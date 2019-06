DHA YURT BÜLTENİ-8

Araklı'da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (EK)

1)PROF. DR. BEKTAŞ: SEL FELAKETİ, DOĞANIN BİR UYARISI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel afetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İklim değişiklikleri nedeni ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin daha çok ısındığını ve bu ısınmanın ani yağışlara neden olduğunu belirten Bektaş, "Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların ortak sonucuna bakıldığı zaman Karadeniz'in küresel ısınmaya bağlı olarak sürekli ısındığını görüyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesine oranla daha çok ısınıyor. 40 yıllık Karadeniz'in haziran ayında yani sel felaketini yaşadığımız bu ayda su sıcaklığı geçen yıl 19 dereceydi, şimdi ise 26 derece. Kıyaslama yapacak olursak Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz'in su sıcaklığı aynı durumda. Isınan su yükselerek atmosferde dengesizliğe neden olmakta ve kıyı kenarlarında yağışlara sebebiyet vermektedir. Bilimsel çalışmalar bunu

Araklı'da yaşanan sel felaketi olayının küresel ısınmaya bağlı ani yağış ve sel olduğunu ifade eden Bektaş, "Elbette orada HES'le ilgili bir durumda var. Fakat esas neden doğal olaydır. Yani HES borusunu patlatan sel felaketidir. HES borusunun patlaması şu anki mevcut duruma tabi ki olumsuz etki etti. Ağaçları kökünden söküp getiren yağmur sel elbette buradaki boruyu patlatacak. Başka HES'ler de olsa onları da patlatacaktı. Bizim özellikle dereleri ıslah etmemiz lazım. Dere kenarlarına yerleşim bina kurmamamız lazım. Bölgemizde maalesef vatandaşın dere içerisine yapmış olduğu bina mühürlendikten sonra belli bir bedeli ödenince mührü açtırılıp inşaatına devam ettiriliyor. Caydırıcı yasaların yapılması ve dere yataklarının temizlenmesi şartö diye konuştu.

'KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİMİ BİR FANTEZİ BİR TEORİ DEĞİL'

Yaşanan sel felaketinin doğanın bir uyarısı olduğunu ilerleyen aylarda daha etkili yağışların olacağını söyleyen Bektaş, "Artık küresel iklim değişimi bir fantezi bir teori değil, bunun sonuçlarını yaşıyoruz ve gelecekte de yaşamaya devam edeceğiz. Karadeniz bölgesinde yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alındığında haziran temmuz-ağustos aylarının Doğu Karadeniz Bölgesi için kritik aylar olduğunu görebiliriz. Gürcistan Soçhi, Artvin, Trabzon üçgeni kritik bölgeler oldu. Çünkü Karadeniz bölgesinin en fazla ısınan yeri bu bölge ve risk buralarda çok büyük. Araklı ilçesinde yaşanan olay doğanın bize bir uyarısı. İlerleyen dönemlerde yani temmuz -ağustos aylarında yağışların getirdiği sel ve heyelanların maalesef çok daha fazla hasara neden olacağını göreceğizö dedi.

2)MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AFYONKARAHİSAR'DA

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'a geldi. Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Selçuk, toplantıda eğitimle ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde il milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerinin katıldığı Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı toplantının ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret eden Bakan Selçuk, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu. Değerlendirme toplantısı için Afyonkarahisar'a geldiklerini belirten Bakan Selçuk, Afyonkarahisar'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bugün Afyonkarahisar'dayız ve Türkiye'deki bütün illerimizin Milli Eğitim Müdürlerini toplantıya davet ettik. Hangi ilde yapalım bu toplantıyı diye sorduğumuzda arkadaşlara ekseriyetle herkes Afyonkarahisar'ın ismini önerdi. Afyonkarahisar şehrimizde bulunmaktan dolayı biz de mutluyuz" dedi.

3 ANA BAŞLIKTA AÇIKLADI

Afyonkarahisar'da bulunmalarının nedenini 3 ana başlıkta açıklayan Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapmış oldukları çalışmaların genel değerlendirmesini yapacaklarını söyledi. Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün yapmak istediğimiz işler aslında 3 kategoride yer alıyor. Bunlardan biri eğitim öğretim yılının sona erdiği bu günlerde acaba geçen eğitim yılının nasıl değerlendirmesi yapılabilir? Eksiğimiz nedir, daha iyi yapabileceğimiz şeyler nelerdir, almamız gereken tedbirler nelerdir? Bir genel değerlendirme toplantısı için buradayız. Bunun yanı sıra Afyonkarahisar ilimizin eğitim öğretim kalitesinin bazı niceliksel meselelerinin masaya yatırılması ve Afyon'daki eğitimin daha yüksek noktalara taşınabilmesi için hangi tedbirlerin alınabileceği konusunda bir görüş alışverişinin hayata geçirilmesi için buradayız. Üçüncü olarak da 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılmış olan çalışmaların genel bir değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonucunda yaz aylarında yapmamız gereken çalışmalara ışık tutmak ve önümüzdeki eğitim öğretim yılında yapmamız gereken bazı iş ve işlemleri organizasyonu için burada bulunuyoruz. Bütün bu çalışmaların verimli olması ve Türkiye'mizin eğitim sisteminin kalitesinin artmasına hizmet etmesi dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum."

