DHA YURT BÜLTENİ - 8

Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (3)

ŞEHİTLER İÇİN ELAZIĞ'DA TÖREN

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından şehitlerin cenazesi, askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Emre Üçkan Kütahya'ya, Ökkeş Ede ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü

----------

Şehidin getirilişinden görüntü

Müftünün dua etmesinden görüntü

Şehidin uğurlanmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

====================

ABD, Anadolu Kartalı'na F-35'leri getirmiyor

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca her yıl düzenlenen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ara verilen 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' yeniden başlıyor. 17- 28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen takbikata aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) de bulunduğu 5 ülke katılacak. ABD'nin tatbikata, Türkiye'yi yakından ilgilendiren 5'inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil, F-15'lerle katılacağı öğrenildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2001 yılından itibaren Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı düzenliyor. 15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından ise eğitim tatbikatına ara verilmişti. Bu yıl 17-28 Haziran tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde, ABD, İtalya, Katar, Ürdün ve Pakistan'ın katılımıyla 'Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı' düzenlenecek.

ANADOLU KARTALI, DÜNYADAKİ 3 TAKTİK EĞİTİM MERKEZİNDEN BİRİ

400 kilometre uzunluk, 300 kilometre genişliğe sahip olacak hava sahasında eğitim yapılması planlanıyor. Eğitim tatbikatında, gerçeğe yakın savaş ortamında, basitten zora doğru giden bir senaryo dahilinde, yüksek teknolojinin sağladığı avantajla jenerik ortamda, eğitimin kalitesi bilgisayar ortamında ölçülecek şekilde icra ediliyor. Amaç tüm katılımcıların bilgi ve becerilerini deneyip, aksaklıklarını ve eksiklikleri belirleyip gidererek eğitim seviyelerini yükseltmek. Dünyadaki 3 taktik eğitim merkezinden biri olan Anadolu Kartalı'nda bugüne kadar 23 bin yerli ve yabancı askeri personele eğitim verildi.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan tatbikata; Türk Hava Kuvvetleri 30'a yakın F-16 ve F-4, Havadan Erken Uyarı ve Kontrol uçağı (HİK), Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurları ve yerli Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile katılacak. ABD 6 adet F-15, İtalya AMX tipi uçakla, Ürdün 3 adet F-16, Katar 1 adet C-17 ve 1 adet C-130 nakliye uçaklarıyla, Pakistan 6 JF-17 tipi jet uçağıyla, NATO ise 1 adet E-3A tipi Awacs uçağıyla tatbikatta yerini alacak.

ABD F-35'LERİ GETİRMEYECEK

Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 krizinin ardından gözler ABD'nin bu tatbikata hangi uçakla katılacağına çevrildi. ABD'nin bu tatbikata Türkiye'yi de yakından ilgilendiren 5'inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil F-15'leriyle katılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Anadolu Kartalı merkezi binasından görüntüler

-Daha önceki tatbikatta görev alan ülkelerin uçakları

-Savaş uçaklarının kalkışları

-Arşiv görüntüler

Haber-Kamera: ARŞİV/KONYA,DHA))

======================

Boğazına bıçak dayadıkları yaşlı çiftin altınlarını çalan şüpheliler yakalandı

Samsun'da kar maskesi takarak girdikleri evde boğazına bıçak dayadığı yaşlı çiftin altınlarını çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzüne kar maskesi takan Ömer K. (33), mahallede oturan M.Ç (77) ve G.H.Ç. (77) çiftinin evine gitti. Maskeli şüpheli, iddiaya göre ev sahibi yaşlı adamın boğazına bıçak dayayarak içeri girdi. Şüpheli, korku ve panil yaşayan yaşlı kadının boynunda bulunan 15 cumhuriyet altınını çaıp, olay yerinde bekleyen akrabası Ramazan K. (20) ile kaçarak bölgeden uzaklaştı.

