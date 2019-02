Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Otomobilin bisiklet sürücüsüne çarpma anı kameradaBursa'nın İnegöl ilçesindeki kazada, bir otomobilin bisiklet sürücüsü Yüksel Yanık'a (47) çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde geçen pazartesi meydana geldi. Yüksel Yanık bisikletiyle giderken, yol kenarında park halindeki 16 PR 505 plakalı otomobilin sürücüsü Nevin B., aniden kapıyı açtı. Yanık, kapıya çarpmamak için manevra yapınca bisiklet devrildi. Bu sırada arkasından gelen Mülazım A. yönetimindeki 10 KT 268 plakalı otomobil, yere düşen bisikletin sürücüsü Yüksel Yanık'a çarptı. Kontrolden çıkan Mülazım A.'nın otomobili, park halindeki 06 AP 5848 plakalı otomobile çarparak durabildi.Otomobili çarpması sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yanık, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü dökümü;---------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Olay yeri görüntüleri-Yaralıdan detaylarBoyut: 261 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),===================Batman'da silahlı soygun, güvenlik kamerasına yansıdıBatman'da bir markette silahlı soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu soyguncuyu yakaladı.Batman merkez Pınarbaşı mahallesindeki bir markete bir hafta önce gelen silahlı kişi, kasiyerden kasadaki paraları vermesini istedi. Market çalışanı kasada bulunan bin lirayı soyguncuya verdi. Soyguncu olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, marketteki güvenlik kamerasını izledi. Görüntüleri izleyen ekipler, silahlı soyguncunun hırsızlık suçundan aranan kişi olduğunu tespit etti. Yapılan takip sonucu soyguncu dün akşam kent merkezinde bir adreste yakalanarak polis merkezine götürüldü.Market sahibi Şaban Sanmaz, soygun anında kardeşi ve bir arkadaşının markette olduğunu ifade ederek, "Hırsız, kardeşim ve arkadaşı yemek yedikleri esnada markete geliyor. İçeriği girdiği gibi kasadaki tüm paralarını kendisine verilmesini istiyor. Bunun üzerine kardeşim de kasada bulunan bin lirayı vermek zorunda kalıyor. Hırsızın yakalandığını öğrendik, kendisinden davacıyız" dedi. Soyguncunun emniyetteki işlemleri sürüyor.Görüntü Dökümü:---------------Soyguncunun markete gelişiMarkettekilere silah doğrultması- Market sahabiyle röportajGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 64.5 MBHaber-Kamera: Reşat YİGİZ/BATMAN,================Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Bekçiler, suçluların korkulu rüyası olduBursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi, yemin etti. Mezuniyet töreninde konuşan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, " Bekçilerimiz, halkın sevgilisi, suçluların ise korkulu rüyası oldu" dedi.Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde eğitimlerini tamamlayan 1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri yemin ederek sertifikalarını aldı. Törene, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü İrfan Karakaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve çok sayıda bekçi yakını katıldı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış hainleri temizlemeye fasılasız olarak devam ettiklerini belirten Celal Uzunkaya, "Türk Polis Teşkilatı, devletimizin bekasına, milletimizin birlik ve dirliğine, ülkemizin bütünlüğüne kasteden hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan ter türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı icabında vatan, bayrak, cumhuriyet ve vazife uğruna seve seve canını feda etmekten hiçbir zaman çekinmemiştir, çekinmeyecektir."dedi"SUÇLULARIN KORKULU RÜYASI OLDULAR"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun destekleriyle polis teşkilatının kadrolarına dahil edildiğini söyleyen Uzunkaya, " Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz, 2019'da yapacağımız 8 bini aşkın yeni alımla birlikte Türkiye genelinde 30 bine ulaşmış olacaktır. Ülkemizde her yıl işlenen toplam suçun yüzde 90'nını kişilere ve mala karşı işlenen suçlar oluşturmaktadır. Özellikle geceleri ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının cereyan ettiği alanlarda görevlendirilen çarşı, mahalle bekçilerimiz sayesinde geçmişte suçların önlenmesinde sağlanan büyük başarının genç ve dinamik yeni bekçi kadrolarımızla çok daha ileriye götürüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kentlerimizin, mahalle, meydan, cadde ve sokaklarında görevlendirilen değişik birimlere bağlı, motorize ve yaya ekiplerle, polis merkez amirlikleriyle koordineli olarak çalıştırılmaya başlayan bekçilerimiz, daha şimdiden halkın sevgilisi ve suçlularında korkulu rüyası olmuştur. Yaşları itibariyle genç ve dinamik, eğitimleri bilgi ve donanımlarıyla ile de son derece aydınlık geleceğimiz olan bu gençlerimizden hem polis teşkilatı olarak hem de millet olarak çok büyük başarılar beklemekteyiz." diye konuştu. Konuşmaların ardından, dereceye giren 5 bekçiye törenle sertifikaları verildi. Daha sonra 410 bekçi yemin etti.Görüntü Dökümü------------Yemin edecek bekçilerden genel ve yakın görüntüler-Bekçilerin ailelerinden detaylar-Protokolden görüntüler-Bekçilerin sertifika almaları-Bekçilerin yemin etmelerinden görüntüler-İstiklal marşı okunmasından görüntüler-Emniyet Genel Müdürü konuşmasıSüre: 05.39Boyut: 633 MBHaber: Berktuğ ÖNCÜ/ Kamer: Serkan AKKUŞ/BURSA==============Öğrenciler ördükleri fileleri pazarda dağıttıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'sıfır atık' projesi kapsamında Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ipler ile ördükleri fileleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı.Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencileri edebiyat öğretmenleri Hatice Erdal öncülüğünde 'sıfır atık' projesine destek amaçlı çalışma başlattı. Çalışma kapsamında okulun öğrencileri Aleyna Kayutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'den pazar filesi örmesini öğrendi. Boş zamanlarında 150'nin üzerinde pazar filesi ören öğrenciler, Çakır Mahallesi'nde kurulan semt pazarına stant açtı. Açılan standa üzerinde Türkiye haritası bulunan ve 'Yavuz Selim ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 'Filedir Bizim Dostumuz'. Bırak poşeti doğa olsun dostunuz. Yurdumu seviyorum doğayı koruyorum. Sıfır atık projesi. Alışverişi fileye emanet et, poşette var ihanet' yazan dövizler açtı.Öğrenciler bu stantta ördükleri fileleri semt pazarında vatandaşlara ücretsiz dağıttı, poşetin doğaya olan zararlarını anlattı.Proje sorumlusu 11'inci sınıf öğrencisi Melis Altunbaş, "Projemiz okulumuzun edebiyat öğretmeni Hatice Erdal tarafından başlatıldı. Okulumuzun öğrencileri Aleyna Koyutürk'ün velisi Yasemin Koyutürk'ün yardımları ile çalışmalarımız başladı. Okulumuzda boş zamanlarımızda file örme yönünde eğitimler aldık. Boş zamanlarımızda filelerimizi yaptık. Daha sonra öğretmenlerimiz ile pazara çıkarak filelerimizi vatandaşlara dağıttık. Böylelikle hem onlar mutlu oldu hem biz mutlu olduk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Öğrenciler okul girişinde ellerinde ördükleri file ve dövüzler ile görüntüÖğrenciler elinde file ile görüntüRÖP: Melis Altunbaş(proje sorumlusu 11'inci sınıf öğrenci)Pazarda stantta öğrenci ve öğretmenler vatandaşlara ücretsiz fileleri dağıtırken görüntü.270 MB///02.26'HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),================Başkan Bozbey'den, Ahıska Türkleri'ne ziyaretDünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilciliği'ni ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, parçalanan toplumların temelinde ayrışmalar olduğunu vurgulayarak, "Barış herkese lazım. Biz Türkiye'de birlikte gücüzö dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette CHP Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner ve CHP Gürsu İlçe Başkanı Cavit Kaya da hazır bulundu. Bu coğrafyada herkesin mutlu huzurlu yaşayabileceği bir ortamı oluşturmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Barış herkese lazım. Ahıska Türkleri bugün dünyanın dört bir yanında yaşam mücadelesi veriyor. Bir kültürün yok olmadığını sizin verdiğiniz mücadeleyle dünya öğrendi. Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyarak bunu öğretmeye devam edeceğiz. Zaten birileri bizim kültürel varlıklarımızı ortadan kaldırma mücadelesi veriyor. Ortak kültür oluşturabilirsek mutlu yaşayabilirizö diye konuştu.Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hayata bakmak gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Dikkat edin yok olan toplumlara, komşu komşuyla düşman olup parçalanmış. Yugoslavya ve Sovyetler Birliği bunun örneği. Biz Türkiye'de birlikte gücüz aslında. Farklı inanabiliriz, farklı düşünebiliriz ama bizi birleştiren insan olma varlığıdır. Hepimiz insanız. Bu duygu aslında kenetlenmemiz gereken olgudur. Bunu yaparsak bu ülke güçlü şekilde ilelebet yaşar. Ayrışırsak biteriz. Bizim milletimiz bu konuda oldukça duyarlı. Dayanışmanın en güçlü olduğu ülkelerden biriyizö ifadelerini kullandı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Bursa İl Temsilcisi Paşa Alihan da Bozbey'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti. 2018 yılında Türkiye genelinde tüm dernekleri tek çatı altında toplayan bir icra komitesi oluşturduklarını ifade eden Mehmet Taş, üyelerinin sorunlarını çözme adına çalıştıklarını ifade etti. Taş ve Alihan, Mustafa Bozbey'e çalışmalarında başarılar dileyerek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.Görüntü Dökümü------------Ziyaret görüntüsü-Bozbey'in konuşması-Detaylar,Saüre: 3 dk 01 sn- Boyut: 338 mbBURSA,==================AK Parti'nin Buca adayı Arslan, vaatlerini noterden tasdiklettiİzmir'de, AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, seçilmesi halinde ilçe için yapmayı planladığı projeleri anlattı. Menderes Caddesi üzerindeki seçim ofisinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Arslan, vaatlerini, açıkladığı tarihte yerine getirememesi halinde, ertesi gün görevinden istifa edeceğini belirterek, istifa sözünü de noter onayı ile taahhüt altına aldı.AK Parti'nin Buca adayı Mustafa Arslan, ilçede hayata geçirmeyi planladığı projelerini açıkladı. Buca'daki seçim ofisinde basın toplantısı düzenleyen Mustafa Arslan, seçilmesi halinde belediyenin gelir ve gider kalemlerini her 3 ayda bir halka ilan edeceğini ve kentin merkezinde bir utanç abidesi gibi duran cezaevini kaldıracağını söyledi. Arslan, "Sözlerimi yerine getiremezsem 5 yıllık dönemin sonunu beklemeden derhal istifa edeceğim" dedi. Siyasi vaatlerin de yaptırımının olması gerektiğini belirten Arslan, "Verdiğim sözleri yapamadığım takdirde, istifa edeceğim. Bu istifa vaadini de Buca 24'üncü Noter onayı ile taahhüt altına alıyorum" diye konuştu."Geçmişi benzersiz, geleceği belirsiz, sorunları da çözümsüz kalan ve bu nedenle de çok yıpranan Buca'mızın kaderini değiştirmek için, yola çıktım" diyen Mustafa Arslan, adaylığı öncesindeki 2 yıllık AK Parti Buca İlçe Başkanlığı hizmetlerine dikkat çekti. Arslan, "2 yıllık ilçe başkanlığım süresince yatırım değeri 200 milyon TL civarında olan birçok projenin önünü açmaktan, gurur duyuyorum" dedi. Buca Cezaevi ile ilgili de açıklamada bulunan Arslan, "Büyük bir haksızlıkla, Buca'nın bağrına bıçak gibi saplanmış ve o günden bu güne bir utanç anıtı gibi duran Buca Cezaevi'ni, halka açık eşsiz bir yaşam cennetine dönüştüreceğiz" diye konuştu.'BUCA HALKINA SÖZ VERİYORUM'Bir belediye başkanı ile bir kiracı arasında hiçbir farkın bulunmadığını ifade eden Mustafa Arslan, şunları söyledi:"Belediyenin asıl sahibi de halktır. Basit bir kiralamada, mal sahibine karşı verilen sözler gününde yerine gelmezse mal sahibi önce noterden ihtar gönderiyor, bu ihtarda belirtilen süre içinde yine verilen söz yerine gelmezse