DHA YURT BÜLTENİ - 8

Üzerine istinat duvarı devrilen Haşim, öldü

Şanlıurfa'da, oyun oynarken üzerine istinat duvarı devrilen Haşim Yeşilyaprak (14), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Gürcütepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki arsada arkadaşlarıyla oyun oynayan Haşim Yeşilyaprak'ın üzerine 1,5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan Yeşilyaprak'ın yardımına, mahalleli koştu. Duvarın altından çıkarılan Haşim Yeşilyaprak, çağırılan ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yeşilyaprak, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Haşim Yeşilyaprak'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

Adli tıp kurumu

Cenaze aracın gelmesi

Yakınlarının bahçede beklemesi

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

====================

Ege Denizi'nde KURTARAN-2019 Davet Tatbikatı (EK)

ÖNCE DENİZALTILARIN YERİ TESPİT EDİLDİ

Denizaltı arama kurtarma tatbikatı Kurtaran 2019'un seçkin gözlemci gününün ilk bölümünde, senaryo gereği deniz yüzeyine çıkamayan denizaltıların bulunması için yapılan çalışmalarda önce yerleri tespit edildi. Ardından ise bu alana çeşitli kuvvet komutanlıklarına bağlı botlar ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kargo uçağıyla, bu alana havadan hem ilk müdahalede kullanılacak tıbbı malzeme sandıkları hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi (DTKYT), Paraşütle Arama Kurtarma (PAK) timi ve SAT ekipleri, paraşütle bırakıldı. Denizaltılardan kendi imkanlarıyla su yüzeyine çıkan, ancak sağlık durumları ciddi olan kazazedeler, PAK timi tarafından zodiyak botlara alındı. 2017 yılında NATO unsurlarının da katıldığı Dynamıc Monarch Tatbikatı'ndan daha kapsamlı olan, Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı en büyük denizaltı tatbikatında, kazazedeler, kurtarma timinde yer alan sağlıkçı askerlerin yaptığı ilk müdahaleden sonra TCG Alemdar gemisine intikal ettirildi.

YÜZER HASTANE OLUŞTURULDU

Yabancı ülke ordusu mensuplarının ilgiyle izlediği, gerçeği aratmayan tatbikatta, kazazedeler daha sonra sağlık durumlarına göre adeta yüzer hastaneye dönüştürülmüş olan TCG Alemdar gemisindeki bulunan basınç odası, ameliyathane, ara yoğun bakım odasına alındı. Burada kazazedelere uzman ekiplerce gerekli müdahaleler yapıldı. Denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timinin bulunduğu gemide ayrıca radyolojik ve biokimyasal tetkikler de gerçekleştirildi. Durumu ağır olan kazazedelerden biri ise geminin güvertesine inen helikopterle en yakındaki tam teşekkülü hastaneye sevk edildi. TCG Alemdar gemisinin tıbbi donanım ve kabiliyetleriyle denizaltıdan personel kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm imkanlara sahip olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

------------------

Uçakla malzeme ve kurtarma timi sevkinden görüntü.

Yaralılara müdahale edilmesinden görüntü.

Ameliyathane, basınç odasından görüntü.

Kazazedenin helikopterle sevkinden görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Tekin GÜRBULAK/ MARMARİS (Muğla),

=================

Torununun nişanlandığı evde, banyoda düşerek öldü

Gaziantep'te, Ahmet Yaşar (79) torununun nişanlandığı sırada, banyoda ayağının kaymasıyla başını betona çarpınca yaşamını yitirdi,

Olay, dün gece Değirmiçem Mahallesi'nde meydana geldi. Sema Yaşar'ın nişan töreni, aile büyüğü olduğu için dedesi Ahmet Yaşar'ın evinde yapıldı. Aileler arasında yapılan nişan töreninin sona ermesi ve davetlilerin gitmesinin ardından temizlik yapan Sema Yaşar, dedesini göremedi. Genç kız, odalarda göremediği dedesini banyoda kanlar içerisinde buldu. Çağırılan sağlık görevlileri Ahmet Yaşar'ın başını betona çarparak öldüğünü belirlndi. Ayağının kaymasıyla başını betona çarparak yaşamını yitirdiği tahmin edilen Yaşar'ın cesedi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Ahmet Yaşar'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Görüntü Dökümü

--------

Adli Tıp Kurumu

Polis ve Jandarma aracı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 127 MB

