişimleriyle kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ZONHAV) 25 yıllığına kiralandı. Havalimanı uçakların rahat iniş kalkış yapılabilmesi için 2008 yılında valiliğin başlattığı kampanyayla toplanan parayla 235 metre yüksekliğindeki Bostancılar Dağı tıraşlandı.Havalimanından, Almanya'da çok sayıda Zonguldaklı gurbetçi yaşadığı için 21 Temmuz 2009 tarihinde Duseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda haftada bir gün gerçekleştirilmeye başlandı. 2009 yılında toplam 2 bin 415 gelen, 2 bin 328 giden yolcu ile 21 uçak seferi gerçekleştirildi. Uçak seferleri geçen yıllarda talebe göre zaman zaman haftada 2 veya 3'e çıkartıldı. Havalimanında bu yıl da Mayıs ve Kasım ayları arasında seferler yapıldı.İÇ HAT SEFERLERİ 2012 YILINDA DENENDİZONHAV'ın girişimleriyle 2012'de ilk kez konulan İstanbul ve Trabzon iç hat seferleri, 4 ay sonra yeterli yolcu kapasitesi sağlanamadığı için sonlandırıldı. ZONHAV, iç hat seferlerinin tekrar başlaması için çalışma başlattı. Türk Hava Yolları, uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazı olmadığını, kurulumu halinde iç hat seferlerine başlayabileceğini açıkladı. Bu yıl havalimanına ILS cihazı kurulması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar başladı. Havalimanına getirilen cihazın montaj işlemlerinin sürdüğü bildirildi.KAYMAKAM KEÇELİ: HALKIN BİR BEKLENTİSİ VAR'ZONHAV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İLS cihazının faaliyete geçmesinin ardından havalimanında hiçbir eksiğin kalmayacağını söyledi. Halkın iç hat seferlerin başlaması yönünde bir beklentisinin olduğunu ifade eden Keçeli, "Havalimanımıza teknik anlamda uçak iniyor, ama cihazın faaliyete geçmesinin ardından 150 kişilik her türlü uçağın inmesi için tüm engeller ortadan kalkmış olacak. Bu cihaz sayesinde uçaklar daha güvenli şekilde iniş yapabilecek. Mevsimin 12 ayı sisten, kardan etkilenmesi en aza indirilecek. İç hat seferlerinin başlaması yönünde tek engel müşteri potansiyeli ortaya çıkıp çıkmaması kalıyor. Valilik anket çalışması yapmıştı bununla ilgili. Ankette havalimanının çalışacağı yönünde bir beklenti oldu halkımız tarafından. THY ile resmi görüşmeler yapılacak bu cihaz kurulduktan sonra. THY de takip ediyor cihazın kurulumunu. Kurulumun mevsim şartlarına göre kısa sürede biteceğini düşünüyorum." dedi.CHP'Lİ YAVUZILMAZ: BU FANTASTİK DURUMU KALDIRACAĞIZCHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Kit Komisyonu'nda konuyu gündeme getirdi. Havalimanına yapılan yatırımın atıl durumda durduğunu anlatan Yavuzyılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Zonguldak Çaycuma Havalimanı merkeze 55 kilometre, Bartın'a 30 kilometre, Karabük'e 90 kilometre mesafede olup, aynı zamanda demiryolu güzergahı üzerindedir. Türkiye'nin en büyük liman projelerinden bir tanesi olan Filyos limanına da sadece 7 kilometre mesafededir. Maalesef iç hat seferleri gerçekleştirilmiyor. Yalnız Almanya seferleri mevcut. Yani eğer İstanbul'a gitmek isterseniz, Zonguldak'tan önce Almanya'ya uçmanız, sonra da Almanya'dan İstanbul'a uçmanız gerekiyor. Bu yatırımın atıl vaziyetten kurtarılması ve iç hat seferlerinin başlaması ve bunun gibi fantastik durumların kaldırılması bakımından bizler Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden iç hat seferlerinin önündeki engellerin kaldırılmasını talep ettik. Genel müdürümüz, valilik ve kaymakamlık ile yaptığımız görüşmelerde eksik ILS cihazın şu anda havalimanında olduğunu, alt yapısının tamamlanmakta olduğunu, bölgedeki bazı engellerin de gelecek zamanlarda kaldırılacağını söylediler. Koordineli şekilde çalışarak havalimanın iç hat seferlerine en kısa