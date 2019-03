Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Minik Ege'ye '21 dakika oksijen yerine azot gazı verildi' iddiasıİzmir'de göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi duran, beyninde ödem oluşan, sonrasında hayata döndürülen, ancak serebral palsi (beyin felci) olan 5,5 yaşındaki Ege Avcı'nın hayatını kabusa çeviren olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Küçük Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen, bunun görevlilerce fark edilmediği, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği belirtildi.Torbalı'da ailesi tarafından hastaneye götürülen Ege Avcı'nın, gözündeki şaşılık nedeniyle ameliyat olmasına karar verildi. 10 Aralık 2018 tarihinde Torbalı Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan Ege'ye, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu, beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Ege, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde Ege'ye anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği belirlendi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören minik Ege'ye serebral palsi teşhisi konuldu. Hastanede kaldığı ilk bir ay boyunca destek cihazı yardımıyla solunum yapabilen Ege'nin nefes borusuna trakeostomi tüpü takıldı. Yaklaşık 20 gün önce taburcu edilip, Torbalı'daki evine getirilen Ege için ailesi, çocuklarının odasını mini bir sağlık ünitesine dönüştürdü.SKANDALIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTIOlayın hemen ardından İpek Yeşilçam ile baba Ünal Avcı'nın, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasından sonra, bilirkişiden rapor istendi. Savcılığın talebiyle hazırlanan bilirkişi raporunda, ameliyathanede bulunan doktor ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini yaptıkları, bu nedenle de kusurlarının bulunmadığı kanaatine varıldığı bildirildi.Ancak bilirkişi raporuna, ailenin avukatları Emre Eyiol, Ahmet Sulak ve Eda Sulak itirazda bulundu. Avukatlar itirazlarında, anestezi sırasında kullanılan ve uzmanların incelediği drager cihazının verilerine yer verdi. Hastanın başında bulunan drager cihazının kurulması, işletilmesi ve verilerinin değerlendirmesinden sorumlu uzman kişilerin yaptığı teknik incelemede, tüm kusurların gözler önüne serildiği belirtildi. Buna göre, Ege'ye 21 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verildiği, azot oranının yüksek olduğunun cihaz ekranında yer almasına rağmen bunun görevlilerce fark edilmediği, anestezi maskesinin yüze tam oturtulmadığı, hastane yönetiminin de olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra savcılığa bildirdiği ileri sürüldü.Ailenin avukatları, görevliler hakkında şüpheli olarak işlem yapılmasını, soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını talep etti.Ege'nin annesi İpek Yeşilçam, başka çocukların da aynı hataların kurbanı olmaması için sorumluların cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.Görüntü Dökümü---------------------Aileyle röp-Çocuğun görüntüleri-DetaylarHaber-KamerA: Taylan YILDIRIM/İZMİR,==================İran'da uçak kazasında hayatını kaybeden pilot binbaşı Melike Kuvvet, mezarı başında anıldıİran'da geçen yıl düşen uçakta hayatını kaybeden 11 kişiden biri olan pilot binbaşı Melike Kuvvet, öğrencileri ve ailesi tarafından mezarı başında anıldı.Geçen yıl mart ayında İran'da düşen jette hayatını kaybeden 11 kadından biri olan pilot binbaşı Melike Kuvvet, ölümün birinci yıl dönümünde Üçler Mezarlığı'ndaki mezarı başında öğrencileri ve ailesi tarafından anıldı. Melike Kuvvet'in görev yaptığı Özyeğin Üniversitesi'nden gelen yaklaşık 10 öğrenci, öğretmenlerinin mezarı başında gözyaşı döküp, dua etti. Anma programına katılan abla İlknur Kuvvet, kardeşini şu sözlerle anlattı:"Hayata karşı bakışıyla, duruşuyla çok farklı bir insandı. Keşke herkes onu tanıyabilseydi. Belki onu tanısalardı bu şekilde arkasından bazı şeyler söylenmeyecekti. Benim içim çok rahat. Biz onunla her zaman gurur duyduk. Halen daha gurur duyuyoruz. Herkese örnek oldu. Ölümünden sonra bile herkese örnek oldu. Benim tek kardeşimdi, toprağa verdim."dedi.