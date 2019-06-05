DHA YURT BÜLTENİ -8

Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı

İran'dan Ramazan Bayramı tatilini geçirmek ve alışveriş yapmak için Van'a gelen ve otellerde yer bulamayan turistler, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhanelerde ağırlandı.

Bayram tatilini değerlendirmek için Van'ı tercih eden İranlı turistler, esnafa ikinci bayramı yaşattı. Ramazan Bayram'ından bir gün önce Van'a gelmeye başlayan İranlılar, otelleri doldururken, gündüzleri de mağazalarda alışveriş yaptı. Kentteki otellerde ve öğretmenevlerinde yer kalmayınca da Van Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren refakatçi misafirhanesi, bayram tatili için kente gelen ve otellerde yer bulamayan İranlı turistleri misafir etmeye başladı. Yoğunluktan dolayı kentteki otellerde yer bulamayan İranlı turistler, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslerle şehir merkezinden alınarak Sosyal Hizmetler ve Yardımlaşma Daire Başkanlığı'na bağlı refakatçi misafirhanesine getirildi. Çoğunluğunu ailelerin oluşturduğu yaklaşık 100 İranlı turist burada odalara yerleştirildi.

Bayram tatili için geldikleri Van'da otel bulamadıkları için mağdur olduklarını anlatan İranlı turistler, kendilerini misafirhanede ağırlayan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Kente ekonomik anlamda büyük katkı sağlayan İranlı turistleri Van'da görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Bedia Özgökçe ve Eşbaşkanı Mustafa Avcı, kente gelen her turistin değerli olduğunu ve turistlerin mağdur olmaması için misafirperverlik örneği olan çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Van'a gelen iranlılar

-Bavulları ile belediye otobüsüne binmeleri

-Otobüs içinden detaylar

-iranlıların belediyeye ait misafirhaneye gelişi

-Odalarına yerleşmeleri

-iranlılarla yapılan röportajlar

-Çocuk detayları

-Kent merkezinde dolaşan İranlılar

-Otobüse binmeleri

Feyat ERDEMİR/VAN,

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Jandarmadan drone destekli yol kontrolü

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm tesislerinin tamamının dolduğu ilçede drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Manavgat ilçesinde jandarma trafik timleri, tatil bölgelerinde araçlara yönelik yol kontrol uygulamalarını arttırdı. Ramazan Bayramı nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan ilçede, olası kazaları önlenmesi amacıyla trafik timleri drone destekli uygulama yaptı. Side, Kızılağaç, Titreyengöl, Ilıca Kumköy, Evrenseki ve Çolaklı bölgelerinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde sürücülere şeker ve kolonya ikram eden jandarma trafik timleri, sürücüleri ve yanındakileri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlardaki çocuklara karne veren timler, onlardan otomobil kullanan ebeveynlerini uyarmalarını da istedi.

Kontrollerde belgelerinde eksiklik olan, aşırı hız ve trafik ışıklarına riayet etmeyen sürücülere ceza uygulandı. Bayram süresince kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirten jandarma yetkilileri, sürücülerin kurallara uymaları gerektiğini, böylelikle hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem de diğer insanların can ve mal güvenliğini sağlamış olacaklarını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dron görüntüler

Jandarma sürücülere kolonya ve şeker ikramı

Sürücülerin belge kontrolleri

Haber- Kaemra: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),

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İzmir Körfezi'nden güzel haber

İzmir Körfezi'nin farklı bölgelerinden çekilen su altı fotoğraflarında ilk kez farklı bir 'boru kurdu' türüne rastlandı. Temiz denizleri seven boru kurtlarının bu büyüklük ve renkte olan bir türünün ilk kez görüntülendiğini belirten Ege Üniversitesi (EÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, "İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Bu dikkate değer ve sevindirici bir durum" dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün son raporu da Körfez'deki iyileşmenin devam ettiğini ortaya koydu.

