Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yokturCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bazı yerlerde partilerinden aday olamayanların başka partiden aday olup karşılarına çıktıklarını belirterek, "Nefsinin peşinden gidenlerle de bizim işimiz yoktur. Seni aday yaparken her şey güzeldi. Aday yapmayınca ne oldu? Ölümüne kadar aday mı olacaksın? Var mı böyle bir şey. Bana milletim böyle yetki vermiyor." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Anıtpark Meydanı'nda halka seslendi. Düzce'nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde ağır yaralar aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yaşamını kaybedenler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdiklerini söyleyerek, "Felaketin acı hatıraları hafızalarımızda hala kalsa da depremin yol açtığı izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdik. Yıkılan Düzce'yi yeniden inşa etmek için yeniden çalıştık. 2003 yılından bugüne kadar 600 milyon lira kaynakla şehrimizde 6 bin 660 konutu altyapısıyla inşa ettik. Çevre düzeni, sanayi, üretimiyle geleceği aydınlık Düzce var." dedi.Vatandaşları sandığa gitmeye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden şu içinde bulunduğumuz birliğiyle beraberliğiyle en önemlisi de milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir. Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Çünkü seçim sonuçları toplam seçmen sayısına göre değil, sandığa gidip oyunu kullananların tercihlerinin dağılımıyla ortaya çıkar. Kullanılmayan her oy bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir. Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka şeydir. Bizim gayemiz tıpkı Taptuk Emre'nin dergahından içeriye eğri odun sokmayan Yunus Emre gibi AK Parti kapısından yanlış isim girmesine engel olmaktır. Bunu yapacağız. İnsanın olduğu her yerde hata, eksik, noksan da vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir." diye konuştu.'NEFSİNİN PEŞİNDEN GİDENLERLE BİZİM İŞİMİZ YOKTUR'Cumhurbaşkanı Erdoğan partilerin aday gösterilmeyenlerin başka partilerden aday olmasına şöyle değindi:"Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur edenlerin hele hele istismar edenlerin bizim dünyamızda yeri olamaz. Milletimizin gönlünü kıran bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısızlık eden, kibirli davranan, kendini ulaşılmaz yapan herkes bizi de defterinden silmiş demektir. Yolları da ayırmış demektir. Diğer partinin adayları bu yanlışa düşebilir ama bir AK Partili asla böyle bir yanlışa düşemez. Bazı yerlerde bizden aday olamayanların gidip başka partiye aday olup karşımıza çıktıklarını görüyorum. Dün Adıyaman'da, Van'da bunları gördüm. Tabi ki acıdım. Bir taraftan dava diyeceksin, öbür taraftan da kalkıp hiç olmayacak bir siyasi partiden aday olacaksın. AK Parti'den siyaset yaparken ve sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır. Nefsinin peşinden gidenlerle de bizim işimiz yoktur. Seni aday yaparken her şey güzeldi. Aday yapmayınca ne oldu? Ölümüne kadar aday mı olacaksın? Var mı böyle bir şey. Bana milletim böyle yetki vermiyor. Çalıştığın sürece laik olduğun sürece eyvallah. Bir siyasi parti ilkeleriyle ayaktadır, prensipleriyle ayaktadır. Ona uyanlar yola devam, uymayanlar sen istirahat et."'FORMÜLLERİ BİZLERİ YIPRATMAK VE GÜÇLERİ YETERSE YIKMAKTIR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenlerin kendilerini yıpratmak istediğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Asıl dikkat etmemiz gereken bu seçimlerin gerisindeki asıl niyetlerdir. Türkiye'nin tökezlemesini isteyenlerin formülü bizi yıpratmak ve güçleri yeterse yıkmaktır. Bu adam Kürt de değil biliyor musunuz? Kürtler üzerinden istismar yapan ne idüğü belirsiz birisi. Şimdi ben soruyorum. Dün Van ve Adıyaman'da da sordum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan'da nereye oylar verilecekmiş malum HDP'ye. Tabi bunlara oradan mama çıkmaz o ayrı mesele. Ankara'da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Siz Mehmet Özhaseki kardeşim dururken soyadı Yavaş olan bu adama mı vereceksiniz? 