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

====================

Drone hatalı sürücüleri tek tek tespit etti

Eskişehir'de yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte denetimler arttırılırken, seyyar ve sabit radarların yanı sıra yollarda drone destekli uygulamalar başlatıldı. Kırmızı ışıkta geçen 3 araç ve ehliyeti olmadığı için sürücü değiştirildiği drone ile tespit edilen sürücülere para cezası kesildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şubesi ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle, kent genelinde uygulamalarını arttırdı. Her 10 kilometrede bir kurulan uygulama noktaları için diğer birimlerden personel ve araç desteği yapıldı. Seyyar ve sabit radarların yanı sıra kent giriş çıkışlarında trafik polis ekiplerince drone ile havadan denetimler yapıldı. Kütahya ve Bursa karayolundaki denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçtiği drone ile belirlenen 3 sürücüye 235'er lira para cezası kesildi.

SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİNİ DRONE TESPİT ETTİ

Kırmızı ışıkta bekleyen bir araçta sürücü değiştirildiği de drone ile yapılan denetimlerde tespit edildi. Drone ekibi tarafından takip edilen araç bir sonraki uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemede aracı oğlu kullanırken, ehliyet sınavını kazanmasına rağmen belgesini çıkarmadığı için kırmızı ışıkta beklerken babasıyla yer değiştirdikleri belirlendi. Polis ekiplerince ehliyetsiz kişiye 2018 lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü komiser yardımcısı Fatih Kuşca, sürücülerin güvenli seyahat etmeleri, gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeleri için denetimlerin arttırıldığını söyledi. Her 10 kilometre bir yapılan denetimler için diğer birimlerden personel ve araç takviyesi yapıldığını belirten Kuşca, "Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda trafik dışındaki birimlerden araç ve personel takviyesi yaparak, her 10 kilometre de bir ekip görevlendirecek şekilde planlamamızı yaptık, ayrıca bayram tatili süresince de gerek sabit radarlarımız seyyar radarlarımız, havadan drone ile trafik denetimleri devam edecekö dedi.

Sürücülerin yorgun ve uykulu bir şekilde yola çıkmamalarını tavsiye eden komiser yardımcısı Fatih Kuşca şunları söyledi:

"Ramazan aynın verdiği rehavete kapılmadan oruç tutan sürücülerimizin yorgun hissettiklerinde müsait yerlerde dinlenmeleri ve sahurdan sonra uykularını alarak dikkatli bir şekilde yollarına devam etmelerini tavsiye ediyoruz. Drone ile yaptığımız trafik denetimlerinde özellikle telefonla konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme, şerit geçme ihlallerini anında tespit ederek, ekiplerimize bildiriyoruz. Sürücüleri bu konuda hem eğitiyoruz hem de cezai işlem yapıyoruz. Bu uygulamalar sayesinde vatandaşlarımızın bilgisiz olduğunu tespit ettik, özellikle şerit değiştirme kurallarının vatandaşların çok bilmediğini belirledikö

İTİRAZ EDENE DRONE KAYITLARI İZLETİLİYOR

Drone ile yapılan uygulamalarda vatandaşların itirazlarına drone kayıtlarıyla cevap verdiklerini ifade eden Kuşca, kayıtları izleyen sürücülerin hatalarını kabul ettiğini ve drone ile havadan denetimin kendilerinin de işini kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Polisin drone kaldırması

-Drone detay

-Havadan denetim

-Fatih Kuşca'nın açıklaması

-Drone ile kırmızı da geçenler

-Araçların takip edilmesi

-Polis uygulamada durdurması

-Aracın sürücü değiştirmesi

-Drone ile takibi

-Polisin aracı durdurması

-Drone ile havadan görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

=====================

Öncüpınar'dan bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu

Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Geçişler, 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bine ulaştı.

Ülkelerine gitmek amacıyla sınır kapısına gelen Suriyeliler, 36 derece sıcaklıkta kendileri için kurulan çadırlarda sıra bekliyor. Görevlilerin uyarılarına rağmen güneşin altında beklerken, baygınlık geçirenlere, bölgede bekleyen sağlık görevlileri, ambulanslarda müdahale ediyor. Zaman zaman izdiham da yaşanırken, görevlilerce Arapça uyarı yapılıyor.

Öte yandan geçişlerin başladığı 12 günlük süre içinde işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı, 15 bine ulaştı.

