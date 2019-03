Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)1)MALATYA'DA 47 SARSINTIMalatya'nın Arguvan ilçesinde ilki saat 06.48'de olan 3.1'lik depremle birlikte bölgede, saat 11.30'a kadar büyüklükleri 1.4 ile 4.1 büyüklüğünde değişen 47 deprem meydana geldi. Bu depremlerden 44'ünün merkez üssü Arguvan, 3'ünün ise Hekimhan ilçesi oldu.BAZI EVLERİN DUVARLARI ÇATLADIAFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremlerde ciddi problem olmadığını, bazı evlerde küçük hasarlar oluştuğunu belirterek, "Köylerde herhangi bir sıkıntı olup olmadığı konusunda kaymakamlığımız çalışma yürütüyor. Ancak, şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre herhangi ciddi bir durum yok. Ama hafif hasarlar olduğu bilgisi geliyor. Onu da ilerleyen saatlerde teyit edeceğiz" dedi.Depremin ardından Hakverdi Mahallesi'nde hasar oluşan evleri ziyaret eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını söyledi.DEPREM ANINDAKİ PANİK KAMERADAMalatya'nın Arguvan ilçesinde saat 8.51'de meydana gelen deprem sırasında bir alışveriş merkezinde yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Sarsıntıyla birlikte iş yerinde alışveriş yapan müşterilerin dışarıya koştuğu görüldü.Görüntü Dökümü-----------------------Depremin oluştuğu mahalleÇatlayan evlerMahalleli röp.Başkan Kızıldaş röp.Mahalleden detaylarDeprem anı güvenlik kamerasıKaçıştıran müşterilerGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 854 MB===========================================2)EROĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA BARAJ YANITI: GOOGLE'A BAKSINESKİ Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili açıklamasına, "Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor" dedi.Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen basın toplantısı öncesi gazetecilerle gündeme ilişkin sohbet etti. Veysel Eroğlu, Hatay mitinginde Devlet Su İşleri tarafından yaptırılan 6 barajın yalan olduğunu, ortada baraj olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Barajın bulunduğu yerin internetten görüntüsünü ve noktasını gazetecilere gösteren Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun bu konuda yanlış bilgilendirildiğini söyledi. Veysel Eroğlu, 6 barajın da kendi bakanlığı döneminde inşa edildiğini, Hatay'ın memba kalitesinde suyu bu barajlardan elde edilen sudan karşıladığını kaydetti.Kılıçdaroğlu'nun Hatay'da yaptığı konuşmayı cep telefonundan gazetecilere dinleten Eroğlu, "Kılıçdaroğlu Hatay'da konuşma yapıyor. Diyor ki; 'Buraya saraydan birisi gelmiş' ama kimi kastediyor bilemiyorum. Saray yok bizde, milletin evi var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinletirken gülümseyen Eroğlu, "Senin danışmanın bu işte. Ben de bütün Hatay milletvekillerine Twitter'da paylaştım. Hatay'da şu kadar baraj var. 5 baraj bitti. Reyhanlı Barajı da yeni bitti. Ben ayrılırken 5 baraj ve göletler yapmıştım. Antakya'nın suyu Büyük Karaçay denilen barajdan temin ediliyor. İsteyenlere bu konuda bilgi notu iletebilirim. İsteyen basın mensuplarımızı Hatay'a götürebiliriz. Sayın Kılıçdaroğlu'na barajların bulunduğu yeri gösteren haritayı da koydum. Kılıçdaroğlu'nun bunları söylemesi bildiğinden değil" diye konuştu. Bir gazetecinin "Siz Hatay'ın suyu Büyük Karaçay Barajı'ndan geliyor demiştiniz? Sayın Kılıçdaroğlu o suyu içmedi?" sorusuna Eroğlu, "Suyu içmese bile yüzünü yıkamıştır. Sayın Kılıçdaroğlu Google'a baksın. Sanırım bakmasını bilmiyor. Yanındakine soracağına Google'a baksın" dedi.Görüntü Dökümü--------------Basın toplantısından detayBakan