5 dönem Kayseri gibi büyük şehre belediye başkanı olmuş Haseki dururken oyunuzu gidip bu Yavaş'a mı vereceksiniz. Bu adam durmadan seçim kaybeden birisi. Batıda diyor MHP, AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyor. Sen kimsin? Benim Kürt vatandaşlarımın, kardeşlerimin oyları senin iradende mi? Senin ipoteğinin altında mı? Pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı vuralım. Dünyanın kaç bucak olduğunu anlasınlar. Eğer bu Kürdistan'ı çok seviyorsa anlaşılan o Irak kuzeyinde Kürdistan var, defol git. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bu ülkeyi böldürtmeyiz. Kim olduğuna hangi partiden olduğuna fikrine zikrine bakmaksızın peşinen karşımızdakini destekleyeceklerini söylüyorlar. Böyle bir ortamda şöyle veya bu sebeple sandığa gitmemek bize değil, ülkeye ve millete ceza vermektir. Hiçbir vatandaşımın böyle bir vebali göze alacaklarını düşünmüyorum. Pazar günü tarihimizin en büyük katılım oranlarının biriyle seçimi gerçekleştireceğimizi sanıyorum. Bizim demokrasi tarihimizde sandık unutmayın namustur. Bu uğurda nice mücadeleler, acılar çekilmiştir. Sandıkta oyunu kullanan herkese bunun en iyi şekilde sonuçlara yansımasını takip etmelerini istiyorum."'BUNLARIN KILAVUZU KARGA'CHP'nin başındaki zat, '17 yılda ne yaptınız?' diye soruyor. Bay Kemal bak sadece Düzce'ye ne yaptığımızı inşallah izlemişsindir. Hiç olmazsa CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de izlemiştir. Bay Kemal'in sıkıntıları var. Aynı zamanda bakar kördür. Çünkü gönlü mühür. Geçen Hatay'a gitmiş. Başkana 'Burada baraj var mı?' diyor. Bunların kılavuzu karga. Kardeşlerim görüyorsunuz bu kardeşiniz evladınız eserlerle konuşuyor. Ziya Paşa ne diyor, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Senin başkanın haberi yok. Onun için kılavuzu karga olanın nokta nokta. Anladınız değil mi ne demek istediğimi. Çünkü insanın olduğu yerde, yaşamın olduğu yerde yatırım noktalanmaz. Orada daha çok yatırımlar olur. Dünya geliştikçe nüfusu itibariyle arttıkça oradaki yatırımlar da artacaktır. Ben de 16 yıl amatör kulüpte futbol oynayan biri olarak gençlere derman olacağız. Türkiye Cumhuriyeti döneminde bizim kadar spora önem veren hükümet olmamıştır. Hem amatör hem de profesyonelde. Bu hareket bir davadır, burada bir dayanışma vardır. Birileri bırakın ya artık şunu yapmamız bunu yapmamız lazım diyebilirler. İşimize bakalım. Taksim Meydanında ezanımıza saldıranlara cevabımızı verelim."Miting sırasında 'Tayyip Dede' diyerek seslenen Ayşenur Örenici'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan yanına çağırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Örenici'ye oyuncak bebek hediye etti.Görüntü Dökümü-------------Alandan görüntüCumhurbaşkanı alana gelirken görüntüCumhurbaşkanı sahneye çıkarken görüntüCumhurbaşkanı "Bizimkisi bir aşk hikayesiö şarkısını söylerken görüntüCumhurbaşkanı çay dağıtırken görüntü ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=======================Bekir Pakdemirli: Türkiye samana, buğdaya muhtaç değil (2)BAKAN PAKDEMİRLİ, EKMEK PİŞİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki programına, Narlıdere ilçesi ile devam etti. Cumhur İttifakı'nın Narlıdere Belediye Başkan Adayı MHP'li Süleyman Kocabıyık'ın seçim çalışmasına destek verdi. İlçede esnafı ziyaret eden Bakan Bekir Pakdemirli, bir ekmek fırına girerek, tezgahın arkasına geçti. Ekmek hamurunu fırına veren Pakdemirli, pişirdiği ekmeği de bölerek, yanındakilere dağıttı. Narlıdere'de lokma da dağıtan Pakdemirli, vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Pakdemirli, daha sonra Güzelbahçe ilçesine geçti. Pakdemirli, burada da AK Parti'nin Güzelbahçe adayı Burcu Dereci ve partililerle bir araya geldi.Görüntü