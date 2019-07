DHA YURT BÜLTENİ - 8

Ekmeğini gölden tuz çıkararak sağlıyor

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, Seyfi Turan (59), Tuzla Gölü'nden 52 yıldır geleneksel yöntemlerle çıkardığı tuzu satarak, geçimini sağlıyor.

Sarıoğlan'a bağlı Palas Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk babası Seyfi Turan, Tuzla Gölü'ne gidip, buradan çıkardıkları tuzu satarak, yaşamını sürdüren ailesinin yanında çalışmaya 7 yaşındayken başladı. Babası Ali ve annesi Fatma Turan'ı 2 yıl sonra kaybeden Seyfi Turan, bu uğraşı çocuk yaşta mesleğe dönüştürdü. Turan, sabahın ilk saatlerinde at arabasıyla yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından göle ulaşıyor. At arabasını gölün kıyısındaki alana bırakan Turan, batmamak için kendi yöntemleriyle geliştirdiği, 'helik' adını verdiği tahta ayakkabıları giyerek, Tuzla Gölü'ne giriyor. Turan, gölde kürekle kazıyarak, tuz çıkarıyor. Tuzları ayıklayarak, plastik bidona dolduran Turan, daha sonra at arabasına koyup, evine dönüyor. Turan, ardından 50 kiloluk torbalara hazırladığı tuzları, at arabasında mahalle mahalle gezereki 25 liradam satıyor.

Seyfi Turan, özellikle temmuz ayında tuz çıkarıldığını belirterek, "Sabah erken saatte 1 saat süren yolculuk sonrası Tuzla Gölü'ne ulaşıyorum. Burada kürek yardımıyla tuzları çıkararak, bidona koyduktan sonra at arabama yüklüyorum. Bu yıl tuz az olduğu için 20 TL olan tuz fiyatını 25 TL yaptım. Bu tuz her yapılan yemekte kullanılabilir. Ben de evde bu tuzu kullanıyorum" dedi. Zamanla yarıştığını anlatan Turan, "Sabah 05.00'te başladığım zaman en geç 11.00'de işimi bitirmem lazım. Hava sıcaklığı nedeniyle güneş çıktığı zaman tuz parlama yapıp, gözümüzü alıyor. Bu bizim beyaz ekmeğimiz. Çevre köylerde herkes tuza 'Beyaz ekmek' diyor" diye konuştu.

Milyonluk talihli İzmir'den

Milli Piyango İdaresi tarafından 1233'üncü hafta çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununda büyük ikramiye ödülü olan 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruş, iki şanslı numaraya isabet etti. Büyük ikramiye Gaziantep ve İzmir'in Buca ilçesine isabet etti. Talihlinin ikramiyeyi henüz almadığı öğrenilirken, bayi ise altıncı kez büyük ikramiye vermenin sevincini yaşadı.

Milli Piyango İdaresi tarafından 1233. hafta çekilişi yapılan 6 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto oyunu çekiliş sonuçları için heyecanla beklenen rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye ödülü olan 3 milyon 121 bin 408 lira 70 kuruş, iki şanslı numaraya isabet etti. Gaziantep ve İzmir'in Buca ilçesinde, 4, 7,14, 23, 27, 42 numaralarını oynayan talihliler büyük ikramiyenin sahibi oldu. İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bayide şansını yakalayan talihlinin ikramiyeyi henüz almadığı öğrenilirken, bayi ise altıncı kez büyük ikramiye vermenin sevincini yaşadı. Bayinin yetkililerinden Emrah Çelik, "Altıncı kez büyük ikramiye veriyoruz. Dün akşam sonuçlar açıklandığında büyük bir sevinç yaşadık. Talihlimiz henüz buraya gelmedi ancak bu bayinin şanslı bir bayi olduğunu herkes biliyor. Çevrede bu kadar çok büyük ikramiye veren başka bir bayi yok. Talihlimize hayırlısı olsun diyoruz, sağlıkla harcamak nasip olsun. Biz de bundan sonra bayinin önüne altıncı kez büyük ikramiye verdiğimize dair bir pankart asacağız" dedi.

Buca ilçesinde bulunan bayide Sayısal Loto oyunu oynayanlardan İsmail Sun, "Büyük ikramiyenin bu bayiden çıktığını bilmiyordum yeni öğrendim. Bizler de sürekli buradan oynuyoruz. Şanslı rakamları oynayan kişi oldukça talihliymiş. Kendisine iyi harcamalar diliyorum" diye konuştu. Büyük ikramiye veren bayiden devamlı şans oyunları oynadığını söyleyen Atilla Kandemirman, "Ben de hep oynuyorum ama bana çıkmadı ona çıktı. Şanslı kişi buralarda bir yerlerdedir. Ne diyelim bu işler şans işi, hiç belli olmuyor. Güle güle harcasın. Belki bir gün bize de çıkar" dedi.

