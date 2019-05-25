DHA YURT BÜLTENİ - 8

Çankırı'da müdürden öğrencilere feci dayak

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde ilkokul müdürü Ö.Ü, bahçede İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı. Bir velinin cep telefonuyla görüntülediği olayla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, söz konsu kişinin yöneticilik görevinin üzerinden alındığını bildirdi.

Olay, geçen 8 Mart'ta Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde meydana gelen olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

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-Müdürün çocuğu dövmesi

-Tokat atması

-Kulaklarından tutup havaya kaldırması

Haber: Ramazan SARICI/ÇANKIRI,

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4 yıl aradan açılan Sümela Manastırı'na ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan Sümela Manastırı, tamamlanan ilk etap restorasyonunun ardından 4 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı. Sabah erken saatlerde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırın ziyaret etmeye başladı. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebiilecek.

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, 4 yıl önce restorasyon ve yamaç kaya ıslah çalışması başlatıldı. Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen yamaç ıslah çalışması sona erdi. Ekipler, 3 aşamada, 79 bin metrekare alanda yürütülen çalışmalarda, manastırda ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Sümela Manastırı'nda riskli görülen yaklaşık 360 tonluk kaya kütlesi de çelik ağla bohçalama yöntemiyle bulunduğu alana sabitlendi.

İLK ETABI ZİYARETE AÇILDI

Sümela Manastırı'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi. 4 yıl süren restorasyonun ardından Sümela Manastırı'nın birinci avluya kadarki ilk kısmı bugün ziyarete açıldı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen turist kafileleri, manastırı ziyaret etmeye başladı. Manastırın dışını gezen ziyaretçilerin saat 14: 00'dan sonra içeri alınacağı duyuruldu. Manastır, ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebiilecek.

ZİYARETÇİLER HEYECANLI

Sümela Manastırı'nı görmek için gelen Erdal Soydan, "Sümela Manastırı'nın açılacağını duyunca hafta sonu tatili için buraya geldik. Sabah erkenden kimse gelmeden kalabalık olmadan gelelim gezelim dedik. Ama öğleden sonra içeri alacaklarmış. Şimdi sadece manzara ile yetinmek zorunda kalıyoruz" dedi. Sümela Manastırı'nın açılacağını öğrendiklerinde heyecanla Tekirdağ'dan Trabzon'a geldiklerini söyleyen Merve Soydan da "Yıllardır Sümela'yı görebilmek için bekliyoruz. Sabah erkenden geldik, ziyaret edelim diye. Ancak henüz göremedik" diye konuştu. Aygün Çetin ise "İstanbul'dan buraya Sümela'yı görmek için geldik. Hafta sonunu burada bu güzel doğada değerlendirmek istedik. Karadeniz çok güzel bir yer. Sümela Manastırı'nın dışardan görünüşü muhteşem ama az önce tarihini de dinledik. Gerçekten çok ilginç. Burada insanlar nasıl yaşamış, nasıl durmuş gerçekten çok ilginçö dedi.

GİZLİ GEÇİT GÖRÜLEMEYECEK

Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edilmişti. Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölüm ikinci etap restorasyon çalışmaları sonrası ziyarete açılacağı öğrenildi. İkinci etap restorasyon çalışmaları kapsamında ise kilise ve sınıfların yer aldığı bölüm üzerindeki alanlarda da kaya ıslahı ve temizlenmesi çalışmaları yapılacak. Ardından manastır içerisindeki kilise, sınıflar ve avlu kısmında restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

SÜMELA MANASTIRI

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan Sümela Manastırı, halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor. Hakkında çeşitli rivayetler de bulunan ve kuruluşu bilimsel verilere göre 13'üncü yüzyıla uzanan tarihi manastırda, hizmet birimleri, misafirhane, mutfak ve ayazmanın dışında toplam 72 oda bulunuyor. 88 yıl aranın ardından, manastırda 2010 yılında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Dimitri Bartholomeos yönetmişti.

