DHA YURT BÜLTENİ - 8

Eskişehir'de, yağmur ve dolu 100 milyon liralık hasara neden oldu

Eskişehir'de geçen hafta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle yaklaşık 120 bin dönüm ekili arazi zarar gördü. Kalkanlı Mahallesi Muhtarı Tuncer Bozkurt, arazilerde zararın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu söyledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi'nde, çoğunlukla buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ekili olduğu 15 bin dönüm ekili arazi, son bir haftadır dolu ve yağmur yağışlarının bölgede etkili olması nedeniyle zarar gördü. Kalkanlı köyü Muhtarı Tuncer Bozkurt, çiftçilerin çoğunun kredi kullanarak, tarlalarını ektiğini belirterek, "Şu anda tarlalarda hasar tespitleri yapılıyor. Zarar gören araziden tekrar bu yıl içinde verim alınması mümkün değil. Yüzde yüzlük zararlar var. Sadece bizim 15 bin dönüm arazimiz zarar gördü. Çevre köylerimizle birlikte durum incelendiğinde toplam 120 bin dönüm arazi şu an kullanılamaz durumda. Yaklaşık 100 milyon lira zarar var. Çiftçiler olarak çok mağdur durumdayız. Büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.

'6 AYDA YAĞACAK YAĞMUR 30 DAKİKADA YAĞIYOR'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan da bölgeye giderek, incelemelerde bulundu. Zeydan, şöyle konuştu:

"Durumun bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. Meteorolojik birimlerden devamlı raporlar alıyoruz ve çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Bize gelen bilgi, geçen yıllara göre iklimlerin, yağış rejimlerinin değiştiği ve 6 ayda yağacak yağış 30 dakikada yağabilir hale geldiği yönünde. Sigorta çok önemli. Tarlalara sigorta yaptırılmış olsaydı kısmen de olsa zararlarını giderebileceklerdi. Sigortalı olan yerlerin ödemelerinin hızlandırılması için çalışacağız. Ayrıca bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi iyi olur. Borçlanmış çiftçilerin tarlaları zarar görmüş halde. Bir kısmı hibe, bir kısmı borçla alınmış. Bu yönde gerekli kurumları bilgilendireceğiz. Bölgemizin tamamında, 120 bin dönümlük bir hasar ortaya çıkıyor."

TÜRK KIZILAYI'DA BÖLGEDE

Türk Kızılayı Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy da etkili yağışlardan zarar gören mevsimlik işçilere desteklerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Türk Kızılay'ı olarak milletimizin her zaman yanındayız. Elimizden ne gelecekse bunun planlamasını yapıp, değerlendireceğiz. Gerçekten alanda mağduriyet var. Fakat devletimiz çok büyük. Gerekeni yapacaktır. Zaten çiftçimize desteğini hiçbir zaman esirgememiştir. Basın yoluyla çiftçimizin sesini duyuralım istedik. Maddi zararın dışında emek de zayi olmuş, çok geçmiş olsun" dedi.

Çobanlık yapan iki kardeşe, merada karne sürprizi - (ÖZEL)

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde çobanlık yaptıkları için eğitime ara veren ve ailesi ikna edilerek okullu olan Muhammed Çelik (12) ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah Çelik (9) ise 3'üncü sınıfı başarı belgesiyle tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, Çelik kardeşlere merada hayvan otlattıkları sırada sürpriz yapıp, karnelerini verdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Güzelköy'de oturan havyancılık yapan Çelik ailesinin 4 çocuğundan Muhammed ve Abdullah, çobanlık yaptıkları için eğitim yılı başlarında okulu bıraktı. Okul öğretmeni Nevzat Can ve meslektaşları, çocukların babaları Hüseyin Çelik ile görüştü. Yapılan görüşmelerle Hüseyin Çelik'in ikna edilmesiyle kardeşler yeniden okula başladı. Öğretmenleri tarafından 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'na alınan kardeşlere 160 saat ders verildi. Atladıkları dersleri, 'İlkokullarda Yetiştirme Programı'yla alan kardeşler, kısa sürede uyum sağladı. Derslerinde başarılı olan Muhammed ilkokulu takdir, kardeşi Abdullah ise 3'üncü başarı belgeleriyle tamamladı.

