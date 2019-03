Dha Yurt Bülteni-8

Kaynak: DHA

ERDOĞAN, BEDENSEL ENGELLİ YÜZÜCÜLERLE SOHBET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde, kendisini bekleyen bedensel engelli yüzücülerle bir araya geldi. Geceyi, Güneysu ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evinde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında evinden ayrıldı. Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşerilerini selamlayan Erdoğan,makam aracından inerek 'Rize engelli yüzücüler desteğinizi bekliyoruz' yazılı pankart açan sporcuların yanına gitti. Erdoğan, görüştüğü sporcuları dinledi, taleplerini aldı. Hemşehrileriyle de sohbet eden Erdoğan, ilçe futbol sahasından kalkan helikopterle Ordu'ya hareket etti.SPORCULAR MUTLU OLDUCumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen bedensel engelli yüzücüler, mutluluk yaşadı. Antrenör Şeyda Benli, "Kendisinden destek talep ettik. 6 engelli sporcumuz var. Bize her konuda destek olacağını söyledi" dedi.Mustafa İnanç Er adlı sporcu ise "3 yıldır yüzüyorum. 1 yıldır da yarışlara katılıyorum. Cumhurbaşkanımıza sarılmak çok güzeldi. Bize yardımcı olacağını söyledi. Onunla görüşmekten çok mutlu olduk" diye konuştu. Çekişmeli geçen ve renkli görüntülerin ortaya çıktığı yarışlarda, eğlenceli anlar yaşandı. Bazı büyükelçiler, aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, karın keyfini çıkardı. Etkinliğe katılan Brezilya, Azerbaycan, Burundi, Fildişi, Danimarka, Filipinler, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya büyükelçilerine günün anısına hatıra olarak birer madalya verildi.VALİ MEMİŞ: ÇOK ETKİLENDİKLERİNİ SÖYLEDİLEREtkinlikte büyükelçileri yalnız bırakmayan Vali Okay Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'nin önemli kış turizm merkezlerinden olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Vali Memiş, "Yaklaşık 3 gündür 'Kayağın İpek Yolu Projesi' adı altında DAP İdaresi Başkanlığı'nın organizasyonunda, 37 ülkenin büyükelçilerini ilk olarak Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağırladık. Gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Erzurum Palandöken dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biridir. Sezonu 1 Aralık'ta açtık ve en ez 1 milyon turist hedefini söylemiştik. Tabi bu yataklı değil, ilimize gelen turist sayısını kastetmiştik. Yavaş yavaş 1 milyon rakamına ulaşacağımızı rahatlıkla gözlemliyoruz. Büyükelçilerin ilimize gelmeleri ile birlikte çok daha farklı bir ambiyans, farklı bir etkileşim oldu. Erzurum'u ve bölgeyi tanımıyorlardı. Görünce çok etkilendiklerini ve bunu kendi ülkelerinde ciddi anlamda bahsedeceklerini söylediler" diye konuştu TİPİNİN ETKİLİ OLDUĞU TENDÜREK'TE ÇOK SAYIDA ARAÇ YOLDA KALDIAğrı'nın Doğubayazıt ilçesini Van Çaldıran'a Bağlayan Tendürek Dağı geçidi tipi nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç yolda kaldı. Çaldıran tarafında etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapanan yolu karayolları ekipleri dün geceden beri trafige açmak için çalışıyor. Kar yağışının etkili olduğu Tendürek Dağı geçitinde çoğunluğunu TIR'ların oluşturduğu çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ve Jandarma ekipleri, Çaldıran tarafında yolda kalan araçları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tendürek Dağı'nda yolun kardan kapanması sebebiyle mahsur kaldığını ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Atay "2 bin 600 rakımlı Tendürek Dağının Çaldıran tarafı yoğun kar yağışı nedeniyle tedbirsiz çıkan bazı araçların kayması sonucu ulaşıma kapandı. Yoğun kar sebebiyle gece Muradiye ilçesinde geçirdik. Ekipler yolu açmaya çalışıyor bizde bekliyoruz" dedi.Tendürek Dağı'nda tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlan uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bu arada Tendürek Dağı geçidinin Doğubayazıt tarafının ise ulaşıma açık olduğu bildirildi. ERZURUM POLİSİNDEN ŞAFAK OPERASYONUErzurum emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şafak vakti 36 adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda yakalanan, aralarında kasten adam öldürme suçundan aranan 2 kişinin de bulunduğu 11 kişi şüpheli tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle Erzurum ve ilçelerinde polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen il merkezinde 15, Horasan ve Tortum'da ise birer kişi yakalandı. Yapılan detaylı incelemelerde şüphelilerden 6'sı serbest bırakılırken A.K.'nin kasten öldürme suçundan 22 yıl ceza aldığı belirlendi. 