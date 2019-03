Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Minareye asılan parti bayrağı için incelemeAK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Bozdoğan ilçesindeki Eski Camii'nin minaresine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce AK Parti bayrağı asılmasıyla kendilerinin bir ilgisininin bulunmadığını açıkladı. Özmen, "AK Parti ile alakası yok. Tanımadığımız biri, gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de Bozdoğan teşkilatımızca Türk Bayrağı asılmıştır" dedi.Kırsal Haydere Mahallesi'ndeki Eski Camii'nin minaresine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce AK Parti bayrağının asıldığı, dün sabah saatlerinde fark edildi. Minaredeki parti bayrağını görüp, fotoğrafını çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı ve yetkilileri arayarak, bilgilendirdi. Paylaşımı görünce camiye giden AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, parti bayrağını indirip, yerine Türk bayrağı astı.AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "AK Parti ile alakası yok. Tanımadığımız biri, gece yarısı minareye bayrak asmış. Birileri de gün ağarınca resim çekmiş. Partimize karşı bir algı yürütülmeye çalışılmaktadır. AK Parti bayrağının yerine de Bozdoğan teşkilatımızca Türk bayrağı asılmıştır" açıklamasında bulundu.CHP'nin 31 Mart yerel seçimi için Bozdoğan Belediye Başkanı adayı Apaydın ise dini mabetlerin seçime alet edilmesini doğru bulmadıklarını söyledi.Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu da "Bu olay, Bozdoğan İlçe Müftülüğü'nün de bilgisi dışında gelişmiştir. Minare camiden tamamen bağımsız ve ayrı olunca vatandaşın birisi asmış ama sonrasında kaldırılmış. Bunda herhangi bir kasıt yok; ancak yine de konuyla ilgili inceleme başlatacağız. Minare camiden ayrı da olsa İslam'ın sembolü olduğu için hassas bir durumdur, dikkat edilmesi gerekir" dedi.Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -===================AB'nin bilim karavanı öğrencilere kodlamayı öğretecekMersin'in Tarsus ilçesine getirilen, AB ve Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde hayata geçirilen 'Bilim Karavanı' ortaokulda öğrencilere kapılarını açarken gençlerin bilim ve yenilikçiliğe daha da yakınlaşmasına katkı verecek.Bilim Karavanı'nın Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan Şehit Buminkan Ortaokulu'na getirilmesi nedeni ile Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'da kentte gelerek öğrencilerle buluştu.Okul girişinde Büyükelçiler Christian Berger ve Martin Erdmann, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. İki büyükelçi daha sonra bahçede sıkma yapan kadınları bir süre izledikten sonra okul binasında çıktı. Burada önce idareci ve öğretmenler bir araya gelen büyükelçiler, daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Berger, Erdmann ve onlara eşlik eden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, daha sonra karavana inerek, öğrencilerle birlikte robotik kodlama atölyesinde çalışma yaptıktan sonra çeşitli hediyeler dağıttı.Karavan ziyaretinin ardından gazetecilere kısa bır açıklama yapan Berger, AB ve Türkiye'nin, uzun yıllardır eğitim alanında iş birliği yaptığını belirterek, "Bilim Karavanı, çocukları tasarlamaya, üretmeye ve bir şeyleri hayal etmeye teşvik ediyor. Bu şekilde çocukların, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik konusunda ilgilerini uyandırmaya çalışıyoruz. İşin sadece eğitim yönü yok bir de eğlence yönü var. Çünkü sınıfta oturmak yerine burada oyun oynar gibi bir şeyler tasarlıyorlar. Dolayısıyla pratik açısından hem öğrenme hem de eğlenme var. Bilim karavanı Türkiye genelinde 20 ili ziyaret edecek. Her gittiği kentte pek çok okulu ziyaret edecek ve eğitime katkıda bulunup, ilerletmeye çalışacak" dediErdmann da Bilim Karavanı'nı, 1990'larda meşhur bir şarkının adı olan 'Sevgi Karavanı' olarak da tanımladıklarını ifade ederek, "Bu, çocukların aynı zamanda kendilerine yönelik saygılarını da destekleyen bir çalışma. Hem Türk öğrencilere hem de Suriyeli çocuklara faaliyetler yürütülmesini sağlıyor. Bu şekilde