Görüntü Dökümü

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Sümela Manastırının uzaktan görüntüsü

-Sümela Manastırına gelen ziyaretçilerden detaylar

-Röportajlar

-Anons

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN TRABZON-DHA

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PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla ağır darbe alan PKK'nın sözde bölge ana karargahı bulunarak imha edildi. Örgüt üyelerinin telsiz kullanmadan farklı yöntemlerle haberleşme sağlayıp bu karargahta toplandığı ve eylem kararlarını da burada aldıkları belirlendi.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nın koordinesinde; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında bin 800 Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve komandoların katılımıyla eş zamanlı operasyonlar devam ederken, teröristlere ait sığınak ve depolarda tek tek ele geçiriliyor. PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu teröristlerinin tamamının etkisiz hale getirildiği bölgede, yeni terörist gruplarının sızmaması içinde İHA destekli operasyon yapılıyor.

PKK BÜYÜK DARBE YEDİ

Son 5 yılda Karadeniz kırsalındaki operasyonlarda PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ ele geçirildi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Giresun kırsalından geçen yıl çatışmada yaralı olarak kaçan, mavi kategoride yer alan başına bir milyon 500 bin lira ödül konulan Doğan-Serdar kod adlı Celal Kaya'nın 2 hafta önce Tunceli'de etkisiz hale getirilmesinin ardından, Karadeniz'e yeni grupta çıkarılamadı.

ARAZİDE YER GÖSTERİYORLAR

17 Mayıs'ta Giresun kırsalında teslim olan İranlı 'Kawa' kod adlı Behrüz Dudkanlu'nun, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu lideri Celal Kaya'nın öldürüldüğünü radyoda haberlerden öğrenip yeni grubun gelemeyeceğini anlayınca, Kandil'deki örgüt yöneticilerine kızarak teslim olduğu belirtildi. 3 gün önce Giresun Espiye ilçesine bağlı Seydi Köyü yaylası kırsalında 'terör arananlar' gri kategoride yer alan 'Aras Faraşin' kod adlı Aras Aslan'ın bir HES şantiyesine giderek yiyecek istediği esnada, ihbarla yakalanmasının ardından, Behrüz Dudkanlu ile ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunduğu kaydedildi.

BÖLGEDEKİ EYLEMLERE KATILDI

Giresun ve Gümüşhane'de geçiş güzergahı bölgesindeki tüm yaylaları gezerek yayla evlerinden erzak ve yaşam malzemeleri çalarak bunları ormanlık alanlarda depolara saklayan Dudkanlu ve Arslan'ın silah ve mühimmat deposunun yerini ise henüz söylemedikleri belirtildi. Dudnalu ile Arslan'ın 5 yıldır Karadeniz kırsalında olduğu, 11 asker ile Trabzon Maçka ilçesinde 2 yıl önce sivil Eren Bülbül'ün şehit edilmesi eylemlerinde yer aldığı ortaya çıktı.

SIĞINAKTA BULUŞUP KARARLAR ALIYORLARDI

Behrüz Dudkanlu'nun Giresun Karaovacık deresi vadisi üzerinde Seydi köyü yaylası kırsalında gösterdiği sığınağında PKK'nın sözde Karadeniz ana karargahı olduğu belirlendi. Sığınağın yakınında yaylalar olduğu, yayla evlerinden çaldıkları erzaklarla rahat kış üstlenmesi yaptıkları, vadi üzerinde rakımın yüksek olmasıyla da bölgenin yoğun sisli olmasından fark edilmedikleri kaydedildi. Telsizle haberleşme sağlamadan belli aralıklarla sözde karargahın bulunduğu sığınakta buluşan teröristlerin, eylem planlamalarını da burada yaparak önemli kararlar aldığı, buradan Ordu, Tokat, Sivas ile Gümüşhane, Tunceli ve Erzincan kırsalına geçiş yapabildikleri belirlendi.

SIĞINAK VE DEPOLAR İMHA EDİLDİ

Behrüz Dudkanlu'nun, gösterdiği karargah olarak kullanıldığı belirlenen sığınakta yaşam malzemesi ve yiyecek, sığınağın yakınında 2 adet büyük erzak deposu ele geçirildi. Sığınak ve depolar patlayıcı ile patlatılarak imha edildi. Sığınağın bulunduğu vadinin sarp kayalık ve ormanlık olduğu, ulaşımın olmadığı kayalıklarda doğal mağaraların da yer aldığı, bu mağaraların bazılarının ise gözetleme ve keşif amaçlı kullanıldığı da tespit edildi.