2000'li yıllara kadar her türlü atığın boşaltıldığı İzmir Körfezi'nde, Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarıyla ivme kazanan temizlenme süreci hızla devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından deniz altındaki yaşamı tespit etmek amacıyla çekilen su altı fotoğrafları, Körfez'deki iyileşmeyi bir kez daha gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sualtı Görüntüleme Takımı Antrenörü lisanslı dalgıç ve su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan'ın dalış sırasında görüntülediği daha önce rastlanmayan bir 'boru kurdu' türü ise bilim dünyasının da ilgisini çekti.

ÜNİVERSİTE İNCELEME BAŞLATTI

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga, iç körfezde ilk kez bu büyüklükte ve renkte bir boru kurdu türü görüntülenmesinin sevindirici bir haber olduğunu söyledi. Narlıdere'de 2 metre derinlikte bulunan, 1- 2 santim boyundaki boru kurdunun hangi tür olduğunu saptamak için laboratuvarda inceleyeceklerini belirten Yunga, "Denizlerimizde 4- 5 bin tür boru kurdu var. Ancak İzmir Körfezi'nde bu büyüklükte ve renkte boru kurdunu ilk kez görüyoruz. Hangi tür olduğunu laboratuvarımızda inceleyeceğiz. Belki de İzmir Körfezi'nde ilk defa görülen yeni bir tür de olabilir. Eğer yepyeni bir tür ise yurt dışına gönderip inceleteceğiz. Belki de bu türü tüm dünyaya İzmir'den duyurmuş oluruz. Hangi tür olursa olsun, deniz suyunu filtre eden, denizdeki fitoplanktonu, bakteriyi, algleri toplayıp besleyen, yelpaze şeklindeki dokunaçlarıyla solunum yapan boru kurtları kirli denizlerde yelpazeleri tıkandığı için yaşama şansı bulamıyor. Fotoğrafı çekilen boru kurdunun rengine, büyüklüğüne baktığımızda bulunması sevindirici ve dikkate değer bir durum. Çünkü İzmir Körfezi'ndeki kirlilik azaldığı için yaşama ve çoğalma şansı bulmuşlar. Boru kurtları temiz denizlerde çoğalmayı seviyor" diye konuştu.

AKDENİZ GİBİ

2000 yılından itibaren Büyük Kanal Projesi'nin devreye girmesi ile birlikte İzmir Körfezi'nin de temizlenmeye başladığını belirten Yunga, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir Körfezi'nin 25 yıllık sürecine baktığımızda bu iyileşmeyi çok net bir şekilde görüyoruz. 1995 yılında Körfez dibinden aldığımız görüntülere baktığımızda görüş yoktu. Şimdi Konak'ta binlerce denizatı var. Denizatlarının olması, denizin temiz olduğunu gösteriyor. Körfez'e gelen kirlilik yükü engellendiği için dış körfezden iç körfeze balıklar, ıstakozlar, karidesler gelmeye başlıyor, türler çoğalıyor. Yine en son Yassıcaada'da görülen deniz çayırları Körfezimiz için de çok güzel bir gelişme. Akdeniz'in kıyı bölgelerinde çoğalan deniz çayırlarının İzmir Körfezi'nde filizlenmesi sevindirici. Denizin temiz olduğunu gösteriyor. Deniz çayırlarının daha da büyümesini umut ediyoruz. Kirlilik akışı önlenince deniz kendi kendini temizlemeye başladı. Önemli olan bunu korumak."

DOKUZ EYLÜL'DEN DE GÜZEL HABER GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, büyük çevre yatırımları sonrasında İzmir Körfezi'ndeki yaşanan değişimi Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nün bilimsel çalışmalarıyla da yakından takip ediyor. Üniversitenin 2018 dönemini içeren son raporu, tıpkı 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 ve 2012'de olduğu gibi, Körfez'deki iyileşmenin artarak devam ettiğini gösterdi. Raporda, arıtma tesisleri öncesi canlıların yaşamasına izin vermeyecek kadar düşük seviyelerde gözlenen çözülmüş oksijen seviyesinin yükselmesi ile birlikte canlı türü sayılarında artış yaşandığına dikkat çekildi. 2000 yılında Körfez tabanında sıfıra kadar düşen ve balıklara yaşama şansı vermeyen çözünmüş oksijen seviyesi (yüksek su kalitesinin göstergelerinden biri), 2018 yılında Körfez genelinde yüzey sularında 7 mg/lt seviyelerinde ölçüldü. Denizlerde yaşayan canlılar için yüzeysel sularda bu değerin ortamdaki canlıların türüne bağlı olarak 4-5 mg/lt'den az olmaması gerekiyor.