de Suriyeliler açısından bir kayıp nesil olmalarının önüne geçiliyor. Özellikle en genç nesli hedefliyoruz. En genç nesli, geleceğin modern teknikleriyle aşina hale getirmek istiyoruz. Mesela 3D baskı gibi teknolojinin diğer alanlarıyla aşina hale getirmek istiyoruz. Bu projenin bir başarı hikayesi olduğunu söyleyebiliriz çünkü 20 ilde toplam 12 bin öğrenciye ulaşılmış olacak" diye konuştu.Ardından da mahalleli kadınlar heyet için hazırladığı sıkma ve ayranı ikram etti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in Yunan eşi Marilena Georgiadou Berber de, mahalleli kadınların açtığı sıkma bazlamalarını pişirerek keyifli anlar yaşadı. Bu arada, 5 gün boyunca kentin çeşitli noktalarındaki okullarda öğrencilerle buluşacak olan proje kapsamında hazırlanan 9 metrelik karavan, 5 aylık süre zarfında toplam 6 bin 600 kilometre yol kat edip, 12 binden fazla ortaokul öğrencisine kapılarını açacak.Görüntü Dökümü----------Okulun bina görüntüsü-Bilim karavanın görüntüsü-Karavandaki öğrencilerden görüntü-Delegasyon gelirken-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'e öğrenciler çiçek verirken-Heyet yürürken-Heyet sıkma yapan kadınları izlerken-Heyet okula girerken-Heyettekiler sınıfta öğrencilerle sohbet ederken-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Berger ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann karavndan öğrencilerle sohbet ederek hediye verirken-Karava önünde fotoğraf çekilmesi-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçisi Berger açıklama yaparken-Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann açıklama yaparken-Heyete sıkma ayran ikram edilirken-Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Erdmann sıkma ve ayranla-AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger'in Yunan eşi Marilena Georgiadou Berber sıkma pişirirken-Genel ve detay(BOYUT: 442,21 mb) (SÜRE: 3,56 dk)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==============Eskişehir'de uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildiEskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu sattığı ve kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik, kent merkezi, İstanbul, Bursa ve Aksaray'da gözaltına alınan 44 şüpheliden 11'i işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa ve Aksaray'da 140 polisin katılımıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu sattığı belirlenen 23 şüpheli ile 21 uyuşturucu kullanıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin eve araçlarında yapılan aramalarda 184.54 gram sentetik uyuşturucu maddesi metamfetamin, 71 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 1,35 gram skunk, 17 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.Emniyette ifadeleri alınan 11 şüpheli elleri arkadan kelepçeli olarak Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:----------Polis araçlarının gelişi-Şüphelilerin adliyeye girişleri-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-=================18 Mart programında şehit eşinden duygulandıran sözlerSivas'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Törende konuşan şehit eşi Songül Sakal, "18 Mart'ta destan yazanların torunları şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan asla bölünmeyecek" dedi.Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki törene, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, şehit yakınları, öğrenciler, gaziler ve askerler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin anıta çelenk koymasının ardından şehit mezarları tek tek ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret sırasında törene katılan bazı şehit yakınları duygusal anlar yaşadı.ŞEHİT EŞİNDEN ANLAMLI SÖZLERAnma etkinliği daha sonra Dört Eylül Ortaokulu tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti. Programda şehit aileleri adına Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Sakal'ın eşi Songül Sakal konuştu. Şehit eşi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Sakal "Lise arkadaşlığından hayat arkadaşlığına uzanan bir hikayeydi bizimkisi, ta ki 1 Ağustos 2017 tarihine kadar. O tarihten sonra hayatımın en kıymetlisi olan insan en büyük acım, en büyük imtihanım aynı zamanda en büyük gururum oldu. Erkan ne 'can' dedi ne de 'canan'. Onun öncesinde ve sonrasında hep vatan vardı. Ben bir şehit eşi olmaktan gurur duyuyorum ve gurur duyacağım. 