gazetecilerle sohbet ederkenBakan gazetecilere Hatay'daki barajları anlatırken416 MBHABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,============================================3)AŞIK VEYSEL, VEFATININ 46'NCI YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDIDÜNYACA ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yıl dönümünde, Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anıldı.Doğduğu Sivrialan köyünde, adına müze olarak düzenlenen evde, 21 Mart 1973 tarihinde yaşamını yitiren ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla anma töreni yapıldı. Şatıroğlu'nun mezarı başında düzenlenen törene Sivas Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum müdürleri, Aşık Veysel'in torunları Gündüz Şatıroğlu ile Sebahattin Şatıroğlu, yakınları ve Sivaslılar katıldı. Törende Aşık Veysel için dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı.Sivas Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya, ozanın dünyaya örnek olduğunu belirterek "Aşık Veysel Şatıroğlu'nu burada rahmetle anarken, onu anıyor olmayı ve onu anlıyor olmayı ümit ediyorum. Aşık Veysel'i anlamak için gerçek bir dost olmak gerekir. Aşık Veysel bu millete Anadolu insanına çok güzel nasihatler vermiş ve onlara yol açmıştır. Böylesine mümtaz bir halk ozanına sahip olduğumu için millet olarak ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu ise "46 yıldır burada Aşık Veysel'i anıyoruz. Toplumun her kesimin burada. Hangi siyasi düşünce olursa olsun, hangi inançtan olursa olsun. Çünkü kendilerinde ve Aşık Veysel'in her sözünde bir şey buluyorlar. Aşık Veysel'de kendilerini buluyorlar. Dedem bizlere demiş ki 'kardeş olun', 'kardeşlik yolunda el ele yürüyün'. Bu toprakların demokrasiye, kardeşliğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu bilmiş, sözünü bu yolda söylemiştir. Bizleri de bu yola davet etmiştir" dedi.KORELİ TURİSTTEN MEZARA KARANFİLTörene katılanlar arasında Güney Kore'den gelen Kim Young da yer aldı. Veysel hayranı olan Koreli Kim Young ozanın mezarına karanfil bıraktı. Vali Vekili Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Aşık Veysel'in ölümünden sonra köyde müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Ünlü ozanın yatağı, sazı, fotoğrafları ve özel eşyalarının bulunduğu müze, ziyaretçi akınına uğradı. Müzede en çok ilgiyi ise Aşık Veysel'in bal mumundan yapılan heykeli gördü. İlçedeki Aşık Veysel Meslek Yüksekokulunun öğrencileri de bal mumundan yapılan heykel ile fotoğraf çektirdi.Görüntü Dökümü:------------------------Programdan görüntüler-Mezara karanfil bırakılması-Konuşmalar-Güney Koreli turustin mezara karanfil bırakması-Müzenin gezilmesi-Balmumu heykele gösterilen ilgiHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA (Sivas),=============================================4)IĞDIR'DA VALİ ÜNLÜ VE MHP'Lİ SANCAKLI NEVRUZ ATEŞİNDEN ATLADI, YUMURTA TOKUŞTURDUIğdır'da Nevruz Bayramı kutlandı. Vali Enver Ünlü ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Nevruz ateşinden atladı, yumurta tokuşturdu.Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen Nevruz Kutlamaları Zübeyda Hanım Bulvarı'nda gerçekleştirildi. Mehmet Çavuş Anıtı önünde toplanan Iğrdırlılar, Zübeyde Hanım Bulvarına'na kadar Nevruz yürüyüşü yaptı. Atatürk Anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törene Vali Enver Ünlü, Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Cumhur ittifakı Iğdır Belediye Başkan adayı İsa Yaşar Tezel ile çok sayıda vatandaş katıldı. Nevruz'un kardeşlik olduğunu belirten Vali Enver Ünlü, "İnsani duyguların yürekleri ısıttığı yeni bir ışık, yepyeni bir gün olan bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi nevruza ulaşmanın sevincini milletçe yaşıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ve ülkemizde olduğu gibi Iğdırımızda da, hiçbir ayrım gözetmeksizin ortak bir paydada buluştuğumuz nevruzu heyecanla karşılıyoruz. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Nevruz, birlik ve beraberliğin gür ateşini körüklemekte, fitne ve nifaka geçit vermemektedir. Umudum odur ki; bölgemizin bu ortak kültür unsurunun temelinde olduğu gibi yakın coğrafyamıza bahar gelsin, insanlığın karanlık yönleri, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Nevruzun, tüm dünyayla birlikte bölgemiz için, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki kutlamalarda daha sonra yakılan Nevruz ateşinin üzerinden Vali Enver Ünlü, MHP'li Saffet Sancaklı ve vatandaşlar atladı, yumurta tokuşturdu, örsün başına geçerek demir dövdü. Tören sonrası katılanlara yemek ve üzümlü pilav ve ayran ikram edildi.Görüntü Dökümü-----------Yürüyüşten detay-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması-Yürüyüşten detay-Valinin konuşması-Yumurta tokuşturma ve ateşten atlama-Vatandaşlara yemek ikram edilmesiHaber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,=============================================5)CHP'Lİ YÜCEL'DEN, 'TERÖRLE İLİŞKİLİ' İDDİALARINA YANITCHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın, CHP'nin İzmir'in 14 ilçesinde belediye meclis üyesi aday listesinde yer alan 27 kişiden 19'unun doğrudan PKK ve diğer terör örgütleriyle geçmişte ilişkisi bulunduğu yönündeki iddiasına yanıt verdi. Yücel, "İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu siyaset tarzlarını görüyor ve not ediyor" dedi.CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin belediye meclis üyesi listesinde 27 kişinin doğrudan ve dolaylı olarak PKK ve diğer terör örgütleriyle ilişkili olduğunu öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yanıt verdi. Yücel, "AKP'lilerin paçaları tutuşmuş, iktidarlarını kaybetme telaşına düşmüştür. Seçimleri kaybetme korkusu, AKP liderini ve kadrolarını akla, mantığa sığmayacak açıklamalar yapmaya, muhalefet hakkında akıl almaz ithamlarda bulunmaya yöneltmektedir. Akıllarınca muhalefeti terörle ilişkilendirerek kriminalize edeceklerini, bu suretle seçmenin tekrar kendilerine yöneleceğini sanmaktalar. Bunun bir örneğini dün İzmir'de gördük" dedi.'DUYUMLA İNSANLAR YARGILANAMAZ'CHP'li Yücel, iddianın duyuma dayandığını ileri sürerek, şunları kaydetti:"CHP'li meclis üyesi adaylarının, akrabalarının adli kayıtlarını tetkik etmek nasıl bir kaybetme korkusunun yerleştiğini açıkça göstermektedir? Kaldı ki haklarında herhangi bir mahkümiyet kararı, dava, soruşturma dahi bulunmayan, seçim kurullarınca seçilme yeterliliği onanmış insanları terörle ilişkilendirmeye çalışmanın, hiçbir etik değere ve vicdana sığmayacağını, hukukun en temel ilkelerine aykırı olduğunu hukuk eğitimi almış olan bir milletvekili bilmez mi? Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir siyaset anlayışıdır, gerçeklikle bağını koparmaktır ki hukuk ve insanlık adına utanç verici bir şekilde 'duyum üzerine' denilerek, insanlar yargılanabiliyor ve bu durum bir milletvekili tarafından, çok doğal bir şeymiş gibi basın toplantısıyla açıklanabiliyor. Bu durum avukatlık mesleği adına içler acısı bir durumdur. Duyum üzerine insanları terörist ilan edenler, CHP'yi terörle ilişkilendirmeye çalışanlar bu pis işlerini sürdürdükçe İzmirli her seferinde bunların yalan ve iftiralarla dolu, çirkin ve kirli siyaset tarzlarını görüyor ve aslında İzmirliye yapılan bu hakareti de not ediyor."