POLİS HIRSIZDAN HIZLI DAVRANDI

Yaşlı çiftin ihbarı üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüphelilerin kimliğini kısa sürede belirledi. Polis ekipleri, şüpheli hırsızlardan önce davranarak bölgedeki kuyumculara şüphelilerin fotoğrafını dağıttı. Piyasa değeri 24 bin TL olan altınları bozdurmak için kuyumcuya giden şüpheliler, kuyumcunun durumu fark ettiğini anlaması üzerine kaçmaya çalıştı. Kuyumcu dükkanının bulunduğu bölgeye ulaşan yunus ekipleri, şüphelileri kısa süren kovalamaca sonucu yakaladı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. 'Nitelikli yağma' suçundan gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Adliyeden ve emniyetten detaylar

(SURE: 01.15 DK) (BOYUT: 140 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

===================

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra kaybolan hükümlüyü arkadaşı öldürmüş

Kayseri'de geçen 8 Şubat'ta cezaevinden izinli çıktıktan sonra kaybolan Abdullah Türkmen'in (30), arkadaşı Ahmet Aydemir (30) tarafından av tüfeğiyle öldürüldükten sonra cesedinin benzin dökülerek yakıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmet Aydemir, 35 bin TL borcunu ödemediği için arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti.

Yahyalı ilçesinde oturan Ali Türkmen, geçen 8 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, 'kasten adam öldürme' suçundan 8 yıldır yattığı cezaevinden 1 haftalığına izinli çıkan oğlu Abdullah Türkmen'in (30) geri teslim olmadığını ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polisin yaptığı araştırmada da Abdullah Türkmen'in cezaevine dönmediği ve kayıp olduğu belirlendi. İncelemede, cezaevine dönmemesi için bir neden bulunamayan Türkmen'in, HTS kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda en son arkadaşı Ahmet Aydemir ile görüştüğü saptandı. Türkmen'in ayrıca birlikte mobil yatırım işi de yaptığı Ahmet Aydemir, gözaltına alındı. Aydemir, ilk ifadesinde Abdullah Türkmen ile buluştuklarını, merkez Melikgazi ilçesi Sakar Bağları mevkiinde otomobilde bir süre sohbet ettiklerini, sonra arkadaşını tekrar Kayseri merkezinde bıraktığını iddia etti.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polisin, elde edilen bilgiler doğrultusunda çapraz sorguya aldığı Ahmet Aydemir, cinayeti itiraf etti. Aydemir, yaptıkları iş nedeniyle kendisine 35 bin TL borcu olduğunu söylediği arkadaşını define arama bahanesiyle Kızılören mevkiinde ormanlık alana götürdüğünü, burada parayı ödemesini istediğini, ödeyemeyeceğini anlayınca da av tüfeği ile ateş edip öldürdükten sonra cesedini benzin döküp yaktığını söyledi. Aydemir ifadesinde, "Define arama bahanesiyle Kızılören yoluna götürdüm. Burada alacağım olan 35 bin TL'yi istedi. Paramı veremeyeceğini anlayınca aracımda bulunan ruhsatlı av tüfeğiyle öldürdüm. Daha sonra benzin dökerek yaktım ve cesedin kalıntılarını taş ile kapattım" dedi.

Aydemir'in gösterdiği olay yerinde bulunan Abdullah Türkmen'in cesedine ait kalıntılar, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Ahmet Aydemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