KÖRFEZ'İN ALTINDAKİ RENK CÜMBÜŞÜ

Murat Kaptan'ın fotoğraflarını çektiği horozbina balığı, deniz çayırları, yengeç ve anemonlar İzmir Körfezi'nin altındaki rengarenk dünyayı yansıtıyor. Körfez'in farklı noktalarından çekilen fotoğraflar aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arıtma tesislerinin sağladığı faydayı da ortaya koyuyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Laboratuvar çalışmalarından görüntüler

- Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Levent Yunga'nın açıklamaları

- Deniz altından görüntüler

- Çekilen fotoğraflar

- İzmir Körfezi'nden ve gemilerden görüntüler

Haber-Kamera: İZMİR,

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Gölcük Tabiat Parkı'na dağ köşkü ve bungalov projesi iptal

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hayata geçirilmesi planlanan 19 odalı dağ köşkü ve 25 bungalov projesi, Bolu İdare Mahkemesi'nce oy birliğiyle iptal edildi. Geçen yılın Aralık ayında, mahkemece proje ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapıldı. İhale kapsamında, 19 odalı dağ köşkü ile 25 bungalov yapımı ve göl gazinosunun özel işletmeye verilmesi yer aldı. 12 firmanın katıldığı ihaleyi Avrasya Feribotu'nu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan'ın kardeşi Düzceli iş insanı Kurtuluş Tokcan, aylık 116 bin TL teklif vererek kazandı. İhale, tepki çekti ve birçok sivil toplum kuruluşunun birleşimiyle oluşan Gölcük Platformu tarafından protesto edildi. Tepkiler üzerine ihale, 2 Ocak 2018'de Bolu Belediyesi encümeni tarafından iptal edildi. Daha sonra belediye encümenince alınan kararla işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletmesine karar verildi. Proje kapsamında, haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda, bungalovların yapımına başlandı. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan ormanlıktaki boş bölümlerde, 25 bungalov yapıldı. Evler, taş kalıplar üzerine oturtuldu.

GÖLCÜK PLATFORMU'NDAN DAVA

Gölcük Tabiat Parkı projesinin kamuoyunda duyurulmasının ardından kurulan Gölcük Platformu tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı'na projenin, doğanın yapısını bozacağı gerekçesiyle dava açıldı. Davada, hem Gölcük Tabiat Parkı'na yapılacak 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin reddi talep edildi.

Bolu İdare Mahkemesi'nde görülen davada, proje ile ilgili bilirkişi raporu hazırlanması talep edildi. Proje alanını inceleyen bilirkişi heyeti ise evlerin, mevcut ağaçlara ve ağaç köklerine zarar verdiğinin gözlendiği raporunu hazırladı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Mahkeme heyeti, geçen yılın Aralık ayında, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 bungalov ve 19 odalı dağ köşkü projesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda, projenin uygulanması halinde telafisi güç zararlara neden olabileceği vurgulandı.