Dökümü------------------Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Narlıdere'de lokma dağıtması-Pakdemirli'nin ekmek pişirmesi-İlçedeki esnafı ziyareti-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,====================MHP'li Kalaycı, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun yargılanmasıyla ilgili: MHP olarak destek veriyoruzMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yargılanmaları için çalışma yaptıkları yönündeki açıklamayı desteklediğini belirtti. Kalaycı, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz. MHP olarak destek veriyoruz tabii ki" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, DHA'yı ziyaret etti. Gündeme ilişkin açılamalarda bulunan Kalaycı, CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden terör örgütü PKK ile bağlantılı olan meclis üyesi adaylarının bulunduğu iddiaları üzerine üç partiye tepki gösterdi.'BENİM ASKERİMİ, POLİSİMİ ŞEHİT EDEN O KATİL TERÖR ÖRGÜTÜ'Kalaycı, şunları söyledi:"Yurt içinde ve yurt dışında evlatlarımıza kurşun sıkanlar, pusu kuranlar ve her tarafta Türkiye'yi bölme çalışması yürütenler, belediye meclis üyeliklerine girip, belediyeye taşınıyor. Bunu kabullenmek mümkün mü? CHP böyle bir sorumsuzluğu nasıl yapabilir. İYİ Parti böylesi bir ortaklıkta nasıl yer alabilir. Benim askerlerimi, polislerimi şehit eden o katil terör örgütü, PKK'nın temsilcilerin nasıl meclislere taşınabilir. Bunu hangi vicdan kabul edebilir."HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin de açıklamalarını da tepki gösteren Kalaycı, "Eş başkanları açıklamalar yapıyor. Bir de ayar veriyor, CHP'ye İYİ Parti'ye. Belediye başkanlarının seçilirse kendi oylarıyla seçileceğini söylüyorlar. Bir taraftan 'Kürdistan'da kazanacağız batı da AK Parti'ye MHP'ye kaybettireceğiz', diyorlar. Bu nasıl bir sorumsuzluk, nereye varmak istiyorlar anlamak mümkün değil. Türk milleti, terör örgütlerinin desteğini almış, terör örgütleriyle iş birliği yapmış hiçbir siyasiye oy vermez. Bu şehitlerimize, tarihimize saygısızlıktır. Bir belediye almak için, belediye meclis üyeliğine yüksek oy almak için neden bu yola başvuruyorlar. Bunun izahını versinler, öyle inkar etmesinler. Her şey açık seçik ortada. Belediye meclis üyeliklerine HDP'den giren PKK ile bağlantısı olan kişilerin bütün şecereleri ortaya çıkmış durumda. Hangi tarihte PKK'da ne yapmış, İmralı'daki cani ile ilgili ne yapmış hepsinin dökümleri var. Bu nasıl kabul edilebilir. Belediyelere bunları taşımak ne demektir bu. Bunun altında ne yatıyor izah etmeleri lazım. Bu bir zillettir. Bu teşhisimizin de doğru olduğu ortada. Ben insanımızın buna asla müsaade etmeyeceğine inanıyorum." diye konuştu.'HDP'NİN EŞ BAŞKANI AYAR VERİYOR, HİÇ GIKLARI ÇIKMIYOR'CHP'ye yönelik eleştirisini sürdüren Kalaycı, "İşin ilginç tarafı CHP'nin bakışına baktığımızda, PYD'ye terör örgütü diyemeyen, YPG'ye terör örgütü diyemeyen, bir CHP yönetimi var. Hatta 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bizim Suriye'de ne işimizi var?' diyerek bu harekata karşı çıkan yine CHP Genel Başkanı ve sözcüleriydi. HDP'nin eş başkanı, kendilerine ayar veriyor, hiç gıkları çıkmıyor. Ne HDP'ye, ne de PKK, PYD ve YPG'ye geldi mi ağızlarını açmıyorlar. Çıkıp Atatürk'ün partisiyiz diyorlar; ama Atatürk ile de hiçbir ilişkileri kalmadı."Türk milletinin sağduyu olduğunu belirten Kalaycı, " Türk halkımız sağduyuludur. 