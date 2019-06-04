DHA YURT BÜLTENİ - 8

(ÖZEL) - Suriye sınırındaki Mehmetçik, bayramda da görev başında

Türkiye-Suriye sınırında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinin sıfır noktasında görev yapan askerler, Ramazan Bayramı'na da elleri tetikte, görev başında girdi. Ailelerinden uzakta vatani görevlerini yaptıkları sınır hattını canları pahasına koruyan askerler, hudut karakolunda birbirleriyle ve komutanlarıyla bayramlaştı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 1'inci Hudut Alayı 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Höyük Hudut Karakolu'ndaki askerler, Suriye sınırının sıfır noktasında görev yapıyor. Hudut karakolunda görevli Mehmetçikler, Suriye'nin Afrin kenti kırsalını kule ve kulübelerden dürbünlerle sürekli izliyor. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır hattındaki modüler beton blokların bulunduğu bölgede ise zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler, araçlarda bulunan kameralar ile sınırın Suriye tarafını aralıksız kontrol ederek, her türlü kaçak geçiş ve kaçakçılığı engelliyor.

BİRBİRLERİYLE VE KOMUTANLARIYLA BAYRAMLAŞTILAR

'Hudut namustur' ilkesiyle 7/24 saat sınır hattını teknolojiyi de kullanarak termal ve 360 derece görüntü alabilen kameralarla izleyen askerler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de görevlerini aynı hassasiyetle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Höyük Hudut Karakolu'nda; elleri tetikte, gözleri Suriye tarafında teyakkuz halinde olan askerler, bayrama ailelerinden uzakta girmenin burukluğunu, sınırda görev yapmanın ise onurunu yaşadıklarını ifade etti. Bayram sabahı askerler, birbirleriyle ve kendilerini ziyaret eden komutanlarıyla kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı. 3'üncü Hudut Tabur Komutanı da Höyük Hudut Karakolu'ndaki askerleri ziyaret etti. Askerlere hitap eden ve bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu anlatan komutan, "Bizler Hudut Kartalları olarak Ramazan Bayramı'nı bu yuvada geçirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Sizler bu meşakkatli görevi, 'Hudut bir milletin namus ve şerefinin korunduğu yerdir' anlayışı içerisinde 7 gün, 24 saat yürütmektesiniz. Şundan emin olunuz ki; milletimiz ve aileleriniz sizinle gurur duyuyor. Çünkü, sizler burada olduğunuz sürece Türk milleti, aileleriniz huzurlu ve güvenli şekilde yaşamaya devam edecektir" diyerek Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Mehmetçik, komutanlarının konuşmasının ardından birbirlerine sarılarak bayramlaştı, ardından aileleriyle telefonla hasret giderdi.

HER İHBARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Ramazan Bayramı'nda da teknolojiyi kullanarak sınır hattını ve sınırın Suriye tarafını kesintisiz şekilde izleyen Hudut Kartalları, tüm gelişmelere ve yapılan ihbarlara da anında müdahale ediyor. Tespit ve ihbarlar üzerine telsiz aracılığıyla harekete geçen askerler, zırhlı araçlarla bölgeye giderek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermiyor.

Görüntü Dökümü

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Höyük Hurut karakolu

Askerlerin bayramlaşma konuşması

Askerlerin bayramlaşmaı

Hasan Kırmızıtaş anons

Sınırın gözetlenmesi

Telsiz konuşması ve olaya müdehale

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 705 MB

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Tekirdağ'da araçlar feribot kuyruğu oluşturdu

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini Marmara Denizi'nde bulunan adalarda geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ'daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci vatandaş araçları ile geldikleri Tekirdağ feribot iskelesinde yığılmalara neden olurken, tatilciler saatler süren kuyrukta bekledi. Bayram yoğunluğu nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen tatilciler, bunaltıcı sıcaklar altında feribotlara binmek için sıraya girdiler. Tatilciler ve araçlarının oluşturduğu kuyruk nedeniyle Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Kuyrukta bekleyen tatilcilerden Beytullah Durmuş, "Biz İstanbul Küçükçekmece'den geliyoruz. Avşa'ya doğru tatile çıkıyoruz, 2.5 saattir bekliyoruz. Otoparkta yok ki burada yaya olarak geçelim. Mecbur bekliyoruz. Allah'tan ek sefer yaptılar onu bekliyoruzö dedi. Fatoş Ketenci ise, "İstanbul Bostancı'dan geliyoruz. Bayram tatilinde Avşa'ya gitmeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi buradayız bekliyoruz. Erken geldik, erkenden binip gidelim diye ama gene binemedik. Bayramlarda yollar böyle ne yazık ki yapacak bir şey yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Feribot iskelesi

-Uzun araç kuyruğu

-Araçlar içi ve yanında bekleyen tatilciler

-Vatandaşlarla röp.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-

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Kardeşinin bıçakladığı ağabey, kurtarılamadı

Gaziantep'te, kardeşi tarafından eşi ve çocuklarının gözleri önünde bıçaklanan Ünal Şahin (50), tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Ünal Şahin'in evinin önüne 5 yıldır konuşmadığı kardeşi Ümit Şahin (35) gelip, bağırmaya başladı. Bu nedenle 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ümit Şahin, ağabeyini, eşi ve 3 çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Ünal Şahin, ambulansla Dr. Ersin Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan Ümit Şahin ise polisler tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Ardından tutuklandı.

İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ünal Şahin, bu sabah yaşamını yitirdi. Şahin'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ünal Şahin'in fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MB

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

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Kahta'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş'ın(18) kullandığı 06 EU 8034 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa Aktaş ile beraberinde bulunan Yusuf Arı, Sadık Ay, Neşet Akel ve Muhammet Akif Ay yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Mustafa Aktaş, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan otomobil

Otomobilden yola savrulan parçalar

Çevrede toplanan vatandaşlar

-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA)

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Sanayi kalbi Kocaeli'nin limanları dünyayı taşıyor

Sanayinin kalbi Kocaeli'nde İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlar Türkiye'nin ihracatına ve ithalatına kapı açıyor. Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli'de 34 liman ve kıyı yapısının olduğunu belirterek, "34 tane limanın bize getirmiş olduğu çok ciddi değerler vardır. 34 tane limanda 3 ayda yapmış olduğumuz dış ticaret rakamları ortalama 22 milyar 860 milyon dolardır" dedi.

Türk sanayinin kalbi olarak adlandırılan ve bünyesinde petrol, demir çelik, kimya, lastik ve otomotiv sektörü olmak üzere kimya, petrol ve LPG depolama tanklarını da barındıran Kocaeli, yerli ve yabancı yatırımcıların ulaşım açısından tercih ettiği bir yer. Deniz, kara ve demiryolunun yanı sıra Cengiz Topel Havalimanı'nın da bulunduğu Kocaeli, İzmit Körfezi'nde sıralanan limanlarıyla Türkiye'nin ithalat ve ihracatına ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli'nin denizcilik açısından çok önemli bir kent olduğunu söyleyen Vedat Doğusel, "Metrekare anlamında Türkiye'nin en küçük 6'ncı ili fakat kilometrekareye düşen insan sayısına baktığınız zaman da Türkiye'de İstanbul'dan sonra 2'nci büyük kent pozisyonuna geçiyor. Kocaeli hem Karadeniz'e hem Marmara'ya kıyısı olan aynı zamanda da Sapanca Gölü'ne kıyısı olan bir coğrafi konumdadır. 120 kilometre sahil şeridi vardır. Kocaeli'de 34 tane limanımız ve kıyı yapımız vardır. Biz bir sanayi kentiyiz, turizm kentiyiz çok ciddi yaşayan bir kentiz. Bu 34 tane limanın bize getirmiş olduğu çok ciddi değerler var. Biz bir kere 34 tane limanda 3 ayda yapmış olduğumuz dış ticaretimiz rakamları ortalama 22 milyar 860 milyon dolardır. Nisan ayında biz sadece 2,5 milyar dolar ihracat, 3,5 milyar dolar da ithalata ev sahipliği yapmış durumdayız. 2018 yılındaki rakamlara baktığımızda da Kocaeli'nin bize sağladığı fayda yüzde 17 civarında gerçekleşmiştir. Kocaeli 34 limanla beraber, yıl içerisinde yaklaşık 11 bin tane gemiyi kendi körfezinde ev sahibi olarak ağırlamaktadır. Bu rakam her sene artmaktadır, tonaj bakımından da bir artış mevcuttur" dedi.

'TÜRKİYE'NİN YÜZDE 15-20'Sİ ARASINDA YÜK ELLEÇLENİYOR'

Kocaeli'nde ciddi anlamda yük elleçlendiğini ifade eden Doğusel, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kentimizde gemilerden elleçlenen yük anlamında Türkiye'nin yüzde 15 ile 20'si arasında yüke ev sahipliği yapmaktadır. Bizim 14 tane organize sanayi bölgemiz var, bizim teknoparklarımız var, bizim serbest bölgelerimiz var. Kocaeli 2 milyon nüfusuyla yaşayan ve İstanbul gibi bir yerin hemen yanı başında bundan çok kıymetli bir alan. Kocaeli birçok alanda da kendini geliştirmiş durumda. Denizcilik anlamında üniversitelerimizde bölümlerimiz mevcut, 13 tane deniz kulübüyle şehrin içinde yaşayan kürek takımından yelken kulübüne varana kadar kentin içinde denizle beraber yaşayan bir şehiriz. Aynı zamanda balıkçılık konusu da çok önemli bizim açımızdan. Kocaeli sınırları içerisinde mavi bayraklı 6 adet plajımız var, şu anda İzmit Körfezi'nde ve Karadeniz'de turizm anlamında su üstü ve su altı sporlarında her türlü aktiviteyi yapan bir kent pozisyonundayız. Bizim en büyük hedefimiz Kocaeli'yi 7-24 denizle ve denizcilikle yaşayan bir kent haline getirmektir. Zaten baktığımız rakamlarda da gördüğümüzde de bunların karşılığını bulduğunu hep birlikte izliyoruz"