10 yıl hapisle aranan B.C.'nin de yakalandığı operasyonlarda hırsızlık, yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından arandıkları belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 11 kişi, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu. TÜRKİYE'NİN YAŞLILIKLA İLGİLİ İLK BİLİM MERKEZİ FİNİKE'YE KURULACAKAntalya'nın Finike ilçesinde yaşlılıkla ilgili araştırmalar ve yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak projeler için çalışmaların yapılacağı bilim merkezi kurulması için çalışma başlatıldı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun, merkezin Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü olacağını söyledi.AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından Finike'ye bağlı Gökbük Mahallesi'nde uygulanması planlanan araştırmaya dayalı bilim merkezi çalışmaları kapsamında inceleme gezisi düzenlendi. AÜ Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Arun, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mutlu Güner, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, yaşlılık araştırmasına yönelik 5 yıldır sürdürülen bilimsel çalışmalar kapsamında Gökbük Mahallesi'nde bir araya geldi.Gökbük'te inşa edilmesi hedeflenen projeye yönelik Finike Belediyesi tarafından tahsisi yapılan 3 dönümlük arazi incelendi. Ayrıca proje için önemli olan ve tahsisine yönelik çalışmaların devam ettiği 3 dönümlük arazi içindeki kullanılmayan eski okul binası da gezildi. Tahsis gerçekleştiğinde ve proje hayata geçirildiğinde 1950 yılında yapılan eski okul binası da restore edilerek bilimsel çalışmalar için kullanılacak. Türkiye'de ilk defa uygulanacak projeyle genç nesiller eğitim görürken, yaşlıların yaşam kalitesinin de güvence altına alınması hedefleniyor.'5 YILDIR BİLİMSEL ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ'Doç. Dr. Özgür Arun, Gökbük yaşlılık araştırması kapsamında 5 yıldır bilimsel çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Bu çalışmalar kapsamında Gökbük'te araştırmaya dayalı bilim merkezi yapacaklarını belirten Doç. Dr. Arun, "AÜ'ye bağlı bu bilim merkezinde yapacağımız bilimsel çalışmalarla yeni nesil öğrenci kuşaklarını eğitmek istiyoruz. Sadece sosyal bilimcileri değil mühendisleri, hekimleri aynı zamanda hukukçuları, sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden gelen genç bilim insanlarını burada buluşturmak istiyoruz" dedi.BİLİMSEL FAALİYETLER YAPILACAKProje kapsamda üretilecek bilimsel bilgilerle de aslında yaşlıların, yaşlanan kesimlerin öncelikle yaşadıkları konutlarda dönüşümler, değişimler yapmak istediklerini söyleyen Doç. Dr. Arun, "Daha yaşanabilir konutlar tasarlamak, aynı zamanda yaşam kalitelerini artıracak bilimsel faaliyetlerde bulunmak istiyoruz. Tarımsal aktiviteyi güçlendirecek yaşlanan nüfusu tarımsal aktivite içinde tutarak onların yaşam kalitesini daha da artıracak birtakım mühendislik çözümler üretmek istiyoruz. Bu kapsam Bu kapsamda yapacağımız çalışmaları da yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA ÜÇÜNCÜ MERKEZ OLACAK'Gökbük Mahallesi'nde inşa etmeyi planladıkları bilim merkezinin Türkiye'de ilk, dünyada ise üçüncü olacağını anlatan Doç. Dr. Arun, Finike Belediyesi'ne de projeye verdiği için teşekkür ederek, şöyle devam etti:"Ürettiğimiz ürünleri, cihazları, teknolojik ürünleri inanıyorum ki Türkiye'deki kuşaklara da diğer bölgelerde yaşayanlara, daha yoksul durumdaki insanlara ulaştırabileceğiz. Bir köye inşa edilmiş, bilim dünyasının, araştırmacıların, akademisyenlerin ürettiği bilgiyle gündelik yaşamda yoksul insanlardan başlayarak genişleyen bir halkada insanların hayatına dokunan ürünler üreten ilk bilim merkezi burası olacak."Gökbük Mahallesi Muhtarı İsmail Aydıntaş da "2015 yılında Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü mahallede yaşlılık araştırması yapmaya başladı. Kısa bir zamanda köyde kabul gördü ve projeler hızla devam etti. Şu anda tahsislerimizi yaptık. Eski köy konağı dediğimiz yeri bu proje için verdik. Okumuzun tahsis süreci de devam ediyor. Yaşlılar için yaşamı kolaylaştıracak projeler üreterek inşallah sadece Gökbük değil Finike'ye de çok büyük katkısı olacağına inanıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köyün uzak plan görüntüsüİnceleme gezisinden detaylarRÖP 1: Doç. Dr. Özgür ArunRÖP 2: Prof. Dr. Mutlu GünerRÖP 3: Mahalle Muhtarı İsmail AydıntaşHABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),==================================