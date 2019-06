DHA YURT BÜLTENİ-8

BODRUM'DA KAÇAKLARI TAŞIYAN TEKNE BATTI (EK)

1)KURTULANLARIN UYRUKLARI BELİRLENDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan fiber tekne faciasında Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan 31 kişinin uyrukları belirlendi. Kaçak göçmenlerden

23'ünün Filistin, 2'sinin Yemen, 2'sinin Somali, 4'ünün Suriyeli olduğu bildirildi. 31 kişiden 7'sinin kadın olduğu öğrenildi. Cesedine ulaşılan 8 kaçak göçmenin ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ölenlerin uyruklarının Suriye, Filistin ve Somali olduğu bilgisine ulaşıldı. Denizden çıkarılan cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelerin morglarına kaldırıldı.

2)TÜRKİYE'DE 14 YILDA YAKALANAN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISI 1.3 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de 14 yılda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 1.3 milyonu aştı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısının ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması dikkat çekti.

Bodrum ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan batan teknede 31 kişi, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Son yaşanan olay düzensiz göçmen konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Sandal, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenler, göç rotası üzerinde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 yılda Türkiye'de toplam 1 milyon 372 bin düzensiz göçmen yakalandı.

Bu yılın ilk 5 ayında 111 bin düzensiz göçmen yakalandı

Bu yılın ocak-mayıs döneminde ise yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 111 bini geçti. Afganistan vatandaşı düzensiz göçmen sayısındaki artış devam ederek 5 ayda 43 bine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ise 100 bin Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı ise 2010 yılından bugüne 27 bine çıkması da dikkat çekti. Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren, Türkiye'de kalan ve Türkiye'den çıkan ya da yasal yollarla girip yasal süresi içinde çıkmayan kişi düzensiz göçmen olarak tanımlanıyor. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre ise 2013 yılından itibaren dünya genelinde Yunanistan'a 225 bin iltica başvurusunda bulunuldu

Türkiye'de yıllara göre yakalanan düzensiz göçmenlerin sayıları

2019: 111.369(Ocak-Mayıs)

2018: 268.003

2017: 175.772

2016: 174.466

2015: 146.485

2014: 58.647

2013: 39.890

2012: 47.510

2011: 44.415

2010: 32.667

2009: 34.345

2008: 65.737

2007: 64.290

2006: 51.983

2005: 57.428

2019 Ocak-Mayıs döneminde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyrukları

Irak: 3.964

Afganistan: 43.856

Pakistan: 17.691

Suriye: 9.695

Moldova: 89

Filistin: 4.600

Myanmar: 107

Gürcistan: 823

İran: 2.665

Diğerleri: 27.879

Yakalanan düzensiz göçmen kaçakçı sayısı

2019: 3.154 (Ocak-Mayıs)

2018: 5.935

2017: 4.641

2016: 3.314

2015: 4.471

2014: 1.506

2013: 1.469

2012: 1.484

2011: 1.292

2010: 1.711

3)BABASINI KENDİSİNE ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ

ANTALYA'da birlikte çay içtiği babası Ender U.'yu boğazı ve gözünden olmak üzere 8 yerinden bıçaklayan Ş.U. (16), adliyeye sevk edildi. Ş.U., babasının sürekli kendisine şiddet uyguladığını, bu nedenle bıçakladığını söyledi.

Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta oto kiralama dükkanı işleten Ender U., dün saat 14.30 sıralarında işyerine gelen oğlu Ş.U. ile çay içtikleri sırada tartıştı. Tartışmanın devam ettiği sırada Ş.U., yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Ş.U. babasını sağ gözü dahil olmak üzere toplam 8 yerinden bıçakladı. Daha sonra sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvede oturanlardan yardım istedi. Boğazına ve diğer yaralı bölgelerine tampon uygulanan Ender U. için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, Ender U.'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Ender U. tedaviye alındı. Olay yerinden 1 kilometre ilerideki halı sahadan polisi arayan Ş.U. ise gelen ekiplere teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ş.U., polisteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ş.U. polisteki ifadesinde, babasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını, bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

DURUMU AĞIR

Diğer yandan Ender U.'nun tedavisi Atatürk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Ender U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Sağ koluna aldığı bıçak darbesi nedeniyle sinirleri zarar gören Ender U., mikro cerrahi bölümünde tedavi görmesi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilecek.