31 Mart seçimlerinde PKK ile FETÖ ile yan yana gelenlere sandıkta dersini verecek. Buna sonun kadar inanıyoruz." dedi.AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU'NUN YARGILANMASIKalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde İYİ Parti Genel Başkanı Meram Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası yargılanmaları için çalışma yaptıkları yönündeki açıklamayı MHP olarak desteklediklerini söyledi. Kalaycı, şöyle konuştu: Biz terörle mücadele de, FETÖ olsun, PKK olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, sonuna kadar destek verdiğimizi her zaman söyledik. Her defa da o desteği gerek yasama çalışmalarında gerekse yaptığımız açıklamalarla destekledik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Konya mitinginde gerek Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağıyla ilgili gerekse de '15 Temmuz'da Başbakan olacağım' söylemleri ve o dönemde her gittiği yerde 'Yurtta sulh, cihanda sulh' söylemlerinde bulunmuş olmasının, bunun bir hesabının sorulacağını burada açık açık ifade etti. Hatta sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu kapsamda olduğunu 'öyle benim dokunulmazlığım var güvenmesin. Yasama ve yargı seçimden sonra gereğini yapacak' dedi. Bu çok açık bir ifade, belli ki devletimizin elinde dosyalar oluşmuş. Bu darbe girişimiyle ilgili yapılanmada bunların da sorumlulukları var ki, Yurtta Sulh Konyesi'nin diğer ayakları ortaya çıktı; ama siyasi ayağı ortaya çıkmadı. Ama ben sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalarda bu konuda da gerekli delillere ulaşıldığı, dosyanın tekamül ettiğini anlıyorum. Seçimden sonra da düğmeye basılacak anladığım kadarıyla."15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile ilgili samimi bir şekilde operasyonların yapıldığını ifade eden Kalaycı, "Samimi bir şekilde bu operasyonlar yapıldı. Ama bir tek siyasi ayağı kalmıştı. Biz de sürekli siyasi ayağa girmeden bu mücadele bitmiş sayılmaz. Çünkü siyasi ayak olmadan, bunların yapılanması buralarda istedikleri gibi yapılanması mümkün olmazdı. Sürekli siyasi ayak üzerine operasyon yapılmasını talep ettik. Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında bunun hemen seçim sonrası başlatılacağını anlıyoruz, MHP olarak destek veriyoruz tabi ki. Biz zaten baştan beri talep ediyoruz. Bu konuyla ilgili yapılacak operasyonlara da tabii ki destek veririz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------Mustafa Kalaycı röp.Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))===================Bakan Yardımcısı Aksu: Dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruzTarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mustafa Aksu, "Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz" dedi.Şırnak'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Aksu, Vali Mehmet Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu, burada kente ilişkin bilgi aldıktan sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen Fidan Dağıtım Töreni'ne katıldı. Çiftçilere fidan dağıtan Aksu, Şırnak'ta, geçen yıl meraların açılmasıyla uzun süre sonra hayvancılık konusunda ciddi akım başladığını söyledi. Buradaki meraların desteklemeleriyle Şırnak'ı hayvancılık merkezi haline getireceklerini kaydeden Aksu, "Biz yeşili çok önemsiyoruz. 2023 hedefimiz var. Türkiye'de, dünya nüfusu kadar fidan dikmeyi hedefliyoruz. Çok yakın geçmişte de 'Fidanlar fidanlarla büyüyor' projemiz kapsamında 10 milyon fidanı öğrencilerimizle diktik. Türkiye genelinde de bunu artırarak devam ediyoruz. Şırnak içinde yeşil bir Şırnak yapmak hedefindeyiz. Her geçen yıl verdiğimiz rakamı çarpı 2 ile katlayarak devam edeceğiz. Bu yıl 40 bin adet fidan dağıtacağız. İnşallah 80 bin adet olarak devam ettireceğiz" diye konuştu.Törenin ardından Bakan Yardımcısı Aksu, AK Parti'nin Şırnak Belediye Başkanı adayı Mehmet Yarka'nın seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. Burada partililere seslenen Aksu, "Burası tarım ve hayvancılık kenti. Biz sizlere, çocuklara, sizin geleceğinize nasıl bir artı verebiliriz? Geçmişte diyorlar ki 'Buranın meralarında 5 milyona yakın hayvanlarımız vardı'. Devlet, olarak Mehmet Yarka isteyecek, biz yapacağız. Siz bu seçimlerde öyle bir muvaffak olun ki Mehmet Yarka'nın omuzları öyle dik bir gelsin ki Ankara'ya göz kırpsın. Güneydoğu'nun, Doğu Anadolu'nun yıldızı olarak belirleyelim Şırnak'ı. Öyle bir şehir olsun ki burası, bölgedeki örnek