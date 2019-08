DHA YURT BÜLTENİ-8

1)BAKAN ERSOY: KURBAN BAYRAMI'NDA BODRUM'DA OTELLER DOLU

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın tam yüksek sezona denk geldiğini belirterek, bayram tatilinin 9 güne uzatılması ihtimali için "9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy'un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Bakan Ersoy, "Burada öncelikli amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. 'Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım' diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz" dedi.

Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Ersoy, "İnşallah Bodrum Kalesi'nin ikinci kalan kısmını da eylülde ihalesini tamamlayıp söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs 2020'de ikinci etabı da açarak kaledeki restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız ve bu gösterilere özel sektörün de katılacağı daha geniş programlar şeklinde devam edeceğiz. Bodrum merkezine eski canlılığını tekrar getireceğiz" dedi.

'BAYRAM TATİLİNİN 9 GÜN OLMASI 5 GÜN OLMASI BİR ŞEY İFADE ETMİYOR'

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatiline de değinerek tatilin 9 güne uzatılması beklentisine dikkat çekti ve "Bayram tatilinin 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, zaten yerlerin çoğu da dolu. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar. Benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu" dedi.

Turizm sezonunun oldukça iyi gittiğini, turist sayısında çok ciddi artışın olduğuna dikkati çeken Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artışla karşılaşacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi görünüyor. 2023'e koyduğumuz, 75 milyon turist gibi iddialı bir hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'yla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız. Türkiye'nin global tanıtımıyla ilgili hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkartacağız hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak mevcut potansiyelimizi de koruyacağız. İnşallah Türkiye, 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız."

'BODRUM'U ULUSLARARASI BİR MARKA YAPMAK İSTİYORUZ'

Bodrum'un yapılaşmasından kaynaklanan, 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli bulunduğunu, ilk hedeflerinin sezonu uzatmak ve ikinci hedeflerinin de 12 aya yaymak olduğuna dikkati çeken Ersoy, bununla ilgili bütün çalışmaları yapacaklarını da kaydetti. Bodrum'da 12 ay turizm yapılabildiği takdirde çalışanların da sektörde kalmasının sağlanacağına dikkati çeken Ersoy, "Kaliteli personelin yetişmesini sağlıyorsunuz, yetişmiş kaliteli personelin de sektörde kalarak başka bir sektöre geçmesini engellemiş oluyorsunuz. Bodrum bizim gözbebeğimiz, çok önemli bir markamız ama yerelde çok önemli markamız. Onu uluslararası bir marka yapmak istiyoruz. Hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. 2-3 aylık bir sezonla kısıtlı değil, 8 aylık, 12 aylık sezona yayılmış bir Bodrum görmek istiyoruz" dedi.

Bodrum'un İstanbul gibi büyükşehirlerden göç aldığını da vurgulayan Bakan Ersoy, "Bodrum çok önemli bir kasaba ancak yakında kasaba olmaktan da çıkacak. Kış nüfusu da çok yüksek. Hava trafiği de onu gösteriyor zaten ama amacımız burayı sadece Türklerle sınırlamamak, yabancı turistin de olduğu çok güzel karma bir tatil merkezi haline getirmek" dedi.

2)HAYATA DÖNEN NAZMİ USTA'NIN DONDURMASININ SIRRI DOĞAL MEYVELER İLE TAZE SÜT

İZMİR'in Foça ilçesinde, 33 yıldır dondurma yapan ve geçen 12 Temmuz'da tezgahın başında kalp krizi geçirirken, sırada bekleyen acil tıp teknisyeni Özlem Ensari tarafından hayata döndürülen Nazmi Altıntaş (58), aşkla tutkulu olduğu dondurma tezgahına döndü. Her gün 30 çeşit dondurma yapan Nazmi Usta'nın sırrı, doğal meyveler ile taze süt kullanması. Foça sahilinde 33 yıldır hizmet veren, müşterilerinin büyük bölümünün Giritli sandığı ama aslen Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan Nazmi Altıntaş, her günü saat 06.00'da güne başlıyor. Taze sütü kaynatan ve meyve ile buluşması için ılımasını bekleyen Altıntaş'ın lezzek sırrı, doğal meyveler ile taze süt kullanması. Nazmi Usta, antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, cookies, karamel, kapuçino, blue sky, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, borovinka, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli, yoğurtlu dondurmalarıyla her damak zevkine hitap ediyor. Mesleği babasından öğrendiğini ve dondurmadaki ustalığının temelden geldiğini ifade eden Nazmi Usta, dondurmalarının lezzetini ise taze süt ve meyvelere bağlıyor. Kış mevsiminde bile şirin dükkanını açarak ilçe halkını dondurmasından mahrum bırakmayan Nazmi Usta, taze meyveleri kendisinin seçtiğini ve bunun yanında da taze sütün lezzetli dondurmanın birinci kuralı olduğunu söyledi. Dondurmacılığa seyyar olarak başladığını ve daha sonra 33 yaz sezonu boyunca Foçalılara hizmet verdiğini dile getiren Nazmi Usta, kalp krizinin ardından çevresindekilerin 'artık dinlen bu kadar çok çalışma' dediğini hatırlatarak, dondurmayla aşkla tutkulu olduğunu ve çalışarak dinlendiğini söyledi. Nazmu Usta şöyle dedi:

"Ben 80 çeşit dondurma yapabiliyorum. Bu kadar çeşit hangi dondurmacıda var. Dondurmanın lezzeti temelden gelir bizde. Süt süt gibi olacak. Şeker şeker gibi olacak. Salep salep gibi olacak. Kaynatması da önemli. Süt şişti pişti. Yok öyle bir şey. Süt tamamen ateşte kaynayacak. Salep 80 derecede çözünür. Her şeyin ayrı bir kaynama derecesi var. Orkide çiçeğinin soğanını bile kendim alıyorum, değirmende öğütüyorum. Bademi mikserden geçirip un haline getirme kolaycılığını göstermiyorum müşterinin ağzına glesin diye tek tek kerpetenle kırıyorum. Salep ve sakız benim için altın değerinde bir şey. Eğer bir malda ucuzluk varsa bir şey katmıştır ona. Kalite taze meyve, taze süt ve maliyetten kaçmamakla olur."

3)ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İNŞAT İŞÇİSİ ÖLDÜ

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan Abdurrahman Gerçek (32), öldü.

Olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak Mahallesi'nde meydana geldi. Abdurrahman Gerçek, inşaatta çalışırken, yakından geçen elektrik kablosuyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine inşaata sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Gerçek'in öldüğü belirledi. Abdurrahman Gerçek'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