4)BOZCAADA İÇİN 'ARAÇSIZ ADA' ÇAĞRISI

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'ya her geçen yıl artan ilgi, ada üzerindeki yükü de fazlalaştırıyor.Özellikle bayram tatillerinde yüzde 100 doluluk oranını yakalayan Bozcaada, araç yoğunluğunu kaldıramıyor. Kargaşa nedeniyle yaklaşık 4 yıl önce ilçe merkezi araç trafiğine kapatılırken, Bozcaada'nın tamamının araçsız olması tartışılmaya başlandı.Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, "Araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur" dedi.

Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe olma özelliğine sahip turizm cenneti Bozcaada'yı daha yaşanılabilir kılmak ve turizm yoğunluğunun beraberinde getirdiği baskıdan kurtarmak adına Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'dan, bir öneri geldi. Bozcaada'da uzun süre tartışmalara yol açan ve sonucu da memnuniyet yaratan ilçe merkezinin araç trafiğine kapatılması kararı, yaklaşık 4 yıl önce alınmıştı. Hem ada halkı hem de tatilciler için devrim niteliğindeki bu kararın ardından şimdi de Başkan Yılmaz'ın Bozcaada'ya araç girişinin tamamen önlenmesi yönünde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

'Araçsız Bozcaada' konusu Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın sosyal medya hesabından adanın en kalabalık günlerini yaşadığı bayram tatilinde verdiği mesaj ile gündeme geldi. Başkan Yılmaz, 'Bozcaada Ulaşım Master Planı 2020' başlığıyla yayınladığı, 'Bu bayram tatili sürecinde yine gördük ve yaşadık ki; her detayı akademik ve reel verilerle çalışılmış, güçlü, çağdaş ve çevreci bir toplu taşıma organizasyonu akabinde, araçsız Bozcaada hayal değil, artık hepimiz için hayati bir zorunluluktur. Sözümüzdür, olacak, yapacağız. Araç değil, keyif sürmek için…' mesajını paylaşarak, konuyu tartışmaya açmış oldu.

Bozcaada'nın özellikle son yıllarda turizmde bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Başkan Yılmaz, sevindirici olan bu gelişmeye rağmen, aşırı araç yoğunluğunda hem Bozcaada halkının doğal yaşantılarının bozulduğuna hem de gelen misafirlerin Ada'nın tadını tam manası ile çıkaramadığına dikkat çekti. İlçe merkezini araç trafiğine yaklaşık dört yıl önce kapatma kararı aldıklarını ve bu uygulamanın da başarılı olduğunu belirten Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Ancak bunun da artık yetersiz kaldığını görmeye başladık. Her feribot ile ortalama 70-80 aracın giriş yaptığını görüyoruz. Gün boyunca da yaklaşık 15 feribot seferi ile Ada'ya ulaşım sağlanıyor. Sizin de bildiğiniz gibi aslında Ada avuç içi kadar küçük, 38 kilometrekarenin hepsi sit alanı olan bir yer. Biz dolayısıyla her ne kadar istesek de hem kamu hem kaymakamlık olarak çok geniş otopark alanları yaratma şansımız yok. Alt yapısı çok iyi hazırlanmış, üzerinde çalışmaya başladığımız ve 2020'de bitirmeyi umduğumuz bir ulaşım master planı var. Bütün altyapısı son derece akademik ve reel verilerle çalışılmış, çok güçlü ve çağdaş, belki de çevre dostu araçlarla planlanmış bir toplu taşıma ve bunun akabinde de araçsız bir Bozcaada'nın artık tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hem Bozcaada halkı için, hem de buraya gelen misafirlerin, Ada'nın bütün imkanlarından daha rahat, daha huzurlu, trafik ve geri dönüş stresi olmadan bütün güzelliklerini yaşamaları açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çok kolay bir şey olmadığının farkındayım. Ama en azından bunu ben tartışmaya açmak istiyorum."