SİLAH DEPOSU İÇİN GÜMÜŞHANE, LOJİSTİK İÇİN TRABZON KIRSALI SEÇİLMİŞ

Jandarma istihbarat ekipleri tarafından ayrı ayrı araziye götürülerek yer göstermesinde bulunan Behrüz Dudkanlu ile Aras Aslan'ın, 20'ye yakın gösterdiği erzak deposu ve sığınakta patlayıcı ile imha edildi. Behrüz Dudkanlu'nun Gümüşhane kırsalında yerini gösterdiği 3 farklı erzak deposunun ise sarp kayalıklı ormanlık alanda yer aldığı gözlendi. PKK'nın Karadeniz'de ki en büyük silah deposunun da Gümüşhane kırsalında olduğu belirlenirken, lojistik olarakta Trabzon kırsalını kullandıkları ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anonsu

-Operasyonlardan görüntü

-Teröristler yer göstermesi yaparken bölgede JÖH'lerden görüntü

-Teröristler yaylada yer göstermesinden jandarma görüntüsü

-Ele geçirilen sözde karargah sığınağından ve erzak depolarından fotoğraf

-Sözde karargah sığınağı ormanlık bölgesinden görüntü

-Yakalanan Aras Aslan'ın fotoğrafı

-Helikopter görüntüsü (arşiv)

-Yayla ve ormanlık alandan görüntü (drone)

-Diğer detaylar

Süre: 4: 02 DK Boyut: 600 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-GİRESUN-DHA

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Ağdacı: Kandıra'da taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesileceğini söyledi. Kesilecek ağaçların numaralandırıldığını belirten Ağdacı, "Yine bir ağaç kıyımı olacak" dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şube eski Başkanı Sait Ağdacı, Kandıra ilçesi Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılacağını söyledi. Ağaçların numaralandırıldığını ifade eden Ağdacı, "Taş ocağı açılıp taş çıkarılacak bu 13 hektarlık alanda. O bölgede bazı ağaçlar numaralandırıldı ve o ağaçlar da netice itibariyle kesilecek. Yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek, yani yine bir ağaç kıyımı olacak orada. Hep diyoruz ki; Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor, sularımızı hoyratça kullanıyoruz ve su kaynaklarımızı da yok etme yolunda hızla ilerliyoruz. Yegane su kaynağımız olan ormanlar ve ağaçlarımız. Ormanları da yok ediyoruz, yeraltı kaynaklarımızı da kirletiyoruz malum etkenlerle" diye konuştu.

'TAŞ OCAĞI AÇACAK BAŞKA YER Mİ YOK'

Ağdacı taşocağının başka alana açılması gerektiğini ifade ederek, "Bizim sürekli feryat etmemize rağmen, yine ağaç kıyımı devam ediyor. Orada Kuzey Marmara Otoyolu'na taş sağlamak, mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. 13 hektardan bahsediyoruz. Taş ocağı açılacak başka alan yok mu, başka bir saha yok mu? Neden oradaki ağaçlar kesiliyor? O bölgede söylenen miktarda ağaç kesildiği takdirde yine bir ekosistemin yok oluşundan söz edeceğiz" diye konuştu.

'ÇEVREDEKİ ALANLAR ETKİLENECEK'

Taş ocağının açılması durumunda çevredeki köylerin etkileneceğini belirten Ağdacı, şöyle konuştu:

"Burada taş ocağı açıldığı takdirde o bölgenin yakınında bulunan köyler de olumsuz etkilenecek. Türkiye'de ocak işletmeciliği açık patlatma yöntemiyle yapılıyor. Bu patlatma esnasında da 10 kilometre çapındaki alanda 3,3 büyüklüğünde deprem gibi sarsıntılar meydana geliyor. Bu çevrede saydığımız bütün köyler bu sarsıntıyı hissedecek ve deprem oluyormuş gibi yaşayacaklar. Burada patlatmadan dolayı çıkan tozlar havaya nüfuz edecek. Yani burada meyvecilik ve tarım yapılamayacak diğer taş ocaklarının olduğu yerlerdeki gibi. Turizm sezonu da açılıyor, insanlar nefes alabilmek için, toprağa dokunmak için ormanlık alana gidiyor. Zaten ormanlık alanlarımız çok az kaldı, bu alanları da korumamız gerekiyor."