Öğrencisi Taha Kezer ise, "Çok harika bir insandı. Kelimelere sığdıramıyorum. Mekanı cennettir. Hepimizi dipten aldı, en yükseklere çıkardı. Onun öğrencisi olduğum için gurur duyuyorum."diye konuştu.Anma programı Kuran-ı Kerim'in okunmasının ardından sona erdi.Görüntü Dökümü--------------------Pilotun mezarından detayYakınları ve öğrencilerinin dua okumasıAbla İlknur Kuvvet röp.Genel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))==================İzmir'de sağlıklı hayat ve obezite merkezi açıldıİzmir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ile Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılışı Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin katılımıyla yapıldı. Kasım ayından bu yana hizmet veren Bayraklı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nin resmi açılış töreninde konuşan İzmir İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Bediha Salnur, yıllar önce anne, bebek, çocuk sağlığına yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar yürütürken, sağlık hizmetlerinin içeriğinin değiştiğini belirterek, "Anne-bebek ölümleri, aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalıklar, hastanelerimizin fiziki koşulları ve donanımları artık gündemimizde yok. Bundan sonra kronik hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele, sağlıklı toplum olma yolunda hizmetlerimizi artırıyoruz. Özellikle obezite, hareketsiz yaşam, sigara, diyabet, kalp ve damar hastalıkları, felçler bizim üzerine düştüğümüz konular. İşte bunlarla mücadele konusunda birey ve toplumu korumak ve sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezleri faaliyete geçirildi" dedi.İzmir'de 8 pilot Sağlıklı Hayat Merkezi planlandığını ifade eden Salnur, Bergama, Menemen, Karşıyaka, Konak ilçelerinde 1'er tane, Bayraklı ve Karabağlar ilçelerinde de 2'şer tane olmak üzere, toplamda 8 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını anlattı. Salnur, 2019 yılında da Buca, Konak, Bornova, Ödemiş ve Tire ilçelerinde 6 yeni sağlıklı hayat merkezinin daha faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı."HASTALIĞA DEĞİL SAĞLIĞA YATIRIM"Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de önce sağlık diyebilmek için koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Hastalıkta değil, sağlıkta bize verilen bedenlerimizin kıymetini bilmeliyiz. İşte bu sebeple, Sağlık Bakanlığı olarak, hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak anlayışı ile Sağlıklı Hayat Merkezlerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Bu merkezler ile birinci basamaktaki beslenme danışmanlığı hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, fizyoterapi ve çocuk gelişimine yönelik hizmetler gibi hekimlik dışı sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, hastalara destek vermeyi, sigara ve madde bağımlılığı gibi sağlık riskleri ve tehditleri ile mücadele etmeyi, sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam programı çerçevesinde yürütülen hatalı beslenme alışkanlıkları ve obezite ile mücadele etmeyi, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi. Şimdiye kadar Türkiye genelinde toplam 185 Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açıldığını dile getiren Meşe şunları söyledi:"Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde kabul ettiğimiz üzere sağlık hizmetleri en temel insan hakkıdır. Bakanlık olarak, bu hakkınızı korumak için gece, gündüz demeden gönülden çalışıyoruz. Koğuş tipi yataklı odalardan, içinde özel banyo ve tuvaletin bulunduğu tek kişilik odalara geçtiğimiz, modern şehir hastanelerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızın, sağlıkta dönüşüm talimatlarını yerine getirmekteyiz. Aile hekimliğine gereken önemi veriyor, bunun bilincinin sizlerde oluşması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.""4 ÇOCUKTAN BİRİ OBEZ"Daha sonra yapılan Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Obezite Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Başhekim Tanju Çelik, hastanelerinde 1350 personel, 350 yatak ile hizmet verdiklerini söyledi. Son yıllarda obizetede artış olduğuna, ölüm nedenlerinde sigara ve silahtan sonra üçüncü sırada geldiğine dikkat çeken Başhekim Çelik, "Obezite her geçen gün artarak kronik hastalıkların temsilcisi haline geldi. 