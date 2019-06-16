DHA YURT BÜLTENİ-8

1)AFYONKARAHİSAR'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın (38) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan ailesine verildi.Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlerle temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Şafak Evran, bölgeden helikopterle alınarak, Şırnak Asker Hastanesi'ne götürüldü. Evran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak, şehit oldu. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

ACI HABER AİLEYE VERİLDİ

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Yıprak beldesinde oturan babası Hayrullah ve annesi Yeter Evran'a, Kaymakam Selami Kapankaya ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Şehidin ailesinin oturduğu eve Türk bayrakları asılırken, haberi alan yakınları ve bölge halkı da taziyeye geldi. Oğullarının şehit olduğu haberinini alan anne- baba, büyük üzüntü yaşarken, yakınları da gözyaşı döktü.

Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın, ailenin 2 çocuğundan küçüğü olduğu belirtildi. Uzman çavuş olarak 2007 yılında göreve başlayan Evran'ın, sonra teğmenlik rütbesine yükseldiği kaydedildi. Son atamalarla birlikte Şırnak'tan Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne tayini çıkan şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin, eşi Canan, çocukları Doruk ve Ada ile Şırnak'ta oturduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin baba evinden görüntü

Ağlayan yakınları

Türk bayrağı asılması

Annenin ağlaması

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

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2)ÇANKIRI'DA SAĞANAK MEVSİMLİK İŞÇİLERİ VURDU

ÇANKIRI'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırlar sular altında kaldı.Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle, ilçeye bağlı Tımarlı köyü üzerinde Güneydoğu'dan gelen mevsimlik işçilerin Kaldığı alanda su birikintisi oluştu. Sular altında kalan 29 çadır zarar gördü. Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri çadırlarda yaşayan 170 kişiyi tahliye etti. Bu sırada tarım işçilerinin bazılarının zarar gören çadırda bulunan malzemeleri dışarıya çıkardığı görüldü. Yetkililerin büyük üzüntü yaşayan işçiler için yeni çadır temin edileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-İşçilerin kaldığı alandan görüntü

-Çadırlardan görüntü

-İşçilerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera: Ramazan SARICI/ÇANKIRI, -

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HEMŞİREYE LAF ATTI, SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRDI

BOLU'da, motosikletiyle hastanenin önünden geçtiği sırada iddiaya göre acil serviste görevli hemşireye laf atan sürücü ile hastane çalışanları arasında çıkan arbedede üç sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.Olay, dün saat 21.20 sıralarında Tabaklar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Özel Fatma Hatun Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Acil servisin önünde 14 GF 335 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Asutay E. iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan hastanede görevli hemşireye sözlü tacizde bulundu. Hemşirenin motosikletteki gence karşılık vermesinin ardından acil serviste çalışan mesai arkadaşları hemşirenin yardımına koştu. Hastane çalışanları ile Asutay E. arasında yaşanan tartışmanın ardından arbede yaşandı. Şüpheli tekme ve yumruklarla Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay ile özel güvenlik personeli olan İlker Karaman'a saldırdı. Yaşanan kavganın ardından hastane çalışanları saldırgan genci yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Doktor Barış Varol ile hemşire İrem Özay ile İlker Karaman şüpheliden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Motosikletli gencin sağlık çalışanlarına saldırdığı o anlar hastanenin güvenlik kameraları )tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

)Görüntü Dökümü

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-Saldırı anları

-Polisin gelmesi

Süre: 04.21-Boyut: 488.4 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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3)UFK BAŞKANI ARSLANTÜRK'DEN FINDIK ÜRETİCİSİNE, 'KÜLLEME' HASTALIĞI UYARISI

