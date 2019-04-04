Dha Yurt Bülteni-8

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1)TCG DUMLUPINAR DENİZALTISINDA ŞEHİT OLAN 81 ASKER İÇİN ANMA TÖRENİÇANAKALE Boğazı'ndan geçiş yaparken 66 yıl önce Nara Burnu önlerinde İsveç şilebi 'Naboland' ile çarpışması sonucu batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için anma töreni düzenlendi. Şehit denizciler anısına, denizaltının battığı yere çelenk bırakıldı. TCG Dumlupınar denizaltısı şehitleri için düzenlenen anma töreni Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kalesi'nde başladı. Nara Barbaros Şehitliği'ndeki ilk törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, gaziler ve şehit yakınları, şehitliği ziyaret edip, karanfil bıraktı.Daha sonra 'TCG 1. İnönü' denizaltısına geçen Vali Tavlı ve Tuğamiral Uça, TCG Dumlupınar'ın 66 yıl önce battığı noktaya çelenk bıraktı. Dumlupınar denizaltısındakiler ile, 'TCG Karabiga' gemisinde töreni takip eden askerler ve gaziler, 1 dakika boyunca çalınan siren eşliğinde selam durarak, Dumlupınar denizaltısı şehitlerini andı.Faciada şehit olan Er Ahmet Günal'ın oğlu Mustafa Günal, "Babam 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olmuştur. Babamı 3 yaşındayken iki kez gördüm. Hatırladığım kadarıyla bir kere siyah elbiseyle izine geldi. Bir de beyaz elbiselerle geldiği şekilde hatırlıyorum. Şu anda Dumlupınar şehitlerimizi anıyoruz. Büyük bir onur ve gurur yaşıyorum. Onlar memleketimiz için gereğini yaptılar. Bizde şehitlerimiz için üzerimize düşen göev neyse yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.Nara Kalesi'ndeki tören, sunumun ardından Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bandosu konseriyle tamamlandı.DUMLUPINAR KAZASIDonanmaya katılışını takiben çeşitli görevler alan ve başarıyla yerine getiren 'TCG Dumlupınar' denizaltısı, en son 'TCG I. İnönü' denizaltısı ile birlikte Ege'de icra edilecek 'Blue Sea' isimli NATO tatbikatına katılmak için 1 Nisan 1953 günü saat 16.00'da Gölcük'ten hareket etti. İki gün süren görevin ardından dönüşe geçen 'TCG Dumlupınar', 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece puslu havada Çanakkale Boğazı'na girdi. Burada Marmara Denizi'nden Boğaz'a giriş yapan İsveç bandıralı 'Naboland' isimli ticaret gemisiyle çarpışıp batan 'TCG Dumlupınar' denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu.Görüntü Dökümü---------------------Nara Barbaros şehitliğinde Dumlupınar denizaltısı şehitleri için anma töreninden genel ve detya görüntü.-Dumlupınar denizaltısı şehitleri mezarlarına karanfil bırakılmasından görüntü.-Dumlupınar denizaltısı batığının bulunduğu bölgeye çelenk bırakılmasından görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE,=================================================2)DUMLUPINAR ŞEHİTLERİ ANILDIKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci anıldı. Şehit denizciler için denize çelenk bırakıldı.4 Nisan 1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu açıklarında İsveç bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar denizaltısındaki 81 denizci şehit oldu. Bugün Donanma Komutanlığı'nda, Dumlupınar denizaltısında şehit olan 81 denizci için tören düzenlendi. Deniz Şehitleri Anıtının önünde düzenlenen törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, amiraller, şehit yakınları, gaziler ile emekli subay ve astsubaylar katıldı. Deniz Şehitleri Anıtına Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenk bıraktı. Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden kabirleri deniz olan şehitler için denize 'Unutmadık unutmayacağız' yazılı çelenk bırakıldı. Daha sonra TCG 18 Mart denizaltısı ziyaret edildi.Görüntü Dökümü------------------------Törenden görüntülerAnıta çelenk bırakılmasıDenizaltına girilmesiMüzenin gezilmesiDenize çelenk bırakılmasıHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),=================================================3)POLİSTEN KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TÜM EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİKÜTAHYA'da seyir halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü M.Ş. (29), kendisini durdurmak isteyen bekçilerin üzerine araç sürerek kaçtı. Polisle yaşanan kovalamacının ardından yakalanan M.Ş.'nin ehliyetine daha önce el konulduğu ve 1.65 promil alkol olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş. ve 2 arkadaşı gözaltına alınırken, trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali ve ters yönde ilerlemek suçlarından 14 bin lira idari para cezası kesildi.Kütahya'da oturan M.Ş. dün gece 43 NL 438 plakalı otomobilinde O.A. ve B.A. isimli arkadaşlarıyla birlikte alkol aldı. 75'nci yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Vali konağı karşısında park halindeki otomobile çarpan M.Ş., kendisini görerek durdurmak isteyen bekçilerin üzerine aracı sürerek kaçtı. Kütahya'da polis ekiplerini alarma geçiren sürücü M.Ş., Zafertepe kavşağında yolu kapatan polisleri fark edince diğer sürücüleri de tehlikeye düşürerek kırmızı ışıkta geçip çevre yolunda ters yönden girip kaçmaya devam etti. Sürücü M.Ş., Ağaçköy mahallesine girerek izini kaybettirmeye çalışırken, yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucu girdiği boş arazide yakalandı. Otomobil sürücüsü M.Ş. ve diğer erkek arkadaşı polise direnince yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Polislerin neden kaçtığını sorması üzerine M.Ş., ehliyetine daha önce alkolden el konulduğunu ve yine alkollü olduğu için kaçtığını söyledi.Otomobildeki diğer arkadaşları O.A. ve kadın B.A. ise polise M.Ş.'ye durmasını söylemlerine rağmen kaçmaya devam ettiğini anlattı. Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen sürücü M.Ş.'nin 1.65 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü M.Ş.'ye trafiği tehlikeye düşürmek, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerlemek ve alkollü araç kullanmak suçlarından yaklaşık 14 bin lira para cezası kesildi. Araçta ise çok sayıda içki şişesi bulundu. Polise mukavemet gösteren M.Ş. ve O.A. ve kadın B.A. ifadeleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.Görüntü Dökümü:---------------------Polis araçların takibi-Yakalanan sürücü ve yanındaki kişinin yerde görüntüsü-Polis aracına bindirilmesi-Sürücünün alkol muayenesini kabul etmemesi-Otomobil ve polis ekipleri-Araç içinden görüntü-Genel görüntüHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-=============================================4)İTİRAZ SONRASI OYLAR EŞİT ÇIKAN 3 MUHTAR KURAYLA BELİRLENDİAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucu oyları eşit çıkan 2 köy ve bir mahallenin muhtar adayları kurayla belirlendi. Sandıklı'ya bağlı Çiğiltepe ve Çukurca köyleriyle Zafer Mahallesi'nde yapılan seçim sonuçlarına adaylar itirazda bulundu. İtiraz sonrası İlçe Seçim Kurulu Çiğiltepe köyü muhtar adayları Akif Türker ile İbrahim Özpınar, Çukurca köyü muhtar adayları Adem Yayla ve Necati Başpınar ile Zafer Mahallesi muhtar adayları Orhan Arslan ile Gazanfer Altıntaş'ın aynı sayıda oy aldığını belirledi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu hakimi tarafından muhtarlar arasında kura çekimi yapıldı. Yapılan kura çekiminde Çiğiltepe muhtarı İbrahim Özpınar, Çukurca muhtarı Adem Yayla ve Zafer Mahallesi muhtarı da Orhan Arslan oldu. Kurayla seçilen muhtarlar mutluluk yaşarken, kuradan çıkamayanlar ise üzüldü.