bir şehir olarak gösterilsin. Dolayısıyla başkalarının veya başkalarının yönetecek, yönlendirecek şekilde oy kullanmayın. Sizin içinizden sizin seçtiğiniz kişinin burayı, sizi yönetmesine izin verin. O da Mehmet Yarka'dır, başka bir kişi yoktur. Devletimiz kayyum atadı, çok güzel işler yapmışlar" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Valilik ziyaretiTarım ve Orman Müdürlüğü'nde fidan dağıtımıTarım İl Müdürlüğü'nde Aksu'nun açıklamasıAK Parti ziyareti- Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MBHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK====================Kolombiyalı futbolcular, Diyarbakır'a alıştıDiyarbakır Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor'a 8 ay önce Kolombiya'dan transfer olan Luis Alberto (21) ve Diego Alejandro (22), Türkiye'ye alıştı. Türkçe konuşmayı öğrenen futbolcular, Çermik sakinleriyle de bütünleşip uyum sağladı.Diyarbakır Süper Amatör Lig'de mücadele eden Çermikspor, 8 ay önce, Kolombiya Premier A Ligi'nde mücadele eden Deportes Tolima takımı orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi'nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro'yu renklerine kattı. İki futbolcu, yaklaşık 12 bin kilometre uzaktaki ülkelerinden, 20 saatlik uçak seyahati ile Çermik'e geldi. Futbolcular, ilçede İspanyolca bilen olmadığı için teknik heyet ve kulüp idarecileriyle bir süre cep telefonlarındaki çeviri uygulaması üzerinden iletişim kurdu.UYUM SAĞLADILARÇermik'e ilk geldiklerinde dil sorunu yaşayan Luis Alberto ve Diego Alejandro, takım arkadaşlarının da desteğiyle Türkçe öğrenmeye başladı. Kendilerini ifade edebilecek derecede Türkçe konuşmaya başlayan genç futbolcular, kısa sürede ilçe halkının sevgisini kazandı. Luis Alberto ve Diego Alejandro, Türk örf ve adetlerine de uyum sağladı. Antrenmanların ardından Çermik merkezinde alışveriş yapan Luis Alberto ve Diego Alejandro, esnafı 'Selamünaleyküm' diye selamlıyor. İlçe sakinleriyle bol bol sohbet eden iki futbolcuya Çermikliler büyük ilgi gösteriyor.Çermikspor Teknik Direktörü Yılmaz Tuncay, futbolcuların ilk geldikleri dönemde dil yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini ancak şimdi hem halkla hem de takım arkadaşlarıyla daha iyi anlaştıklarını söyledi.Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ise Kolombiyalı iki futbolcunun ilçelerinde olmasından dolayı mutlu olduklarını, belediye olarak her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek, "Çermikspor herkesindir, ilçenin simgesidir, Çermikspor Çermiklilerindir. Hep Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Kolombiya'dan futbolcu getiriyor. Çermikspor da getirdi. Neden olmasın? Kolombiya'dan iki futbolcunun gelmesi milletçe sempati uyandırdı" dedi.Kolombiyalı futbolculardan Luis Alberto, Çermik'i çok sevdiğini ifade ederek, ilçe halkının kendilerine çok iyi davrandığını, iyi insanlar olduğunu söyledi. Çermikspor'da oynamaktan çok mutlu olduğunu belirten Diego Alejandro da halkın kendilerine çok iyi davrandığını, önceleri dil konusunda sıkıntı çektiklerini ancak artık az da olsa Türkçe bildiklerini kaydedip, Çermikspor'u şampiyonluğa taşıyacaklarını söyledi.Görüntü dökümü-----------Çermik ilçe stadyumundan detaylar-Sporculardan detaylar-Kolobiyalı futbolcuların ısınma antrenmanları-Sahadan detaylar-Çermik Belediye Başkanı'nın sahaya gelişi-Çermikspor antrenörünün ve Çermik Belediye Başkanının röportajları-Kolombiyalı futbolcuların Çermik çarşısında gezmesi-Alışveriş yapmaları ve Türkçe konuşarak vatandaşlarla anlaşmaları-Kolombiya'lı futbolcular Luis ve Diego'nun röportajları-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 1,7 GBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,==================='Devlet büyüklerinin yakınıyım' yalanı ile dolandırıcılık iddiasıMersin'de, kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile 20 kişinin 222 bin 500 TL'sini dolandırdığı öne sürülen Gülçin T. (49) yakalandı.Kent merkezindeki bir kadının kendisini devlet büyüklerinin yakını olarak tanıtıp iş bulma vaadi ile dolandırıcılık yaptığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kişilerin ifadelerinden yola çıkarak şüphelinin Gülçin T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucunda gözaltına alınan kadının aynı yöntemle 20 kişinin toplamda 222 bin 500 lirasını dolandırdığı saptandı. Emniyette sorgulanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleriZanlının çıkarılmasıPolis aracının emniyetten ayrılmasıSÜRE: 00'55" BOYUT: 99.9 MBHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,====================İlaçlı fındıkla soyguna 4 yıl hapisAntalya'da, ilaçlı fındık, çay, sigara ve bisküviyle uyuttuğu 4 kişinin üzerindeki eşyaları yağmalayan Seyfi Sevil (67), 4 yıl hapse mahkum edildi.Muratpaşa ilçesi Defterdarlık Caddesi'ndeki C.O.'nun iş yerine 26 Kasım 2018 tarihinde giden Seyfi Sevil, alışveriş bahanesiyle işletme sahibiyle bir süre konuştu. Sevil, bu sırada işletme sahibi C.O.'ya elindeki fındıktan ikram etti. Sevil, yediği fındığın etkisiyle uyuyan işletme sahibinin üzerindeki para ve ziynet eşyalarını alıp kaçtı. Uyandığında soyulduğunu anlayan C.O.'nun şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirledikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Ekipler, Seyfi Sevil'i, 18 Ocak 2019 akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesinde özel halk otobüsünde yakaladı. Üzerinden bir miktar ilaçlı fındık ve 3 bin 310 TL çıkan Sevil'in, 7 suçtan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Seyfi Sevil'in hazırladığı ilaçlı fındık, çay, sigara ve bisküvi ile M.D., E.Y. ve B.Ö.'yü de uyutup soyduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ve delil torbasına konulan fındıkları jiletle ortadan ikiye böldüğü, içine toz haline getirdiği uyku hapı koyduktan sonra yeniden yapıştırdığı belirlendi.Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seyfi Sevil ve avukatı katıldı. Duruşmada ifadeleri okunan şikayetçilerden B.Ö'nün, parkta otururken yanına gelen sanığın kendisine önce ceviz, ardından bisküvi ikram ettiğini, bunları yedikten sonra bayıldığını söylediği belirtildi. Bir süre sonra uyandığında parmağındaki yüzüğün olmadığını fark eden mağdurun polisi arayarak şikayette bulunduğu kaydedildi.Şikayetçi E.Y'nin ise ifadesinde, Konyaaltı Caddesi'ndeki parkta otururken yanına gelen Sevil'in ısrarı üzerine verdiği fındıklardan yediğini anlattığı vurgulandı. Parktaki çimlerde baygın halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldığını aktaran E.Y'nin, içinde 215 lira bulunan cüzdanı çalındığı için sanıktan şikayetçi olduğu bildirildi.Antalya Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, jiletle ortadan ikiye kesilen fındıkların ve kaymaklı bisküvinin içine konulan toz haline getirilmiş beyaz renkli maddenin, eczanelerde yeşil reçeteyle satılan bir ilaç olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanık Seyfi Sevil, suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi.Mahkeme heyeti sanığı, 'bedensel bakımdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma' suçundan 4 yıl hapse mahkum etti.Görüntü Dökümü---------Olaya ilişkin ARŞİV görüntülerANTALYA==================Cinsel saldırı davasında bebeğin dayıdan olduğu belirlendiDiyarbakır'da rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede 7 aylık hamile olduğu ortaya çıkan Ö.Ö.'ye (19) cinsel saldırıda bulundukları suçlamasıyla tutuklanan baba H.Ö. ve dayı Ö.B.'nin yargılanmasına başlandı. Yapılan DNA testinde bebeğin dayı Ö.B.'den olduğu ortaya çıktı. Ö.B.'nin tutukluğunun devamına karar verilirken, H.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Diyarbakır'da karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte hastaneye giden Ö.Ö.'nün 7 aylık hamile olduğu belirlendi. Doktor, tavırlarından şüphelendiği Ö.