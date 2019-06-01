DHA YURT BÜLTENİ - 8

FETÖ operasyonunda yakalan 27 asker adliyeye sevk edildi

Adana'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına 27 asker adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 28 Mayıs'ta FETÖ/PDY terör örgütünün askeri ve öğrenci yapılanmasına yönelik şafak baskına yaptı. Adana merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 20'si muvazzaf toplam 27 şüpheli asker hakkında yakalama kararı verildi. Aralarında hava, deniz, jandarma ve kara kuvvetleri'nde görev yapan 3 üsteğmen, 1 teğmen, 2 yüzbaşı, 16 astsubay ve 5 uzman çavuşun ankesörlü telefonlardan örgütsel haberleşme kurdukları saptandı.

Emniyete götürülen 27şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE: 01'01" BOYUT: 114 mb

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,

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İstanbul-Samsun D-100 karayolunda tatilci yoğunluğu

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramda 9 günlük tatilde memleketlerine gitmek için otomobilleri ile yola çıkan tatilciler, İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Osmancık ilçesi geçişinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Samsun yönüne doğru yoğunluk yaşanırken, trafik polisleri de bölgede görev alarak trafik akışını sağlamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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-İlçe merkezi araç kuyrukları

-Detaylar

(SÜRE: 2 dk 8 sn ) (BOYUT 21.6 MB)

Haber-Kamera: Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), -)

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Edirne'deki 'tefecilik' operasyonunda 8 tutuklama

Edirne'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i, mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tefecilik ve yağma' suçlarına karıştıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla Edirne merkezli Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O., O.K., M.D, A.K. ve Ü.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 35 bin TL değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin TL değerinde 6 dolu senet, 1 ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 3 bıçak, 2 flaş bellek, 4 cep telefonu, 31 bin TL para, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi, 10 adet üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak verecek çizelgesi ile elektronik aletler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, A.K. ve Ü.Y. mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O. ve O.K. tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Şüphelilerin adliyeye girişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,-

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LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)

SORULAR KOLAY GELDİ

Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'de ilk oturum tamamlandı. Öğrenciler, birinci oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularını yanıtladı. Soruların beklediğinden kolay olduğunu söyleyen Emine Su "Sınavım güzel geçti. Sorular sözeldi beklediğimden daha basit çıktı. Geçen yılı düşünerek bu yıl için soruları çok zor bekliyordum ama basit oldu. Sürem de fazlasıyla yetti. Hatta baştan sona kontrollerimi bile yaptım" dedi. Türkçe sorularının beklediğinden daha kolay olduğunu ifade eden Tuğba Diker de "Din ve İngilizce'de bazı sorularda zorlandım. İnkılap Tarihi de kolaydı. Ben daha zor olacağını düşünmüştüm" diye konuştu. Sınavdan yüzü gülerek çıkan Gökay Güler, "Çok güzel geçti. Sorular epey basit geldi. Özellikle İnkılap Tarihi en kolay geldi" dedi. Hiç zorlanmadığını anlatan Tayla Bodur ise şunları söyledi:

"Sınavı 10 dakika erken bile bitirdim. Herkese kolay olması dezavantaj. Çünkü sıralama olacak. Sorular herkese kolay gelince sıram aşağı düşecek."

80 dakika sürecek sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden sorular yöneltilecek.

Görüntü Dökümü

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-Sınavdan çıkıp annelerine sarılan öğrencilerden görüntü,

-Öğrencilerden röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Öykü Arin'e babadan yarı uyumlu nakil süreci başladı

Antalya'da löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan Öykü Arin'e (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu ilik nakli süreci de başladı. Öykü Arin'e daha önce anneden yarı uyumlu yapılan ilik nakli tutmamıştı. Öykü Arin'e yarın kök hücre naklinin başlaması bekleniyor.

Geçen yıl İzmir'de lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin'in tedavisi, Medical Park Antalya Hastanesi'nde sürdürülüyor. Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çifti, kızlarının sağlığına kavuşması için 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlattı. Binlerce kişi, minik Öykü Arin için bağışta bulunsa da yüzde 100 uyumlu donör bulunamadı. Bu zorlu süreçte doktorlar, Öykü Arin'in organlarının zarar görmemesi için anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 11 Nisan'da nakil süreci başlatılırken, 18 Nisan'da ise Eylen Şen Yazıcı'dan 2 saat süren işlemle kök hücre alındı ve Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi. Eylem Şen Yazıcı ve Öykü Arin, 11 Nisan'dan bu yana steril odada tutulurken, doktorları, 27 Mayıs'ta yaptıkları testlerde Öykü Arin'e nakledilen iliğin tutmadığını, yeniden nakil sürecinin başladığını açıkladı.

'BENDEN HÜCRE TOPLAYACAKLAR'

Yüzde 100 uyumlu ilik bulunmadığı takdirde baba Çağdaş Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı açıklanan Öykü Arin için babadan yüzde 50 uyumlu ilik nakli süreci de bugün başlatıldı. Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Bugün genel anesteziyle benden hücre toplayacaklar. Yarın da periferik yöntemle alacaklar. Aslında iki gün boyunca iki farklı yöntemle kök hücre toplayıp 02 Haziran Pazar günü Öykü'ye nakil yapılacak. Tekrar 10 gün boyunca nakil sürecinin sonuçlarını gözlemleyecekler" dedi.

