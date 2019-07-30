DHA YURT BÜLTENİ-8

1)10 DAKİKA ARAYLA ÇALDIKLARI ALTIN YÜZÜKLERİ, KOMŞU KUYUMCUYA SATTILAR

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 2 kadın, 10 dakika arayla 2 kez girdikleri kuyumcu dükkanında el çabukluğuyla çaldıkları 2 bin 500 liralık 2 altın yüzüğü komşu kuyumcuya satarak, kaçtı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Altın alma bahanesiyle dükkana giren 2 kadın, bir süre altınları inceledi. Kuyumcuyu oyalayıp, el çabukluğuyla altın yüzük çalan kadınlar, 10 dakika sonra aynı yöntemle bir yüzük daha çaldı. Kadınlar çaldıkları 2 bin 500 liralık 2 yüzüğü komşu kuyumcuya sattıktan sonra kaçtı. Kuyumcu Atilla Ödoğlu, iş yerini kapatacağı sırada yaptığı sayımda 2 yüzüğün eksik olduğunu fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ödoğlu, görüntülerden, 10 dakika arayla dükkana gelen 2 kadının yüzükleri çaldığını belirledi. Polise başvuran Ödoğlu, kadınların yakalanmasını istedi.

'GÖZÜMÜZ TUTMADI'

Kadınların kalabalığı fırsat bildiğini anlatan kuyumcu Atilla Ödoğlu, "2 kadın geldi. Gözümüz tutmadı onları. Bize yüzüklere bakacaklarını söylediler. Biz de kalabalık olduğunu, müsait olmadığımızı, başka bir kuyumcuya gitmelerini ya da beklemelerini söyledik. 'Acil gitmem lazım, babamlar gelecek. Hemen 2 dakika bakıp ayırtacağız' diyerek, o şekilde bizi kandırdı. Çıkardık yüzükleri sonra diğer müşterilere daldığımız sırada bir tane yüzüğü elinin arasına bırakıp, sonra gitti. 10 dakika sonra tekrar gelmişler. Benim yerime diğer arkadaşım gelmişti. Yüzüklere bir daha bakacağını kayınbabasının geleceğini söylemiş. Demek ki bakmışlar, biz o rahatlığı vermişiz. Ondan cesaret alarak, diğer arkadaşlardan da bir tane çaldı. Ondan sonra 2 dükkan ilerideki kuyumcuya satmış. Sattıktan sonra da buradan geçerken 'Ağabey, bekleyin kayınbabam geliyor' demiş" diye konuştu. İhbar üzerine iş yerindeki kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, kadınların kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

Yüzükleri sattığı diğer kuyumcudaki güvenlik kamerası görüntüleri

Atilla Ödoğlu'nun konuşması

Kuyumcudan genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Selim KAYA/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 612 MB

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2)RAHİP KRALLAR'IN BAŞKENTİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK



Mersin'in Silifke ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Uzuncaburç Mahallesi'nde M.Ö. 2'nci yüzyıldan günümüze kadar ayakta kalan Rahip Krallar Hanedanlığı'nın yaşadığı Diocaesarea Antik Kenti'nde kazılar başlıyor. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı kararı ile Mersin Üniversitesi'ne verilen kazı çalışmalarını Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki geniş bir ekip yapacak. Doç. Dr. Aydınoğlu başkanlığındaki ekip Uzuncaburç Mahallesi'ne gelerek Diocaesarea Antik Kenti'nde kazı öncesi bölgeyi gezerek ölçümler yaptı.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan kazı çalışmalarına arkeoloji, mimarlık, şehir bölge planlama, jeoloji, harita mühendisliği, sanat tarihi, antropoloji gibi birçok alanda akademisyenler ve öğrenciler katılacak.

Sahip olduğu konumu ve kalıntıları ile bölgede yer alan en önemli antik kentlerden biri olan Diocaesarea'da gerçekleştirilecek olan arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu arkeolojik potansiyeli ortaya çıkaracak olması açısından önem taşıyor. Ayrıca, antik kentteki iyi korunmuş durumdaki birçok arkeolojik kalıntının kayıt altına alınması ve bunlara yönelik bilimsel koruma tedbirlerinin geliştirilmesi de amaçlanıyor. Diocaesarea, iyi korunmuş arkeolojik kalıntılarıyla öne çıkarken Hellenistik, Roma ve Geç Antik Dönem eserlerini barındırıyor. Silifke ve Erdemli arasında kalan bölge Hellenistik Dönem'de bir Rahip Krallık Hanedanlığı tarafından yönetilmiş ve Diocaesarea bu dönemde Olba olarak adlandırılan bölgenin idari ve dini merkezi rolünü üstlenmesi ile biliniyor.