2030 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 50'sinin obezite olacağı kanısına varılmaktadır. Erişkin obezitenin temelinin çocuklukta atıldığını biliyoruz. Bu nedenle ülkemizin 35'inci obezite merkezi ülkemizin ilk çocuk obezite merkezi olma özelliğini taşıyor. Çocuk obezlere bakıldığında yüzde 40 ile 60'ının ilerleyen yıllarda obez olduğunu ortaya koyan çalışmalar var. Türkiye obezite sıklığında Romanya'dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. 2016 yılında 7-8 yaş grubunda yapılan araştırmada 4 çocuktan birinin obez olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle kızlarda artmakta ve alarm vermektedir.""OBEZİTE 10 KATTAN FAZLA ARTTI"Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe de obezite merkezinin açılışında çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yatırım olduğuna dikkat çekti. Çocukların sınav maratonu içerisinde sporu, fiziksel hareketliliği daha az önemsediğini kaydeden Dr. Meşe, şöyle konuştu: "Sürekli kurs değiştiren, düzenli gidemediği için birçok branşı denemiş, ama bırakmış, spora uzak bir nesil yetiştirmekten kaçınmalıyız. Çocukluk Obezitesini Önleme Eylem Planımız yürütülmeye devam etmektedir. Ülke genelinde, restoranlar da ve paketli gıdalarda, tuz ve şeker oranlarının düşürülmesine yönelik çalışmalarımız, başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu ve benzeri birçok önlem alabilir ve eylem planı hazırlayabiliriz, elbette bunlar bizim asli görevlerimiz. Ancak çocuklarımıza bu merkezlerimizde vereceğimiz eğitimlerle öyle bir bilinç oluşturmalıyız ki sağlıklı vücut ölçülerini, fiziksel aktivitelerini, uyku zamanlarını, bilgisayar - televizyon gibi araçların bilinçli ve vakitli kullanımını, kısacası sağlıklı hayat bilincini ve obeziteden nasıl uzak duracaklarını kendilerine öğretmeliyiz. O herşeyi öğrenmeye açık zihinleri, öğreteceğimiz sağlıklı hayat kuralları ile obezite ve buna bağlı daha nice kronik hastalıktan korumalıdır. Biliyoruz ki, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almakta ve dünyada ve ülkemizde artan bir sorun haline gelmektedir. Son kırk yılda 5-19 yaş arası çocuk ve adolesanlarda obezite 10 kattan fazla artmıştır. Çocuklarımızı tehdit eden bu riskten, uzaklaştırmak, onlara sağlıklı bir hayat planı sunmak bugün açılışını yaptığımız merkezlerin varlığı ile mümkün olacaktır."Konuşmaların ardından açılışa katılanlar merkezi gezerek sorumlu hekimden bilgi aldı.Görüntü Dökümü---------Açılıştan detay görüntü,-Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin konuşmasından görüntü,-İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur'un konuşmasından görüntü,-Başhekimi Tanju Çelik'in konuşmasından görüntü,-Merkezlerin içinden detay görüntüHaber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,======================Nemrut Dağı'nda kar temizliğiAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, Nemrut Dağı'nda kar yağışının sona ermesinin ardından kar temizleme çalışması yapıldı. Vatandaşlar dağ yamaçlarında piknik yaparak kar topu oynadı.Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki dünyanın tek açık ve en yüksek hava müzesi olan Nemrut Dağı, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanmıştı. Zirvede kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda kar yağışının durması ile beraber Karayolları 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri Elazığ'dan getirilen kar püskürtme makinesi ve iş makineleri ile 18 gün boyunca çalışarak zirveye ulaşan yolu açtı.PİKNİK YAPARAK, KARTOPU OYNADILARNemrut Dağı eteklerinin ekipler tarafından temizlenmesinin ardından bölge halkı havanın güneşli olmasını fırsat bilerek piknik yaparak kartopu oynadı.Görüntü Dökümü---------------Nemrut Dağı-Kar temizleme çalışmaları-Vatandaşlar ile röp.