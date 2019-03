Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Kanala düşüp boğuldu, kurtarmak isteyen arkadaşı yoğun bakımdaŞanlıurfa'da, ellerini yıkamak için sulama kanalına eğilen Ali Şahin (16), suya düşerek, boğuldu. Arkadaşı düşerken, kurtarmak amacıyla suya atlayan Memduh Hançer (16) ise boğulma tehlikesi geçirip, hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı.Olay, sabah saatlerinde, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencileri Ali Şahin ve Memduh Şahin, arkadaşlarıyla sulama kanalı çevresinde gezintiye çıktı. Gezi sırasında Şahin, kanalı kapatan demir korkuluklardan atlayarak, ellerini yıkamak için suya eğildi. Bir anda dengesini kaybeden Şahin, sulama kanalına düştü. Suda çırpınan arkadaşını kurtarmak isteyen Memduh Hançer de peşinden kanala atladı. Bir süre sonra liseliler, sulama kanalından gözden kayboldu. Bu anları gören arkadaşları ise telaşla polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, suda bulunup, çıkarılan çocuklara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ali Şahin ve Memduh Şahin, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklardan Ali Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Memduh Hançer ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Acı haberle hastaneye gelen çocukların yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ali Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -====================Evrim-Ekin kardeşlerin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza ağlattıMersin'de, otomobili ile Evrim (9) ve Ekin Çakmakçı (6) kardeşlere çarparak ölümlerine neden olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan Ramazan Topal (68), 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karara gözyaşları içinde itiraz eden anne, "Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ben 2 çocuğumu kaybettim. Ölene kadar bu davanın arkasında duracağım" dedi.Geçen yıl 2 Temmuz'da meydana gelen kazada Ramazan Topal, 33 AET 61 plakalı otomobili ile Toroslar ilçesi Gözne Yolu Sarnıç Tesisleri yakınında Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşler ile yanlarında bulunan kuzenleri İlknur Emine Yalçın'a çarptı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, Yalçın ağır yaralandı. Kaza sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Ramazan Topal hakkında Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ramazan Topal ile ölen kardeşlerin annesi Özlem, babası Ali Çakmakçı ve taraf avukatları katıldı. Mahkemede savunma yapan Topal, kazanın ardından büyük acı çektiğini belirterek, "Üzülüyorum, acı çekiyorum. Keşke o kazada çocukların yerine ben ölseydim" dedi.'DİLİM, YÜREĞİM, GÖZÜM KURUDU'Evrim-Ekin kardeşlerin annesi Özlem Çakmakçı ise kızlarının fotoğraflarını göstererek, "Benim 6 ve 9 yaşlarında 2 çocuğum öldü. Onlarla beraber ben de öldüm. Dilim kurudu, yüreğim kurudu, gözüm kurudu. Her dava gününde ilk günkü acıyı yaşıyorum" diye konuştu.Topal'ın avukatı sanığın tahliyesini talep ederken, ailenin avukatı ise Topal'ın olası kasıt unsurları göz önüne alınarak cezalandırılmasını istedi. Mahkemeye 5 dakika ara veren heyet, 2'nci oturumda kararını açıkladı. Buna göre sanık Ramazan Topal'ın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devam etmesine, davada yanlış ifade veren Burak A.'nın da 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.Mahkemenin verdiği hapis cezasını az bulan anne ve aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.Adliye önünde duygularını ifade eden acılı anne şunları söyledi:"Bir çocuğumun yaşı kadar bile ceza almadı. Ben 2 çocuğumu kaybettim. Ne hukuk ne insanlar bunun farkında bile değil galiba. Ben bu işin peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar itirazlarımı gereken yerlere yapacağım. Ölene kadar bu davanın arkasında duracağım."Baba Ali Çakmakçı ise verilen kararın içlerini acıttığını söyledi. Tepkisini yeğenlerinin fotoğraflarını göstererek dile getiren dayı Ersin Çelik de "Ramazan Topal bunu duvarına assın. 