Bolu İdare Mahkemesi'nde aralıkta verilen yürütmeyi durdurma kararının ardından esas karar verildi. Mahkeme tarafından oy birliği ile verilen kararla proje iptal edildi. Kararda şöyle denildi:

"Gölcük Tabiat Parkı; içerisinde bulunan Devlet Konukevi'nin göl yüzeyine yansımasıyla kartpostallara konu olan güzellikte, insanların şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak zaman geçirdiği, kültürümüzün bir parçası olarak piknik yapmak ya da göl çevresinde yürümek suretiyle huzurlu bir şekilde tabiatla buluştuğu eşsiz dinlence alanlardan biridir. Öte yandan gece insan faaliyetleri azaldığında göl kenarına inen ayılar, varlığı değerlendirilen kurt, tilki, çakal, porsuk, kızıl geyik, karaca, yabani kedi, sansar ve gelincik gibi hayvanlar ile endemik canlı ve hayvan türlerinin yaşam alanı olması bakımından tabiat örtüsü ve yaban hayatı için de yeryüzünün eşsiz noktalarından biridir. Alanı daha kıymetli kılan bir yönünün de bu yaşam çeşitliliğinin varlığı olduğu şüphesizdir. Gölcük Tabiat Parkı'nın planlı bir şekilde korunması ve geliştirilmesi elbette ki önemlidir. Ancak bu planlar yapılırken yukarıda aktarılan yaşam çeşitliliği gözetilerek plan kararları oluşturulması gerektiği de izahtan varestedir. Doğal değerlerimizin korunarak gelecek nesillere bozulmadan aktarılması ve onlara yaşanabilir bir dünya bırakılması hem ulusal ve uluslararası mevzuattan hem de devreden kültürel mirasımızdan kaynaklanan bir zorunluluk ve sorumluluktur."

TELEFERİK, KIR LOKANTASI, DAĞ KIZAĞI İPTALİ İSTEMİNE RET

Mahkeme heyeti, Bolu Gölcük Tabiat Parkı Revizyon Gelişme Planı'nın 25 bungalov ile idare binası yapılarak, çitle çevrilmesine ilişkin bölümünü oy birliğiyle iptal ederken, teleferik, kır lokantası ve dağ kızağı yapımına ilişkin iptal istemini ise reddetti.



ARŞİVİ GÖRÜNTÜ

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kazada ölen uzman çavuşun cenazesi memleketine gönderildi



Aksaray'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun'un (23) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi. Aynı kazada yaralanan kız arkadaşı Elif Talay (20) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Taşpınar beldesindeki jandarma karakol komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Koray Dursun yönetimindeki 68 AH 911 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Dursun ile yanındaki Elif Talay yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Uzman Çavuş Koray Dursun için bugün Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık, mesai arkadaşları ve ailesi katıldı. Törenin ardından Dursun'un Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına konuldu. Ardından toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gönderildi.

Kazada yaralanan Elif Talay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Görüntü Dökümü

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Törenden detay

Ailesi ve silah arkadaşlarından detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Hafif ticari araç, şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karaburun köyü yakınlarında meydana geldi. Kahramanmaraş'a giden Volkan Laçin (27) yönetimindeki 44 FF 495 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Laçin ile araçta bulunan Şükrü Karadağlı (19) ve Ali Aliyev (27) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza yapan araç

-Kaza yerinde toplanan kalabalık

-Trafik polislerinin kaza yerinde inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA)

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Selami Şahin Çeşme'de tatilcileri coşturdu

Ünlü şarkıcı Selami Şahin, Ramazan Bayramı'nın birinci günü oğulları Lider Şahin ve Emirhan Şahin'in işlettiği İzmir'in Çeşme ilçesindeki gazinoda sahne alıp, hayranları ile buluştu.

Razaman Bayramı tatilinin 10 güne çıkmasıyla birlikte tatilcilerin akınına uğrayan İzmir'in turizmde lokomotif ilçesi Çeşme'de tatilini geçirenler, gündüz plajda, geceleri ise eğlence mekanlarında keyifli anlar yaşıyor. Ünlü şarkıcı Selami Şahin de tatili fırsat bilerek soluğu Çeşme'de alarak oğulları Lider Şahin ve Emirhan Şahin'in işlettiği Aya Yorgi Koyu'ndaki gazinoda sahneye çıktı. 2 saat sahnede kalan Şahin'i yaklaşık 400 kişi izledi. Konserine 'Baştan Başa Sen' isimli albümüyle aynı ismi taşıyan parçayla başlayan ve ardından da yine aynı albümdeki 'Nerde Akşam Orda Sabah' isimli şarkısını seslendiren Şahin, çocuklarının işlettiği bir mekanda sahne almanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu belirtip, "Bu nedenle çok heyacanlıyım. Anne ve babasından bırakın dayak yemeyi, tek bir kötü söz bile duymamış biriyim. Çocuklarımı da bu şekilde yetiştirdim. Onlar için canımı bile veririm" dedi.