-Piknik yapanlar kartopu oynayanlar-Yolun açılması-Yola dökülen sütler-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)================Otomobil ağacı devirdi, sürücü yaralandıİzmit'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Ağaçlar sayesinde D-100 Karayolu'na düşmekten kurtulan aracın sürücüsü yaralandı.Kaza, İzmit Şirintepe Mahallesi Asuman Sokak'ta meydana geldi. Derince istikametine giden Emel Topsakal idaresindeki 41 ABR 763 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Bir ağaç devrilirken, otomobil ikinci ağaca takıldı. Otomobil ağaçlar sayesinde D-100 Karayolu'na düşmekten kurtuldu. Kazada, Emel Topsakal yaralanırken, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri otomobilin kayarak D-100 Karayolu'na düşmemesi için önlem aldı. Hasar gören araç ise çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Olay yerinden görüntüler-İtfaiyenin çalışması-Çekicinin otomobili bulunduğu yerden alması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),================Emekliler ek zam istediMersin'de, Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istedi.Kent merkezindeki Özgür Çocuk Parkı'nda bir arala gelen sendika üyelerine yoldan geçen emekliler de destek verdi. Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, Türkiye'de yaklaşık 12 milyon emeklinin yaşadığını ve maaşların geçinmek için yeterli olmadığını söyledi. Evdeki hesabın çarşıya uymadığını, dile getiren Alaybeyoğlu, "Çarşı farklı, hayat farklı ve bizim yaşamlarımız farklı. Bizler insanca yaşayabileceğimiz bir dünya için bugüne kadar emek verdik, çalıştık. Yüzde 10 civarında uygulanan zamlar, eridi. Emekli maaşlarına ek zam yapılmasını istiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------Emeklilerden ve pankartların genel ve detay görüntüleriŞube Başkanı Adil Alaybeyoğlu'nun açıklamasıSlogan atılmasıSÜRE: 02'34" BOYUT: 278 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,================İzmir'de Tüm Emekli Sen'den eylemİzmir'de, Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli Sen) tarafından düzenlenen eylemde, sendika üyeleri, tencere, tava ve kaşıklarla ritim tutup, emeklilerin sıkıntılarını dile getirdi.Tüm Emekli Sen tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen eyleme, İzmir şubeleri de katıldı. İzmir'de Konak Meydanı'nda düzenlenen eylemde sendika üyelerine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da destek verdi. Eylemciler tencere, tava ve kaşıklarla ritim tuttu, sıkıntılarını dile getirdi.Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Yılmaz, "Tüm Emekli Sen olarak Kasım 2018 tarihinde 2019 yılı merkezi hükümet bütçesine genel bakışımız adı altında yaptığımız basın açıklamamızda, bugünleri çok net olarak tarif etmiştik. 2019 bütçesi 960 milyar olarak öngörülüp, gelirler 807 milyar, bütçe açığı da 93 milyar öngörüldüğü ve hükümetin emek, sermaye ekseninde tercihinin net olarak sermaye olduğunu bildiğimiz için 93 milyarlık bütçe açığının halka yansıtılacağını belirtmiştik. Resmi enflasyon rakamlarının bile altında maaş zamlarıyla biz emeklilerin insanca yaşaması mümkün değil. İnsanca yaşamak istiyoruz" dedi.Eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı.Görüntü Dökümü---------Eylemden görüntülerGenel Merkez Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yılmaz'ın basın açıklaması yapması-Genel ve detay görüntülerHaber: Hande NAYMAN -Kamera: Onur ATIŞ/ İZMİR,=================Dev köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldıAntalya'da, denize açılan balıkçıların ağına takılan, 4,5 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında olan, 'pamuk' cinsi köpek balığı, açık artırmayla 2 bin 500 TL'ye satıldı.Antalya Körfezi'ne balık avlanmak için çıkan balıkçılar, dün gece ağlarını çektiklerinde dev köpek balığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kıyıya vinçle çekilen köpek balığının 'pamuk' cinsi olduğu belirlendi. 4,5 metrelik boyu ve 500 kilogramlık ağırlığı ile ilgi çeken köpek balığı, sabah saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı'na getirilerek, bir süre sergilendi. Açık artırmayla satışa sunulan dev köpek balığı, otel tarafından 2 bin 500 TL'ye satın alındı.Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, ağlarına bazen köpek balıklarının takıldığını; ancak bu türün çok nadir görüldüğünü söyledi. Akdeniz'de yaşayan çok sayıda köpek balığı türü olduğunu kaydeden Demir, "Arkadaşlarımız ağlarına takılan büyük bir şeyin olduğunu fark etmiş ve baktıklarında köpek balığını görmüş. Vinçle tekneden alıp soğutmalı kapalı kasa kamyonete yerleştirdik. Hemen alıcısı da çıktı" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------Balıktan görüntüHaber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -