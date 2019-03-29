Dha Yurt Bülteni -8

Kaynak: DHA

1)ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: HDP'Lİ SÜRÜCÜ VE 5 KİŞİ YARALIŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada HDP'li Sürücü ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Suriyeli Muhammet Salim Hasan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza, öğle saatlerinde, Viranşehir- Ceylanpınar yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Seçim çalışmaları için Ceylanpınar'a giden HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de içinde bulunduğu, Mustafa Azimli yönetimindeki 07 ZBT 53 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu Abdülaziz Hasan'ın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Mustafa Azimli ve Abdulaziz Hasan, otomobillerde bulunan HDP'li Ayşe Sürücü ve Yakup Çelik ile Suriyeliler Muhammet Salim Hasan ve Emine Hasan yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Salim Hasan, hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi.Kazanın ardından Ayşe Sürücü'nün yaralandığını öğrenen HDP'liler, hastaneye giderek, doktorlardan sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. HDP Viranşehir Belediye Başkanı adayı Roza Yazmacı, hastane önünde yaptığı açıklamada, Sürücü ile yanındaki arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------Ayşe Sürücü hastane sedyesindePartililerin hastane önünde toplanmasıKaza ile ilgili açıklama yapılmasıHaber-Kamera: Mustafa MERT-VİRANŞEHİR-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB=========================================================2)ŞANS TOPU TALİHLİSİ MUĞLA'DA MERAK KONUSU OLDUŞANS Topu'nun 928'nci hafta çekilişinde 344 bin 249 lira 90'ar kuruş tutarındaki ikramiyeyi kazanan 2 talihliden biri, kuponunu Muğla'nın Menteşe ilçesinde oynadı. Menteşe'deki talihli henüz ortaya çıkmazken, ilçede merak konusu oldu.Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu'nun 928'nci hafta çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan 27 Mart Şans Topu çekilişi ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Kütahya ile Muğla'dan iki talihli, 5+1 bilerek büyük ikramiyeyi paylaştı. Kişi başına ise 344 bin lira kazandı. Kazandıran numaralar 1, 8, 25, 30, 33 ve artı 13 olarak belirlendi.Talihlilerden birinin kuponunu Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de oynadığı açıklandı. Camikebir Mahallesi Keçeciler Sokak'taki bayide oynanan kuponun talihlisi henüz ortaya çıkmazken, ilçede kimliği merak konusu oldu. İkramiyeyi kazanan kuponunun oynandığı bayinin sahibi Fatih Eyican (35), "Kime çıktıysa hayırlı olsun. Biz de talihliyi merak ediyoruz. Gelip burada benimle fotoğraf çektirirse mutlu olurum" dedi.Görüntü Dökümü----------------------Bayiden genel görüntü ve fatih Eyican'ın bayi önünde görüntüsüFatih Eyimez röp.Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,=====================================================3)YENİ DOĞAN BEBEK, MAHKEME KARARIYLA YAŞAMA TUTUNDU (ÖZEL)Gaziantep'te, 17 gün önce sezaryenle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerden birinde solunum yetmezliği ve bağırsak sorunu tespit edildi. Doktorlar kuvöze alınan bebeğin acilen ameliyat olması gerektiğini belirtti. Aile ise buna itiraz ederek imza karşılığı bebeği eve götürmek istedi. Bunun üzerine doktorların başvurduğu Hukukçu Hekimler Derneği mahkemeden 'sağlık tedbir kararı' çıkarttırıp aileden alınan bebeğin ameliyatını gerçekleştirdi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.Gaziantep'te ismi açıklanmayan çiftin geçen 12 Mart'ta özel hastanede ikiz kız bebekleri dünyaya geldi. 