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanda işaretlenen ağaçlar

-Sait Ağdacı ile röp

-Ağaç kesimi yapılacak alanda drone görüntüleri

HABER: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ,

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Belediye başkanı cinayetine 3 tutuklama

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'nun (42), öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Abdurrahman Koç (25) ile olaya karıştığı öne sürülen babası, bir önceki belediye başkanı Abdullah Koç ve amcası Osman Koç, tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Doğanhisar ilçesine bağlı eskiden belde statüsünde olan Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı olan MHP'li İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi meydanına gitti. Meydanda, seçimlerden sonra mahalle halkına teşekkür etmek için billboarda asılan kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah', "Tüm Doğanhisarlı Hemşehrilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını gördü. Öztoklu, ardından 31 Mart'ta İYİ Parti adayı olan selefi Abdullah Koç ile oğlu Abdurrahman Koç ve kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre belediye çalışanlarından Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç ile Öztoklu hakkında daha önce sosyal medyadan, 'Başkan çok kaşınıyor, ölecek gibi' şeklinde paylaşımlarda bulunan İrfan K. ile Necmi Y. gözaltına alındı.

İnşaat mühendisi olan 2 çocuk babası İhsan Öztoklu'nun cenazesi dün Cuma namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından gece yarısı sıralarında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden katil zanlısı Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ile amcası Osman Koç tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Olay yeri görüntüleri

-Cenaze görüntüleri

-detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,)

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Rus askeri botu, çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 tarafından çekilerek, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi'nden bugün saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'nda giriş yapan Rus askeri römorkörü Rescue SB-739 ile Rusya'nın Karadeniz filosuna bağlı 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu 'Suvorovets', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus askeri römorkörü Rescue SB-739'nin, 841 borda numaralı anti-sabotaj karakol botu Suvorovets'i çektiği görüldü. Rus askeri römorkörü ile botu Akdeniz'e doğru yol aldı. Botun neden çekilerek götürüldüğü ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazından geçen Rus askeri römorkörü ve Rus karakol botundan genel ve detay görüntüler.

-Rus askeri römorkörü'nün rus karakol botunu çekmesinden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Ağabey-kardeş, yakınlarına el sallayarak nakil operasyonuna girdi (YENİDEN)

Hatay'da yaşayan ve 17 yaşından bu yana konjenital böbrek yetmezliği tedavisi gören Gülşah Kaba'ya (34), doktorların nakil kararının ardından ağabeyi Alper Kaba (37) böbrek bağışında bulundu. Nakil ameliyatına son derece mutlu giren iki kardeş "Biz iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz" diye el sallayarak ameliyathaneye giridi. Nakille sağlığına kavuşan ve yıllardır hastalığı nedeniyle tuz tüketemeyen Kaba, "Tuzun tadı şimdi bana garip geliyor" dedi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde oturan diş teknisyeni Gülşah Kaba'ya 17 yıl önce önce konjenital böbrek yetmezliği teşhisi koyuldu. 17 yıldır ilaç tedavisi gören Kaba'ya geçen ay doktorları böbreklerinin iflas ettiğini ve artık nakil olması gerektiğini söyledi.