kontratın bitmesi beklenmeden tahliye kararı veriliyor. Bu, belediye başkanlığında da böyle olmalı. Belediyenin gerçek sahibi olan halk, kendisine verilen sözlere güveniyor ve belediyesine bir kiracı, bir emanetçi, bir şehrül-emin seçiyor. Gerçekte halkın mülkü olan belediyeyi emanet alan kişi de söz verdiği hizmetleri yerine getirerek, halka olan borcunu ödüyor. Peki, ödemezse ne oluyor? Kaybolan yıllar, daha da büyüyen sorunlar ve buhar olan bütçeler dışında, hiçbir şey olmuyor. Ama artık böyle olmaması için Buca halkına söz veriyorum."BUCA İÇİN 59 PROJEHerkesin gururla yaşayacağı bir Buca hedefi ile yola çıktığını ve 9'u İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'ye ait olmak üzere toplam 59 proje hazırladıklarını anlatan Arslan, "Ancak bunları tek tek burada anlatma imkanı yok. O nedenle Buca'daki değişimi tetikleyeceğini düşündüğümüz bazı projelerimizi sizlere anlatmak istiyorum. Projelerimizin tamamını dijital katalog olarak sizlere sunduğumuz gibi hemşehrilerimiz de web sitemizden bu projelere ulaşabilecekler" dedi. Arslan, "Bugün noter onaylı olarak sözünü verdiğimiz, cezaevinin 3,5 yıl içinde Buca'dan kaldırılması, en önemli projemizden birisidir. Cezaevinin kaldırılması ile Buca'nın nefes alacağı 75 bin metrekarelik Buca Şehir Parkı'nı halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.'SAÇ BAŞ YOLDURAN DEĞİL, ULAŞILABİLEN BUCA'Cezaevinin kaldırılması ile önü açılacak diğer önemli bir projenin de 'ulaşılabilen Buca' olacağını söyleyen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Trafiği saç baş yolduran değil, hızla ulaştırabilen bir Buca için birçok alternatif yolları hayata geçirecek; araç alt ve üst geçitleri, kavşak düzenlemeleri, metro ve tramvayla takviye edilmiş toplu ulaşım hatları ile trafik ve ulaşım sorunlarını geride bırakmış bir Buca planladık. En temel belediyecilik hizmeti olan temizlik ve çöplerin toplanması noktasında İzmir'de bir ilke imza atacağız. Çöp ve temizlik işinin Buca Belediyesi bütçesine yıllık yükü 60 milyon lirayı buluyor. Bunu temelden değiştiriyoruz; akıllı çöp konteynerleri ve katı atık geri dönüşüm projeleri ile çöpe her yıl 60 milyon lira harcayan değil, çöpten her yıl 65 milyon gelir elde eden bir Buca Belediyesi ile sadece Türkiye'ye değil, dünyaya örnek olacak bir atık toplama ve dönüştürme devrimine imza atacağız."5 YILDIZLI ÖĞRENCİ KÖYÜBuca'nın İzmir'in en büyük öğrenci yaşam alanlarından biri olduğunu kaydeden Mustafa Arslan, şunları söyledi:"Elbette gençlerimiz için yapabileceklerimiz var. 5 yıldızlı öğrenci köyü projesi ile üniversiteli kardeşlerimize uzanacağız. Buca'yı onlar için de gururla yaşanacak ve eğitim alınacak bir kent haline getireceğiz. Sosyal market, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza modern çağın niteliklerine ve insan onuruna yakışır şekilde destek olmak amacıyla gıda, giyim, ev tekstili, temizlik, mobilya, elektronik ve beyaz eşya gibi çeşitli ürünlerin bulunduğu marketler olacaktır. İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini artırmak için hayata geçirilecek sosyal market projesi kapsamında STK'lar ve ticari işletmelerle işbirliği protokol ve projelendirme yapılarak, Buca'da 10 noktada kurulması planlanmaktadır."BUCA PARK ORMAN PROJESİMarka ve katma değeri yüksek Buca Park Orman projesi olduğunu da belirten Arslan, "Orman içerisinde konumlandırılmış, tamamen doğa ile iç içe ve içerisinde açık- kapalı yüzme havuzları, günlük, haftalık, aylık kiralanabilecek orman evleri, gezi, yürüyüş, koşu ve outdoor oyun parkurları ve park orman, restoran ve kafeteryalar, SPA merkezi, toplantı salonları, açık- kapalı çocuk oyun alanları bulunan, tüm Buca ve İzmirlilerin nefes alabilecekleri muhteşem bir doğa içi park olacaktır" dedi.TÜRKİYE PARKI VE TARİH YOLUİlçede yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanda Türkiye haritası baz alınarak kurulacak olan Türkiye Park ve Tarih Yolu projesiyle ilgili