Görüntü Dökümü

--------

-Bekleyen kalabalık

-Yaşanan izdiham

-Kuyruklardan görüntü

-Yapılan röportaj

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 600 MB

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

====================

Okul müdürü 7 ayda 68 kilo verdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ortaokul müdürü Hasan Hammutoğulları (37), eşinin ve çocuklarının şikayeti üzerine uyguladığı diyet ile 7 ayda 68 kilo vermeyi başardı. 156 kilodan 88 kiloya düşen ve artık eski kıyafetlerini kullanamayan Hammutoğulları, "Şimdi çok mutluyum" dedi. Ali Öztürk Ortaokulu Müdürü Hasan Hammutoğulları, 156 kiloya ulaşmasının ardından sağlık sorunları yaşamaya başladı. Eşi ve 2 çocuğunun da kilosundan şikayet etmesi üzerine Hammutoğulları, uyguladığı diyet ve spor ile 88 kiloya düştü. 7 ayda 68 kilo veren, eski kıyafetleri olmadığı için yenilerini alan Hammutoğulları, "Kendi sağlığımın yanı sıra eşim ve çocuklarım için zayıflama kararı aldım. Zayıflama kararı aldığım zaman tartıldığımda 156 kilo geliyordum. Ameliyatın riskli olabileceği için diyet uygulama kararı aldım. Mevcut diyet programlarının aksine, kendi vücuduma uygun bir diyet uygulamaya başladım. Meyve ve pişmemiş sebze ağırlıklı beslendim. Un, şeker ve tuzu hayatımdan tamamıyla çıkardım. Açlığımı bastırmak için de günde 7-8 fincan Türk kahvesi içtim. Böylece aradan geçen 7 ay içerisinde 68 kilo verdim" dedi.

Uzun süre görüşmediği arkadaşlarının kendisini zayıflamış haliyle görünce çok şaşırdığını anlatan Hammutoğulları, "Eski kıyafetlerimi görünce çok şaşırıyorum. Şimdi kilolarımdan kurtuldum ve çok mutluyum. Eşim ve çocuklarım da yeni halimi çok beğeniyor. Arkadaşlarım ise beni görünce tanıyamıyor ve herkes beni irademden dolayı kutluyor" diye konuştu.

Diyete ilk başladığı 20 günde çok zorlandığını, ama geri adım atmadığını anlatan Hammutoğulları, kilolarından şikayet edenlerin sağlam irade ve kendi vücuduna uygun diyet yöntemiyle başarılı olacağını da sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

------

Okulda Müdür odası

Hasan Hammutoğulları eski kıyafetlerini denerken

Hasan Hammutoğulları ile röp

Fikriye Hammutoğulları ile röp

Eski resimler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 689 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

============================

MÜSİAD'ın iftarında medeniyetler korosu

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Hatay Şubesi tarafından İskenderun ilçesinde verilen iftar yemeğinde Hatay Medeniyetler Korosu konser verdi.

MÜSİAD'ın iftar yemeğine Hatay Valisi Rahmi Doğan İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İşadamları oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gazi aileleri katıldı. Kuran'ı -Kerim'in okunduğu duaların edildiği iftar yemeğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Medeniyetler korosu seslendirdiği eserleri ile unutulmaz bir iftar programına imza attı. Seslendirilen eserler kalabalık tarafından beğeni ile izlendi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-İftar programına katılanlar masalardan görüntüler

-Medeniyetler korosunun seslendirdiği eserler ve izleyenler

SÜRE: 3,41 SN

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

====================

Cinsel ilişki vaadiyle kandırıp cep telefonunu çaldılar

İZMİT'te cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları B.T.'yi(28) araç içerisinde darp ettikten sonra cep telefonunu çaldığı iddia edilen 5 kişi yakalandı. Olay dün İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.T. daha önceden tanıdığı S.D. (24) isimli kadın ile cinsel ilişkiye girmek için anlaştı. S.D. ile otogar mevkiinde buluşan B.T., bölgedeki bir otele doğru yürümeye başladı. Bu sırada araç ile gelen 3 kişi bir anda B.T.'ye saldırarak zorla araca bindirdi. S.D. isimli kadın ile yanındaki 4 kişi tarafından araç içerisinde darp edilen B.T.'nin cep telefonu gasp edildi. Otelin arka sokağında B.T.'yi araçtan atanlar daha sonra kayıplara karıştı.