TÜRKİYE'nin dünya ticaretinde lider olduğu fındıkta, 'külleme' tehdidi sürüyor. Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, Karadeniz'de hasadına sayılı günler kalan fındıkta, rekolte kaybını önlenmesi için özellikle 'külleme' hastalığına karşı üreticilerce mutlaka zirai mücadele yapılması gerektiğini belirterek, "Hala geç kalınmadı. Üreticiler, zirai işlemleri yaparlarsa bahçelerde görülen küllenme hastalığından kurtulabilirlerö dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son yıllarda görülen ve tarım ürünlerine zarar veren 'kahverengi- yeşil kokarca', 'fındık kurdu' hastalıklarının yanı sıra bölgede hasat dönemine girilecek fındıkta, 'külleme' tehdidi de sürüyor. Yılda yaklaşık 450 bin ton üreterek, 110'dan fazla ülkeye ihraç yapıp, 3 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanan fındık bahçelerinde de görülen zararlı hastalıklara ilişkin başlatılan zirai ve biyolojik mücadele sürüyor. Uzmanlar, bölgenin önemli geçim kaynağı olan fındıkta; rekolte kaybını önlemek için üreticilere 'küllenme' hastalığına karşı zirai mücadele yapılması önerisinde bulunuyor.

'HALA GEÇ KALINMADI'

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, dünya fındık üretiminin yüzde 78'ini, ihracatının ise yüzde 76'sını tek başına elinde bulunduran Türkiye'de, son 5 yıldır fındık bahçelerinde görülüp, verim ve kaliteyi düşüren 'külleme' hastalığına ilişkin konuştu. Arslantürk, fındıkta var olan zararlıların fındığa verdiği hasarın son yıllarda artmaya başladığına dikkati çekti. Üreticinin mutlaka fındık bahçesi ile ilgilenmesi gerektiğini belirten Arslantürk, "Son 5 yılın en büyük hastalıklarından biri de küllenme hastalığı. Bu günlerde bahçelerde görünmeye başladı. Fındıkta görülen bir küf bu. Fındığın bazı çeşitlerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Normalde mayıs başlarından itibaren tedbirlerin alınması gerekiyordu. Maalesef üreticinin fazla ilgi göstermemesinden dolayı küllenme hastalığının fındığa vereceği zararlar bu günlerde artmaya başladı. Ama hala geç kalınmadı. Üreticiler, zirai işlemleri yaparlarsa bahçelerde görülen küllenme hastalığından kurtulabilirlerö dedi.

'EKONOMİYE CİDDİ ZARAR VERİYOR'

Tarım arazilerine dadanan 'külleme' hastalığıyla, Türk ekonomisinin ciddi zarara uğradığını kaydeden Arslantürk, "Şu anda küllemenin yanında 'yeşil kokarca' ve son 4 yıldan beri 'kahverengi kokarca'nın verdiği zarar söz konusu. Onunla ilgili de ciddi zirai mücadelenin yapılması gerekiyor. Trabzon'da bulunan bahçelerde maalesef şu anda küllenme başladı. Bu fotosentezi engelleyip fındığın gelişimine olumsuz etki ediyor. Bu hastalık fındıkta verim ve kaliteyi etkilemenin yanı sıra üretimi de düşürüyor. Aynı şekilde diğer canlıların verdiği zararlarla birlikte Türk ekonomisine ciddi zararlar veriyor. Bizim yaptığımız hesaba göre sadece küllenme hastalığının 1 milyar lira fındık ekonomisine zararı var. Eğer gerekli tedbir alınırsa bu zarardan kurtulup verim ve kaliteyi arttırabilirizö diye konuştu.

'EMANETE FINDIK VERMESİNLER'

Açıklanması beklenen fındık fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arslantürk, "Bu sezon fındık fiyatlarında üreticinin gönlünün ferahlayacağını düşünüyorum. Vatandaşımız o konuda endişelenmesin. Sadece daha önceden de söylediğimiz gibi emanete fındık vermesinler. Kendi bünyelerinde saklamaya gayret etsinler ve fındık bahçelerine inip bakımlarını yapsınlarö ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Fındık bahçesinden görüntüler

-Küflenmiş fındık görüntüleri

-Röportaj

-Detaylar

Boyut: 535 MB

HABER KAMERA: ALEYNA KESKİN/DHA-TRABZON

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4)BABALAR GÜNÜNDE KIZLARINA BİR KEZ DAHA BABALIK DAHA YAPTI

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci basamağı Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girecek iki kız kardeş, kapıların kapanmasına 2 dakika kala girdikleri sınav binasında fenalık geçirdi. Su verilip sakinleştirilen kardeşlerin babası Hüseyin Ak, kızlarını sınava yetiştirdiği için çok gururlu olduğunu söyledi. Duygulanan Ak, gözyaşlarını tutamadı.