Hayranlarının bayramını da kutlayan Şahin, eski albümlerindeki sevilen şarkılarının bazılarını da seslendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Selami Şahin'in sahne performansından görüntü

-Selami Şahin'in hayranlarının bayramını kutlaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),

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Nevşehir'de 200 yıllık 'Yahni' geleneği sürdürülüyor



Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Yuva köyünde 200 yıldır süren 'Yahni ve Çorba' geleneği bu Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

Yuva köyünde her Ramazan Bayramı'nda yapılan 'Yahni ve Çorba' geleneği sürdü. Köy halkı, bayram boyunca köye gelen misafirlere yahni, pilav, çorba ve komposto ikram ediyor. Bayramın ilk günü sabah saat 06'00'da başlayan ikram, bayram sonuna kadar sürecek. Bu yılki etkinliklere AK Parti Nevşehir milletvekilleri Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz, Nevşehir eski Belediye Başkanı Atilla Seçen ve STK temsilcileri de katıldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, 200 yıllık yahni geleneğinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Atalarından aldıkları mirası yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Menekşe, "Bugün Yuva köyünde olmanın mutluluğunu özellikle yaşıyorum. 200 yıllık bir yahni ve Çorba geleneğine şahit olduk. 450 haneli Yuva köyümüzün böyle bir geleneği yaşatması, yeni nesillere aktarması bizleri memnun etti. Atalarımızdan kalan geleneklerimizin yaşatılmasını, bundan sonraki nesillere aktarılmasını bu tür etkinliklerle bizler bir miras bırakmış oluruzö diye konuştu.

Yuva köyü Muhtarı Hasan Kaymak da dedelerinden gördükleri geleneği yaşatmayı sürdürdüklerini ifade etti. Hazırlıkların bir gün önceden başladığını aktaran Kaymak, "Sabaha karşı hazırlanıyor. Sabah namazının ardından vatandaşlar yemeğini yemeye başlıyor. Yahnimiz meşhurdur. Çorba, yahni, pilav ve komposto hazırlarız. Köy halkının yanı sıra misafirlerimize ve diğer köylerden gelen vatandaşlara ikram ederizö ifadelerini kullandı.

Köy halkından olan ve İstanbul'da yaşayan Hüsnü Öncül ise, halkın birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla 200 yıldır yahni ve çorba geleneğinin sürdüğünü ifade ederek, "Bu bizim 200 senelik örfümüz, adetimiz. Kaynaşmamız ve birbirimizi yakından tanımamız için güzel bir geleneğimiz var. Bu geleneğimizi inşallah bizden sonraki genç nesiller de yaşatacak. Ramazan ve Kurban Bayramında bu geleneğimizi yaşatıyoruz köyde dargınlık kavga dövüş hiçbir zaman olmaz bizim köyümüz birlik ve beraberlik içerisindedir bu birliği 200 yıldır devam ettiriyoruz bizden sonra gelecek olan nesillerde bu geleneği sürdürecektirö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yahni yemeğinin pişirilmesi

-Yemeğin ikramı

-AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin konuşması

-Köy muhtarı Hasan Kaymak'ın konuşması

-Genel detay

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,DHA

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Yol çalışmasında hasar gören tarihi kemer köprünün onarılmamasına tepki

Rize'nin Çayeli ilçesinde Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprü'nün bir ayağı, 6 ay önce yol genişletme çalışması sırasında hasar gördü. Bölge sakinleri 3 asırdır onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan köprünün kaderine terk edildiğini belirterek bir an önce onarılmasını istedi.