------------

Cinayet zanlısının Emniyetten çıkarılışı

Cinayet zanlısının olay yeri keşfi

Öldürülen kişiye ait kemiklerin bulunması

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Diğer görüntüler

Süre: 03.54 Boyut: 485 MB

Haber- Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

=================

Malatya'da, 5 hastaya eş zamanlı karaciğer nakli operasyonu başladı

Malatya'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, bu sabah saat 08.00 sıralarında başladı. Üniversite yönetimi, eş zamanlı 5 nakil ile hem insanları sağlığına kavuşturmayı hem de Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, Karaciğer Nakil Enstitüsünde 5 hasta karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi planlanıyor. Ameliyatlara; Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz başta olmak üzere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrah girdi.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, 5 hastalarının olduğunu 5 de canlı vericileri olduğunu kaydederek, "Bunlardan bir tanesi sadece akraba değil diğerleri akraba. O da biliyorsunuz ülkemiz koşullarında etik kurulundan onay aldıktan sonra kabul edilen hastalar. Hastaları ameliyata girerken de görürsünüz. Hakikaten karaciğer nakline acil olarak ihtiyaç duyan hastalar. Hepsi son dönem karaciğer hastası. Bir tanesi çocuk hasta, 2,5- 3 yaşlarında. Ümit ediyorum akşam da bu ameliyatların bittiğine yönelik güzel haberler veririz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Yale Üniversitesi Organ Nakli Direktörü Prof. Dr. Şükrü Emre, bugün ülkemiz adına çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Geçen yıl 3 nakli aynı anda beraber yaptığımızda Sezai hoca ve Ahmet hoca ile beraber karar vermiştik. Bu Türkiye'nin geleceği, daha doğrusu Türkiye'de bu ameliyatların ne kadar başarı ile yapıldığının bir kanıtı olarak, sadece Türkiye için değil dünya için de duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Araştırmada bilgi toplamada bunları yayınlamada eksikliklerimiz var. Tabi ki bunları da tamamlayacağız ve bugün bizim için milat olacak. Malatya ekibinin tabi ki özel bir yeri olacak. Bundan çok çok mutluyum. Bu ameliyatlar çok meşakkatli ameliyatlar. Kolay ameliyatlar değil. Bunları başarı ile yapabilmek çok çok önemli. Türk insanının el becerisi çok çok üst düzeyde. Dünya üzerinde çok insan yetiştirmiş biri olarak söyleyebilirim ki Türk insanının el becerisi, pratik zekası çok çok üst düzeyde. Türkiye bu konuda, dünya üzerinde layık olduğu yeri alacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, de organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak çok önemli olduğunu ifade ederek, "Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında ülkemizde sağlık alanında önemli gelişmeler oldu. 2000'li yıllarda yüzlerce hasta organ nakli için yurt dışına giderken, 2019 yılında yüzlerce hasta organ nakli için ülkemizi tercih etmeye başladı. Burada tabi organ nakli merkezimizde çalışan hocalarımızın çok büyük katkıları var. Özellikle yılda yaklaşık ortalama 250 naklin yapıldığı, şimdiye kadar 2 bin 500'ün üzerinde naklin yapıldığı Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz hocamızın çok büyük katkısı var. Aynı zamanda sadece başarılı nakilleriyle kalmayıp yurt içinden yurt dışında yüzlerce kişinin yetiştirilip ülkemizin hizmetine sunduğu bir eğitim merkezi. Bakanlığım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ameliyata girmekten heyecanlı olduğunu belirten hem karaciğer vericileri, hem de alıcıları emeğe geçen herkese teşekkür etti. Ameliyatlar bitene kadar kurulan kameralarla canlı olarak izlenebiliyor. Ameliyatların saat 19.00'da bitirilmesi planlanıyor.

Görüntü Dökümü

-----

Ameliyat hazırlıkları

Ameliyathaneye giren doktorlar

Operasyona giren vericinin konuşması

Sezai Yılmaz'ın açıklaması

Rektör Ahmet Kızılay'ın konuşması

Şükrü Emre'nin açıklaması

Ahmet Tekin konuşması

Ameliyata giren doktorların pozu

Ameliyatın canlı verilmesinden detay

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 889 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=====================

Öğrendiler, sergilediler, eğlendiler

Muğla'nın Datça ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018- 2019 eğitim öğretim yılı geleneksel yıl sonu sergisi ve öğretim şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Albay Erdim Fahri Zeren, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, kursiyerler ve kabalalık bir davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide ahşap boyamadan seramiğe, su kabağı işlemeciliğinden iğne oyalarına kadar pek çok ürün izleyicilerin beğenisine sunulurken, halk oyunları kursiyerlerinin folklor gösterisi şenliğe renk kattı. Datça Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tülay Demirci Boğetemür, mesleki, teknik, sosyal ve kültürel kurslarda her yaştan kursiyere bilgi ve beceri kazandırma imkanı sağlandığını belirtip, Datça Halk Eğitim Merkezi'nce bu eğitim-öğretim yılında açılan 108 ayrı kursa 2 bin 388 kursiyerin katıldığını söyledi. Su kabağı işlemeciliği ve seramik kurslarına katılan kursiyerlerin ürünleri bu yıl büyük ilgi gördü. Su kabaklarını, adeta sanat eserleri gibi işleyen kursiyerlerin yaptığı aydınlatma aksesuvarları, kuş yuvaları, rüzgar çanları ve biblolardan oluşan ürünleri izleyenlerden tam not aldı. Serginin bir diğer ilgi çeken köşesi ise seramik kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı stant oldu.

Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin folklor gösterisi ise bu yılki etkinliğe damgasını vurdu. 30 ile 60 yaş arası kadınlardan oluşan kursiyerler, Ege yöresi oyunları başta olmak üzere, yurdun değişik bölgelerinden sergiledikleri oyunlar ile davetliler tarafından coşkuyla alkışlandı. Halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlere sertifakaları Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki diğer protokol üyeleri tarafından verildi. Günün en eğlenceli bölümü ise, Betçe Müzik Grubu'nun mini konserinde yaşandı. Günlük kıyafetleriyle sahneye çıkan her yaştan kadın-erkek 20 kişilik grup hem yörenin türkülerini seslendirdi hem de Ege havaları eşliğinde piste çıkıp oynayarak, şenliğe renk kattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Kurs öğretmenlerine protokol üyeleri tarafından çiçek verilmesi

-Kursiyerlerin halk oyunları gösterisi

-Şenliği izleyenlerin görüntüleri..

-Datça Kaymakamı Mesut Çoban ve protokol üyelerinin halk oyunları kursuna katılan kursiyerlere belgeleri vermesinden görüntü

-Kaymakam Mesut Çoban'ın sergiyi gezmesinden görüntü

-Her yaştan Datçalı'nın katıldığı Betçe Müzik Grubu'nun mini konseri ve kadınların oyun havalarından görüntü

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

=================

Van'da yaşayan İranlı'nın evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Uzun 1. Sokak'ta yaşayan İran uyruklu C.H.'nin evinde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kilo 242 gram metamfetamin, 1 terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 27 fişek ele geçirildi. İran uyruklu şüpheli gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------

-Evde yapılan arama

-Aramada ele geçirilen metamfetamin ve ruhsatsız tabanca

-Detaylar

-Ele geçirilen uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve fişekler

VAN, -

==================

Lisenin çay fabrikasında öğrenciler üretirken öğreniyor

Rize'de Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan mini çay fabrikasında öğrenciler, bölgenin önemli tarım ürünü çayın, tohumdan bardağa kadar tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrenciler, teorik bilgilerini pratiğe döktüğü fabrikada çay üretimi de yaparak, satıştan elde edilen gelirle okula katkı sunuyor.

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde 1994 yılında ilk olarak 'Çay eksperliği' adı altında açılan bölümde öğrenciler, 25 yıldır faaliyette olan mini çay fabrikasında uygulamalı eğitimden geçiyor. Şimdilerde 'Gıda teknolojisi' bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim veren günlük 5 ton yaş çay işleme kapasiteli mini fabrikada üretilen tescilli kuru çay yurdun dört bir yanına satılıp, okula ek gelir sağlanıyor. 'Tohumdan Bardağa' projesinin hayata geçirildiği bölümde öğrencilere, çay tohumundan fidan üretme, fidanı toprakla buluşturup bahçe oluşturma, çay toplama, kuru çay üretme, analiz ve paketleme gibi aşamaları uygulamalı olarak öğretiliyor. Gıda kimyası, laboratuvar tekniği, hububat teknolojileri, çay işleme konularında eğitimden geçen öğrencilere, sektör konusunda da önemli bilgiler veriliyor.

'TÜRKİYE'NİN İLK VE TEK OKUL ÇAY FABRİKASI'

