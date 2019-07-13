DHA YURT BÜLTENİ - 8

15 Temmuz Gazisi Baş: O geceyi hiç bir zaman unutamam

FETTULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ), 2016'daki darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerlerin açtığı ateş sonrasında sağ ayak bileğinden yaralanan ve baston yardımı ile yürüyen Recai Baş, "Hiç tanımadığım arkadaşlarım orada şehit oldu, yaralandı. O geceyi hiç bir zaman unutamam. Her gece şehitlerimiz için dua ediyorum" dedi.

İstanbul'da özel bir şirkette sağlık memuru olarak çalışan Recai Baş (45), 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişi sırasında akşam eve geldiğinde televizyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet etmesiyle birlikte meydanlara indi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelen Baş, burada askerlerin açtığı ateş sonrası sağ ayak bileğinden yaralanarak gazi oldu. Tedavisinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine yerleşen ve baston yardımı ile yürüyebilen Baş, hayatını burada devam ettiriyor.

Darbe gecesini haber kanallarından öğrendiğini ifade eden Recai Baş, "Cumhurbaşkanımız canlı yayın yapıyor. Halkı meydanlara, sokağa çağırıyor. Ben de tereddüt etmeden kendi aracımla yola çıktım. Köprüye gittim, orada askerler fena bir şekilde halkı tarıyordu. Biz Ortaköy viyadüğü tarafından girdik ama en çok Altunizade tarafında gelenlere askerlerin daha çok ateş ettiğini gördük. Ortaköy tarafından fazla gelen olmadığı için az bir asker vardı. Aradan saatler geçti, halk yürüdü. Bu sefer asker bizim tarafa geldi. Asker hiç kimseyi ayırt etmeden tarıyor. Bizim elimizde sadece Türk bayrağı var. Başka hiç bir şey yok. Dudaklarımızda 'Allah Allah' sesi askerlere yalvardık, 'Yapmayın. Bu kötü bir kalkışma, bu FETÖ'nün oyunu' diye seslendik. Ama asker bize kurşun sıktı. Hiç acımadan gözümün önünde 3 tane arkadaşım şehit oldu. Ben ise kurşunla ayağımdan yaralandım. 5 defa ameliyat geçirdim. Tedavim halen devam ediyor. Hiç tanımadığım arkadaşlarım orada şehit oldu, yaralandı. O geceyi hiç bir zaman unutamam, unutmadım da. Her gece şehitlerimiz için dua ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Gazinin genel görüntüleri

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Osmaniye protokolünden 15 Temmuz şiir dinletisi

OSMANİYE Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 'şiir şinletisi' programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterildi. Programda ilk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun, Şair Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü alkışlayamam' adlı şiirini okudu. Şiir dinletisinde sahneye çıkanlara, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi korosu da sazlarıyla eşlik etti. Daha sonra ise Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Şair Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket istiyorum' adlı şiirini, Belediye Başkanı Kadir Kara, Şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün ülkeden başkentler başkentine' adlı şiirini, Cumhuriyet Savcısı Tuğçe Rabia Gözen, Şair Arif Nihat Asya'nın 'Şehitler tepesi boş değil' adlı şirini ve Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ise Şair Turgut Uyar'ın 'Türkiye'm' adlı şiirini seslendirdi. Programın sonunda ise Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Şair Bestami Yazğan'ın '15 Temmuz Destanı' adlı şiirini okudu. Müdür Okumuş salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. Ezgi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç ise seslendirdiği eserlerle programa renk kattı. Şiir dinletisi programı, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi korosunun söylediği 'Osmaniyelim' adlı eserle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

15 Temmuz Sinevizyon Gösterisi

Vali Ömer Faruk Coşkun'un şiir okuması

Rektör Murat Türk şiir okuması

Salondaki kalabalıktan genel görüntü

Saz ekibinden detay görüntü

Belediye Başkanı Kadir Kara şiir okuması

Ezgi ve ilahi sanatçısı Yusuf Karaburç eserini seslendirmesi

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş şiir okuması

Saz ekibinin 'Osmaniyelim' adlı eseri seslendirmesi

BOYUT: 183 MB SÜRE: 05'50"

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Sivas'ta markette çıkan yangın, 8 katlı binayı sardı

SİVAS'ta bir bir markette başlayan ve 8 katlı apartmana saran yangın itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında, Paşabey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan çok ortaklı yerel bir marketler zinciri şubesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın apartmanın dış cephe kaplamasına sıçramasıyla büyüyünce binanın dış yüzü alevler arasında kaldı. Bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada markette çalışan personel dışarıya çıktı. Yangın itfaiye ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında market ve apartmanın ilk dört katında bulunan dairelerde hasar oluştu. Kentin işlek caddelerinden biri olması nedeniyle cadde tek taraflı olarak araç trafiğine kapatılınca yoğunluk yaşandı. Çevredekiler de merakla itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini seyretti. İtfaiye ekipleri uzun süre apartmanın dış yüzeyinde soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında marketin önünde bulunan ve itfaiye ekiplerinin çalışmasını engelleyen bazı araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayda yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Yanan binanın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahelesi

-Yangının kontrol altına alınması

-Çevreden izleyenler

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS

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Çorum'da renkli festival

ÇORUM'da bu yıl 36'ıncı düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali başladı. Halk dansları ekiplerinin gösteri sunduğu festival ve fuar yarın sona erecek.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ıncı Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin açılışı Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılışıyla birlikte gerçekleştirildi. Çeşitli kentlerden 160 firmanın katıldığı, giyimden mutfak malzemelerine, hediyelik eşyadan mobilyaya kadar birçok ürünün sergilendiği fuar, 14 Temmuz'a kadar açık kalacak. Fuar açılışı sonrası Hürriyet Meydanı'nda festival kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Halk dansları gösteriminin yapıldığı festival, ilgiyle izlendi.

Festivalin açılışında konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 263 bin nüfusuyla ve 15 mahallesiyle bir ve beraber olan Çorum'da sevgi ikliminin hakim olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın konuşma

-Fuara katılanların kortej feçişi

-Gösteriler

-Detaylar

(SÜRE: 2 30 dk ) (BOYUT 332 MB)

Haber-Kamera: – Yusuf ÇINAR- ÇORUM

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Karkamış Antik Kenti 'arkeopark' olarak açıldı

ANADOLU ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititler'in bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Türkiye- Suriye sınırındaki Karkamış Antik Kenti'nin bir bölümü 'arkeopark' olarak ziyarete açıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Adil Sani Konukoğlu, İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Hasan Peker ile Bologna Üniversitesi'nden Karkamış Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marchetti ve protokol üyeleri açılışı yapılan arkeoparkın bir bölümünü gezdi. Protokol üyeleri Karkamış Kazısı Türk-İtalyan ortak ekibi tarafından yapılan, arkeoparkta kazı alanını inceleyerek, Milattan Önce 13'üncü yüzyılda Hitit İmparatorluğu'nun bir eyalet krallığı başkenti işlevini yerine getirmiş olan antik kentte çıkarılan eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çeşitli uygarlıkların yaşadığı Karkamış'ın bundan sonraki süreçte dünyada ve Türkiye'de daha iyi tanınacağını ifade ederek, "Burası tarihin de sınırın da sıfır noktası. İtalyanlarla birlikte başlattığımız çalışmalar bugün çok önemli bir noktaya taşıyoruz. Artık burasını dünyaya tanıtmaya başlıyoruz. Dünya tarihini değiştirecek bir arkeopark burası. Burayı büyük bir milli parka dönüştürmenin çabasındayız. Önümüzdeki yıl Mayıs ayında büyük açılışı yapacağız. Bugün burayı tanıtmaya başlatıyoruz. Karkamış büyük bir tarihtir. Bu tarihi tanıtarak sorumluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise 7 yıldır süren çalışmaların ardından antik kentin bir bölümünün ziyarete açılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Nikolo Marcetti, bölgeye gelecek olan turistlerin saray ve tapınak kalıntılarını, eski kazı evini, Roma sütunlu caddeyi, heykelleri ve kartal başlı grifon kabartmalı duvarları görebileceğini belirtti. Nikolo Marcetti, kazıların uzun yıllar devam edeceğini vurgulayarak, "Kazılar uzun yıllar daha sürecek. Burası önceden mayınlı araziydi. Bugün çok önemli bir gün, çünkü çok önemli bir vizyon hayata geçiriliyor. Bugün ön açılış yapılacak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antik Kent Görüntüsü

Kazı alanı

Açılışa katılanlar

Fatma Şahin'in konuşması

- Nikolo Marcetti'nin konuşması

Davut Gül'ün konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 345 MB

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Tahliye sözü verip rüşvet alan 4 şüpheli tutuklandı

ÇAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, tutuklu ve hükümlü yakınlarına tahliye sözü verip, rüşvet aldığı öne sürülen, aralarında bir zabıt katibinin de bulunduğu 4 kişi, tutuklandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Çarşamba Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibinin mahkum yakınlarına tahliye sözü vererek rüşvet aldığına dair çok sayıda ihbar mektubu aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çarşamba, Ladik ve Havza ilçelerinde operasyon düzenlendi. Zabıt katibi ile rüşvet verdiği öne sürülen 10 şüpheli, 'görevi kötüye kullanmak, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini gizleme, yok etme, değiştirme, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü, savcı talimatıyla alınan sağlık raporunun ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen zabıt katibi Uğur Özkan, Selim Akgül, Tayfur Mısırcı ve Gökhan Boz tutuklandı.

Haber: Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN, -