MERADA KARNE SÜRPRİZİ

Çelik kardeşlerin başarısını duyan İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Feysel Taşçıer, çocuklara hayvan otlattıkları Güzelköy'deki merada sürpriz yapıp, karnelerini verdi. Doç. Dr. Taşçıer, karnelerle birlikte çeşitli hediyeler verdiği Çelik kardeşlerin büyük zeka ve çalışkanlık örneği gösterdiklerini söyledi. Doç. Dr. Taşçıer, Abdullah ve Muhammed Çelik kardeşlerin dezavantajlı koşullarda yılmadan mücadele ettiğini ifade ederek, "Okuma aşkıyla okula kazandırdığımız ama aynı zamanda büyük bir zeka ve çalışkanlık örneği göstererek üstün başarı elde eden iki kardeşimiz. Babaları köyde çobanlık yapıyor. Kendileri de burada babalarına her türlü görevlerinde yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin büyük mücadelesiyle okula kazandırdığımız çocuklarımız, hızlıca okuma yazmayı öğrendiler. Akranlarına hemen yetiştiler ve geçtiler. Çok başarılı sonuçlar elde ettiler. Bu zor koşullarda okul aşkını gösterdikleri için biz de onları tebrik ve takdir etmek için buraya geldik. Karnelerini verdik. Aileleri de bize bu süreçte destek oldular. İnşallah onları daha iyi yerlerde göreceğiz. Daha iyi koşullarda göreceğiz. Onların hayalleri ve umutları var. Bizim de o umuda ve hayale ortak olacak şekilde çalışmalarımız olacak. Onların gelecekte toplumumuza, Diyarbakır'a, geleceğimize kazandıracağı çok şey olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede umarım daha güzel mesleklere, daha güzel hizmetlere vesile olacak bir dönemi geçirecekler. Biz el birliği ile yardımcı olacağız" dedi.

'UMUDUMUZ BU ÖĞRENCİLERİMİZİ İLERİDE DAHA İYİ BİR YERDE GÖREBİLMEK'

Öğretmen Nevzat Can ise Abdullah ve Muhammed Çelik'i okula kazandırmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, "Aileleri ile görüşüp ikna ettikten sonra okula kazandırdık. 'İlkokullarda Yetiştirme Programı' kapsamında eğitime tabi tuttuk. Çok verimli geçti. Akademik başarısı, kendine özgüveni arttı. Şu an dersleri çok iyi durumda ve okula severek geliyorlar. Aile de artık destek veriyor. Umudumuz bu öğrencilerimizi ileride daha iyi bir yerde görebilmek" diye konuştu.

MUHAMMED ÖĞRETMEN, ABDULLAH DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Karnelerini ve belgelerini alır almaz babalarının yanına koşan kardeşlerden Muhammed Çelik, "Babama yardım ediyordum. Okula gitmiyordum. Nevzat hoca da 'Gel okul oku' dedi. Nevzat hocanın sayesinde okula geldim. Öğretmen olmak istiyorum. Çocuklara ders vermek istiyorum. Hem derslerimi çalışıyorum hem de babama yardım ediyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çelik ise doktor olmak istediğini kaydederek, "Ben hep ineklerin yanına gidiyordum. Nevzat hoca babamların yanına gelip benim için 'Okula gelsin' demiş. Ben de okula geldim. Beni kursa aldı. Kurs çok güzeldi ve çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımızla matematik çözdük. Hepsini doğru yaptık. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum. İnsanları iyileştirmek istiyorum" dedi.

Gaziantep'te 590 bin öğrenci karne aldı

Gaziantep'te, 60 bini Suriyeli 590 bin öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Sakarya Mahallesi'nde bulunan Münire Kemal Kınoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, öğretmen ve veliler katıldı. Müzik dinletisinin ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler, sınıflarda öğrencilere karnelerini dağıttı ve hediyeler verdi. Karnedeki notlardan daha önemli olanın öğrencilerin sosyal hayattaki ilişkileri olduğunu ifade eden Vali Gül, "Gaziantep'te 30 bin 500 öğretmenimiz ve yaklaşık 590 bin öğrencimiz verimli bir eğitim dönemi geçirdi. Şehrimizde ayrıca 60 bin civarı karne alan Suriyeli öğrencimiz var. Öğrencilerimize yaz tatilinde bol bol spor yapmalarını ve kitap okumalarını öneriyoruz" dedi.

Tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya giren TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara karayolu üzerinde meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya giden sürücü Kadri Kolsuz (62) yönetimindeki 16 DD168 çekici, 16 DE 632 dorse plakalı TIR, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi. Araç süt fabrikasının bahçesindeki kasalara çarparak durabildi. Kazada yaralanan Kadri Kolsuz olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Karnesini hastanede aldı

Düzce'de, diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 14 yaşındaki Özge Nefes, karnesini hastanede Vali Zülkif Dağlı'nın elinden aldı.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, diyabet rahatsızlığı nedeniyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören ortaokul son sınıf öğrencisi Özge Nefes'i hastanede ziyaret ederek, karnesini verdi. Özge Nefes çok mutlu olduğunu belirterek, "Herkesin burada olup destek vermesi çok güzel." dedi.

Vali Zülkif Dağlı ise, "Özge kızımız ortaokulu bitirdi. İnşallah liseye başlayacak eylül ayında. Bu arada sağlık ile ilgili sorunlarını çözüp sağlıklı bir şekilde liseye başlamış olacak. İnşallah tedavisi de iyi gider. Hastanemizde ara ara misafir olma zorunluluğu var. İşin okul ile ilgili kısmı bitmiş sağlık ile ilgili kısmı kalmış. İnşallah Özge kızımız daha iyi olacak." diye konuştu.

Toz alerjisi bulunan Ülkü'ye karnesini evinde Vali Ayhan verdi

Sivas'ta toplam 118 bin öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Toz alerjisi nedeniyle evde eğitim gören Ülkü Albayrak(11) ise karnesini evinde Vali Salih Ayhan'ın elinden aldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Sivas Valisi Salih Ayhan, kent merkezindeki Halide Edip Adıvar Anaokulu ve Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunu ziyaret etti. Karne dağıtımına katılan Vali Ayhan'a, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, şube müdürleri ve öğretmenler eşlik etti. İlk olarak Halide Edip Adıvar Anaokulu'na giden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada sınıfları gezerek minik öğrencilerin karnelerini verdi. Daha sonra Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'na giden Vali Ayhan burada da karne dağıtarak öğrencilere başarılar diledi. Vali Ayhan, tatilde okumaları için öğrencilere kitap hediye etti. Vali Ayhan, Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulunda yaptığı konuşmada, "Okulun ismi çok güzel, böyle bir kişinin, bir kimliğin isminde okumak herkese nasip olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir yiğidonun ismini taşıdığı okulda eğitim görüyorsunuz. Böyle kimlikli okulların isimleri de çok anlamlı olur" dedi.

KARNESİNİ EVİNDE ALDI

Vali Ayhan, daha sonra toz alerjisi rahatsızlığı bulunun ve bu nedenle evde eğitim gören Muzaffer Sarısözen Ortokulu 5'inci sınıf öğrencisi, Ülkü Albayrak'ı ziyaret ederek karnesini verdi. Albayrak ailesi, Vali Ayhan'ı Selçuklu Mahallesindeki evlerinin girişinde annesi Özlem Albayrak karşıladı. Vali Ayhan, 5'nci sınıf öğrencisi Ülkü Albayrak ile bir süre sohbet ederek ihtiyaçlarını dinledi. Albayrak'ın kendisine sosyal medya üzerinden mesaj attığını belirten Ayhan, "Mesajına duyarsız kalmadım. Senin mutluluğuna mutluluk kattıysak ne mutlu bize, öğretmenlerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Albayrak ise, Vali Ayhan'a isteğini geri çevirmediği için teşekkür etti.

Genç sağlıkçıların mezuniyet sevinci

Mersin'in Anamur ilçesindeki Hızır Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan 56 öğrenci, mesleklerinin onurunu korumak için yemin etti.

Askeri Kamp'taki törene öğrenci ve velilerin yanı sıra; Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı. 56 öğrencinin mezun olduğunu belirten Okul Müdürü Mustafa Yıldız, tüm öğrencilere meslek ve öğrenim hayatlarında başarı diledi.

Konuşmanın ardından dönem birincisi Havva Atik okul kütüğüne rozet çakarken, törenin son bölümünde diplomalarını alan öğrenciler ettikleri yemin ile meslek onurunu koruyacaklarının sözünü verdi.