Bakan Selçuk, valilik ziyaretinin ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek'i makamında ziyaret etti.

3)ARKADAŞININ TEKMESİYLE ELEKTRİK AKIMINDAN KURTULAN TEKNİSYEN 7 METREDEN DÜŞTÜ

KARAMAN'da yaklaşık 7 metre yükseklikteki elektrik hattı direğinde bakım yapan teknisyen Emre Boyacı (24), akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşı Hüseyin Uzun'un tekmesiyle akımdan kurtulan Boyacı, direkten düşüp yaralandı.

Olay, bugün 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi Cezaevi yolunda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde çalışan teknisyenler Emre Boyacı ve Hüseyin Uzun, yol kenarındaki elektrik hatlarında bakım yapmaya başladı. İki teknisyen 7 metre yüksekliğindeki direkte bakım yaptığı sırada Boyacı, akıma kapıldı. Durumu fark eden Uzun da, arkadaşının akımdan kurtulması için panikle Boyacı'ya tekme attı. Akımdan kurtulan Boyacı, tekme darbesiyle direkten düştü. Çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boyacı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

4)TRAFİK KAZALARI, MOBESE KAMERALARINDA

DİYARBAKIR, Elazığ ve Bingöl'de meydana gelen trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Elazığ ve Bingöl'de mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Kazaların sürücülerin, aşırı hız, hatalı sollama ve dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik yolda, otomobil, arka tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir kavşakta ise sola dönüş yapmak isteyen TIR, otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Ayşenur Zarakolu Caddesi'nde oldu. Kavşakta otomobil ve kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma şiddetiyle kamyonet yan yattı.

Elazığ'da Alparslan Türkeş Bulvarı'nda otomobil, karşı şeride geçmek isteyen hafif ticari araca arkadan çarptı. Olgunlar Mahallesi'nde ise kavşağa kontrolsüz giren motosiklet, karşı yönden gelen araçla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsünün metrelerce savrulduğu görüldü.

Bingöl'de ise Gündoğdu Kavşağı'ndaki Bingöl - Muş karayoluna Hastane Caddesi'nden kontrolsüz çıkan otomobil, hareket halindeki başka bir otomobille çarpıştı.

5)PASTA FESTİVALİ'NDE 3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PASTA YAPILACAK

İZMİR Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali, dünyaca ünlü pastacılar ile mutfak severleri bir araya getirecek. İzmir Kültürpark'ta düzenlenecek olan etkinlikte 3 kilometrelik dev pasta yapılıcak. Gevrek, boyoz, lokma, gibi ikramların dağıtılacağı festivale 20 ülkeden 500 firma ve bini aşkın pasta şefi ile katılacak.

İzmir Kültürpark, 27- 29 Eylül tarihleri arasında uluslararası çapta büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak. PASTART İzmir Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamüller Festivali ile birlikte, 20 ülkeden 500 firma, bini aşkın dünyaca ünlü pasta şefi ve mutfak severler bir araya gelecek. 1 milyon ziyaretçinin hedeflendiği festivalde, tadımlar, tanıtımlar, yarışmalar söyleşiler ve atölyelerin yanı sıra yeni bir dünya rekoru denemesi yapılacak. İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası üyeleri ve festival katılımcılarının birlikte hazırlayacağı ve 3 kilometre uzunluğunda olması planlanan festival pastası ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor. Kültürpark geneline kurulacak özel bir stantta yapılacak festival pastası için bin pasta şefi birlikte çalışacak. Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, "Amacımız Türk mutfağının en güçlü olduğu alanlardan biri, unlu mamullerdeki lezzet zenginliğini bir kutlama ile kanıtlamak ve ihraç ürünleri yelpazesine taşımak. İzmir'de bu sektöre hizmet eden bir ailenin 3'üncü kuşak temsilcisi ve bir İzmirli olarak burada gerçekleştireceğimiz festival ile ilgili onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. İzmir pastaneler kentidir. İzmir'de İzmirli, sevdikleriyle, dostlarıyla günün her alanında pastanelerde İzmir'in keyfini sürmüştür" dedi.

'İZMİR GASTRONOMİ KONUSUNDA AKDENİZ'İN İNCİSİDİR'

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice, "İzmir 8 bin yıllık özgeçmişiyle gastronomi konusunda Akdeniz'in incisidir. İzmir, doğasal ve tarihsel özelliğinin yanı sıra pastacılık dalındaki birçok detayı da bünyesinde barındıran çok önemli bir kenttir. Sektörün olmazsa olmazı tatlı, şeker ve pastacılık festivali ile birlikte İzmir bambaşka bir boyuta taşınacak. Kültürpark'ta 87 yıl çok önemli işler yapıldı tarihinde müthiş anılar birikti ama Kültürpark tarihinde önemli bir yer alacak yeni bir etkinlikle dünyanın en hızlı ve en büyük pastasıyla yeni bir rekor kıracağız. Festivalin iki büyük hedefi var, ilki daha ilk yılında dünya mutfak organizasyonları listesine üst sıralardan girmek. Diğer hedef ise 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. İzmir ve çevre illerden vatandaşlarımızın festivalimize yoğun ilgi göstereceğini umut ediyoruz" dedi.

ULUSLARARASI YARIŞMALAR YAPILACAK

Festivalin büyük önem arz ettiğini ifade eden Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu Başkanı Gökhan Tufan, "Pastacılık alanında bugüne kadar yapılmış bu kadar kapsamlı bir etkinlik olmadı. Bakıldığı zaman ülkemizde son zamanlarda pastacılık ve unlu mamüllerde gelinen nokta ortada. Artık ülkemizin her ilinde mahallelerde bile çok üst düzeyde pastaneler görüyoruz. Bu sebeple bu yapılacak festivalle beraber Türkiye'ye böyle bir organizasyonun kazandırılmış olması sektörü iyi bir yere taşıyacaktır. Bizim konfederasyon olarak festivalde alacağımız başrol ise yarışmalardır. 10 ve 20 arasında bir sayıda yabancı ülkedeki pastacılarımızı Türkiye'ye getirerek ulusal ve uluslararası yarışmalar yapacağız. Ülkemizde de sektörde kendini kanıtlamış ustalar ve meslek lisesindeki öğrencilerimizi de yarışmalara dahil edeceğiz" dedi.

BOYOZ, GEVREK VE LOKMA İKRAM EDİLECEK

İzmir'in pastane kültürünün Türkiye'de ilk defa yaşandığı şehirlerden birisi olduğunu söyleyen İzmir Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, "Pastane kültürü İzmir'den Türkiye'ye yayılmıştır. Biz bu kültürü yeniden hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Bu festivalde pastanın yanı sıra boyoz, gevrek gibi lezzetlerimizi de üç gün boyunca tanıtacağız. Biz İzmir'imizin değerlerini duyurmak için bütün imkanlarımızı kullanacağız. Fuar alanının çeşitli yerlerinde gözleme ocakları kurulacak. Fuarın her alanını etkin kullanacağız. Yüzbinlerce insan sıkışmadan alanı gezebilecek. İzmir'e has lokmanın tanıtımı yapılacak. Pastamızı yaklaşık 500 tane üye işyerimizle birlikte yapacağız. Onlara stantlar vereceğiz, bu stantlarda kendi ürünlerini tanıtacaklar hem de her gün 3'er yüz tane boyoz ve gevreği ikram olarak dağıtacaklar. Misafirlerimize 300 bin boyoz ve 300 bin gevrek ikram edeceğiz. Daha sonra bu iş yerlerimizle beraber 3 kilometrelik pastamızı hep birlikte yapacağız. Bu dünyada bir ilk olacak" diye konuştu.

6)ÇORUM'DA TAŞ OCAĞI TEPKİSİ

ÇORUM'da, Üyük köyüne açılan taş ocağının içme suyu kaynaklarına hasar verdiğini belirten halk, Çorum Valiliği önünde toplandı. Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile tartışan kalabalık, valinin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.

Çorum'un Üyük köyünde açılan taş ocağı tepkilere neden oluyor. Köyde yaşayanlar, taş ocağında yapılan dinamitli patlatmaların içme suyu kaynaklarına zarar verdiğini belirterek çalışmaların durdurulması yönündeki taleplerini iletmek üzere Çorum Valiliği önünde toplandı. Vali Mustafa Çiftçi ile görüşmek isteyen halk, bekleyişe başladı.

Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Zeki Oral, çalışmaya başlayan taşocağının 2 köyü susuz bıraktığını belirterek ocağın kapatılmasını istedi.

VALİ YARDIMCISINA TEPKİ

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, vatandaşlarla görüştü. Taşocağının daha önce 4-5 defa mahkemelik olduğunu ve kararının işletme lehine sonuçlandığını belirterek konunun yine de ayrıntılı bir şekilde araştırılacağını söyledi. Valilik önünde bekleyen kalabalık ile vali yardımcısı arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bazı vatandaşlar, vali yardımcısını yuhaladı. Öfkeli kalabalık, Vali Mustafa Çiftçi'nin köye geleceğini öğrenince valilik önünden ayrıldı.