İbrahim Özpınar'ın avukatı Yusuf Onur Seçmen, "Seçim sonrası İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettik, kabul edildi. Yeniden yapılan sayımda oyların eşit olduğu anlaşıldı. Eşit oylarda seçim kanunu gereğince bir kura çekimi yapıldı. Kuradan da muhtarımız çıktı" dedi.Zafer Mahallesi muhtarı seçilen Orhan Arslan da "Zafer Mahallesi muhtar adayıydı. Berabere kalmışız. Kuraya girdiğimizde de Mevla'm bize nasip etti. 211 oy benimdi. 212 onun oyu vardı. Fakat onun oyun 1'i sarı kağıda yazılmış, takılmıştı. O geçersiz olduğu için kuraya tabii tutuk. Kura da şansımıza bize çıktı" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------------------------Adliye önünde bekleyen seçmenlerRÖP 1: Yusuf Onur Seçmen (avukat)RÖP 2: Orhan Arslan (Zafer Mahallesi Muhtarı)174 MB/// 01.34"HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),===================================================5)KİLİS BELEDİYE BAŞKANI, MAZBATASINI ALDIKİLİS Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Abdi Bulut, mazbatasını aldı.Kilis Adliyesinde düzelen törende Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ile Meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Harun Ceylan, İl Seçim Kurulu Müdürü Murat Tarakçı tarafından verildi. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, en büyük temennilerinin seçimin kazasız belasız geçmiş olması olduğunu ifade ederek, "Adliye çalışanlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür ediyorum. Kimsenin burnu kanamadan bizlere bu günleri yaşamayı nasip etti. İnşallah hayırlara vesile olur. İnşallah güzel günler görürüz. Hayırlı hizmetlere vesile oluruz. Bu süreçte katkısı olan, emeği olan herkese teşekkür ediyorumö dedi.Görüntü Dökümü----------------------------------Başkanın gelişiM.Abdi Bulut Mazmatasını alışıM.Abdi Bulut'un Konuşması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 131MB===================================================6)NİŞANLISINA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ YAPTIKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Meydanda araçları ve maşeleleri gören polis ekipleri evlilik teklifi olduğunu görünce çifti kutlayıp tebrik etti.Tavşanlı ilçesinde oturan Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduğu nişanlısı Edanur Durna'nın doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte sürpriz evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'na arkadaşlarının araç konvoyu ile gelen Nurullah ve Edanur çifti, meşale ve konfetilerle karşılandı. Nişanlısı Edanur Durna'ya burada evlilik teklifinde bulunan Nurullah Mutluer, aldığı 'evet' cevabının ardından çiftler Rafet El Roman'ın 'ömrümün sahibi' şarkısında dans etti. Çiftin mutlu anlarına, çevrede bulunan vatandaşlar da eşlik etti. Bu sırada meydandaki araçları ve maşeleleri gören polis ekipleri herhangi bir asayiş olayı olup olmadığını kontrol etmek için geldi. Evlilik teklifi olduğunu gören Polis Merkezi amiri Mustafa Özel çifte mutluluklar diledi. Özel, Nurullah Mutluer'un organizasyon için kaymakamlığa dilekçe verdiğini öğrenince, "Gençler Allah tamamını erdirsinö diyerek meydandan ayrıldı. Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduklarını ve doğum günüde nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptığını söyleyerek, "5 yıldır beraberdik, doğum gününde böyle bir organizasyon hazırladık. Teklifimi kabul etti, çok mutluyuzö dedi. Edanur Durna da, çok şaşırdığını doğum gününde böyle bir teklifi hiç beklemediğini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü-----------------------------------Evlilik teklifi-Konfeti ve meşalelerle dans etmeleri-Polisin gelmesi-Polisin çifti kutlaması konuşması-Çiftin açıklaması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-