Dün yapılan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından adaylar, bugün de YKS'nin ikinci basamağı AYT için saatler öncesinden sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Bazı adaylar, okullara aileleriyle birlikte geldi. Heyecanlı oldukları gözlenen adaylar, sınava girecekleri bina önünde üst araması yapıldıktan sonra salona alındı. Adayların yanında getirdikleri su şişelerinin etiketleri dahi çıkarttırıldı. Sınav merkezlerinin kapısı saat 10.00'da kapandığı için geç gelen bazı adaylar, son dakikalarda okul bahçesinde koşmak zorunda kaldı.

BABALARI SON DAKİKADA YETİŞTİRDİ

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Serik ilçesinden sınav için Muratpaşa ilçesindeki 75. Yıl Anadolu Lisesi'ne gelen Gülseren ve Esengül Ak kardeşler, kapıların kapanmasına 2 dakika kala binadan içeri girdi. Koşturarak gelen iki kardeş binadan içeri girdikten sonra fenalaştı. Üst araması yapan polis ekipleri ve sınav gözetmenleri kız kardeşleri sakinleştirip su verdi.

BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızlarının okuması için elinden geleni yaptığını belirten Hüseyin Ak, çocuklarını sınava yetiştiremeyeceği için endişelendiğini söyledi. Son dakika yetiştirdiği için mutlu olduğunu da anlatan baba Ak, "Bugün babalar günü, ben de babalık görevimi yetine getirerek kızlarımı sınavlarına yetiştirdim. Çok gururluyum ve duyguluyum" dedi. Duygusal anlar yaşayan Hüseyin Ak'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

KURAN OKUYARAK DESTEK OLDU

Öğrenciler sınav salonunda ter dökerken aileleri de dışarıda bekleyerek ter döktü. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte aileler çocuklarını ağaç gölgeleri ve parklarda bekledi. Bazı ailelerin Kuran-ı Kerim okuyarak sınavdaki çocukları için dua ettiği görüldü. Ağaç gölgesinde oturarak kızı Melis Şimşek'in sınavdan çıkmasını bekleyen Salih Şimşek, "Kızıma dua ediyorum ve sınavının iyi geçmesini istiyorum. Serik'ten sabah erken saatlerde geldik. Başarılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrencilerin sınav için giriş yapmaları

Polislerin üst arama yapmaları

Öğrencilerin getirdiği su şişelerindeki etiketlerin çıkartılması

Son dakikada koşarak sınava yetişen kız kardeşlerin görüntüsü

Bayan polislerin kız kardeşleri sakinleştirmeleri

RÖP 1: Hüseyin Ak (Kız kardeşlerin babası)

Okul dışında velilerin beklerken görüntüsü

Kuran okuyan bir kadının görüntüsü

RÖP 2: Salih Şimşek

Detaylar

525 MB/// 04.55

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5)ÇİĞ KÖFTECİYE SAHTE PARA ŞOKU

Konya'nın Meram ilçesinde kendisine 100 lira sahte para verilen çiğ köfteci, müşterinin peşinden koşsada yakalayamadı. Emin olmak için müşterinin verdiği parayı diğer paralarla karşılaştıran iş yeri sahibi, parayı veren müşteriden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Haziran günü saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çiğ köftecide meydana geldi. İddiaya göre iş yerine gelen bir müşterinin, çiğ köfte alacağını söylemesi üzerine iş yeri sahibi siparişi hazırladı. Müşterinin verdiği 100 liranın para üstünü veren iş yeri sahibi, müşteri dükkandan çıktığı sırada paranın sahte olduğunu anladı. Müşterinin peşinden giden ancak durduramayan iş yeri sahibi geri gelerek diğer paralarla müşterinin verdiği parayı karşılaştırdı. Paranın sahte olduğunu anlayan iş yeri sahibi polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bu anlar işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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Çİğ köftecinin parayı alması ve para üstünü vermesi

Çiğ köftecinin müşterinin peşinden gitmesi

Çiğ köftecinin sahte paralı incelemesi

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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