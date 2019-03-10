Dha Yurt Bülteni-8

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: PAZARA KADAR DEĞİL, MEZARA KADAR BİRLİKTEYİZCUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu, seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini belirterek, "Biz bu seçime nasıl giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, Zillet İttifakı olarak değil. El ele, gönül gönüle giriyoruz, pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz" dedi.Adana Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kent protokolü tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan partisinin mitingine katılmak üzere İstasyon Meydanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yol üzerinde gördüğü çocuklara oyuncak dağıttı, halkı selamladı. Miting alanına boynuna Adanaspor ve Adana Demirspor atkısı takarak çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Senin Allah'ına kurban Adana. İkramı güzel, insanı güzel Adana. Hz. Ömer devrinden beri medeniyetimizin gözde kenti Adana. Yavuz Sultan Selim'in ordularını karşılayan Adana, bu kentin 828 mahallesini selamlıyorum. Adana özgürlüğün, demokrasinin, hakkını, hukukunu, geleceğini iyi bilir. Adana kendisine göz dikmiş düşmana bakmasını iyi bilir. 31 Mart seçimlerinin beka seçimidir, bunu iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz, Cumhur İttifakı olarak giriyoruz, Zillet İttifakı olarak değil. El ele, gönül gönüle giriyoruz, pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz. Seçimlere 21 gün kaldı, demokrasinin zaferini 31 Mart'ta ilan edecek miyiz? 31 Mart akşamı illet, zilleti ayaklar altına alacak mıyız? Cumhur İttifakı çıkar ittifakı değil, amaç 3- 5 fazla belediye fazla kazanmak değil. Bu ittifak 15 Temmuz'da kurulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'na ben 01.15'te indim. Bay Kemal, 23.15'te FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı. Gitti, Bakırköy Belediyesi'ne çayını, kahvesini yudumladı. 'Darbe olursa tankların önünde ben dururum' demişti, korkaksın sen, korkak. Sen FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin" diye konuştu.'EZANI ISLIKLADILAR'8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarına katılan Cumhuriyet Halk Partili kadınların, okunan ezanı ıslıkladıklarını da sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu, kaçacak deliğin yok. Biz bu ittifakı sınırlarımıza saldıran terör örgütlerine karşı saflarımızı sıklaştırarak kurduk. İnşallah bu ittifak, bizi 2023 hedeflerimize ulaştıracak. Adana bu ittifaka inanırsa, tüm Türkiye inanır. Adana bu ittifaka sahip çıkarsa, herkes sahip çıkar. Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanların, ezana tahammülü olmayanlarla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz. Bölücü terör örgütünün bayrağımıza olan tahammülsüzlüğünü görüyoruz. Geçen gün CHP'lilerin içinde bulunduğu bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Taksim'de yürüyüş düzenledi. Orada bulunan kadınlar ezan okunurken ıslık çalıp, saygısızlık ettiler. HDP kongrelerinde hiç 'İstiklal Marşı' okunuyor mu? Ne diyor marşımızda, 'Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki- şahadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.' Ezana hürmet etmeyenin bu millete de saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayan, bu millete de sahip çıkmaz. Yarın düşman kapımıza dayandığında, ezana sahip çıkmayanlar, onları da 'hoş geldin' diye karşılar.'YATIRMILAR ARTARAK DEVAM EDECEK'Göreve geldikleri günden beri Adana'ya birçok yatırımın yapıldığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra bu yatırımların artarak devam edeceğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Bayrak, ezan, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. 3- 5 oy için onlara göz yumarsak, ecdadımızın da, çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletim bunlara hak ettiği dersi sandıkta verecektir. 4,5 yıl daha ben ülkemin başındayım. Adana'da tüm belediyelerimizle omuz omuza hizmet vermeye devam edeceğiz. Adana'yı eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık. 45 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 9 bin 57 derslik inşa ettik. 58 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü kentimize büyük devlet adamı Alparslan Türkeş Üniversitesi'ni kurduk. Yüksek öğrenim öğrencileri için yurt açtık. Diğer ilçelerimize de bu yurtları açacağız. 