'Ben 2 tane can aldım, 4 yıl aldım' diye sevinsin. Yataktan her kalktığında bunlara baksın. Şu resime baksın. Vicdanı rahatsa bunlara her sabah baksın" ifadesini kullandı.Görüntü Dökümü--------------Annenin bir yakınının omuzunda ağlamasıAdliyenin görüntüsüAile yakınlarının adliyeden çıkışıAile yakınlarının genel görüntüsüBabanın detay görüntüsüYakınlar tarafından kardeşlerin fotoğraflarının tutulmasıAnnenin genel ve detay görüntüleriAnne ve babanın görüntüsüBaba Ali ve anne Özlem Çakmakçı ile röportajDayı Ersin Çelik ile röportajSÜRE: 02'35" BOYUT: 278 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,=================Ovit Dağı Geçidi'nde aç kalan tilkiyi elleriyle beslediRize'de doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği Ovit Dağı Geçidi'nde, aracıyla yoldan geçen Fatih Benli tarafından bisküvi ile beslendi.Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan tilki, yiyecek bulmak için İkizdere ilçesi Ovit Dağı Geçidi'ne indi. Yolda araçlarıyla seyir halinde olan sürücüler, tilkiyi önlerinde görünce şaşkınlık yaşadı. Karla kaplı yolda arıcı durduran, Fatih Benli, tilkiye elleriyle bisküvi verek besledi. Rize'de esnaf olan Benli'nin arkadaşları, tilkinin karnını doyurduğu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yoldaki araçlarlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Tilkinin beslenmesi, cep tel. görüntüsüHABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: RİZE,-=================Rize'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyorRize'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Çamlıhemişin ve İkizdere ilçelerinde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı, bölgede kartpostallık görüntüler oluşturdu.Kentin bazı bölgelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden Çamlıhemişin ve İkizdere ilçeleri de beyaza büründü. Kar kalınlığı bölgede yer yer 1 metreye ulaştı. Kar yağışı sebebi ile araçların karla kaplı yolda çıkmakta zorlandığı görüldü. Havaların son günlerde güneşli geçtiği bölgede, ani bastıran ve dallarında açan çiçeklerin üzerine düşen kar, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.Bu arada, Rize'de kar yağışı nedeniyle İkizdere ve İyidere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edilmişti.Görüntü Dökümü---------Kar yağışıBölgeden görüntülerDetaylarHaber-Kamera: RİZE-DHA======================Akü hırsızlığı kameradaBursa'da, otomobil tamircisinin dükkanından akü çalan T.A. (24), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.Osmangazi ilçesine bağlı Hacıilyas Mahallesi'ndeki otomobil tamircisinin dükkanından akü çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Hırsızın T.A. olduğunu ve yerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. T.A., gözaltına alınırken, akü ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyette sorgulanan T.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde T.A.'nın, iş yerinin önüne gelip, etrafı kontrol ettikten sonra aküyü çalarak, bölgeden uzaklaştığı anlar yer aldı.Görüntü dökümü;------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Hırsızlık anı-T.A.'nın emniyetten çıkarılışıSüre: 1.40 dakika, Boyut: 186 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,==================Yerli 'perdah makinesi' üretti, motoru için gümrüğe takıldıAlmanya'da 25 yıl yaşadıktan sonra Bursa'nın Orhangazi ilçesine yerleşen Necdet Koç (60), inşaat sektöründe, dökülen betonun yüzeyini düzeltmede kullanılan 'perdah makinesi' üretti. Kullandığı yerli motordan verim alamayan Koç, yurt dışından her birini 300 Euro'ya sipariş ettiği 5 motoru, gümrükteki işlemlerin yüksek maliyeti nedeniyle Türkiye'ye getiremedi. Her bir motorun gümrük maliyetinin 2 bin 400 lirayı bulduğunu belirten Necdet Koç, "Gümrük sorunlarını aşamazsam, bu makineyi gidip Almanya'da üreteceğim" dedi.Almanya'da 25 yıl yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelip Orhangazi'ye yerleşen endüstri meslek lisesi torna tesviye bölümü mezunu Necdet Koç, kendi imkanlarıyla, perdah makinesi yapmaya karar verdi. Evinin alt katında, atölyeye çevirdiği garajda 2,5 yıllık bir çalışmayla 4'üncü prototipte makineyi yapmayı başaran Necdet Koç, yerli motordan tam verim alamadı. Bunun