Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Zafer Çika'nın cenazesi camiye getirildiİzmir'in Narlıdere ilçesinde, içinde bulunduğu pikap kamyonetin şarampole yuvarlanmasıyla hayatını kaybeden ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacağı camiye getirildi.Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı pikap araçta bulunan Zafer Çika ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi. Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi. Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı.VASİYET ETMİŞZafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a "Beni Çeşmeye göm Demet" diye vasiyet ettiği, bu nedenle Çeşme'de toprağa verileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------Zafer Çika'nın camiye getirilen tabutundan görüntüCamide bulunanlardan görüntüHaber: Taylan YILDIRIM, Ergin KARATAŞ, Davut CAN, Mehmet KURT -Kamera: Mücahit BEKTAŞ, Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,================Uyuşturucu şüphelisinin telefonundan çıkan işkence görüntülerine 2 tutuklamaAntalya'nın Manavgat ilçesinde, uyuşturucu kullandığı suçlamasıyla gözaltına alınan D.Ö.'nün cep telefonunda, 2 kişinin ormanlık alanda 'darp ve işkence' görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden D.Ö. ve 1 kişi tutuklandı.Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu kullandığı iddiasıyla D.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan D.Ö.'nün cep telefonunda yapılan incelemede ise işkence ve dayak görüntülerinin olduğu tespit edildi.İŞKENCE GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTIVideo kayıtlarında ormanlık alanda 'yapmayın' diyerek bağırıp, sopayla dövülen, küfür, hakaret ve eziyete maruz kalan ve kıyafetleri soyulup çıplak bedenle sürünme, şınav çekme, şınav çekemeyince sırtına sopayla vurma gibi işkence edilen 2 kişinin görüntülerinin olduğu belirlendi. Video kayıtlarında sürekli olarak 'hadi hadi düzgün yapın', 'öyle mi şınav çekilir', 'siz askerlik de mi yapmadınız' gibi sözler ve küfürler olduğu tespit edildi.MAĞDURLAR ŞİKAYETÇİ OLDUOlayı araştıran jandarma ekipleri, 1 ay önce yaşandığını tespit ettiği videoda işkenceye uğrayan ve adı açıklanmayan mağdurların şüphelilere bir miktar borçları olduğunu ancak yüksek faiz uygulandığı için ödeyemediklerini belirledi. Jandarma tarafından ifadeleri alınan mağdurlar olay günü şüpheliler tarafından ormanlık alana götürülerek dövüldüklerini, kendilerine eziyet edildiğini ve cep telefonlarının gasp edildiğini söyleyerek, şikayetçi oldu. Mağdurların aldıkları doktor raporunda vücutlarında darbeye bağlı oluşan yara izleri tespit edildi.Jandarmanın yaptığı araştırma sonucunda D.Ö. ile birlikte olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. ve A.Y. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı verildi. Şüpheli A.Y. evinde jandarma tarafından gözaltına alındı. M.B.'nin ise birçok suçtan arandığı ve kullandığı otomobil için sık sık sanayiye gittiği belirlendi. Manavgat Sanayi Sitesi'nde önlem alan jandarma ekipleri otomobiliyle bir tamirhaneye gelen M.B.'yi yakaladı.2'Sİ TUTUKLANDIJandarmada işlemleri tamamlanan M.B., D.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanmaları istemiyle adliyeye sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimi tarafından ifadeleri alınan D.Ö. ve M.B. tutuklanırken, A.Y. ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü-----------------Zanlının adliyeye çıkarılmasıHaber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),==============98 yaşındaki emekli doktor, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiKONYA'da emekli doktor Türkan Eren (98), yalnız yaşadığı evinde ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Armağan Mahallesi Melikşah Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. Yalnız yaşayan emekli doktor Türkan Eren'den haber alamayan oğlu Mehmet Ali Eren, eve geldiğinde annesini hareketsiz halde yatarken buldu. Eren'in haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Türkan Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan polis, ilk belirlemelere göre Eren'in ısınmak için yaktığı kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini, sobadan sıçrayan kıvılcımlarında, bazı eşyaları tutuşturduğunu, tespit etti. Olay yerinde ayrıca Eren'in baktığı kedisinin de öldüğü tespit edildi. Türkan Eren'in cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------Evin dışından detay-Cesedin çıkartılıp cenaze aracına alınmasıGenel ve detayHaber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))========================Mersin'de 5 metre uzunluğunda köpek balığı yakalandıMersin'in 12 mil açığında avlanan balıkçılar, 5 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığında uzun kuyruk cinsi köpek balığı yakaladı.Havaların ısınması ile birlikte köpek balıkları Akdeniz'e kadar indi. 12 mil açıkta avlanan Mersinli balıkçıların ağına da uzun kuyruk cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, uzun uğraşlar sonucu tekneye çektikleri köpek balığını kent merkezindeki Balık Pazarı'nda sergiledi. 5 metre uzunluğunda ve 450 kilogram ağırlığındaki köpek balığı ilgi odağı haline gelirken, vatandaşlar cep telefonlarının kameraları ile köpek balığını görüntülemek için birbirleri ile yarıştı.Köpek balıklarının son dönemde sıkça görülmeye başladığını belirten Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Vekili Adnan Polat, "Normalde köpek balıkları mayıs ve nisan ayında, havalar ısınınca geliyor ama mart ayına indi. Çünkü Akdeniz'de havalar sıcak geçiyor. Bundan sonra da köpek balığı akınlarının devam etmesi bekleniyor. Bu uzun kuyruk cinsi köpek balığı. 5 metre civarında ve 450 kilogram ağırlığında. Normalde bu cins her zaman çıkan bir köpek balığı değil. 5 yılda bir bize denk geliyor. Bu köpek balıkları normalde palamut, sardalya, uskumru sürülerine geliyor. Ağa takıldıktan sonra tekrar deniz atma imkanı yok. Mecbur alıp getiriyorlar. Köpek balığının burnu en hisli olan kısmıdır. Buradaki duyu organları çok gelişmiştir. 5 kilometre mesafeden kokuyu algılayabilir" dedi.Köpek balığı etinin kanser tedavisinde etkin bir rol oynadığını dile getiren Polat, "Köpek balığını akciğer kanseri ve kanser hastalarına tavsiye ediyoruz. Çünkü bunun etinde özellikle akciğerinde yüksek oranda A vitamini var. Akciğerinin 50 gramlık bir bölümünde 1 kişiye 1 hafta yetecek A vitamini vardır. Köpek balığının eti de bu tür tedavilerde kullanılıyor" diye konuştu.Bir müddet sergilenecek olan köpek balığı, daha sonra parçalanarak kanser tedavisi gören hastalara dağıtılacak. Öte yandan esnaflar tarafından köpek balığının üzerine, 'Kahrolsun Trump, kahrolsun Netanyahu' notunun iliştirilmesi dikkat çekti.Görüntü Dökümü------------Balık Pazarı'nın giriş görüntüsüBalığın genel görüntüsüBalık tezgahından görüntüBalığın metre ile ölçülmesiBir kişinin balığı incelemesiAdnan Polat ile röportajGenel ve detay görüntülerSÜRE: 04'06" BOYUT: 445 MBHaber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==================Sağlık çalışanlarından Mehmetçik Vakfı yararına kermesÇanakkale Sağlık- Sen Şube Başkanlığı tarafından Mehmetçik Vakfı yararına kermes düzenlendi. Sağlık çalışanlarının hazırladığı yiyecekler kermeste satışa sunulurken, elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfı'na aktarılacağı belirtildi.İskele meydanında düzenlenen kermese, Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Özen, Sağlık-Sen Kadın Komisyonu Aysun Demirtosun ve sağlık çalışanları katıldı. Kermesteki tüm yiyecekler, sağlık çalışanları tarafından hazırlandı. Mehmetçik Vakfı yararına hazırlanan kermesin Sağlık-Sen Kadın Komisyonu üyeleri tarafından düzenlendiğini belirten Sağlık-Sen Şube Başkanı Suat Özen, "Bugün 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü olması münasebetiyle ayrı bir anlam ifade ediyor. Sloganımız, 'Türkiye Mehmetçiğe Emanet, Mehmetçik Türk Milletine Emanet'tir. Bu çerçevede kermes düzenlenmiştir. Gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımız bu kermesteki ürünleri sağlık çalışanı arkadaşlarımız evlerinde yaptı" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Kermes'ten genel ve detay görüntü.-Kermes'te saılan ürünlerden görüntü.-Suat Özen açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,===================Kuzey Irak'ta PKK'dan kaçan 7 terörist Habur'da teslim olduKUZEY Irak'taki PKK kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelen 2'si kadın 7 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan kamplarından kaçan 2'si kadın 7 terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Kara Hudut Kapısı'na geldi. Teröristler, burada jandarmaya teslim oldu. Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Haber: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),-