Ö.'yü özel odaya alıp, kimden hamile kaldığını sordu. Ö.Ö., babası H.Ö.'nün kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyince, doktor polise haber verdi.Emniyete götürülen Ö.Ö., ifadesinde babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Ö.Ö., evde yalnız kaldıkları zaman babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğu, olayın 15- 20 defa gerçekleştiğini öne sürdü. Ö.Ö., anneannesinde kalan dayısı Ö.B.'nin de misafirliğe gittikleri gün tek başına kaldıkları sırada kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Korkudan yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Ö.Ö., babası H.Ö. ve dayısı Ö.B.'den şikayetçi oldu.Ö.Ö. savcılıktaki ifadesinde ise babası ve dayısının cinsel saldırıları dışında kimseyle cinsel ilişki yaşamadığını, çocuğun babasının tespiti için gerekli muayene ve raporların alınmasını talep etti. Ö.Ö., devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan Ö.B. tutuklandı, babaya ise ulaşılamadı. Yapılan DNA testinde bebeğin babasının dayı Ö.B. olduğu belirlendi.MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİH.Ö. ile Ö.B. hakkında Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel saldırı' suçundan dava açıldı. Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de müdahil oldu. Davanın ilk duruşması öncesi baba H.Ö. Manisa'da gözaltına alındı, getirildiği Diyarbakır'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Ö.B. ve H.Ö. ile avukatları katıldı.Duruşmada babası hakkındaki ifadesini değiştiren, ailesi ile arasında sorunlar olduğu için yalan söylediğini belirtip, şikayetini geri alan Ö.Ö., dayısı Ö.B.'den ise şikayetçi oldu.Mahkeme heyeti, bebeğin babasının Ö.B. olduğunun belirlenmesi ve mağdurun babasına yönelik şikayetinden vazgeçmesi üzerine H.Ö.'nün adli kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Ö.B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.Ö.B.'nin kardeşi Ömer B., yeğeninin ilk ifadelerinde babasını suçladığı, ancak mahkemede ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Suçlu iseler hem eniştesinin hem de kardeşinin ceza almasını isteyen Ömer B., "İkisi de bu işi yapmışsa, ikisinin de cezasız kalmasını istemiyorum. Daha önceki bütün ifadelerinde 'Benim babam' diyor. İlk duruşmada da 'Ben babamdan şikayetçi değilim' diyor. Ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.Görüntü Dökümü---------Diyarbakır adliyesinden genel ve detayÖmer B.'nin konuşmasıBelgeleri göstermesiAdliyeden çıkışıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 400 MBHaber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,=================Foça'da Kütüphaneler Haftası şarkılarla kutlandıİzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirilen etkinliklerle, Kütüphaneler Haftası kutlandı. İlkokul öğrencileri korosu şarkılar söylerken, programın sonunda alanı dolduran herkes oturup kitap okudu.Demokrasi Meydanı'nda, Kütüphaneler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlik yapıldı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, İlçe Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Samir Büyükkaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler etkinliğe katıldı. Konuşma yapan Foça Halk Kütüphanesi Sorumlusu Neşe Epikman, Kütüphaneler Haftası'nı anlattı. Ardından ilçedeki ilkokullardan gelen 500'e yakın öğrencinin oluşturduğu koro, şarkılar söyledi. Yıl boyunca Foça Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap alarak okuyan 3 öğrenci ise, Kaymakam Ali Çetin tarafından ödüllendirildi. Etkinliğin son bölümde, katılımcılar meydanda oturarak hep birlikte kitap okudu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Meydandan genel ve detay görüntüAçılış konuşması ve çocukların birlikte söylediği şarkılardan bölümlerKaymakam Ali Çetin'in ödül vermesiHep birlikte kitap okuma etkinliğinden bölümler.Bir öğrenci ile hafta hakkında röp.Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),