üzerine Koç, yurt dışından bir firmayla anlaştı. Ancak Necdet Koç'un getirdiği motorların gümrük işlemleri için yüksek bir maliyet çıkarılınca Türkiye'ye getiremedi.Makineye ilişkin bilgiler veren Necdet Koç, "Lazer ışığı ile seviyeyi kontrol ederek beton şap düzelten bir makine. Bu makinemiz şu anda çalışır vaziyette. Her şeyi tamamen bizim tasarımımız ve üretimimiz. Makinede yerli motor kullandık. Ancak hiç birisinden istediğimiz verimi alamadık. Daha sonra Almanya'da otomasyon fuarına katıldım. Burada Çinli bir firma ile anlaştım. Motorları Türkiye'ye sokarken gümrükte büyük zorluklar yaşadım. İkinci kez Almanya'ya gittim. Bu defa firmanın Alman distribütörü ile anlaştım. Yine gümrükte zorluklar yaşadım" dedi.Necdet Koç 2,5 yıllık çalışması sırasında Ar-Ge ve devlet desteği için başvuruda bulunduğunu, ancak alamadığını belirterek, "Çalışan sayısı, tasarımcı, teknik mühendis gibi şeyler istendi. Elektronik mühendisi bir arkadaşıma kart tasarımını yaptırdım" diye konuştu.Necdet Koç makinedeki lazer alıcının 360 derecede lazer ışığını alarak seviye kontrolü yapabilen bir yeteneğe sahip olduğunu da belirterek, "Bunu şu anda dünyada üretebilen 2 firma var. Onlar da kendi makinesinde kullandığı için motoru satmıyor. Biz bunu elektronikçi arkadaşlarla 25 günlük bir çalışma neticesinde kendimiz ürettik. Makinenin testini yaptık. Seri üretime geçebilmek için yurt dışından bu motorları getirmemiz gerekiyor. Gümrük sorunlarını aşamazsam, bu makineyi gidip Almanya'da üreteceğim. Yurt dışından getirdiğimiz her bir motor için gümrükte bize çıkan maliyet, 2 bin 400 TL'yi buluyor. Oysa bu motorları biz 300 Euro'ya yurt dışından alıyoruz. Böyle olunca maliyet artıyor. Bu konuda destek istiyorum" ifadelerini kullandı.SERİ ÜRETİME GEÇMEK İSTİYORUZMakine için bugünden onlarca sipariş de alabileceklerini belirten Koç, "Biz bu makineyi düşük maliyetlerle pazarlayabilecek durumdayız. Gümrükler konusunda devletimizden destek bekliyoruz. Bu desteği görebilirsek, makinenin seri üretimine hemen geçip, ekonomiye de katkı sağlayabileceğiz" dedi.Görüntü Dökümü---------Makinenin çalışması-Detaylar-AçıklamalarSüreler: 7,24 dakika ve 31 saniye, Boyut: 642 MB ve 7 MBHaber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),====================Dershane açan, FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıranlar adliye sevk edildiKocaeli'de, FETÖ üyelerinin çocuklarını eğitmek amacıyla bir apartman dairesinde oluşturdukları dershanede eğitim veren, örgüt üyelerini yurt dışına kaçırdıkları belirlenen 7 kişi adliyeye sevk edildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, salı günü FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Kocaeli merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, haklarında örgüt üyesi olma suçundan yakalama kararı bulunan, örgütün sözde üst düzey yönetici konumundaki mahrem abileri ve ailelerini yasadışı yollarla yurt dışına geçişlerini sağlayan ve yasa dışı olarak Kocaeli'de dershanecilik yaptıkları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgüte ait olduğu değerlendirilen yüksek miktarda para, dijital materyal, örgütsel doküman ve kitaplar ele geçirildi. Operasyon kapsamında İzmit'te bir apartman dairesine yapılan baskında örgüt üyelerinin gizli dershane yaptıkları ve burada örgüt üyelerinin çocuklarına ders verdikleri belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 kişi Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Adliyeye sevk edilmeleri ve detaylarHABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT,===================Sivas'ta 4 FETÖ şüphelisi adliyedeSivas merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 doktor ile 1 astsubay, adliyeye sevk edildi.Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, H.G., K.V., T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B. gözaltına alındı. H.G., dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Doktorlar K.V., T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B. ise bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------Şüphelilerin görüntüsü-Adliyeye götürülüşüHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,