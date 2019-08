DHA YURT BÜLTENİ - 8

Bursa'da orman yangını

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 18 arazöz ile müdahale ediliyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda ormanlık alandan saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 18 arazöz, AFAD ve Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. 6 farklı noktada devam eden yangına, müdahale sürüyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Orman yangınından görüntü

BURSA/DHA

==========================

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Eskişehir'de kamyon şoförü Tacettin Y. (42), bir süredir birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52) aralarında çıkan tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Tacettin Y., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak üzerindeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Birlikte yaşayan Tacettin Y. ve Ülviye İnce arasında tartışma çıktı. Ülviye İnce, kamyon şoförlüğü yapan ancak bir süredir işsiz olan Tacettin Y.'den iş bulmasını istedi. Çıkan tartışmada Tacettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla Ülviye İnce'yi birçok kez bıçakladı. Ardından da aynı bıçakla kendisini göğsünden yaraladı.

Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, evde Ülviye İnce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Tacettin Y. ise ağır yaralı olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tacettin Y. ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ülviye İnce'nin cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Olayın olduğu sokak

-Polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Cesedin çıkarılması

-Ölenlerin vesikalıkları

-Çiftin birlikte fotoğrafı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Oğuzhan DEMİR/ESKİŞEHİR,-

==================

94 yaşında, kışlık odununu sırtında taşıyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Hanife Topaloğlu (94), kışlık yakacağı odunu ormanlık alandan toplayıp, sırtında taşıyarak evine getiriyor. Gün içinde iki kez sırtına yüklediği odunlarla 3 kilometrelik mesafeyi yürüyen Hanife Topaloğlu, ilerleyen yaşına rağmen dinç ve dinamik görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Alakeçi köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Hanife Topaloğlu, çocuklarının yardım talebini kabul etmeyerek her işi kendisi yapıyor. Topaloğlu, kışlık odununu da yaz aylarında ormandan topluyor. Her gün köye 3 kilometre mesafedeki ormanlık alana giderek, kırık ağaç dallarından topladığı odunları sırtına yükleyen Topaloğlu, yürüyerek evine getiriyor. Topaloğlu, topladığı odunları ocakta yemek pişirmede de kullanıyor.

Yaz boyunca haftanın 3 günü ormanlık alana odunı toplamaya gittiğini belirten Hanife Topaloğlu, "Kışlık odunlarımı kendim hazırlıyorum. Ormanlık alandaki kırık ağaç dallarını topluyorum. Geçen yıl getirdiğim odunları yeni kullanıyorum. Tasarruflu olmak lazım" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

-Hanife Topaloğlunun ağaç dallarını toplamasından görüntü.

-Hanife Topaloğlu'nun dalları sırtına yüklemesi ve taşımasından görüntü.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

=================

'Polise teslim edin' yazılı çuvaldan lav silahı ile el bombaları çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, kaldırımdaki üzerinde 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazan çuvalı görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çuvalın içinde lav silahı ve 5 el bombası ele geçirdi.

Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi İdris Gülbaş Sokak'taki kaldırıma bırakılan, 'Bu paketi ellemeyin, polise teslim edin' yazılı ve ağzı bağlı çuvalı görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yaklaşık 150 metre uzaklıktaki İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polisler, önlem alarak, sokağı ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı çağrılırken, açılan çuvalın içinden, 1 lav silahı ve 5 el bombası çıktı. Silahlar alınarak, emniyete götürüldü. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, içinde bomba ve silah bulunan çuvalı bırakan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK

KARAMÜRSEL (Kocaeli),

========================

Denizden 40 kilometre uzaklıktaki deniz feneri, Guinness'e aday

GİRESUN'da, denizden 40 kilometre uzaklıkta, 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde bulunan, dünyanın denize en uzak olma özelliği olan deniz feneri, UNESCO listesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeye aday. Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği 2'nci Başkanı İbrahim İlyasoğlu, deniz feneri için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını ve sonucu beklediklerini söyledi.

Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, 5 asır önce yöre halkının, bölgeye yerleşen atalarının tepelere doğru yükselen sisi deniz sanıp, yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor. Bölgede dilden dile dolaşan efsane üzerine 2 yıl önce taş kullanılarak, tepeye 9 metre yüksekliğinde deniz feneri inşa edildi. Bölgedeki bazı obalarca Tuz Ekim Festivali alanı da olan bölgede yaptırılan anıt deniz feneri, geçen yıl restore edildi. Bölgede efsaneleşen, denizden 40 kilometre uzaklıkta olan, dünyanın denize en uzak olma özelliğiyle UNESCO'nun 'Dünya Somut Olmayan Kültürel Listesi'ne alınması için müracaatta bulunulan deniz feneri için bu kez de Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Giresun Batlama Platformu öncülüğünde katkı sunulan deniz fenerinin, UNESCO ve Guinness ile turizme kazandırılması hedefleniyor. UNESCO ve Guinness'e yapılan girişimlerin sonucu beklenirken, denizden uzak oluşuyla dikkat çeken deniz feneri, bölgeyi ziyarete gelen yerli- yabancı ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

'EFSANE 5 ASIRDIR ANLATILIYOR'

Giresun Kültür Sanat ve Turizm Derneği 2'nci Başkanı İbrahim İlyasoğlu, denizden 40 kilometre uzaklıkta bulunan, Çaldağ Tepesi'ndeki deniz fenerini turizme kazandırmak amacıyla UNESCO ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için girişimlerde bulunduklarını söyledi. İlyasoğlu, deniz fenerinin, kent turizmine katkı sağlayacağını, yerli- yabancı turistlerin bölgeye şimdiden rağbet göstermeye başladığını söyledi. İlyasoğlu, "Efsaneye göre, buradan dumanlar gelmiş, oradaki halk gemi yapmış. Gemiyi yüzdürmüşler. Böyle bir efsane oluşmuş. Bu efsane, 500 yıldır anlatılıyor. Bunun yanında Çaldağ'ın milattan önce 430 yılına ait hikayesiyle birlikte 2 bin 500 yıllık bir tarihi var. Ayrıca burada Tuz Ekim Festivali ile ilgili Orta Asya'dan 6 bin yıl önce gelen bir kültürü şu anda burada yaşatıyoruz. Aslına uygun olarak yaptığımız deniz feneri için dünyada denize en uzak deniz feneri olarak 1 yıl önce Guinness Rekorlar Kitabı'na müracaatımızı yaptık. Şu anda sonucu bekliyoruz. Efsaneye göre, burada insanlar, gemiyle birlikte yuvarlanmış. Bunu sembolize eden kayık ve fener yapıldı. Burası gurbetçiler, fotoğrafçılar ve turizmciler için çok güzel bir alan" diye konuştu.

KAMERALI ÖNLEM ALINACAK

Öte yandan Çaldağ Tepesi bölgesindeki yaylada kaçak evlerin yıkılmasının ardından fenere, bazı kişi ya da kişilerce zarar verildiği, yanındaki kayığın da kırıldığı tespit edildi. Deniz fenerinin bulunduğu alana güvenlik kamerası yerleştirileceği, kamera ile fenerin korumaya alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

----------------

-Deniz fenerinden görüntü (drone)

-Kırılan kayık ve fenere verilen zarardan görüntü

-Yayladan görüntü

-İbrahim İlyasoğlu ile röportaj

Süre: 4.02 DK Boyut: 600 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Haluk ŞENTÜRK-GİRESUN-DHA

=====================

- Malatyalı çiftçinin saçları ilik naklinden sonra siyahlaştı

Malaya'da, kan kanseri hastalığına yakalandıktan sonra kardeşinden alınan ilikle yaşama tutunan Hacı Ömer Kılıç'ın (63) beyaz saçları, tedavinin ardından siyah çıkmaya başladı.

Kuluncak ilçesinde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, 2014'te halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Malatya Devlet Hastanesi'ne başvurdu. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kılıç'a, kan kanseri (Miyeloblastik Lösemi) teşhisi konuldu. Kılıç'a, 2 aylık kemoterapi tedavisinin ardından kardeşi Turan Kılıç'tan ilik nakli yapıldı. Nakilden sonra sağlığına kavuşan Kılıç'ın beyaz saç ve sakalları siyahlaştı. Eşinin 'Saçlarını mı boyuyorsun?' sorusu üzerine durumu fark ettiğini söyleyen Kılıç, saçlarının gençliğinde de beyaz olduğunu belirtti. Kılıç, hastalık ve iyileşme dönemini anlatarak şöyle konuştu:

"Bu sinsi bir hastalık olduğu için farkına pek varamadım. 50 metre gidiyorum, 50 metreden sonra tıkanıyordum. Nefeslenip, 50 metre daha gidiyordum ve yine yoruluyordum. Bir gün yolda fenalaşıp, bayılmışım. Bir baktım kollarım kardeşimin boynunda, Malatya Devlet Hastanesi'ne getirilmişim. Daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Burada hematoloji bölümüne sevk edildim, kan kanseri olduğumu öğrendim. Kemoterapi aldım, tedavimle ilgilenen Mehmet Ali hocamla bizzat görüştüm. Hocam bu nakil nasıldır, ne olur diye. Hocam da, 'Eğer kök hücre bulunur da, bünyen kabul ederse annenden doğan sıfır bir bebek gibi olacaksın' dedi. 7 kardeşimden 3'ünün kök hücresi uyuştu ve kardeşim Turan Kılıç'tan alındı. Hocamın da dediği gibi, yapılan nakilden 2 ay sonra saçlarımın siyahlaştığını fark ettim ama kimseye söylemiyordum. Ardından eşim saçlarımı boyatıp boyatmadığımı sordu. Ben de, 'Ben can derdindeyim, sen saç boyama derdindesin, saç boyama falan yok' dedim. Kan Merkezi'ne kontrole gidince Mustafa hocam bana yaşımı sordu. '60'a geliyor' dedim, 'Yok, ben inanmam, saçında hiçbir beyazın yok, olacak iş mi' dedi. O anda böyle bir mucizenin olduğunu hemen koştu, diğer hocalara haber verdi. 'Böyle bir mucize var, gelin görün' dedi. Onlar da çok şaşırdı."

GENÇLİĞİNDE DE SAÇLARI BEYAZDI

İlik naklinden sonra beyaz saçları siyahlaşan Hacı Ömer Kılıç'ın kök hücre naklini yapan Kemik İliği Nakil Merkezi sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Kılıç'a 5 yıl önce Akut Miyeloblastik Lösemi tanısı koyduklarını kaydederek, "Ön tedavimizi yaptıktan sonra kök hücre naklini yaptık. Nakilden önce, hatta gençliğinde de saçları beyaz olan hastamızın saçları, nakilden sonra siyahlaştı. Bu şunu gösteriyor; kök hücre nakli bütün vücudu yenileyen çok güzel bir tedavi yöntemi ve şu anda hastamız tam remisyonda. Şu an hastalığını tam olarak yenmiş durumda ve saçları da beyazken siyahlaşmış durumda. Takiplerini yapıyoruz, ayda bir kontrole geliyor, kan kontrollerini yapıyoruz. Arada bazı şikayetleri oluyor ve onları gideriyoruz. Şu anda sağlıklı ve hastalığını yenmiş durumda" diye konuştu.

9 YILDA 700 HASTAYA KEMİK İLİĞİ NAKLİ

2010 yılında kemik iliği nakline başlandığını belirten Erkut, "Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2016'da toplam 74 kemik iliği nakli yapıldı. 2017 yılında 99, 2018 yılında ise 129 hastaya kemik iliği nakli yapıldı. Bu sene ise 60 hastaya nakil yapıldı. 25 Temmuz 2019 tarihinde, aynı gün içinde toplam 5 nakil yapıldı. Merkezimizde, ruhsatımızı aldığımız günden itibaren toplam 700 hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır. Bu yıl içerisinde tamamlanacak olan Onkoloji hastanesi ile kemik iliği nakli yatak sayımız 24'e yükselecektir. Hastanemiz, her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanım ve personele sahiptir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Hacı Ömer Kılıç'ın bölüme gelmesi

Kılıç'ın hocasıyla konuşması

Kontrolleri yapılması

Hasta Hacı Ömer Kılıç röp.

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut röp.

Beyaz saçlı halinden fotoğrafı

Saçlarından detay görüntü

Beyaz saçlı fotoğrafını tutması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 638 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

==================

Aracın motorunda mahsur kalan kedi, 2 saatte kurtarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde girdiği hafif ticari aracın motor kısmında mahsur kalan bir kedi AKUT ve itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çorlu'da yaşayan Nizam Sürgüt, hafif ticari aracını Esentepe Mahallesi Adnan Doğu Caddesi üzerinde park ettikten sonra kafe içmeye gitti. Bir süre sonra başına geldiği aracından kedi sesleri duyan Sürgüt, motor kaputunu açtığında bir kedinin sıkıştığını gördü. Kendi imkanları ile kediyi çıkaramayan Sürgüt, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi sıkıştığı yerden çıkarmakta güçlük çekince bu kez AKUT ekibinden yardım istendi. AKUT ekibinin de gelmesiyle sıkışan kedi yaklaşık iki saat süren çalışmayla kurtarılarak sabine teslim edildi.

Araç sürücü Nizam Sürgüt, "Arkadaşımla birlikte kahve içmeye gittim. Bir süre sonra aracın başına geldiğim de kedi sesi duydum ve motorun bulunduğu kaputu açtığımda kedinin sıkıştığını görüp hemen itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekibi kısa sürede geldi. Ancak itfaiye ekibi zorlanınca AKUT ekibine haber verdik. Onlarda kısa sürede gelerek sıkışan kediyi iki saat süren çalışmanın ardından kurtardılar. Ekiplere teşekkür ediyorum, çok büyük emek harcadılar" dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Ekiplerin çalışması

-İtfaiye ekibi

-Kurtarma çalışması

-Genel ve detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-