18 Mart'ta destan yazanların torunları şimdi Türkiye'de destan yazmaya devam ediyor ve devam edecek. Erkan ve Erkan gibiler olduğu sürece bu vatan asla bölünmeyecek. Ben bir öğretmenin, ben bir eğitimciyim. Ben bir Erkan kaybettim, binlerce Erkan yetiştiriyorum. Erkan'ın bıraktığı yerden bu bayrağı onlar devralacak. Çünkü fıtrat değişmez kan aynı kan." dedi.Program okul tarafından hazırlanan koro, oratoryo ve piyes gösterileri ile sona erdi.Görüntü Dökümü----------Şehitlik programından görüntüler-Mezarların ziyaret edilmesi-Şehit yakınlarının hüznü-Kültür merkezindeki program-Şehiteşinin konuşması-DetaylarHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,================Şehitler, Eskişehir'de anıldıÇanakkale Deniz Zaferi'nin 104'ncü yıldönümü ve Şehitler günü nedeniyle Eskişehir'de tören düzenlenirken, katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.Eskişehir'deki tören Odunpazarı ilçesindeki Hava Şehitliği'nde yapıldı. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şehit yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Şahin ile Hava Yüzbaşı Ali Çevik konuşma yaparken, İl Müftüsü Bekir Gerek dua okuttu. Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile törene katılanlar şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıp dua okudu.Görüntü Dökümü:------------Çelenklerin anıta sunulması-Saygı atışı, istiklal marşının okunması-Dua edilmesi-Mezarların ziyaret edilmesi-Karanfil bırakılmasıHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-============Rize'den Çanakkale'ye gittiler, zafer ve şehitler için klip çektilerRİZE'de Çayeli Müzik Okulu Orkestrası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Çanakkale'ye giderek özel klip hazırladı. Orkestranın 'Çanakkale Türküsü'nü enstrümantal olarak yorumladığı klip, sosyal medyada beğeni topladı.Daha önce Alman film müziği bestecisi ve müzik yapımcısı Ramin Djawadi'nin 'Game of Thrones Theme' ve ABD'li rock grubu Survivor'ın 'Rocky' filmlerinin müziği olan 'Eye of The Tiger' bestelerini yeniden yorumlayarak büyük beğeni kazanan Çayeli Müzik Okulu Orkestrası, bu kez de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü için özel çalışma hazırladı. 'Çanakkale Türküsü'nü enstrümantal olarak yorumlayan orkestradaki öğrenciler, çalışmaya Çanakkale'de klip çekti. Orkestrada yer alan 20 öğrenciden 9'unun yer aldığı klibin maliyeti, Çayeli Müzik Okulu tarafından karşılandı. Klibin çekimleri yaklaşık bir haftada tamamlandı. Klipte Türkiye'nin dört bir yanından Çanakkale'de şehit düşen askerlerin isimlerine yer verilirken, sonunda ise şehitlerin isimleri bir araya getirilerek 'Vatan Size Minnettar' mesajı yayınlandı. Klip sosyal medyada ilgiyle izlendi.'TARİH BİLİNCİNİ AŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ'Klip hakkında bilgi veren Çayeli Müzik Okulu'nun sahibi Zafer Kalenderoğlu, öğrencilerine tarih bilinci aşılamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Kalenderoğlu, "Orkestramızda yer alan öğrencilerimiz ile birkaç senedir bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Orkestramızla birlikte çocuklarımız da büyüyor. Daha önceki çalışmalarımız ulusal basında yer bulmuştu. Yeni bir proje için harekete geçtiğimizde aklımıza bu fikir geldi. Öğrencilerimiz ile birlikte yaptığımız bu çalışma bizim için çok anlamlı oldu. Tarihimizdeki sayısız destanlardan birisi olan Çanakkale Zaferi'ni ve bu vatan için şehit düşen bütün askerlerimizi bu sayede yad etmiş olduk" dedi.Görüntü Dökümü-----------Öğrencilerin klip görüntüleriHABER: Aytekin KALENDER KAMERA: RİZE, -==================Edirne'de Çanakkale Şehitleri anıldıEdirne'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü, Çanakkale'den sonra, Türkiye'de en büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen törende şehitler dularla anıldı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı, Edirne'de Çanakkale Şehitliği'nden sonra 5 bin şehidin yaralı olarak gelerek şehit olduğu için