Dha Yurt Bülteni-8

Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi enkaz altında (3)VALİ CİVELEK: ÇALIŞMALAR SÜRÜYORMuğla Valisi Esengül Civelek, Milas ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonrası olay yerine giderek çalışmaları yerinde izlemeye başladı. Yaşanınlarla ilgili DHA'ya bilgi veren Vali Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. 1 kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500- 600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer 3 işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.MUHTAR: KAYANIN DİBİNDE ÇALIŞMA YAPILIYORMUŞSarıkaya Mahallesi Muhtarı Erkan Kocabaş, feldspat madeni sahasında zaman zaman dinamitle çalışma yapıldığını, ancak göçüğün dinamitle patlama sonrası meydana gelmediğini öğrendiklerini belirterek, "İş makineleri kayanın dibinde çalışma yapıyormuş. Dev kaya düşmüş. 2 kepçe ve 1 kamyon ile işçilerin kayanın altında kaldığı söyleniyor. Çalışmalar sürüyor" dedi.Öte yandan, yaralı kurtulan işçinin Tayfun Akıncı olduğu, Milas Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.VALİ'DEN GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOROLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKMİLAS (Muğla), DHA)================Sağlık çalışanlarına şiddet yasası genişledi, 2 yıl altı cezalara yeni düzenleme geliyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına şiddet yasasının genişletilerek 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda yeni bir düzenleme yapıldığını ifade ederek, "Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda da yeni bir düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Eskişehir'e geldi. Valilik bahçesinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Nabi Avcı tarafından karşılandı. Bakan Koca, valilik defterini imzaladıktan sonra Vali Özdemir'i ziyaret etti. Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, kentteki sağlık yatırımlarını anlattı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin 'tutuklama' içeren düzenlemeyi sorması üzerine kapsamın genel şiddet, hırsızlık ve gasp olarak genişletildiğini söyledi.Bu kapsamda 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin yeni düzenlemenin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını kaydeden Bakan Koca, "Sağlıkta şiddet konusu hiç bir zaman gündemimize almak istemediğimiz, hiç bir kişiye yapılan şiddetin tasvip edilebilirliği mümkün olmadığını biliyoruz. Bu çerçeve de bir düzenleme yapılmıştı. Bu kapsamda uygulamanın önü açıldı. İçişleri ve Adalet Bakanlığı önümüzdeki günlerde uygulamada bir takım olabilecek yaklaşımları daha netleştirmek üzere nasıl davranılması gerektiği biliyorsunuz, şikayete konu olmadan mutlak tutuklanabilir olması, kolluk kuvvetlerince savcılık ve başsavcılık tarafından dosya tekerrür etmeden serbest bırakılmama gibi genel bir kanun düzenlemesi söz konusuydu. Bununla ilgili yer yer bir takım sıkıntıların olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde bu çerçevede bir genelde hazırlığı olduğunu biliyoruz. Bunun dışında ceza kanununu ilgilendiren bir konu olduğu için devamıyla ilgili özellikle cezaların ötelendiğine dair, paraya çevrilmesine dair genelde bir uygulama yapıldığını biliyoruz. Bu çerçevede Adalet Bakanlığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nda da yeni bir düzenleme var. Sadece sağlıkta şiddet değil, genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur. Bakanlar Kurulu'nda bununla ilgili bir sunum yapıldı. Mecliste kanunlaşma sürecini tamamlarsa bu şiddet hadisesinin genel olarak toplumda bir kanuni olarak tamamlanabileceğini düşünüyoruz. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini esas bizim yapmamız gereken hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz ortam arzusu bizim için daha önemli" şeklinde konuştu'VATANDAŞIMIZI İLAÇSIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak Euro değerinde zam oranlarını da açıklayarak kimseyi ilaçsız bırakmayacaklarını ancak bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmayacaklarını ifade etti. Türkiye'de geçen yıla oranla yüzde 17 artışla ilaç üretimi yapıldığını ifade eden Koca, "Bulunamayan ilaç noktasında bizim ilaç takip sistemi diye herkesin güven duyduğu bir sistemimiz var. Ayrıca sahada 900 aktif denetim elemanımız var. Üretilen toplam ilaç bir önceki yıla göre yüzde 17 gibi bir artış içinde olduğunu biz biliyoruz. Yer yer bunu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğunu gördük. Bununla ilgili bu denetimlerde yapılması gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Biz bu anlamda hiç bir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Bunu fırsata çevirmek isteyenlere de göz açtırmak istemiyoruz. İlaçtaki yeni düzenleme her yıl genelde gereği en geç Şubat ayının 15'de karar verilip, taraflarla görüşüp, 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme Euro olarak bir önceki yılın Euro kurunun yüzde 70'i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşerek bundan böyle gelecek yıllar için bu uygulamanın yüzde 70 değil, 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili de tebliğde yayınlamış olduk. Bu yüzde 60'ın gereği olarak bir fiyat düzenlemesi, belli dönemler piyasada yer yer olmayan veya fiyat düzenlemesi gereken ilaçları zaten düzenliyoruz. Bu çerçevede de 1 ay kadar önce 41 kadar ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Bu dönemde bu denetimlerle her geçen gün ilaç sorunun azaldığını, minimize olduğunu ama bizim sahada denetimlerimizi yine devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşlarımızın bizimle irtibatta geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum" dedi.Bakan Fahrettin Koca, açıklamalarının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ambulans teslim törenine katıldı.Görüntü Dökümü----------Bakan Koca'nın gelişi ve karşılanması-Valiliğe girişi-Valilik defterini imzalaması-Makam ziyareti-Basın açıklaması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-================Ordu'da heyelan nedeniyle 17 bina tahliye edildiOrdu'nun Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanda hasar gören 17 binadaki 26 konutta oturanlar tahliye edildi. Heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde önceki gün toprak kayması meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri mahallede teknik ekip inceleme yaptı. Zeminde kaymalar tespit edilen mahalledeki 17 binada 26 konutta oturanlar tahliye edildi. Yakınlarının yanına yerleşen vatandaşlara kira yardımı yapılacağı açıklandı.Mahallede incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak üzere heyelan bölgesinde ikamet eden ailelerin ilk etapta akrabalarının yanına taşındığını, İlçe Kaymakamlığının koordinesinde de kiralık evlere çıkarılacağını belirtti. Ailelere kira yardımında bulunacaklarını açıklayan Vali Yazvuz, "Uygun yerleşim alanı bulunmasıyla da heyelana maruz kalan vatandaşlar için afet konutları inşa edilecek "dedi.Görüntü Dökümü-------------Heyelanda duvarı çatlayan evlerden görüntü-Vali Seddar Yavuz'un incelemesinden görüntüSüre: 1.37 Dk Boyut: 241 MBHaber-Kamera: Yavuz ŞEN-ORDU,==================Terör operasyonunda gözaltına alınanlar adli kontrolle serbest bırakıldıAdana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yapılan operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 6'sı çocuk 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin yıl dönümünde eylem hazırlığı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Şubat'ta şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 6'sı çocuk 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel içerikler bulunan not defteri ele geçirildi.Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Zanlıların adliyeye getirilmesiZanlıların aileleriAdyliye dış gerünümSÜRE: 00'41" BOYUT: 76,9 MBHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,==================Hakkari'deki kayak merkezine hafta sonu akınıHakkari'de yüzlerce kişi, hafta sonunu 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki merkezde kayak yaparak geçirdi.Hakkari'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, kar kalınlığının 2 metreye ulaşması ile kayakseverlerin akınına uğruyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile İl Özel İdaresi'nce yürütülen 15 milyon liralık projeyle daha donanımlı hale getirilen kayak merkezinde, 1 kilometrelik pist uzunluğu 3 kilometreye çıkarılırken, 1100 metre olan telesiyej mesafesi ise 1180'e çakırıldı. İkili telesiyej sayısı ise 4'e çıkarılarak uluslararası yarışmaların yapılabileceği düzeye ulaştırıldı.Kayak merkezi özellikle hafta sonları kayakseverlerin akınına uğruyor. Merkeze gelenler kayak ve snowboard yaparken, kayak yapmayı bilmeyenler ise çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Gelenlerin bazıları da mangal yakarak stres atıyor.Ailesiyle birlikte hafta sonunu kayak merkezinde geçiren Hazım Can, Merga Bütan Kayak Merkezi'nin kentin tek eğlenme yeri olduğunu belirterek, "Bizler de ailemizle birlikte hafta sonları buraya gelip kayak yaparak eğleniyoruz. Burası çok güzel bir yer. Hakkari'ye yakın çevre illerden de buraya gelenler var" dedi.Görüntü Dökümü--------Kayak merkezine gelenler-Kayak yapanlardan genel ve detaylar-Çocuklarıyla birlikte kızak üzerinde kayanlar-Düşerlerken-Detaylar-Hazım Can ile röportajBOYUT: 321 MBSÜRE: 2 DK 52 SNHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -==================Beyaz gelincik, Hakkari'de de görüntülendiDünyada sayıları azalan beyaz gelincik, Tunceli ve Gümüşhane'den sonra Hakkari'de de görüntülendi.Sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik, Hakkari merkeze bağlı Medrese Mahallesi'nde yaşayan Mücait Şahin tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Sayıları her geçen gün azalan beyaz gelinciği görüntülemeyi başardığını belirten Şahin, hayvanın çok hızlı hareket ettiğini söyledi.Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan beyaz gelincik, genellikle fare ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor ve çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.Görüntü Dökümü---------Beyaz gelincikten genel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, -