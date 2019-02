Dha Yurt Bülteni-8

Kaynak: DHA

1)BAKAN KURUM: " CHP 'NİN BIRAKTIĞI İZ; ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR BELEDİYECİLİĞİDİR"ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , CHP'yi eleştirerek, " Cumhuriyet Halk Partisi 'nin milletimiz nezdindeki bıraktı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Biz, vatandaşımızın gönlüne, kalbine talibiz." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve ziyaretlerde bulunmak için memleketi Konya 'ya geldi. Bakan Kurum ilk olarak Ak Parti Konya İl Başkanlığı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılıştaki konuşmasında Cumhur İttifakı'na değinen Bakan Kurum, "Aslında bakarsanız Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş bir ittifak değildir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi esnasında vatanın, milletin, bayrağın bütünlüğü için sahada mücadele edilmiş bir ittifaktır. Dolayısıyla bu ittifak, ülkemizin 2053'ünü, 2071'ini ve 100 yıllık sürecini teminat altına alacak çok önemli bir ittifaktır." diye konuştu.CHP'Yİ ELEŞTİRDİCHP'yi eleştiren Bakan Kurum, şunları söyledi:"Cumhuriyet Halk Partisi seçim manifestosunu açıkladı. Sloganı 'Mart'ın sonu bahar'. Bu ülke, bu şehirler CHP döneminde ne zaman baharı gördük ki, bu Mart'ın sonunda görsün. Biz onların belediyecilik kariyerini, belediyecilik karnesini biliyoruz. İkisi de sıfır. 1994'de Sayın Cumhurbaşkanımız, İstanbul 'a geldiğinde çöp, çukur ve çamurla uğraştı. Gördük ki, Haliç temizlenebiliyor. Vatandaşlarımıza o çöp dağlarını bıraktığı o şehir temizleniyor. Şehrin 50 yıllık içme suyu ihtiyacı karşılanabilir. Sosyal belediyecilikle her kesime dokunabiliyorsunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletimiz nezdindeki bıraktı iz; çöp, çamur, çukur belediyeciliğidir. Biz gönül belediyeciliğine talibiz. Biz, vatandaşımızın gönlüne, kalbine talibiz. O noktada Sayın Cumhurbaşkanımız, bizim manifestomuzu açıkladı. 11 maddelik manifestomuz vardı ve 8'i bizimle alakalı, bakanlığımızla alakalıdır."TÜRKİYE'DE YENİLENMESİ GEREKEN 6,7 MİLYON KONUT VARBakan Kurum, kentsel dönüşümün elzem bir durum olduğunu ve Türkiye 'de 6,7 milyon konutun yenilenmesi gerektiğini söyledi. Bunun için 81 il valiliğine genelge gönderdiklerini ifade eden Kurum, "Türkiye'de yenilenmesi gereken 6,7 milyon konut var. Bu konutları yıldı 300 bin tanesini yapmak üzere, ilk 5 yılda, 2023 yılına kadar 1,5 milyon dönüştürülmesi gereken acil konutları dönüştüreceğiz. Buna ilişkin 81 il valiliğimize genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde valililerimiz, belediye başkanlarıyla birlikte şehrin, öncelikli acil dönüşmesi gereken riskli alanları belirlemek suretiyle bu alanlardan başlayarak dönüşüm içini gerçekleştirecekler." dedi. Şehirlerde yapılacak millet bahçelerine de değinen Bakan Kurum, 81 ildeki millet bahçesiyle Türkiye genelindeki kişi başı yeşil alan miktarı 15 metrekareye çıkaracaklarını söyledi. Bakan Kurum, konuşmasının ardından Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.Görüntü Dökümü------------------Bakan Kurum'un gelişiBakan Kurum detayBakan Kurum, konuşmasıSeçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı(Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA ))===============================================2)KOCAMAZ: İTİRAZI YAPANLAR, CUMHUR İTTİFAKI'NIN MHP KANADINDAKİ KİŞİLERMERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz , 5 kişinin kendisinin Demokrat Parti 'den adaylığı ile ilgili İl Seçim Kurulu'na itiraz etmesinin ardından, "Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler şu anda itiraz yapanlar. Sosyal medyada da görürsünüz, Cumhur İttifakı'nın adayı ile boy boy resimleri de var" dedi. 31 Mart'taki seçimlere Demokrat Parti'den (DP) gireceğini bildirdikten sonra, İl Seçim Kurulu'nca cuma günü açıklanan geçici aday listesi ilan tutanağında DP adayı olarak yer alan Burhanettin Kocamaz, 5 kişinin kurula yaptığı itirazları değerlendirdi.Çok sıkıntılı bir süreç yaşandığını dile getiren Kocamaz, mahkemelere güvendiğini ifade ederek, "İYi Parti'den adaylığımız ile ilgili konunun arkasında kim yada kimler var bunlar elbette ortaya çıkacak. Mahkemeye intikal etmiş durumda. Daha sonra DP'den aday olmak durumunda olduk ve bu saatten sonra zaten biz ne sadece İYİ Parti 'nin ne sadece Demokrat Parti'nin, bütün siyasi parti tabanlarının ortak adayıyız. Mersin 'in ortak adayıyız. Ancak, bunu bile içlerine sindiremediler ve maalesef orada benim yaptığım açıklamaya rağmen, 'Bu adaylığa da itiraz olabilir, bu adaylığa itiraz eden her kim ise bilinsin ki bu kumpasın arkasında onlar da var' ifademi kullanmıştım. Dolayısı ile dün aynı ekipten 5 kişi itirazda bulunmuş ancak biz devletin mahkemelerine güveniyoruz. Mahkemenin ve YSK'nın vereceği kararı sabırla bekleyeceğim. Böyle bir olayın Mersin halkının iradesine ipotek koymak olduğunu özellikle belirtmek istiyorum." diye konuştu.'DERTLERİ MERSİN'İN ÖNÜNÜ KESMEK'İtirazların kim tarafından yapıldığını da bildiklerini söyleyen Kocamaz, şunları söyledi:"Cumhur İttifakı'nın MHP kanadındaki kişiler şu anda itiraz yapanlar. Sosyal medyada da görürsünüz, Cumhur İttifakı'nın adayı ile boy boy resimleri de var. Dolayısı ile ben mahkemeye güveniyorum. Türk Halkı'nın sağduyusuna güveniyorum ve bütün vatandaşlarımızı, bizimle birlikte yola çıkan arkadaşlarımızı sakin olmaya, sukünet ile hareket etmeye, provokasyonlara gelmemeye ama sabırla beklemeye davet ediyorum. Dertleri aslında, Burhanettin Kocamaz'ın şahsında Mersin'in önünü kesmek, Mersin'e gelecek hizmetleri getirmemek, Mersin'deki barış, huzur ve kardeşlik ortamından rahatsız olmaları. Başka birşey değil."Görüntü Dökümü---------------------------Kocamaz'ın ziyaret ettiği kilise girişinden görüntüKilisedeki vatandaşlarla görüntüleriKocamaz'ın konuşmasıSÜRE: 03'32" BOYUT: 383 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,==============================================3)'KARADENİZ'DE AVCILIK YASAKLARININ ORTAK OLMASI LAZIM'KARADENİZ'de, sürülerin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan kıyılarına yönelmesi ve av mevsiminin sonuna gelinmesi nedeniyle tezgahlarda azalan hamsinin yerini istavrit ve mezgit aldı. Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Herkes ' Karadeniz 'de balık azaldı' diyor; ancak azalmadı. Bizde uygulanan avcılık yasaklarıyla bu kadar balık tutabiliyoruz. Karadeniz coğrafyasında avcılık yasaklarının ortak olması lazım" dedi.Karadeniz'de balıkçılar, ağlarını denizlere bırakmayı sürdürürken, son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu da geride bırakıp, hamsiye yöneldi. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri; Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yöneldi. Hamsi sürüleri deniz suyunun güney kıyılarında soğumaya başlamasıyla dönüşe geçse de balıkçılar, hamsiden umduğunu verimi bulamadı. Tezgahlarda, hamsinin yerini ise istavrit aldı.'AVCILIK YASAKLARIYLA BU KADAR BALIK TUTABİLİYORUZ'Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Malkoç, bölgede balığın azalmadığına dikkat çekerek, Karadeniz'de avcılığın son 1 aya kadar iyi olduğunu daha sonra hamsinin denizin karşı kıyısına göç ettiğini söyledi. Malkoç, "Şu an bizde istavrit ve mezgit var. Hamsi karşı kıyılarda var. Bizde olan hamsinin de boyu kurtarmıyor. Ne yazık ki biz burada olan hamsiyi tutmuyoruz, onlar karşıda tutuyor. Herkes 'Karadeniz'de balık azaldı' diyor; ancak Karadeniz'de balık azalmadı. Bizde uygulanan avcılık yasaklarıyla bu kadar balık tutabiliyoruz. Karadeniz coğrafyasında en fazla yasak olan ülke biziz. Aslında şu an bizde onlardan çok hamsi var; ancak yasaklarımıza uygun olmadığı için avlayamıyoruz" diye konuştu.'AVCILIK, ARTIK KARŞI KIYILARDA DAHA ÇOK OLUYOR'Karadeniz'de avcılık yasaklarının ortak olması gerektiğini savunan Malkoç, "Ülkemizde olan yasaklardan dolayı bizim balıkçılarımız Gürcistan'a gidip orada avlanıyorlar. Buradaki balık sanayimizin hepsi oraya taşındı. Karadeniz'de her yıl 500 bin ton balık tutulurdu. Yine aynı balık tutuluyor; ancak önceden bunun 300 bin tonunu biz tutuyorduk, artık tutamıyoruz. Bize göre Karadeniz coğrafyasında avcılık yasaklarının ortak olması lazım. Samsun bölgesi balık ihracatında birinci bölge. Şu ana kadar karaya en fazla balık çıkarılan yer burası; ama ne yazık ki yanlış yapılan düzenlemelerle önümüz kesiliyor. Her sene bu zamanlarda hamsi tutuyorduk. Karşı kıyılarda bu kadar balıkçılık olmuyordu. Artık avcılık karşı kıyılarda daha çok oluyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------Balıkcı tezgahları-Balıkcı barınakları-Röpler-DetaylarSüre: 4.36 Boyut: 514 mbHABER KAMERA: Hüseyin KALAY/SAMSUN, -==================================================4)LEVENT YÜKSEL, BURSALI HAYRANLARINI COŞTURDUPop müzik şarkıcısı Levent Yüksel , Bursalı hayranlarına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Son albümünde 5 yaşından beri dinlediği bütün arabesk şarkıları topladığını belirten Yüksel, geçmişten bugüne dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirdi.Levent Yüksel, Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Hayranlarını ' Ya Sonra ' adlı şarkısıyla selamlayan Yüksel, 'Med cezir', 'Zalim', 'Tuana' ve 'Beni bırakın' gibi bir dönemlere damga vuran parçalarını seslendirdi. Konserin bir bölümünde bas gitar performansı sergileyen Levent Yüksel, büyük alkış aldı. Yüksel daha sonra 1997 yılının unutulmazları arasına giren 'Bi' Daha' adlı şarkısıyla da dinleyicilerini coşturdu.'HAYATIMA DOKUNAN ŞARKILAR'Son albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' ile ilgili konuşan Levent Yüksel, "Albüm 5 yaşından bu yana dinlediğim bütün arabesk şarkılardan oluşuyorö dedid. 'Mutlu Ol Yeter', 'Bana kaderimin dyunu mu bu?' adlı arabesk şarkıları seslendiren Yüksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.Görüntü Dökümü;-------------------Konserden detaylar-Dinleyicilerden detaylarSüre: 5 dakika 31 saniye, Boyut: 728 MBHaber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,