Görüntü Dökümü

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-Sanayi kuruluşlarından detaylar

-Vedat Doğusel röp

-Anons

-Liman ve sanayi kuruluşları

Haber: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Prof. Dr. Satıl: Bayram şekerini tarçınla dengeleyin

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Ramazan Bayramı'nda aşırı şeker tüketimine karşı tarçının tüketilmesini önerdi. Prof. Dr. Satıl, tarçın tüketmenin tatlı yeme isteğini azalttığını belirterek, "Kahvaltıdan önce 2 dilim kabuklu limon ve çubuk tarçın ile birlikte ılık bir bardak suyu içecek olursak, hem aşırı tatlı tüketimini hem de yemeklerden sonraki kan şekerinin yükselmesini engellemiş oluruz" dedi.

Ramazan ayında tutulan oruç nedeniyle bir ay boyunca beslenme sınırlı olurken, halk arasında 'Şeker Bayramı' olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nda gıda tüketimi de arttı. Bayram ziyaretlerinde sunulan şekerli ve hamurlu tatlıların tüketiminde de artış yaşandı. Özellikle şeker hastalarının zorlandığı bu günlerde, tarçın mucizevi bir gıda olarak karşımıza çıkıyor. Ramazan ile birlikte uzun süren bir açlık ve susuzluk durumundan sonra bayramda insanların normalin üstünde miktarlarda beslenmeye başlayacaklarını belirten Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, bu durumun istenmeyen sağlık problemlerine ve kan şekerinin yükselmesine yol açabileceğine dikkat çekti.

'TARÇIN TATLI TÜKETME İSTEĞİNİ AZALTABİLİR'

Prof. Dr. Satıl, bunu önlemek için iki mucizevi bitki bulunduğunu belirterek, "Tabiat eczanesinden bizim için sunulmuş 2 bitki; limon ve tarçın. Tarçın, eski Yunan döneminden beri kullanılan tıbbi amaçlı kullanılan bir bitki. Öyle ki, 26 baharat üzerine yapılan çalışmalarda sarımsak ve kekiği bile geride bırakan süper bir gıda olarak literatürde biliniyor tarçın. Ramazan'da özellikle kahvaltıdan önce 2 dilim kabuklu limon ve çubuk tarçın ile birlikte ılık bir suda, bir bardak içecek olursak, hem aşırı tatlı tüketimi isteğini hem de yemeklerden sonraki kan şekerinin yükselmesini engellemiş olacağız. Bir noktada tarçın dengeleyecek bizim kan şekerimizi. Ayrıca gün boyunca bizim tatlıya olan talebimizi de isteğimizi de azaltacak bir mucizevi bir bitkidir tarçın. Buna ek olarak da bir kahvaltılarda daha çok reçel ve bal gibi glisemik endeksi yüksek şekerli ürünler yerine, protein ağırlıklı beslenmek lazım. Bu şekilde o yüksek şekerin etkisinde zararlı etkisinden de kurtulabiliriz" dedi.

'OTTUR, ZARAR YOKTUR' DEMEYİN

"Yine bayramda en çok karşımıza çıkacak bir başka bir problemde, gittiğimiz yerlerde hep bize ikram edilen tatlılar" diyen Satıl, sözlerini şöyle noktaladı:

"Fazla ölçüyü kaçırmadan ve özellikle de sütlü tatlılar tercih ederek ve bu sütlü tatlılara da tarçın ilave ederek kan şekerimizin dengelenmesini sağlayabiliriz. Aynı şekilde asitli içecekler, şekerli içecekler yerine sütün içerisine koyacağımız kabuk tarçın veya tarçın tozu ekleyerek, bu şekilde içmemiz yine bizim için kan şekerini dengelemede önemli rol oynayacaktır. Tabii tarçın her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, bunların da yan etkileri var. İlaçlarla veya başka bir yerlere etkileşimi var. O nedenle kan sulandırıcı kullananlar, şeker hastaları, ilaç kullananlar tarçın kullanırken dikkat etmeli. Mutlaka doktor kontrolünde, doktorlarına danışarak kullanmaları gerekiyor. 'Yoksa ottur, zarar yoktur' deyip, aşırı bir şekilde kullanmanın ciddi sağlık problemlerine yol açacağını unutmamak gerekiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarçın Detayları

-Prof Satıl röp.

-Tarçın çayı hazırlanma detayları

Süre: 4.29 Dk. Boyut: 394 Mb.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),



Kaynak: DHA