33 bin kişilik stadyumun ve olimpik yüzme havuzunu yapıyoruz. Adana takımlarından birini de artık Süper Lig'de görmek istiyoruz."'CHP'YE BU ZULÜM YETER ARTIK'Sağlık alanında da Adana'ya 5 katrilyon destek verildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:"Sağlık alanında 56 tesisi kazandırdık. Adana Şehir Hastanesi bin 550 yatakla vatandaşlarıma hizmet veriyor. Bay Kemal' Sosyal Sigortalar Kurumu'nda müdürlük yaptı. Kimlik sıkıntısı var. 9 kez seçime girdi, kaybetti, halen orada duruyor. CHP'ye bu zülüm yeter artık. Sağlık tesislerimizin yapımı devam ediyor. 15 sağlık tesisimizin plan projesi devam ediyor. Adana- Mersin demiryolunu yeniledik. Seyahat süresini kısalttık. Adana-Gaziantep hızlı tren çalışması tamamlanıyor. 2 yıl içinde hazır. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda bir sıkıntı yaşadık. Yaşanan bu sıkıntıyı aşacağız, Adana metrosunda bir kısmı tamamlanmıştı, hem mevcut hattın uzatılmasına ihtiyaç var. Bu meseleyi önümüzdeki dönem gündemimize alacağız."BOZKURT İŞARETİ YAPTIKonuşması sırasında Bozkurt işareti yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanalı çiftçilere 4 milyar liralık tarımsal destek verildiğini, Ceyhan ilçesinin ise önemli bir enerji ve petro-kimya üssü olacağının ve bölgenin yatırımcılarla buluşturmak için 69 milyon lira harcandığını sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamlanmasının ardından Mersin'e hareket etti.Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK- Çağlar ÖZTÜRK-Mustafa ERCAN, Adnan AÇIKGÖZ-Nuri PİR-Ufuk AKTUĞ/ADANA, -============================================================2)BATMAN'DA 10 ARACA ÇARPAN KİŞİ YAKALANDIBATMAN'da babasına kazıp aracını alan O.I. (16), çeşitli yerlerdeki park halinde olan 10 araca çarptı. Polis ekipleri, O.I.'nun kullandığı aracı, lastiğe ateş açarak durdurabildi.Olay dün gece saatlerinde Batman kent merkezinde meydana geldi. O.I., nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı babasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından O.I., babasına ait 72 EC 210 plakalı ticari aracı alıp evden çıktı. GAP, Belde ve Fatih mahallelerinde araçla gezen O.I., çeşitli yerde park halindeki 10 araca çarptı. Olayı gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, O.I.'yı GAP mahallesi 2524 sokakta buldu. O.I., polisin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla hareket etmesi üzerine polis aracın lastiklerine ateş açarak durdurabildi. O.I., araçtan indirilerek gözaltına alınırken, çarptığı 10 araçta hasar tespiti yapıldı.Görüntü Dökümü:----------------------Kaza yerinden görüntüPolisin önlem almasıOlay yeri incelemeHaber-Kamera: Arif ARSLAN/BATMAN,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 109 MB============================================================3)YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAŞLI ADAMA OTOMOBİL ÇARPTIBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 83 yaşındaki Selim Kılıç yaralandı.Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cerrah Caddesi üzerinde meydana geldi. İmdat Savaş idaresindeki 16 UAJ 16 plakalı otomobil çevre yolu üzerinde sehir halindeyken, yaya geçidi bulunmayan yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki Selim Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde yere yığılan Kılıç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü İmdat Savaş, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-----------Yaralıdan görüntüler-Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Araçtan ve caddeden görüntülerSüre: Boyut:Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,=================================================4)ULUDAĞ'DA SEZON UZADI, TATİLCİLER AKIN ETTİKış turizmini en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da, 10 Mart'ta kapanması beklenen kış sezonu, Nisan ayına kadar devam edecek. Hafta sonu tatili ile birlikte Uludağ'a akın eden vatandaşlar teleferik ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştururken oteller yüzde yüz doldu.Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ hafta sonu tatilcilerin akınına uğradı. Teleferik ve Telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşurken oteller yüzde yüz doldu. Hafta sonu tatilini Uludağ'da geçirmek isteyen ziyaretçiler, kent merkezindeki teleferik istasyonu önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlarıyla gelenlerin yanı sıra teleferikle Oteller Bölgesi'ne çıkan tatilciler, otel, kayak pisti ve piknik alanlarını doldurdu. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, kayak, snowborad ve kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı.OTELLER YÜZDE YÜZ DOLUSezonun erken bitmesi beklenen Uludağ'da yağan kar durumunun yoğun olması ve hava şartlarının kış turizmine uygun olması ile birlikte sezonun uzadığını belirten bir otel işletmesinin müdürü Ozan Yuvacı, "Bu sene sezon güzel geçti. Geçen seneye göre biraz daha yoğundu bu gün hafta sonu olması nedeni ile oteller yüzde yüze ulaşmış durumda. Mart ayı çok güzel geçiyor. Herkes güneş ve karın tadına doymuş durumda. Kayak durumu çok iyi. Şuanda kar inanılmaz iyi bir seviyede. Bu haftada yeniden kar yağışı bekleniyor. Yeniden kayak havası yakalanabilirö diye konuştu. Ayrıca Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı, hava sıcaklığının en düşük 3, en yüksek 10 derece ölçüldüğü Uludağ'da güneşli hava etkili oluyor.Görüntü Dökümü--------------------------------Kayak ve snowboard yapan tatilcilerden görüntülerOtel işetmecisi röportajpistlerden yoğunluktan görüntülerTeleferik istasyonu teleferik kuyruğundan görüntülerSüre: 03.39 Boyut: 408 MBHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,================================================5)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN ASİYE YAŞAMINI YİTİRDİGaziantep'in Nizip ilçesinde ahırda hayvanları beslerken açıkta duran kabloya temas ederek elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Asiye Tosun, hayatını kaybetti.Olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Asiye Tosun hayvanlara yem vermek için ahıra girdi. Bu sırada açıktaki kabloya temas edince elektrik akımına kapılan Tosun, yere yığıldı. Gürültüyü duyan ailesi ahıra indiğinde Asiye'yi hareketsiz yatarken görerek, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ambulansla kentteki özel hastaneye götürülen Asiye Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tosun'un cansız bedeni Adli Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü--------------------------------Adli Tıp Kurumu dış görüntüKız çocuğunun yakınlarının adli tıpta beklemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB================================================6)BAYRAKLI'DA DEVE GÜREŞİ TARTIŞMASIİZMİR'de Bayraklı Belediyesi'nin, bu yıl 8'incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali, Bayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ ile HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder'i karşı karşıya getirdi. Karabağ, deve güreşlerinin bir kültür olduğunu ve Anadolu'nun kültürüne saldırıldığını ileri sürerken, Önder de Karabağ'ın kendilerine festivali yaptırmayacağına dair söz verdiğini belirterek, "Biz Hasan Karabağ ile geçen yıl görüştük. Bize festivali bir daha yaptırmayacağına dair söz verdi. Biz de kendisine plaket verdik ama bu yıl yine festivali yaptı" dedi.İzmir'de Bayraklı Belediyesi, bu yıl 8'incisini düzenlediği Deve Güreşleri Festivali'ni, Smyrna Meydanı'nda düzenledi. Festivalin yapıldığı alanda, develerin beklediği meydanda, deve sucuğu yapıp satıldı. Çoğu Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden gelen 200 devenin güreştiği festivalde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, festivale katılan vatandaşlara seslenerek, "İzmir'in göbeğinde deve güreşi olur muymuş? Olur mu?" diye sordu. Kalabalıktan "Olur" sesi yükselince, "Mesele yok" yanıtını verdi. Karabağ, daha sonra deve güreşlerini eleştirenlerin olduğunu hatırlatarak, "İzmirin göbeğinde kadınlarımızı erkeklerimizi box yaptırıp, kafes dövüştürüp, canlarını acıtanlar deve güreşlerini bahane edip, kültürümüze saldırmasınlar. Bu bizim kültürümüz" dedi.'FESTİVAL YAPTIRMAYACAĞINA SÖZ VEREN KARABAĞ'A PLAKET VERDİK'Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir İl Temsilcisi Esin Önder ise Deve Güreşleri Festivali'nin yapılmasını eleştirdi. Geçen yıl Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın yanına gittiklerini ve festivali yapmamasını istediklerini söyledi. Önder, "Hasan Karabağ ile yaptığımız görüşme sonucunda, bize bu festivalin yapılmayacağına dair söz verdi. Biz de bu duyarlılığından dolayı kendisine plaket verdik. Geçen yıl festival yapmadı. Bir hafta önce öğrendik ki tekrar festivali yapacak. O günden beri gözümüze uyku girmedi. Bir hafta boyunca festivalin yapılmaması için çabalıyoruz ama yine yapıldı. Karabağ, telefonlarımıza çıkmadı çünkü yüzü yok" dedi.Önder, deve güreşlerinin dinen caiz olmadığını da kaydetti. Deve Güreşi Festivali, bu tartışmaların ardında sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDevelerin güreşmesinden görüntüBayraklı Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ'ın konuşmasıİZMİR-DHA