Çayeli ilçesi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta 6 ay önce yol genişletme ve istinat duvarı yapım çalışması başlatıldı. Yol genişletme çalışması sırasında, Yeşiltepe köyü yakınındaki, Anıtlar Kurulu tarafından 'Kültür Varlığı' olarak tescil edilerek koruma altına alınan, 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahip 300 yıllık Kemer Taş Köprü'nün ayağı hasar gördü. Yol seviyesi 3 metre düşürülünce köprü ayağındaki taşlar da yerinden söküldü. Vatandaşlar, onlarca sel afetine rağmen ayakta kalan tarihi köprünün yıkılma riski ile karşı karşıya bırakıldığını belirterek sosyal medyada tepkilerini paylaştı. 6 ay geçmesine rağmen köprüde onarım yapılmaması tepkilere neden oluyor.

'KÖPRÜYÜ KORUMAK İSTİYORUZ'

Kaptanpaşa Köyü Muhtarı Turgut Karaloğlu, 200 yıllık köprünün bugüne kadar korunduğunu hatırlatarak, "Yeni nesil olarak bizde koruma altına almak istiyoruz. Tarihi dokumuza zarar vermeden bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Yetkililer, köprünün temelinde bir problem olmadığından yıkılma riskinin bulunmadığını söylediler. Bunun yanında yapılan herhangi bir çalışma da yok" dedi.

Erol Marangoz da, "Daha önce bir köprümüz sel felaketinde yıkıldı. Şimdi elimizde bir tane kaldı ve bunun korunması gerekiyor. Bu köprü sadece vadimizin değil, Rize'nin, Karadeniz'in ve Türkiye'nin bir kültürel değeridir" diye konuştu.

Büşra Şen ise "100 yıllardır var olan bir köprünün şimdi bu hale düşmesi çok kötü bir durum. Böyle değerlerimizi korumamız lazım" şeklinde konuştu.

Köprünün onarılmayı beklediğini söyleyen Yeşiltepe Köyü Muhtarı İsmail Marangoz, "Köprümüz 7-8 aydır yapılmayı bekliyor. Bölge halkı olarak hepimiz bu durumdan şikayetçiyiz. Köyün muhtarı olarak mütahit firma ile sürekli görüşüyorum. Son görüşmemde köprünün en kısa sürede yapılacağı söylendi. Her konuştuğumuzda en kısa sürede başlanacağı söyleniyor. Sürekli olarak başlaması adına biz çalışmalarımızı yapıyoruz ama bir türlü başlamadı" ifadelerini kullandı.

YEŞİLTEPE KÖPRÜSÜ

Yeşiltepe Köprüsü, Çayeli merkeze 19 kilometre mesafede, Senoz Vadisi'ndedir. Etkileyici görüntüsüyle dikkat çeken köprü Tolenis veya Kestanelik adlarıyla da anılır. Uzundere köyünden Kalyoncu Hacı Sabit ve Ahmet Efendi tarafından hayır amacıyla yaptırılmıştır. Köprünün ustası Pazar ilçesinin Suçatı (Apso) köyündendir. Eski adı Mesahor olan Kaptanpaşa'nın girişinde bulunan köprü, Büyükdere üzerinde yükselir. Kaptanpaşa-Çataldere İncesu Yaylası'ndan İspir tarafına giden tarihi ticaret yolu üzerinde olması, köprüyü önemli kılmaktadır. Kemer kısmı merdivenlerle döşenmiştir. Doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Ayakları doğal kayalara oturmaktadır. 14 metre yüksekliğe, 30 metre uzunluğa ve 2,9 metre genişliğe sahiptir. Köprü, Anıtlar Kurulu tarafından kültür varlığı olarak tescil edilmiştir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köprü drone detayları

Köprüden detaylar

Röportajlar

Vadiden detaylar

Muhabir anonsu

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER RİZE-DHA

Kaynak: DHA