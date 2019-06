DHA YURT BÜLTENİ-8

BİNALİ YILDIRIM, ŞANLIURFA'DA (EK

1)'130 BİN HEMŞERİMİZİN DUASINI VE DESTEĞİNİ BEKLİYORUM'

Binali Yıldırım, Şanlıurfa gezisi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada engeliler mehter takımıyla karşılanan Binali Yıldırım, bir süre mehter takımını gösterisini izledikten sonra engellilerle sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı programda mahalli sarkıcının okuduğu Urfa türkülerine mikrofonu alıp eşlik eden Yıldırım, burada toplanan kalabalık tarafından alkışlandı. Burada konuşan Yıldırım, İstanbul seçimleri Şanlıurfalılardan destek istedi. Şanlıurfa'nın bilinen en eski tarihe sahip bir il olduğuna vurgu yapan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilindiği gibi 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Göbeklitepe yılını ilan etti. Göbeklitepe tam anlamıyla insanoğlu var olduğu günden bugüne bütün uygarlıkları bünyesinde barındıran muazzam bir hazine bir hava müzesidir. Göbeklitepe tek başına da Şanlıurfa'nın ne kadar değişik kültürlere değişik inançlara ev sahipliği yaptığını hoşgörünün hakim olduğunu gösteriyor. Peygamberler şehri Hazreti İbrahim, Hazreti Eyüp sabrın ve sadakatin iki büyük timsali 2 büyük peygamberdir. Bu şehrin kültür marka değerini daha da ileriye taşımak Zeynel Abidin başkanımızın öncülüğü olacaktır. Burası büyük Şanlıurfa bir de küçük Şanlıurfa var. İstanbul'da ben de küçük Şanlıurfalıların adayıyım. İstanbul'da 130 bin Şanlıurfa seçmeni var. 130 bin hemşerimizin duasını ve desteğini bekliyorum. 23 Haziran'da İnşallah İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin desteğinin bizimle beraber olduğuna yürekten inanıyorum."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldırım daha sonra cuma namazı için Balıklgöl'deki Dergah Camisi'ne gitti.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

Yıldırım'ın engelli mehter takımıyla karşılanması

Yıldırım'ın Urfa türkülerine eşlik etmesi

Yıldırım'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 254-675MB

=====================================================

2)RUS TURİST MARKETTE KÖPEĞE TEKME, SAHİBİNE KAFA ATTI

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Rus turist İgor Nekludov, alışveriş için girdiği markette elini ısırdığını iddia ettiği işyeri sahibinin köpeğini tekmeledi, ardından iş yeri sahibine yumruk ve kafa attı. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Alanya'da, hediyelik eşya ve market işletmeciliği yapan Metin Ömeroğlu'nun iş yerine 30 Mayıs Perşembe günü saat 22.30 sıralarında eşiyle gelen Rus turist İgor Nekludov, alışveriş için reyonlar arasında gezmeye başladı. İgor Nekludov reyonlar arasında Ömeroğlu'nun köpeğiyle karşılaştı. Küçük köpeği seven Nekludov, bir süre sonra yanına tekrar gelen köpeğe, elini ısırdığı iddiasıyla tekme attı.

Rus müşteri, bu durumu fark ederek tepki gösteren Metin Ömeroğlu'na ise önce yumruk ardından kafa atarak burnunu kırdı. Olaydan sonra Nekludov ve eşi olay yerinden hızla uzaklaşırken, burnu kırılan Metin Ömeroğlu 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kan içinde kalan Ömeroğlu, ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Metin Ömeroğlu, tedavisinin ardından Rus turistten şikayetçi oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Rus turistin Ömeroğlu'na saldırdığı anlar ise anbean işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, eşiyle markete gelen İgor Nekludov'un önce yanına gelen köpeği sevdiği yer alıyor. Ömeroğlu, yemek yemek için hazırlık yaparken, İgor Nekludov'un masanın altında eşinin yanına gelen köpeğe tekme attığı, ardından tepki gösteren Ömeroğlu'na elini gösterip tartıştığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise İgor Nekludov'un Metin Ömeroğlu'nun boynunu sıkarak önce yumruk, ardından kafa attığı, eşinin ise kendisini engellemeye çalıştığı görülüyor.