'İYİ KORUNMUŞ'

Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu, bölgenin dönemin en önemli başkentlerinden biri olmasının yanı sıra Rahip Krallar Hanedanlığı tarafından yönetildiğine dikkat çekerek, "Burası bölgenin en büyük atik kenti. Antik önemi, Erdemli ve Silifke'den oluşan bölgenin başkenti olması, idare merkezi değil aynı zamanda dini merkezi, Zeus'a adanan tapınağıdır. Zeus da dağ tanrısıdır. Aynı zamanda, antik dönemde Erdemli ve Silifke'yi yöneten rahip krallık, hanedanlığının başkenti olmasıdır. O rahip krallık hanedanlığı büyük yapılar yapmıştır. En önemlisi de tapınak ve oturdukları 5 katlı kuledir. Kule, ayakta kalmış durumda, mezar yapıları da var. M.Ö 2'nci yüzyılda başlayan bu hareketlilik, inşa edilen bu yapılar günümüze kadar gelmiş. Ardından Roma döneminde de kent anıtsallaştırılmış. Kentte yeni tapınaklar yapılmış, kutsal alanlar genişletilmiş, bu alanlara giriş için büyük anıtsal kapılar yapılmış. Yeni kent kapıları kurgulanmış, sütunlu caddeler yapılmış. Bu sütunlu caddelerde anıtsal çeşme binaları yapılmış, 3 bin kişilik bir tiyatro eklenmiş. Bütün bunlar, burayı antik dönemin en önemli kentlerinden biri haline gitirmiş. Mersin ve civarında böyle iyi korunmuş başka bir antik kent yok. Başkent ve dini merkez olmasından dolayı Uzuncaburç, Roma dönemindeki ismiyle Diocaesarea antik kenti çok önemli bir yer" dedi.

'MERSİN'E ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞIZ'

Aydınoğlu, kazının 2017 yılından bu yana Silifke Müze Müdürlüğü işbirliği ile Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile sürdürdüklerini ifade ederek, "Bu sezon itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararı ile buradaki kazılar Mersin Üniversitesi'ne verildi. Buradaki kazılar artık üniversitemiz tarafından sürdürülecek. Bu süreçte, bu aşamaya gelmemizde katkısı olan Sayın Rektörümüzü Ahmet Çamsarı hocamıza teşekkür etmek isterim. Bu antik kentin, kendimize ve üniversitemize büyük katkıları olacak. Üniversitemiz artık alana çıktı. Bulunduğu kentin kırsalında üniversitemizin ismini her yerde görmeye başlayacağız. Üniversitemiz buraya yerleşiyor, burada kazı evleri yapıyor, uzun süreli burada konaklayacağız. Araştırma için buraya çok sayıda öğretim görevlisi, öğrencimiz, doktora ve yüksek lisans öğrencilerimiz gelecekler. Burada bilimsel araştırmalar gerçekleştirecekler. Bütün bunlarla hem akademik olarak gelişme sağlayacağız hem de bu yerleşime, çevre ve Mersin'e önemli katkılar sağlayacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Antik kentin kalıntılarından genel ve detay

-Takların görüntüsü

-Heykel görüntüsü

-Kapı görüntüsü

-Anıt görüntüsü

-Tiyatro kalıntısının görüntüsü

-Yazıttan görüntü

-Antik kentte inceleme yapan görevliler

-Görevliler ölçüm yaparken

-Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu, görevlilerler yürürken

-Doç.Dr. Ümit Aydınoğlu açıklama yaparken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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3)TEKİRDAĞ'DA 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



Tekirdağ'da polisin yaptığı uygulamada yurtdışına çıkış hazırlığında olan 8 kaçak göçmen yaklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 BPC 509 plakalı hafif ticari araçla göçmen kaçakçılığı yapıldığı ve düzensiz göçmen taşıdığı bilgisi üzerine önlem aldı. Malkara-Keşan karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında araç durdurulup aranmaya alındı. Araçta bulunan sürücü C.G ile 3 Pakistan ve 5 Bangladeşli kaçak göçmen gözaltına alındı. Yurtdışına yasadı yollardan çıkış hazırlığında olan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Göçmenlerin emniyetten çıkartılması

-Göçmenlerin otobüse bindirilmesi

-Göçmenlerden detaylar

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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4)ŞIRNAK'TA 'TARIM VE İNSAN' KONULU SERGİSİ