'ARAÇSIZ BOZCAADA FİKRİ DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA OLACAK'

Bütün koylarına, görsel güzelliklerine ulaşılabilecek ciddi ve çevreci bir toplu taşıma sistemiyle önümüzdeki birkaç senede araçsız Bozcaada fikrinin hayal olmadığını belirten Başkan Yılmaz, "Özellikle bayram ve festivaller gibi Ada'nın yoğun talep gördüğü günlerde gördüğümüz şekliyle bunun aslında zaruri olduğunu düşünüyorum. Araçsız Bozcada fikri devrim niteliğinde bir çalışma olacak. Ama ben ilerleyen süreçte bunun bütün paydaşlar tarafından tartışılarak, en doğru model neyse bulunması taraftarıyım. Kısıtlamak mı, yoksa tamamen yasaklamak mı, hepsi tartışılır ama yaşayıp görüldükten sonra bunun, aynı ilçe merkezinin trafiğe kapatılmasının ilk önce tepki daha sonra memnuniyet yarattığı gibi, ilerleyen süreçte Bozcaada'nın geleceği açısından memnuniyet verici sonuçlara sebebiyet vereceğine inanıyorum" dedi.

5)ORTAOKULDA HEM ÜRETİYORLAR, HEM EĞLENİYORLAR

SAMSUN'UN Asarcık ilçesinde bulunan bir ortaokulda, okulun atıl alanları öğrencilerin kullanabileceği istasyon alanlarına dönüştürüldü. Oluşturulan atölyelerde öğrenciler kendi ürettikleri malzemeleri kullanıp hem günlük hayatı öğreniyorlar hem de dersleri için çalışmalar yapıyorlar. Samsun'un Asarcık ilçesinde bulunan Asarcık İmam-Hatip Ortaokulu'nda göreve yapan Müdür Yardımcısı Gökhan Baştürk, bir yıl önce okullarında bir çalışma başlatıp 226 sayfalık bir proje yazıldı. Asarcık Akademi Liderleri(ASAL) projesi kapsamında okulun içerisinde bulunan atıl alanlar öğrencilerin aktif bir şekilde kullanabilecekleri istasyonlar haline getirildi. Okulun belirli bölgelerinde oluşturulan ve her birinin farklı teması bir temaya sahip olduğu 12 adet istasyon oluşturuldu. Bu istasyonlar arasında, mescit, stüdyo, pazar alanı, oyun alanları ve laboratuvar alaları bulunuyor. Okulda oluşturulan atölye alanında öğrenciler öğretmenleri ile birlikte ürünler üretip diğer istasyonların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Atölyede üretilen bütün malzemeler öğrenciler tarafından okulda bulunan istasyonlarda aktif kullanılarak gelişimlerini ve günlük hayatı öğrenmelerini sağlıyor.

Farklı bir eğitim modeli hayali kurup proje üretmeye başlayan Müdür Yardımcısı Gökhan Baştürk, "Okulumuzda 12 tane atölye oluşturduk. Öğrencileri sınıflardan kurtarıp atölyelerde yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamaya çalıştık. Her atölyenin kendisine göre bir algısı, özelliği ve modeli var. Kimi öğrencimiz sera ile uğraşıyor, kimi öğrencimiz pazar ile uğraşıyor, kimi öğrencimiz sosyal yardımlaşma ile uğraşıyor. Biz öğrencilerimizin kimliğini, kişiliğini değiştirebilecek 12 atölyeyi okulumuzda uygulamayı başladık. Bir yıldır uyguluyoruz çokta güzel sonuçlar aldık. Okulumuz biz bu işe ilk başladığımızda 135'inci sırada bir ortaokuldu şuan ilk 30 içerisinde yer almaktayız. Hem eğitim hem de öğrencilerimizin ahlaki durumları çok değişti. Bu şekilde projeyi uygulamaya devam ediyoruzö şeklinde konuştu.