'KÜSTAH, GÜNEŞ KREMİ SÜRÜP TATİLİNE DEVAM EDİYOR'

Yaşadığı saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ömeroğlu, Alanya Belediyesi ve Adalet Bakanlığını etiketleyerek saldırgan turistin cezalandırılmasını istedi. Metin Ömeroğlu, sosyal medya paylaşımında, "Kendi ülkemde, kendi iş yerimde köpeğimin ısırdığını iddia edip 3 kilogram ağırlığındaki köpeğime sert bir şekilde tekme attı. Buna rağmen ona sakin olması gerektiğini söylemeye gittiğimde bir de bana kafa atarak burnumu kıran Rus uyruklu Igor Nekludov adlı küstah şahıs şu anda Alanya'da güneş kremi sürüp tatiline devam etmekte. Bakalım bu güzel ülkemizin hukuk ve adaleti kendi insanlarını ne kadar önemsiyor izlemekte olacağım" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

Olay anı güvenlik kamerası

Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

===========================================================

3)BAYRAMDA, 4 BİN 135 RAKIMLI CİLO-SAT DAĞLARI'NA TIRMANDILAR

HAKKARİ'de, güvenlik gerekçesiyle yıllardır yasaklı olan ve geçen yıl çıkılmasına izin verilen, 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları ve göllerine, Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin çeşitli kentlerinden dağcı ve doğaseverler geldi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilciliği'nin organizasyonuyla bir araya gelen 21 dağcı, Cilo-Sat Gölleri ve dağlarına zorlu tırmanış yapıp, 3 gün kamp kurdu.

Kent merkezine 160, Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Cilo-Sat Dağları ile göllerine, Ramazan Bayramı'nda dağcı ve doğaseverler akın etti. Hakkari Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Zirve Dağcılık Temsilciliği'nin organizasyonuyla Hakkari'ye gelen 21 dağcı ve doğasever; sıradağlar, şelaleler ve akarsuların bulunduğu karla kaplı Cilo-Sat Dağları ve göllerine gitmek için Yüksekova'dan Yeşiltaş köyüne araçlarla geldi. Dağcılar, daha sonra 15 kilometrelik karla kaplı parkuru, yürüyerek Cilo Sat-Dağları ve göllerine ulaştı. Bayramın 3 gününü burada kamp kurarak, geçiren dağcılar, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu Cilo-Sat Dağları'na iple miks tırmanışı yaptı. Dağcılar, daha sonra Hakkari merkeze bağlı Şine Dağı'na zirve yaparak, etkinliklerini tamamladı.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Zirve Dağcılık İl Temsilcisi Hacı Tansu, "Zirve Dağcılık Genel Başkanı Orhan Kozan'ın öncülüğünde zirve dağcılığının yönetici ve üyeleri ile birlikte bayram arifesinde Hakkari'den yola çıktık. Daha sonra Sat Gölleri'ne ve burada bayramın 3 günü kamp kurduk. Bu arada köylüler ve yol güzergahındaki askerlerin bayramlarını da kutladık. Tırmanışa gelen dağcılar, Hakkari dağlarının Alpler'den çok daha görkemli olduğunu ifade ettiler" dedi.

CENNET CEHENNEM VADİSİ'NDE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyesi 4 dağcı ise güvenlik nedeniyle 5 yıldır yasaklı bulunan Kırıkdağ Vadisi'ndeki Cennet Cehennem Buzulları'na bayramın 3'üncü günü doğa yürüyüşü düzenledi. CİSAD üyesi profesyonel dağcı ve fotoğrafçı Emin Noyan'ın öncülük ettiği 4 dağcı, bir noktaya kadar araçla daha sonra da 2 saat yürüyerek, Cennet Cehennem Buzul Vadisi'ne ulaştı.