zamanda açacağız."Görüntü Dökümü:---------------------------Havalimanından detay arşiv görüntü-Uçak kalkması-Yolcuların binmesi-Havalimanı drone görüntüsü-Havalimanı önünden anonsDosya Adı: znghavalimaniSüre: (6.05) Boyut: (682 MB)Süre: (4.18) Boyut: (711 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,=========================================================(ÖZEL)4)2 BİN 500 TON AĞIRLIĞINDAKİ CAMİNİN SON BÖLÜMÜ TAŞINIYORBATMAN'ın Ilısu Baraj gölü altında kalacak antik ilçesi Hasankeyf'te, başka yere götürülecek son eserlerden olan 610 yıllık Eyyubi (Kızlar) Camii'nin son bölümü de taşınmaya başlandı. 2 bin 500 ton ağırlığındaki eser, oluşturulacak özel platformla yeni yerine taşınacak.Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı, Orta Kapı, Süleyman Koç Minaresi'nden sonra şimdi de 610 yıllık Eyyubi Camii taşınıyor. Hollandalı firmanın da yer aldığı konsorsiyum, son eserin taşıma işlemlerini hızlandırdı. Tarihi eserin geçeceği güzergahtaki binaların bir bölümü yıktırıldı. Tarihi Hasankeyf ilçesinin önemli eserleri arasında yer alan, Eyyubi dönemine ait ve 4 bölümde taşınması kararlaştırılan caminin 3 parçası daha önce taşındı. 2 bin 500 ton ağırlığındaki caminin son bölümü için hazırlıklara ise devam ediliyor. Caminin son bölümü özel platformla yeni yerine taşınıyor.Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, taşınacak camilerin son bölümünün de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Camilerin avluları ise toprakla örtülüyor. Bu eserlerin sudan zarar görmemesi için de çalışmalar devam ediyor. Tarihi eserler yeni yerleşim birimi yakınındaki Kültürel Park'ta bir arada bulunacak" dedi.Görüntü Dökümü--------------------Kızlar camiinde yapılan çalışmalarTaşıma platformanın getirilmesiÇalışmaları izleyen hasankeflilerin görüşüMuhabir anonsuGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ-BATMAN- DHAGÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZELGÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB=========================================================5)ÜZERİNE TELEFON DİREĞİ DEVRİLEN GENÇ YARALANDIADANA'nın Kozan ilçesinde yolda yürürken üzerine telefon direği devrilen Fatih Özadin (22), yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Kozan ilçesi Andıl Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı işyerinden mesai bitiminin ardından çıkıp evine gitmek için yolda yürüyen Fatih Özadin'in üzerine telefon direği devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Özadin, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özadin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Direğin, caddeden geçen TIR'ın üzerinde taşıdığı beton kırıcının tellere takılması sonucu devrildiği iddia edildi.Görüntü Dökümü----------------------------Devrilen direğin görüntüsüYaralı vatandaşın görüntüsüSÜRE: 33" BOYUT: 63 mbHaber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),=================================================6)ADIYAMAN'DA ASAYİŞ UYGULAMALARI ARTTIRILDIADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında kurulan uygulama noktaları ile asayiş uygulamaları arttırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulamada durumundan şüphelenerek durdurulan araçlar didik didik aranırken uygulamada 750 araç araması yapıldı, 2 bin kişinin ise sorgulaması yapıldı. Yetkililer ise uygulamaların aralıksız olarak sürdürüleceğini söyledi.Görüntü Dökümü----------------------------Uygulama noktasıAraçların durdurulmasıAraçların aranmasıŞüphelilerin kimlik kontrolüBagajların aranmasıPolislerin önlem almasıGenel ve detay görüntüler( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 170 MB