1600 gram olarak dünyaya gelen kız bebeklerden birinde nekrotizan enterokolit (bağırsak sorunu) ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Doktorlar, bunun üzerine anne babaya, kuvözde tutulan bebeğin yaşayabilmesi için acilen operasyon yapılması gerektiğini iletti. Aile ise bebeklerinin ameliyatına izin vermeyerek çocuklarının gerekirse imza karşılığında taburcu edilmesini istedi. Hastane yönetimi ve doktorların ısrarına rağmen, ailesi bebeğin ameliyat edilmesine karşı çıktı ve eve götürmek istediğini iletti. Bebeğin tedavisini yürüten doktor, bu gelişmelerin ardından Hukukçu Hekimler Derneği'ne durumu iletti.MAHKEME KARARIYLA AMELİYATDerneğin başkanlığını yürüten avukat ve doktor Cengiz Bayram, 18 Mart'ta doktorun başvurusu üzerine Gaziantep Adliyesi'ne gitti. 2'nci Çocuk Mahkemesine başvuran Bayram, 31 haftalık olan ve sezaryenle dünyaya gelen bebeğin solunum desteği aldığını, beslenme problemi yaşadığını ve bağırsaklarındaki problem bulunduğunu anlattı. Bebeğin ameliyat edilmemesi halinde öleceğini belirten Cengiz Bayram, yaşam hakkının önceliği ilkesi nedeniyle minik hastanın taburcu edilmeyerek sağlık tedbiri uygulanmasını talep etti.Mahkeme de aynı gün başvuruyu değerlendirerek 'korunmaya muhtaç çocuk' hakkında, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında, bebeğin sağlık tedbir kararı uygulanarak sağlık hizmetlerinden yararlandırılması kararını verdi. Bunun üzerine bebek mahkeme kararıyla ailesinden alınarak ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından bebeğin tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.BAYRAM: EMSAL KARARHukukçu Hekimler Derneği Başkanı Cengiz Bayram, mahkeme ile ameliyat edilen bebeğin yaşama tutunduğunu ve emsal olabilecek bir karar alındığını belirterek, "Gaziantep'te özel hastanede ikiz bebek doğdu. Birisinin acil ameliyat olması gerekti. Fakat aile bu bebeğin ameliyat olmasına izin vermedi. Yeni doğan uzman doktor arkadaşımız bu konuyla alakalı bizi aradı. Biz de doktora çocuk üzerinde sağlık tedbiri konulabileceğini, çocuk haklarıyla ilgili kanundan yararlanabileceğini söyledik. Mahkemeye başvurarak, hemen çocuk üzerine sağlık tedbiri konuldu. Şu anda bebek ailenin elinden alındı ve hastane tarafından ameliyatı gerçekleştirildi. Çocuk hastanede kalacak ve iyileşince tedbir kararı kaldırılarak aileye verilecek" dedi.'AMELİYAT EDİLMEZSE ÖLECEKTİ'Bebeğin ölmemesi için ameliyatın yapılması gerektiğini belirten Bayram, "Bebek 'nekrotizan enterokolit' yani bağırsağın çürümesi rahatsızlığı yaşıyor. Ameliyat edilmemesi durumunda, bağırsak patlamasıyla, dışkısı karnına boşalacak ve çocuğu öldürecekti. Bebeğin yaşaması için bu ameliyatı olması şarttı. Biz bu ameliyatın gerçekleştirilmesinde onlara yardım ettik" diye konuştu.'ÇOCUĞU GÖNDERİRLERSE SUÇA ORTAK OLACAKLARDIR'Ailelerin istese de hayati tehlikesi bulunuyorsa doktorun hastayı göndermemesi gerektiğini dile getiren Cengiz Bayram şöyle konuştu:"Burada hem hekimlere hem de ailelere mesaj vermek istiyoruz. Hiçbir zaman çocuklarının yaşamını tehlikeye sokan bir durumda üzerlerinde hakları yok. Çocukların yaşam hakları her şeyin önünde. Hekimler ise şunu bilmeli; çocukta hayati tehlike varken ailenin imza atıp tüm sorumlulukları kabul etse bile, imzayı kabul edip çocuğu gönderirlerse kendileri de suça ortak olacaklardır."Görüntü Dökümü----------------------Yenidoğan Yoğun Bakım ServisiYeni doğan bebeklerAvukat Doktod Cengiz Bayram ile RöpGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 546 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)