B.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından zanlıların kullandığı aracı tespit etti. Aracın plakasından yola çıkan polis ekipler, S.D. isimli kadın ile birlikte B.T.'yi darp eden S.T.(28), H.E.(27), Y.İ.E.(26) ve M.Y.'nin (26) İzmit Yenişehir Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını belirleyerek operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 kişi Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlıların suçu kabul etmedikleri öğrenildi. Sabıka kayıtları bulunmayan 5 kişi emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

Zanlıların asayişten çıkışı

Detay

Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

====================

Tuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurdu

Tunceli'de 4 kadın, 'Çölyak Platformu' kurdu. Kadınlar, çölyak hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

Yaptıkları araştırmayla kentte 70 çölyak hastası olduğunu tespit eden 4 kadın, bir araya gelip, hem hastalığa karşı bilinçlenmeyi artırmak hem de hastaların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla 'Çölyak Platformu' kurdu. Platform Sözcüsü Özlem Aygül, kendisinin de çölyak hastası olduğunu belirterek, "Uzun bir çaba sonunda Tunceli'de 70 çölyak hastası olduğunu tespit ettik. En büyük eksiğimiz toplumun bu konudaki bilinçsizliği. Hepimiz hastalanıyoruz, doktora gidiyoruz, kullandığımız birçok ilaçta gluten var. Doktorların çoğunluğu hangi ilaçta gluten olup olmadığını bilmiyor. Çölyak hastası olduğumuzu söylememize rağmen gluten içeren ilaçlar veriyorlar. Eczaneler de bu konuda çok bilgisiz. Yani her anlamda zorlanıyoruz. Lokantalar bizi yok sayıyor. Kendi imkanlarımızla bir şey yapmaya çalışıyoruz ama çok zorlanıyoruz. Dışarıya çıktığımız zaman yiyeceğimizi, ekmeğimizi yanımızda bulunduruyoruz. Tek istediğimiz başta doktorlar, eczacılar ve öğretmenler bu konuda ciddi eğitimden geçirilsin" dedi.

'KANTİNLER GLUTENSİZ YİYECEK SATMIYOR'

2 çocuğu çölyak hastası olan Özge Aksun, glutensiz ürünleri bulmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Çölyak hastası olan iki kızımdan biri ana sınıfına gidiyor, diğeri ilkokul ikinci sınıfta okuyor. İlkokula giden kızım, okulu bırakmak istediğini söyledi. Okul kantininde ya da sınıfta, çocukların yediklerinden yemek istediğini söyledi. Öğretmeni glutenli ürünler konusunda bilgi sahibi değil. Kantinlerde glutensiz yiyecek satılmıyor."

Çölyak ve diyabet hastası Tülay Düztaş da toplumun çölyak hastalığı konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Her yere küçük bir bavulla gidiyorum. Tunceli'de glutensiz un bulamıyoruz. Birkaç yer satıyor onlar da siparişle getiriyor. Unumuz bitince birkaç gün ekmek yemeden yaşıyoruz, mecburen. Sağlık Bakanlığı'nın toplumun ve doktorların çölyak hastalığı konusunda bilinçlendirilmesi için çalışma yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Ferit DEMİR/TUNCELİ,

==================

Torununa cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emekli H.A. (62), kız torunu Y.G.'ye (11), cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Dede H.A.'nın bir diğer torununa da cinsel istismarda bulunmaktan hakkında savcılık tarafından soruşturma yürütüldüğü ve eşinin de kendisine boşanma davası açtığı belirtildi.

Çorlu'da ortaokul öğrencisi Y.G., sınıf öğretmenine dedesinin kendisini elle taciz ettiğini anlatarak, yardımcı olmasını istedi. Öğretmenin durumu bildirdiği okul idaresi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurdu. Müdürlük yetkilileri de çocuğun ailesi ile irtibata geçti. Yetkililer ve aile birlikte gittikleri Emniyet Müdürlüğünde dede H.A.'dan şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan Y.G., dedesinin kendisine elle tacizde bulunduğunu ve canının çok acıdığını söyledi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan H.A., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede, 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Tutuklanan H.A.'nın daha önce diğer kız torunu B.T.'ye de cinsel istismarda bulunduğunun iddia edildiği, hakkındaki şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü belirtildi. Bu arada, torunlarına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.A.'ya eşi M.A.'nın boşanma davası açtığı ve hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

Kaynak: DHA