ÖYKÜ ARİN'İN ANNESİNDEN YARI UYUMLU NAKLİ TUTMADI

Geçen hafta 'Öykü Arin'e Umut Ol' sosyal medya hesabından da süreçle ilgili açıklama yapılarak, şu ifadelere yer verilmişti:

"18 Nisan'da anne Eylem Şen'den kök hücre nakli yapıldığını ve tüm kalbimizle anneden yapılan yarı uyumlu naklin başarısı ile ilgili umutlu haberleri beklediğimizi sizlerle paylaşmıştık. Geldiğimiz süreç itibariyle toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü'müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararıyla Öykü Arin'e babası Çağdaş Yazıcı'dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz."

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

ANTALYA,

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Ekiplerden, araçlardaki çocuklara trafik karnesi

Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılan uygulamada, araç sürücülerini dinlendirilirken, çocuklara ise sürücü seyahat karnesi verildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı nedeniyle Niksar ilçesi D-100 karayolunda uygulama yaparak sürücülere su, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Uygulama noktasına konulan masa ve sandalyelerde dinlenmeleri sağlanan sürücülere uyarılarda bulunuldu. Araçlarda bulunan çocuklara ise Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan tarafından sürücü seyahat karnesi verildi. Verilen karnelerin çocuklar tarafından doldurularak Emniyet Genel Müdürlüğünün sitesine gönderilmesi istendi.

Çocukların doldurduğu bu karneler sayesinde farkındalık oluşturarak trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi hedeflediklerini belirten Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Araç çerisindeki çocuklara karne veriyoruz. Bu karne ile çocuklar sürücüye not verecek. Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabına bu karneleri gönderen 100 çocuğa bisiklet hediyemiz var. Farkındalıklar sayesinde trafik kazalarını ir hayli aşağıya çektik. Bayram geldi bayram arifesi 9 günlük bir tatilimiz var. Karayolları üzerinde çok yoğun bir trafik akımı olmaya başladı. Ne kadar çok trafik yoğunluğu olursa trafik kazaları sayısı da o kadar çok artıyor. Bizim amacımız bu kaza sayısını en asgariye seviyeye indirebilmek. Jandarma ile birlikte ortak karma ekipler oluşturduk. Bizim eksik kaldığımız yerlerde jandarmadan takviye aldık, jandarmanın eksik kaldığı yerde emniyetin trafik ekipleri arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bütün personelle biz yollardayız. 9 günlük bayram tatili süresince hep yollarda olacağız. Yol güzergahında 15-20 kilometrede mesafe ile bir trafik ekibimiz olacak. Radarlı hız denetimi yapacağız. Araçların hızlı gitmesini engelleyeceğiz. Sürücülerin uzun süre araç kullanmalarını istemiyoruz. Çünkü yorgunluk oluyor. Şehirlerarası otobüs sürücülerimizi uyarıyoruz. Terminalde yine önlem aldık. Otobüslerde hem şoförün hem de yolcuların emniyet kemeri takmalarını istiyoruz. Bunların dışında otobüslerde yolcu gibi seyahat eden polis memuru arkadaşlarımız var. Seyahat boyunca otobüs şoförünün yaptığı hataları not edecek, indiği yerde de cezasını yazacak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Uygulama noktasından görüntüler

-Yapılan ikramlar

-Sürücülerin dinlendirilmesi ve çocuklara karne verilmesi

-Emniyet Müdürünün açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/NİKSAR,(Tokat)

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Şanlıurfa'da ramazanda 90 ton ciğer tüketiliyor (ÖZEL)-

Kebap diyarı Şanlıurfa'da, ramazan ayı nedeniyle ciğer tüketimi arttı. Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, kentte ramazan ayında artan ciğer tüketimi nedeniyle çevre illerden takviye ciğer getirttiklerini söyledi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gecelerin hareketlendiği kentte, gelenek haline gelen ciğer kebabı satışlarında da artış oldu. Kentin hemen her köşesinde kurulan seyyar tezgahlarda dürüm olarak satışa sunulan ciğer kebabına, yerli ve yabancı turistler da yoğun ilgi gösteriyor. Kent merkezinde kaldırım üzerinde kurulan küçük masa ve taburelerde oturan vatandaşlar, mangalda şişlerde pişirilen ciğeri dürüm yemenin keyfini çıkarıyor. Kent merkezinde yaklaşık bin esnaf ciğer kebabı yaparken, Ramazan ayı ile beraber kentte tüketilen ciğer miktarı ikiye katlanıyor.

ÇEVRE İLLERDEN CİĞER GETİRİLİYOR

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul, özellikle ramazan ayında ciğer tüketiminin arttığını ve günlük ortalama 3 ile 5 ton ciğerin tüketildiğini söyledi. İftarda başlayan ciğer tüketiminin sahur vaktine kadar sürdüğünü söyleyen Tumbul, "Şanlıurfa'da Ramazan deyince akla ciğer kebabı geliyor. Bu yüzden bu mübarek ayda ciğer tüketimi daha fazla oluyor. Günlük ortalama 3 ton civarında ciğer tüketimi ay sonuna kadar bu 90 tona ulaşıyor. Yoğun tüketim nedeniyle yetersiz kalan ciğer ve diğer sakatatları Gaziantep, Diyarbakır gibi çevre illerden getirtiyoruzö diye konuştu. 15 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla ciğer dürümü yiyen vatandaşlar ise ramazan ayında ciğer tüketiminin gelenek olduğunu söylerken, bu lezzeti tatmak için iftardan önce rezervasyon yaptırdıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İftar ve sahurda ocak başlarına gelen vatandaşlar

Ciğer kebabını hazırlayan ustalar

Mangalda pişirilen ciğer kebapları

Şanlıurfa Kasaplar Odası Başkanı Abbas Tumbul açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 49

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

Kaynak: DHA