Rize Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Bal, Türkiye'nin ilk ve tek okul çay fabrikasında öğrencileriyle başarılı bir süreç yürüterek kaliteli çay ürettiklerini söyledi. Bal, "Hem öğrencilerimiz derslerini uygulamalı olarak işleyerek kaliteli eleman olarak sektöre hazır hale geliyor, hem de öğrencilerimizin özverisi ve titiz çalışma ile çayımız çok kaliteli oluyor. Gıda teknolojisi bölümü öğrencilerinin faydalandığı mini çay fabrikamız günlük 5 ton yaş çay işleme kapasitesine sahip. Bizim burada ticari bir amacımız olmadığından dolayı eğitim ve öğretim faaliyeti yapılan fabrikamız laboratuvar niteliğinde günde 1,2 ton yaş çay işliyor. 20 günlük bir süre içerisinde öğrencilerimizin derslerdeki teorik eğitimleri burada uygulama yaparak sektörün yetişmiş ara eleman ihtiyacını da karşılamaya çalışıyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz özel sektör bünyesinde çalışma imkanı buluyor. İsteğimiz, Çaykur Genel Müdürlüğü ile bir protokol yapıp buradaki başarılı öğrencilerimizi Çaykur'da istihdam edilmesi garantisini sağlayarak alanımızdaki öğrenci kalitesini çok daha yukarılara taşımak" dedi.

'ÖĞRENCİLER ÇAYIN HER AŞAMASINI ÖĞRENİYOR'

Çayın tohumdan bardağa uzanan tüm aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak anlattıklarını kaydeden Bal, "Öğrencilerimiz aracılığıyla piyasadan tohum topluyoruz. Tohumları bahçeye ekiyoruz, çay fidesi yapıyoruz. Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol çerçevesinde okulumuza kazandırdığımız uygulama bahçesine, ürettiğimiz çay fidanlarını dikerek çay bahçesi oluşturuyoruz. Mevcut çay bahçelerinin bakımını, gübrelemesini ve hasadını öğrencilerimizle yapıyoruz. Topladığımız yaş çayları fabrikamıza getiriyoruz. Fabrikamızda yine hep birlikte işleyerek kuru çay elde ediyoruz. Laboratuvarımızda öğretmenler eşliğinde öğrencilerimizle analizlerini yapıyoruz. Daha sonra paketleme ünitemizde çaylarımızı paketliyoruz" diye konuştu.

'ÇAYIMIZIN KALİTELİ OLUYOR'

Eğitim süreciyle entegre olarak ürettikleri ve isim tescili yapılan kuru çayın yüksek kaliteye sahip olduğunu da aktaran Bal, "Ürettiğimiz kuru çayımız oldukça kaliteli oluyor. Laboratuvarlarda yaptığımız analizlerde sınırın çok üstünde kalite değerleri ile karşılaşıyoruz. 2 çeşit çayımızın kilosunu 26 ve 30 liradan satışa sunuyoruz. 'Okulundan Öğrenciden Halka İkram Çay' sloganı ile satışını yaptığımız çayımızı gelen talepler doğrultusunda yurdun dört bir yanına gönderiyoruz. Ayrıca çay fabrikamızı turistlere de açarak hem çayın üretim aşamalarını anlatıyoruz, hem de çay satışı yapıyoruz. İl Turizm Müdürlüğü ve turizm dernekleri destek verirse çok daha fazla turisti ağırlamanın, Rize turizmine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşarız" ifadelerini kullandı.

'ELLERİMİZLE ÜRETTİĞİMİZ ÇAYLA ÖĞRENİYORUZ'

Okulun 10'uncu sınıf öğrencisi Tuncay Büyük, çayın hayatlarının her anında olduğunu söyleyerek, "Okulumuz vesilesi ile çayı tüm detayları ile öğrenme imkanı buluyoruz. Çay ile ilgili bilgileri öğretmenler bize sınıf ortamında anlattıklarında pek bir şey anlamıyoruz, ama bu fabrikaya gelip bahçelere gidip kendi ellerimizle çayı ürettiğimiz zaman, daha kalıcı bilgileri ulaşıyoruz" dedi.

'BİRLİKTE TOPLAYIP, ÜRETİYORUZ'

Okulda usta öğretici İshak Ay ise "Öğrencilerimizin sivil hayatta daha başarılı olabilmeleri, aranan eleman olmaları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, onlara bölgemizin ekonomik ürünü çayı her aşaması ile öğretiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Fabrikadan detaylar

-Kuru çay üretim aşaması detaylar

-çay analizi detay

-çay paketleme detay

-Okul Müdürü Mustafa Bal röportaj

-Öğrenci Tuncay Büyük

-Usta Öğretici İshak Ay röportaj

BOYUT: 249 MB

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/RİZE, -



Kaynak: DHA