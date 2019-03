Dha Yurt Bülteni - 8

Kaynak: DHA

Down sendromlu çocukları taşıyan midibüs devrildi: 4'ü ağır 29 yaralı (2)BİNMELERİ GEREKEN SERVİS ARACI BOZULMUŞİzmir'in Bayraklı ilçesinde, Örnekköy Mesleki Gelişim Merkezi'nin down sendromlu öğrenciler ile yakınlarını taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu araçtaki 28 kişi ile bir otomobil sürücüsünün yaralandığı kazada bir ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Öğrencilerin sabah bir başka servis aracına binmeleri gerektiği, ancak bozulduğu için başka bir servis midibüsünün çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün oluşturduğu krize müdahale ekipleri de, hastaneleri dolaşıp öğrenciler ve aileleriyle görüşmeye başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yaralılardan birçok öğrencinin taburcu edilerek evlerine gönderildiğini söyledi. Bugün işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Havalimanı'nın İstanbul'u uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline getireceğini belirten Kervancı, bu yatırımda HSBC markasıyla var olmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.TL'DEKİ DALGALANMALARIN DOĞAL OLMADIĞINI DÜNYAYA ANLATTIKUluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks, dünyada ve Türkiye'de birçok finansal kuruma destek verdiklerini belirterek, geçen yaz Türk Lirası'ndaki dalgalanmalar boyunca tüm dünyaya bu dalgalanmaların doğal olmadığını anlatmaya çalıştıklarını anlattı. ABD'de Başkan Trump'ın politikalarının çok karmaşık bir hale geldiğini belirten Brooks, popülizm, jeopolitik ve ABD'deki faiz artışları gibi konuların gelişmekte olan piyasaları zorladığını belirtti. Brooks, bir haftadır yaptığı görüşmeler boyunca Türkiye'de karşılaştığı teknik üstünlük ve insan gücünden etkilendiğini söyledi ve Avrupa ekonomisi ve Euro'daki sorunların Türkiye için bir risk oluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkeleri çeşitlendirmesinin önemli olduğunu anlatan Brooks, "İstikrarlı ekonomik büyüme yakalandığında yabancı yatırım artacaktırö diye konuştu.2018'DEN DERS ÇIKARILMASI GEREKİRBlueBay Asset Management Kıdemli Stratejisti Timothy Ash ise Türkiye'de ekonomi politikaları üretilirken dış piyasalara güvenilmemesi gerektiğini belirtti ve "2018'de ne oldu, neler yanlış gitti ve bundan nasıl dersler çıkarıldı'ö sorularının çok önemli olduğunu söyledi. Ash, son altı ayda politikalarda önemli değişikliklerin olduğunu ve yabancı yatırımlar için daha güvenli bir ortam oluşturulmaya başlandığını ifade etti. Türkiye'yi hala önemli tehliklerin beklediğini belirten Ash, konuşulan yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. "Çok net söyleyebilirim ki eğer 2018 gibi bir yıl daha olursa Türkiye'deki yabancı yatırımcılar gidecektirö diyen Ash, ABD ve Avrupa'daki batılı ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi ve "Türkiye'nin ticaretinin üçte ikisi batıyla, dolayısıyla bu ilişkiler çok önemliö dedi. Türkiye'de bir değişim içinde bulunulduğunu belirten Ash, şu anda süren yeniden yapılanma sonucu normalizasyon yakalanmasıyla gelişme yaşanacağını söyledi.DÜNYA TİCARETİNİ DARALTMAK FAYDA GETİRMEZTEB Genel Müdürü Ümit Leblebici ise, "Dünya liderleri yalnızca kendi öncelikleri için hareket etmeyi tercih edebilirler ama bunların uzun vadede çalışıp çalışmayacağı konusunda endişem varö diyerek, dünya entegre bir biçimde yönetilmediği zaman gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı sorunların gelişmiş ülkeler için de önemli riskler oluşturduğunu belirtti. Leblebici, G20 ülkelerinin koordineli çalışmasıyla bu sorunların aşılabileceğini aktardı. İletişimin çok kuvvetli olduğu bir çağda yaşadığımızı söyleyen Leblebici, "Yeni oluşan yapıya daha hızlı adapte olmamız gerekiyor, ama gelişmiş ülkeler de bizimle koordine olsunlar. İletişimin gücüyle sorunları çözelimö diye konuştu.DÜNYA PİYASALARININ GÖZÜ TÜRKİYE'DEEY Orta, Doğu, Güneydoğu, Avrupa ve Orta Asya (CESA) Yeniden Yapılandırma Başkanı Raj Apte ise Türkiye'nin dünya ekonomisinde önemli bir rol oynadığına değinerek "Dünya piyasalarının gözü Türkiye'deki büyük şirketlerin üzerindeö dedi. Yeniden yapılandırma alanında, hukuki ve finansal alanda şeffaflık olmasının çok önemli olduğunu, böyle bir durumda alacaklıların da daha güvenli oldukları için daha hızlı çözüm bulunduğunu belirtti. İşsiz olan ve bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Ümit Boyraz, 1 hafta önce ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu yapması üzerine polis, araştırma başlattı. Polis, Ümit Boyrazı'n son görüştüğü kişileri belirledi. Yapılan çalışma sonucunda Boyraz'ın kaybolmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Boyraz'ı öldürüp, cesedini varil içine koyarak attıklarını itiraf etti.1,20'LİK VARİL 40 SANTİME DÜŞTÜŞüphelilerin yerini gösterdiği varil, polis tarafından şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Kabaktepe mevkiindeki dere yatağında dün akşam saatlerinde bulundu. Pres makinesi ile preslenmesi sonucu 1 metre 20 santim boydan 40 santime düşen varil, Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada kesilen varilden çıkarılan cesedin Ümit Boyraz'a ait olduğu saptandı.Ümit Boyraz'ı, başına sert bir cisimle vurarak öldürdüğü ileri sürülen ve kimlikleri açıklanmayan 4 kişinin sorgusu emniyette sürüyor. Yaşlılara gösterilen saygı ve sevgi o toplumun insanlık değerlerine ne kadar sahip çıktığının da göstergesidirö dedi.