de konuşan Arslan, şöyle dedi:"Bu park gerek yerli gerekse yabancı turistlerin uğrak noktası olacaktır. Her bölgenin kendine has kültürünü yansıtmakla birlikte tarihi ve coğrafyayı insanlara gezerek anlatacak olan bu projede, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolu ve çeşitli sosyal alanlar yer alacak. Buca'da yaşayan dar gelirli vatandaşlarımızın sağlıklı konutlarda yaşaması için TOKİ eliyle 1000 yeni konut yapımını hedefliyoruz. Böylece Buca'nın hem kentsel dönüşümüne katkı sağlamış olacağız hem de kendi imkanları ile konut sahibi olamayacak vatandaşlarımızı devletin sübvanse etmesiyle ev sahibi yapmış olacağız."'YENİDEN SÜPER LİG'Spor alanında yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren AK Parti Buca Belediye Başkan Adayı Mustafa Arslan, şunları kaydetti:"Buca sporumuzun tekrardan Süper Lig'de mücadele etmesi için Bucaspor Akademi'ye gereken her türlü destek verilecek. Ayrıca Buca sınırları içerisinde yer alan tüm amatör spor kulüpleri her türlü branşta şartsız desteklenecek. Kulüplere profesyonel branşlarda da, yerli sporcu hassasiyeti çerçevesinde destek verilecek. Genç yetenekleri daha iyi noktalara taşımak adına gerekli olan desteği de Buca Belediyesi olarak vereceğiz. Şampiyonlar artık Buca'dan çıkacak."Görüntü Dökümü-------------Toplantı salonundan görüntü-AK Parti Buca belediye başkan adayı Mustafa Arslan'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,===============Kocaeli'de 'Güvenli Ev' projesi hayata geçirildiKocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği, 'Güvenli Ev' projesi kapsamında ilk eğitimini Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Altan ailesinin evinde gerçekleştirdi. Aileye, olası kazalara karşı alınması gereken önlemler ve ilkyardım ile ilgili bilgiler verildi.Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği'nin 'Güvenli Ev' projesi kapsamında Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde oturan Altan ailesinin evindeki eğitimi iş güvenliği uzmanı Ahmet Uysal, iş yeri hekimi Dr. Saffet Akınal verirken, dernek başkanı Abbas Musa Gökburun da aileye konuk oldu. Evde riskleri belirleyen iş güvenliği uzmanı alınması gereken önlemleri aileye anlatarak, ev kazalarının önüne nasıl geçileceğinin ipuçlarını verdi. Özellikle devrilmelere karşı sabitlenmesi gereken dolaplar, elektrik tehlikelerine karşı alınması gereken önlemler, ev kazaları sonrası ilkyardımın nasıl olması gerektiği aileye anlatıldı. Evde yaşanan kazalarla ilgili videolar izletilerek, önlemler hakkında bilgi verildi. Ayrıca olası bir afette toplanma merkezi olarak kullanılacak alan harita üzerinde aileye gösterildi. Dernek tarafından aileye ev güvenliğini sağlamaları için yangın söndürücü tüp, ilkyardım çantası ve ilkyardım el kitabı, çocuklar için iş güvenliği boyama kitabı hediye edildi.Kocaeli İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği Başkanı Abbas Gökburun, "Dernek olarak güvenlik kültürünün gelişmesi için çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu biliyor ve projelerimizi bu noktaya yoğunlaştırıyoruz. Daha önce okullarda başladığımız 'Güvenli Okul' projesini bir adım daha genişleterek evlere taşıdık ve 'Güvenli Ev' projesiyle ilk olarak Altan ailesine eğitimlerimizi verdik. Bu projenin Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye'de yayılması adına tüm iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerimizi göreve davet ediyoruz. Eğitim materyallerimizi ve projenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili tüm verileri paylaşmaya hazırız. Yeter ki bu güvenlik kültürü her eve ve tüm çocuklara yayılsın. Biz biliyoruz ki geleceğin güvenliği bugünden sorulur ve gelecekte yaşanacak kazaları önlemek adına biz bugünlerimizi iyi yetiştirmek zorundayız." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Eğitimden görüntüVideolarla bilgi verilmesiAbbas Gökburun ile röp.HABER-KAMERA: Haluk TURGUT/ÇAYIROVA(Kocaeli),