Türkiye'nin ikinci büyük şehitliği olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.Anma törenine Akm Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, askerler, şehit yakınları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Anıta çelenk konulması sonrası askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Edirne İl Müftüsü Emrullah üzüm tarafından dua okundu.Vali Canalp ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki karanfilleri şehit mezarlarına bıraktı. Törenlere katılan şehit aileleri de şehitlerin adlarının yazılı olduğu bölümleri gezerek, karanfil bıraktı. Anma törenleri, Halk Eğitim Merkezi'ndeki programla devam etti.Görüntü Dökümü--------Şehitklikte toplanan kalabalıkKalabalıktan detayŞehitlikten görüntülerSaygı duruşu İstiklal MarşıÇelenk sunumuSaygı atışının yapılmasıVali Ekrem Canalp'ın defteri imzalamasıKalabalıktan detayDuların okunmasıKalabalık şehitliğe karanfil bırakmasıHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,=================Kuşadası'nda 18 Mart töreniAydın'ın Kuşadası ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle Kuşadası'nda düzenlenen tören, Atatürk Meydanı'nda yapıldı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra Dernek Başkanı Tahsin Öztürk, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.Anma etkinlikleri, protokolün katılımıyla Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sürdü. Çanakkale savaşının canlandırılıdğı gösteri, duygulu anlar yaşattı. Dönemin askeri üniformaları içindeki 15'lik liselilerin salondaki gösterisi, ayakta alkışlandı.Görüntü Dökümü----------Atatürk meydanındaki törenlerden kısa görüntü.Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonundaki canlandırmalardan genel ve detay görüntülerHaber- Kamera: Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın),==================Van'da 'süslü kadınlar'dan bisiklet turuVAN'da bir araya gelen 20 kadın, 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda 20 kilometre pedal çevirdi.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Toplum Gönüllüleri ve Mor Dayanışma Derneği'ne üye 20 kadın, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' adı altında, pedal çevirdi. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını veren Vanlı kadınlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Kale Yolu ve İskele Caddesi'ne kadar 20 kilometre pedal çeviren kadınların etkinliği, Beşyol Meydanı'nda son buldu.Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Kübra Demir ile birlikte etkinliğin organizatörlüğünü yapan Pedalşör Kader Cin, Van'da ilk kez kadınların bisiklet turu yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımızın her alanda etkin olduğunu göstermek ve bisikletli yaşamın dikkate alınması için böyle bir etkinlik yaptık. Toplam 20 kilometre pedal çevirdik. Çok güzel geçti. Bundan sonra her yıl bu etkinliğimizi düzenleyeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Kadınların bisiklet turuna başlamasbı-Bisiklet turundan genel ve detaylarHaber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN, -=================MHP'li başkanın eşinin cinayet şüphelisi tutuklandıSamsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci'nin (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gökhan Sezer (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, önceki gün akşam saatlerinde Asarcık ilçesinde meydana geldi. MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğulları Adem Demirci'nin Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, davetliler arasında yer alan Gökhan Sezer'in elindeki bıçağı savurması sonucu ağır yaralandı. Yakınları tarafından çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen, Satı Demirci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.TUTUKLANDIMHP ilçe başkanının eşi Satı Demirci'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gökhan Sezer, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tutuklanan şüpheli ilk ifadesinde, "Darp ediliyordum. Kendimi korumak için bıçağı savurdum. Kimseyi yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorumö dediği öğrenildi.Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, -