Dağcı ve fotoğrafçı Emin Noyan ise Hakkari'deki güzelliklerin Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını belirterek, "CİSAD olarak güvenlik nedeniyle yıllarca yasaklı olan ve huzurun sağlanmasıyla birlikte çıkılmasına izin verilen dağları turizme kazandırmak için bu tür etkinlikleri sık sık yapıyoruz. Yaptığımız bu etkinlikte Türkiye'nin çeşitli kentlerinden doğasever ve dağcılar da eşlik ediyor. Hakkari, dağları bir an önce turizme kazandırılmalı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Dağcılar Cilo-Sat dağlarına tırmanırken (dronla çekilen görüntü)

-Tırmanıştan detaylar

-Dağcılar tırmandıkları dağları tanıtırken

-Kar ve kar suyundan detaylar

-Karla kaplı dağlar ve açılan çiçekler

-Kırıkdağ Vadisindeki Cennet-Cehennem Buzulları bölgesine gelen koyun sürüsü

-Detaylar

BOYUT: 381 MB

SÜRE: 3 DK 10 SN

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,

===================================================

4)SALİH GÜNEY, "TÜRK DİZİLERİNİ İZLEMİYORUM VE OYNAMIYORUM"

İZMİR'in Çeşme ilçesinde yaşayan Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Salih Güney (76), Türk dizilerinde oynamadığını ve izlemediğini belirtip, "Diziler çok uzun, senaryolar benzer. 90 dakikalık dizi olmaz, en fazla 50 dakikalık olmalı. Süreyi doldurma kaygısı kaliteyi çok düşürüyor" dedi. Yeşilçam'da onlarca Türk filminde başrol oynayarak bir döneme imzasını atan, Antalya Altın Portakal Yarışması'nda 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' alan Salih Güney, Yalova'daki annesinin vefatının ardından geçen yıl İzmir'in Çeşme ilçesine yerleşti. Artık yılın 12 ayı Çeşme'de yaşayan Güney, deniz manzaralı evinin kapılarını DHA muhabirine açtı. Güney yeni yaşamından formunu korumasının sırrına, oyunculuktan Türk dizilerine kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

'ÇEŞME AŞIĞIYIM'

Çeşme'de huzur bulduğunu, çok mutlu olduğunu belirten Güney, "Dizi, iklimi ve yemekleri güzel. Burada çok iyi dostlarım var. Her yeri tarihi doku olan bir yer. Ben de arkeoloji tutkunu biriyim. Arkeolojik dalışlar yapıyorum. Daha ne olsun ki" dedi. Günlerini bol bol kitap okuyup, müzik dinleyerek geçirdiğini de anlatan Güney, dünyanın en büyük şehirlerinde yaşadığını, ama Çeşme'ye aşık olduğunu söyledi.

'DİZİLER ÇOK UZUN SENARYOLAR BENZER'

Oyunculuğa da değinen Güney, Türk dizilerini eleştirdi. Türk dizilerinde oynamadığını ve izlemediğini belirten Güney, "Diziler çok uzun, senaryolar benzer. 90 dakikalık dizi olmaz, en fazla 50 dakikalık olmalı. Süreyi doldurma kaygısı kaliteyi çok düşürüyor" diye konuştu.

'AKADEMİK EĞİTİMLİ OYUNCULAR HEP DEĞERLİDİR'

Akademik eğitim almış oyuncuların her zaman kalıcı olduğunu dile getiren Güney, "Mankenlik ve modellikten gelerek kalıcı olmak zor. Akademik eğitim almak şart" dedi. Yeşilçam'ın efsaneleri ile filmlerde birlikte rol almanın çok önemli olduğunu da belirten Güney, kendisinin Fikret Hakan, Ekrem Bora, Münir Özkul, Ayhan Işık, Fatma Girik'le birlikte filmlerde oynadığını, müthiş keyif aldığını kaydetti.

SPORLA FORMUNU KORUYOR

Formunu bol bol spor yapmaya borçlu olduğunu vurgulayan Güney, "Yakışıklığımın bir sırrı yok. Tiyatrodan gelen alışkanlığım var her gece yatmadan önce yüzümü özel solisyonlarla temizlerim" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Salih Güney ile evinde röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: DHA