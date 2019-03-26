Dha Yurt Bülteni -8

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Cudi'de yaralanan uzman onbaşı, şehit olduŞırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 20 Mart'ta, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur (29), tedavisinin sürdüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) şehit oldu.Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 20 Mart günü düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu sırasında, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı şehit oldu, Sözleşmeli Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur ise yaralandı. Helikopterle Şırnak'a, buradan da GATA'ya sevk edilen Teymur, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Ramazan Teymur'un cenazesi, Ankara'dan getirilerek memleketi Şırnak'ın Kasrik beldesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -=====================Düziçi'nde kız çocuğuna istismar şüphelisi 13 kişi adliyedeOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilen 11 kişi ve olaya göz yumdukları ileri sürülen çocuğun anne babası gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı ve çocuğun anne babasının da olaya göz yumduğu yönünde alınan ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili anne ve babanın da aralarında bulunduğu H.A. (35), M.S. (26), Y.E.O. (24), O.K. (40), S.A. (43), Y.K. (33), Ö.İ. (33), A.D. (62), A.Ş. (39), M.İ. (21), B.K. (41), A.İ. (33) ve Ü.A.'yı (40) gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.Görüntü Dökümü---------Zanlıların Adliyeye getirilmeleriSÜRE: 01'15"- BOYUT: 139Haber-Kamera: İbrahim EMUL/OSMANİYE,====================Mardin'de cephanelik ve tarihi eserler ele geçirildiMardin'de güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 68 tarihi eser ile silah, mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Amirliği ekiplerince tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik çalışma başlatıldı. Tarihi eser ve silah kaçaklığı yaptıkları tespit edilen I.M., C.M. ve M.M'nin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüpheler operasyonda gözaltına alınırken, ev ve iş yerinde dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramalarda; 68 tarihi eser olduğu değerlendirilen hayvan şekilleri bulunan obje, küllük, kolye ucu, yüzük, sikke, üzerinde ibareler bulunan levha ve çeşitli objelerden oluşan tarihi eser ile 2 el bombası, kalaşnikof tüfek, 21 şarjör, 6 ruhsatsız tabanca, gece görüş dürbün, barut, 100 kilo amonyum nitrat, 2 gaz fişeği atabilen tabanca, 68 gaz fişeği, 2 el telsizi ve binlerce fişek ve mermi ele geçirildi.'SUÇ ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ'Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, silah ve uyuşturucu başta olmak üzere her türlü kaçakçılığa karşı operasyonların devam edeceğini söyledi. Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ve olayın muhtemel terör bağlantıları da değerlendirilerek çok yönlü olarak sürdürüldüğü anlatan Onar, ele geçirilen malzemeler üzerinden değerlendirildiğinde çok amaçlı bir suç şebekesinin çökertildiğini söyledi. Onar, "Sayın Valimizin sürekli verdiği talimatlar çerçevesinde özellikle suç odaklarına karşı çalışmalarımız devam etmektedir. Hem terör örgütlerine karşı hem de terör örgütlerine finans kaynağı olan uyuşturucu ve kaçakçılığa karşı çalışmalar büyük bir hızla devam etmekte. KOM Şube Müdürlüğümüz yaptığı çalışmalarda bir suç odağı diyebileceğimiz kişiler yakalandı" dedi.Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü:----------Ele geçirilen malzemelerEmniyet Müdürünün açıklamalarıEmniyet Müdürlüğünden görüntü-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MBHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN==================TIR'ın çarptığı motosikletteki engelli genç öldüGaziantep'te, TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Devlet Aydın ağır yaralandı, engelli oğlu Ömer Aydın (24) yaşamını yitirdi. İnşaat işçisi Devlet Aydın'ın evde canı sıkılan oğlunu gezmeye çıkardığı öğrenildi.Kaza, geçen cumartesi akşam saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yönde ilerleyen Devlet Aydın yönetimindeki motosiklete yanından geçtiği sırada çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrulurken, başlarında kask takılı olmayan sürücü Devlet Aydın ve engelli oğlu Ömer Aydın yola düşerek sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan baba ve oğul, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Durumu ağır olan Ömer Aydın bu sabah doktorların tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Devlet Aydın'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. İnşaat işçisi Devlet Aydın'ın, evde canı sıkılan engelli oğlu Ömer Aydın'ı gezmeye götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Ömer Aydın'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü------------Ömer Aydın'ın fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenazelerin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 178 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)=====================Parkta kitap okuyarak farkındalık yarattılarAydın'ın İncirliova İlçesinde Kütüphaneler Haftası kapsamında parkta kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler, kimi salıncakta, kimi çimlerin üzerinde kimisi de spor aletleri üzerinde kitap okuyurak renkli görüntüler oluşturup, farkındalık yarattı.İncirliova Kaymakamlığı, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İncirliova İlçe Halk Kütüphanesi tarafından organize edilen kitap okuma etkinliği, Cumhuriyet Parkı'nda yapıldı. Etkinliğe, İncirliova Kaymakam Ediz Sürücü, MHP'li İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, daire müdürleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerden kimileri çimlerin üzerinde, kimisi salıncaklarda ve spor aletlerinin üzerinde kimisi de banklarda oturarak, yanlarında getirdikleri kitapları okudu. Kaymakam Ediz Sürücü ve daire müdürleri de öğrencilere eşlik etti. Etkinlikte, bir grup öğrenci tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtası ezbere okundu.'AMACIMIZ FARKINDALIK YARATMAK'İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü etkinlikle ilgili yatığı açıklamada, "Kütüphaneler Haftası'ndayız. Biz de bu kapsamda İlçe Halk Kütüphanesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa olarak Kaymakamlık önündeki Cumhuriyet Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenledik. Burada ilkokuldan gelen öğrencilerimizle hep birlikte kitap, okuduk. Kütüphaneler haftası nedeniyle farkındalığı artırıyoruz. Çocuklarımızın kütüphaneye üye olmasını, oradan ödünç kitap almasını kitap okuma kültürünün artmasını hedefliyoruz. Bugün de çok güzel bir hava ve çok güzel bir ortam var. Çocuklar da çok mutlu. Biz de onlarla birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Kütüphaneler Haftası kutlu olsun" dedi.Görüntü Dökümü----------Öğrencilerin parkta, salıncakta, bankta, yeşil alanda kitap okumasından görüntü-Öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumaları-İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,