Hatay'da bir bankada çalışan ağabeyi Alper Kaba ise kardeşi için böbreğini bağışlamaya karar verdi. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Medical Park Antalya Hastanesi'nden Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından nakil süreci başlatıldı. İki kardeş yapılan tetkiklerin ardından "Biz iyiyiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bekliyoruz. Sizi çok seviyoruz" diye el sallayıp, öpücük göndererek ameliyathaneye" girdi. Gülşah Kaba, hastanenin Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibi tarafından gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

'BEKLEMEK İSTEMEDİM'

Gülşah Kaba, diyalize hiç girmediğini, ancak yediklerine, içtiklerine ve hayatına hep çok dikkat ederek bugüne kadar geldiğini söyledi. Yaşadığı Hatay Dörtyol'daki doktorlarının artık böbrek nakli olması gerektiğini söylediklerinde kadavra listesine yazılmak istemediğini anlatan Gülşah Kaba, "Beklemek istemedim. Prof. Dr. Alper Demirbaş hocamı duymuştum. Hemen Antalya'ya gelerek kendisiyle görüştük" dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ağabeyi Alper Kaba'nın kendisine böbrek verdiğini belirten Gülşah Kaba ise ameliyat sonrası mutluluk gözyaşlarına hakim olamazken, "Hissettiklerimi kelimelerle tarif edemem. Çok güzel bir duygu bu. O bana ikinci hayatı verdi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var" dedi. Hastalığı süresince annesinin, babasının ve teyzesinin hep yanında olduklarını söyleyen Gülşah Kaba, "Onlara minnettarım. Çok seviyorum hepsini" diye konuştu.

'TUZUN TADI GARİP GELİYOR'

Hastalığı nedeniyle yıllarca hiç tuz tüketemediğini anlatan Kaba, "Bir süre sonra alıştım tabii. Şu an tuzlu yemeye başladım. Bana garip geliyor bu tat. Öğle yemeklerimi dışarıda yiyemiyordum. Evden getiriyordum. Şimdi artık iyiyim. İyice iyileştikten sonra hayatı dolu dolu yaşamak istiyorum. O yüzden böbrek naklini ertelemek istemedim" diye konuştu.

'BİR EVLADIM DİĞERİNE ÇARE OLDU'

Gülşah Kaba'nın annesi emekli öğretmen Rahile Kaba (60) da kızının ve tüm ailenin bu süreçte çok zorlu günler yaşadığını belirterek, "Evladım elimizden gidiyordu. Çaresiz bir durumdaydık. Ama diğer evladım kızımıza çare oldu. Her zaman yavrumuzun arkasındayız. Evladım yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi. Gülşah ile Alper'in babası, emekli öğretmen Musa Kaba (62) ise kızını hayata döndüren Prof. Dr. Alper Demirbaş ve ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLMİŞTİ

Haber: Selma KUNAR/ANTALYA, -

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Seyir halindeki dolmuştan düşen kadın yaralandı

Bilecik'te yolcu dolmuşu durmadan inmeye çalışan kadın düşerek yaralanırken, bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Beşiktaş Mahallesi'ne giden yolcu dolmuşu durağa yaklaştığı sırada bir kadın araç tam olarak durmadan inmeye çalışınca dengesini kaybederek düştü. Hafif yaralanan kadın çevredekilerin yardımıyla kaldırılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kadının dolmuştan düştüğü anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası kayıtları

-Kadının dolmuştan düşmesi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Diyarbakır'da 47 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 47 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalarla Hazro ilçesinde oturan S.K.'nin büyük şehirlere uyuşturucu götürmek için nakliyeci aradığı bilgisine ulaştı. Takibe alınan S.K.'nın, Hazro ilçesine bağlı Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile birlikte nakliye aracına uyuşturucu yükledikleri saptandı. Araç, Hazro- Diyarbakır karayolunda önlem alınarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, satışa hazır 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Araçta yapılan arama

Araçta ele geçirilen esrar

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Suriyelilerin bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler bayram yaklaştıkça Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Suriyeliler, Kilis Valiliği izniyle Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine gitmek için sınırı geçiyor. Online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, daha sonra işlemlerini yaptırmak için Öncüpınar Sınır Kapısı'nda sıcak havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturuyor. Zaman zaman izdihamın yaşandığı kapıdan geçen Suriyeliler, yakınlarına hediye olarak aldıkları eşyaları da beraberinde götürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İşlem için koşan Suriyeliler

-Sıra bekleyenler

-Eşyalarıyla bekleyenler

-Yaşlılardan görüntü

-Yapılan röportaj

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 352 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

Kaynak: DHA