İki yıl önce okulun çatı alanının tamamen atıl durumda olduğunu söyleyen Baştürk, "Biz ilk olarak buradan başladık. Burayı değiştirebilmek için tasarımlar geliştirdik. Masalarımızı sandalyelerimizi bu alana yerleştirdik. Bu alan öğrencilerimiz aktif olarak test çözdükleri, hem de bilgisayarlı eğitim yaptıkları haline geldi. Burası yaklaşık 30 metre karelik bir alan, aynı anda 14-15 öğrencimiz faydalanabiliyor. Başarılı öğrencilerimiz buraya çıkartıyoruz. Diğer öğrencilerimizden bundan etkilenip daha gayretli bir şekilde çalışıyorlarö dedi.

6)BİTLİSLİ ÖĞRENCİLER ROBOTİK KODLAMA ÖĞRENİYOR

BİTLİS'in Mutki ilçesinde öğrenciler, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle okulda açılan atölyede sunulan imkanlarla çeşitli kodlamalar yapıyor. Öğrenciler, çeşitli oyuncaklardan yaptıkları kodlamayla robotları hareket ettiriyor.

Mutki Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Bitlisli tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin adına Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)'nın destekleriyle açılan robotik kodlama atölyesinde, öğrenciler bu konuda eğitim alan öğretmenlerinden aldıkları bilgilerle robotik kodlama yazılımıyla tanıştı. Öğrencilerin çeşitli oyuncaklardan ürettiği robotlar, tablet ve bilgisayardan verilen komutlarla çizgileri takip ederek belirlenen noktaya engellere takılmadan gidebiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilçedeki 50 öğretmene robotik kodlama eğitimi verildiğini belirterek şunları kaydetti:

"DAKA destekli olarak 50 öğretmenimize robotik kodlama eğitimleri verildi. Bununla ilgili alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız'ın destekleriyle yazılım ve robotik kodlama, yapay zeka ve yazılım noktasındaki atölyemizi açtık. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde bu kursumuzu tamamladık. İlçemizdeki tüm okullardaki öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Çalışmalarımızla Mutki ilçemizde iyi bir neslin yetiştiğini söylemek istiyorum. Kırsalda kalan öğrencilerimizi de taşıma yöntemi uygulayarak köylerden alıp, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde Robotik Kodlama sınıflarına dahil edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan etmesinin ardından bizler de atölyemizin ismini Prof. Dr. Fuat Sezgin olarak bıraktık. Öğrencilerimize hayırlı olsun."

Robotik Kodlama eğitimi alan okulun öğretmenlerinden Sercan Sarp ise açılan robotik kodlama atöylesi ile öğrencilerin hem eğlendiğini, hem de öğrenmelerinin önünün açıldığını söyledi. Sarp, "Öğrencilerle sadece derslerde, proje ve performans ödevleriyle değil, böyle eğlenerek de bir şeyler öğreneceklerini bizlere sundular. Yaptığımız projeleri tanıttık, kodlamaları yaptık. Lego setlerini kolaylıkla birleştirerek proje yapabiliyorlar. Daha sonra kodlarını yazarak, istediklerini yapabiliyorlar. Yaptıklarını kendileri yönlendirebiliyorlar. Bu şekilde hem kendilerini daha iyi ifade etme şansı buluyorlar, hem de ders dışındaki zamanlarını dolu dolu geçirdikleri için enerjilerini atarak derslerine çok daha iyi adapte olabiliyorlar. Bunun buraya gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitim 2023 vizyonu kapsamında atölyemiz oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Minik öğrencilerden Nilay Güllübardak da "Burada kendi yaptığımız robotları kodlamalarla hareket ettiriyoruz ve bunları biz kendimiz yapıyoruz. Bu çok güzel bir duygu. Benim komutlarımla hareket ediyorlar. Özellikle matematik dersinde sürekli böyle kodlamalarla uğraştığım için zihinsel olarak daha çok işlem yapabiliyorum. Bu benim hayatıma çok şey katar. Bir ortama girdiğimde ben robotik kodlama biliyorum diyerek herkesten bir ayrıcalığım olmuş olur. Robot yapmayı öğrendim. Bunlar sayesinde telefon televizyon ve internet alışkanlığından uzak kaldım. Bunlarla uğraştığım için derslerime de daha fazla ağırlık veriyorum" diye konuştu.