Şırnak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Tarım ve insan' konulu ulusal fotoğraf sergisi açıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nca 10'uncusu düzenlen 'Tarım ve insan' fotoğraf sergisi Şırnak'ta açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün bahçesinde açılan sergiye Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Selman Demirel, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Selman Demirel, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla serginin açıldığını belirterek, ilki 2009 yılında açıldığını söyledi. Serginin 10'uncusu Şırnak'ta açılmasının önemli olduğunu dile getiren Demirel, "Bu yıl tarım, hayvancılık, toprak, su, su ürünleri, gıda ve muhafazası, tarım ürünlerinin işlenmesi, çiftçi, köylü ve köy yaşamına dair her türlü faaliyeti konu alan fotoğraflarla yarışmaya 669 fotoğraf sever 2 bin 933 eseri ile katılmıştır. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Tarım ve insan' konulu ulusal fotoğraf yarışmasında 20 eser ödül almaya, 120'si ise sergilenmeye layık görüldü. Bu 120 esersen 60 tanesi ilimizde sergilenmektedir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sergiye katılanlar

Serginin açılması

Müdür vekili Selman Demirel'in açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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5)PASAJIN TUVALETİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BURSA'da, 23 farklı suçtan kaydı bulunan Gülhan Ö. (31), adliyenin yanındaki pasajın tuvaletinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Gülhan Ö., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Olay, dün akşam, Osmangazi ilçesindeki Adliye Sarayı'nın yanında bulunan pasajda meydana geldi. Pasajın tuvaletinden silah sesi geldiğini duyanlar, içeri girdiklerinde, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kadını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, kadının ağır yaralı olduğunu belirledi. Polis ekipleri ise kimlik tespiti yaparak, kadının Gülhan Ö. olduğunu saptadı. Polis, ayrıca elinde tabanca olan Gülhan Ö.'nün intihar girişiminde bulunduğunu belirledi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gülhan Ö., yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülhan Ö.'nün 23 farklı suçtan kaydının bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Olay yeri inceleme ekibinden detaylar

-Hastaneden görüntüler

-Gülay Özdemir foto

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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6)KAYSERİ'DE PARKLARIN BAKIM VE TEMİZLİĞİNİ KADINLAR YAPIYOR

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde parkların bakım ve temizliğini kadınlar yapıyor.

Kocasinan Belediyesi bünyesinde, Türkiye İş Kurumu (İşkur) desteğiyle istihdam edilen kadınlar, sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor. Kadınlar, ilçedeki parklarda çapa, çim ve çiçek ekimi yanında, çiçeklerin bakımlarını da yapıyor. Kadınların parkta çalışmasıyla, parkların daha güvenilir hale geldiğini ifade eden 3 çocuk annesi Perihan Çınar, "İşimi severek yapıyorum. Parklar kadınların yaptığı bakım çalışması ile artık daha güzel. İşkur desteği ile başladığım çalışma hayatım, şimdi belediye bünyesinde devam ediyor. Öncelikle çalışma planımızı yaparak parklardaki mıntıka temizliği ile görevime başlıyorum. Daha sonra sulama yapıyorum. Çiçeklerin bakımını yapıyorum. Parklarda çalıştığımızı gören kadınlar bizleri gördüğü için mutlu oluyor ve bizlere güvenerek çocuklarını parka oynamaya gönderebiliyor. Çalıştığım ve erkeklerin yaptığı birçok işi yaptığım için kendimle gurur duyuyorum. Çok ağır işlerde erkek çalışanlardan yardım istiyoruz. Evlerimizde gösterdiğimiz titizliği parklarda da gösteriyoruz" dedi.

2 çocuk ve 3 torun sahibi 58 yaşındaki Fatma Eker ise 5 ay önce İşkur desteğiyle işe başladığını belirterek, "Geçinmek zorunda olduğum için yaptığı işi layıkı ile gerçekleştirmeye çalışıyorum. Süpürme, ot yolma, çiçek dikme gibi her türlü işleri yapıyoruz. Bazı insanlar yaşımdan dolayı çalışmamı tebrik ederken, bazıları da bizi ayıplıyor. Ancak, biz bunlara alıştık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Parklarda temizlik yapan kadınlardan görüntü

Kadın park çalışanlarının ot yolması

Elektronik süpürge aracı kullanan kadın

Kadın park çalışanı Perihan Çınar ve Fatma Eker ile röportaj

Diğer görüntüler

SÜRE: 4.18 BOYUT: 481 MB

HABER: Yasin DALKILIÇ KAMERA: İsmet KÖZELO/KAYSERI-DHA