Kuyum sektöründe 'demo ürün' dolandırıcılığı

Antalya'da bir kuyumcunun demo ürünleri gerçekmiş gibi turistlere sattığının anlaşılması üzerine Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik hem kuyumcuları hem de vatandaşları uyardı. Çelik, "Zaman zaman böyle kuyumcular olabiliyor. Biz denetim yapıyoruz ama vatandaşlarımız dikkatli olsun" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kuyumcunun turistlere sahte altın sattığının şikayet üzerine ortaya çıkmasının ardından gözler kuyumculara çevrildi. Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Ali Çelik, vitrinlerde görsel süs olarak kullanılan, gerçeğiyle ayırt edilemeyecek demo ürünlerle ilgili uyarıda bulundu. Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla kuyum sektöründe hareketlilik yaşandığını vurgulayan Çelik, hem kuyumcuların, hem de altın alım satımı yapan vatandaşların dikkatli olması gerektiğine dikkati çekti.

Vitrinin cezbediciliğini artırmak adına kuyumcuların demo ürünleri tercih ettiğini anlatan Çelik, "Müşteri çekebilmek için bu tarz ürünler daha az maliyete oluşturulduğu için tercih ediliyor. Ancak müşteri ürünü vitrinde beğendiği zaman kuyumcu uyarıyor 'Bu demo üründür, biz size aynısını yapalım.' Nadir de olsa demo ürünleri gerçekmiş gibi satan kuyumcular ortaya çıktı" dedi.

Kuyum sektöründe çalışanların, bu işi yapanların dürüst olması gerektiğini kaydeden Başkan Çelik, "Yaz döneminde aldıkları altınlara ve firmalara dikkat etsinler. Biz denetim yapıyoruz ancak mutlaka gözden kaçan olabilir. Altınları teyit ettirmeden satın almasınlar. Odamızdan istedikleri zaman destek alabilirler" diye konuştu.

Yavru aslanı, bakıcılar besliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, annesi tarafından beslenilmeyen, 2,5 aylık 'Herkül' isimli yavru erkek aslanı bakıcılar besliyor. Günde 2,5 kilo kuşbaşı et yiyip, 2 litre süt içen 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi.

Türkiye'nin en büyük tematik parkı olan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki hayvanat bahçesinde, doğal ortamlarını aratmayacak mekanda yaşayan aslan ailesine 2,5 ay önce yeni üye katıldı. 1 dişi, 1 erkek, 3 dişi yavru, 1 erkek yavru aslanın bulunduğu hayvanat bahçesinde yeni doğan aslanla sayısı, 7'ye çıktı. Aslan yavrusuna 'Herkül' ismi verildi. Doğduktan sonra anne aslan 'Zeyna' tarafından beslenilmeyen 'Herkül'e, bakıcı Adem Delioğlan (50) bakmaya başladı. 2,5 aylık olan ve baba aslanın ismi verilen 'Herkül', beslenme saatlerinde annesinin yanından alınarak, kendisi için günlük hazırlanan 2,5 kilo kuşbaşı eti yiyip, 2 litre süt içiyor.

'ANNE KABUL ETMEDİ'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Sorumlu Müdürü Burhanettin Bacak, yeni doğan ile erkek aslan sayısının arttığını belirterek, "Yavru aslanımız 23 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi. Malum bu yabani hayvanlardan kimi hayvanlar yavrularını kabul etmiyor. Bunu da annesi kabul etmedi. Ne kadar uğraştık ise de emzirmesinde ve beslenmesinde sıkıntı yaşadık. Bunun içinde arkadaşlar elle besleme yapıyorlar. Buradaki bakıcılarımız bir nevi anne şefkati göstererek yavrumuzla ilgileniyorlar. Gayet de sağlıklı. Gelişimi gayet normal. Doğduğunda gayet küçüktü. Şimdi etle besleme yaptığımız için günlük rutin devam ediyor. Hem sağlık kontrolleri hem de yeme içmesi gıda takviyeleri yapıyoruz. Gayet iyi gelişimi bir sıkıntısı yok. Et dışında süt veriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan 'Herkül', ilk kez ziyaretçilere gösterildi. Hayvanat bahçesini gezmek için gelen bir grup öğrenci, 'Herkül'ü yakından gördü. Öğrencilerden Zeynep Gümüşsoy, "İlk kez aslan yavrusu gördüm. Çok güzeldi, ilk defa dokundum" dedi.

Kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpi, çiftçi tarafından kurtarıldı.

Yusufeli ilçesine bağlı Erenköy'de çiftçi Gültekin ile eşi Gülay ve kızı Ebru Akseniz, tarlayı suladıkları sırada kafası plastik şişe kapağına sıkışan kirpiyi fark etti. Hareket edemeyen kirpinin başındaki plastiği makasla kesen Gültekin Akseniz, hayvanı kurtardı. Hareket eden kirpi, doğal yaşamına döndü.

