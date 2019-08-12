DHA YURT  BÜLTENİ-8

1)SURİYE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİNDE 'BAYRAM' ALARMI

SURİYE'de, terör örgütlerinin bayramı kana bulamaya yönelik olası saldırı girişimi ihtimaline karşı yerel güvenlik güçleri alarm durumuna geçti. Türk polislerin danışmanlık yaptığı yerel polisler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde eli tetikte görev yaparak teröristler başta olmak üzere hiçbir suç ve suçluya göz açtırmıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye sınırındaki Suriye'nin Cerablus ile Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi aşkın bölge terör örgütlerinden temizlendi. Güven ortamının oluşması ve huzurun sağlanmasıyla teröristlerden temizlenen bölgelere binlerce Suriyeli geri döndü ve günlük yaşamlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladı.

BAYRAM ÖNCESİ 2'Sİ CANLI BOMBA 5 TERÖRİST YAKALANDI

Türkiye'nin altyapı çalışmaları ile yeniden inşa ettiği kentlerde Türk polisleri tarafından eğitilen ve danışmanlık hizmeti verilen güvenlik teşkilatları da kurularak güven ortamının devamlılığı sağlandı. Özellikle terör örgütü PKK/YPG'nin zaman zaman bomba yüklü araç, motosiklet ve canlı bomba ile saldırı düzenlediği bölgeleri bayramda kana bulamayı hedeflediğine yönelik istihbarat bilgisi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda bayram öncesi Azez otogarında 2 kadın canlı bomba yakalandı. Hedeflerinin bayramda Azez ve Afrin'de saldırı düzenlemek olduğunu söyleyen kadın canlı bombaların sorgusunun ardından 3 terörist daha yakalandı. Bayramı hedef alan kanlı saldırılar düzenlemeyi planlayan 5 terörist sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bu gelişmenin ardından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde yerel güvenlik güçleri tarafından önlemler artırıldı. Birçok bölgede kontrol noktaları oluşturan güvenlik güçleri, Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, Çobanbey ve diğer bölgelerin girişinde tüm araçları durdurarak didik didik aradı. Olası bombalı saldırı veya terörist sızmaları bu şekilde önleyen güvenlik güçleri aynı zamanda çeşitli suçlulardan aranan çok sayıda kişiyi de yakaladı.

Türk polislerin koordine edip danışmanlık yaptığı yerel güvenlik güçleri, mevcut huzur ve güven ortamının bozulmaması için çabaladıklarını ifade etti. Kent merkezlerinde de vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlarda zırhlı araçlar ile önlem alan yerel polisler, hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceklerini ve huzur ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Öte yandan bayram coşkusu yaşanan Azez'de vatandaşların birbirleriyle bayramlaşırken, çocukların ise park ve lunaparklarda eğlenmeyi sürdürdüğü görüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/AZEZ (SURİYE), -

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2)IRAK ÖZEL TEMSİLCİSİ EROĞLU: IRAK'A 5 MİLYAR DOLAR KREDİ VERMEYİ TAAHHÜT ETTİK

CUMHURBAŞKANLIĞI Irak özel temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Irak'ın kalkınmasına yönelik baraj, gölet, sulama tesisi ve altyapı tesislerinin tamamlandığını belirterek, "Otoban inşaatları var. Irak'a 5 milyar dolar kredi vermeyi taahhüt ettik. Ayrıca 50 milyon dolar da hibe kredi var" dedi.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla Taş Medrese'de protokol bayramlaşma töreni düzenlendi.

Programa Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Tortop, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı Irak özel temsilcisi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

HEYETLE ARASI GÖRÜŞMEDE BULUNDUK

Bayramlaşma töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Irak özel temsilcisi Veysel Eroğlu, Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi. 50'si uzman olmak üzere 150 kişilik bir grupla Irak'ın yeniden kalkınması için çalışma yürüttüklerini anlatan Eroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız beni Irak Özel Temsilcisi olarak tayin ettikten sonra çalışma grubu kurduk. Orada neler yapılabilir onun çalışmasını planladık. Irak'ın kalkınmasında özellikle barajlar, göletler, sulama tesisleri ve alt yapı tesisleri tamamen bitmiş durumda. Ayrıca Kuzey'den güneye bir raylı sistem döşenmesi gerekiyor. Otoban inşaatları var. Bunlarla alakalı Kuveyt'teki toplantıda Türkiye Cumhuriyeti olarak Irak'a 5 milyar dolarlık bir kredi vermeyi taahhüt ettik. Ayrıca 50 milyon dolar da bir hibe kredi var. Biz bunlarla ilgili ne yapılabilir diye 16 kişilik bir üst yönetimle birlikte Bağdat'ı ziyaret ettik. Irak Devlet Başkanı, Başbakan ve Irak Su Kaynakları Bakanı tarafından kabul edildik" dedi.

IRAK İLE İŞ BİRLİĞİ EYLEM PLANI ELE ALINDI

Türkiye ile Irak arasındaki işbirliği eylem planını görüştüklerini anlatan Eroğlu, şöyle konuştu; "Ayrıca özellikle onlara ben birde Türkiye'yle işbirliğinin gelişmesiyle ilgili neler yapılabileceği konusunda bir eylem planı sunduk. Onlar için öncelikli olan bazı projeleri de sunduk. Çok mutlu oldular. Hatta Irak Devlet Başkanı bilhassa Türkiye ile işbirliğinin gelişmesinin stratejik bir hedef olduğunu belitti. Başbakan da aynı şeyi söyledi. Yani Türkiye ile yakınlaşmak, işbirliğini geliştirmek konusunda ısrarlılar. Ayrıca Irak Su Kaynakları Bakanı ve diğer ekibiyle ortak çalışma grubu oluşturduk. Türkiye- Irak arasındaki dostluğu nasıl geliştiririz, işbirliğini nasıl arttırırız diye bir çalışma programı başlattık. Eylül ayının başında Irak heyeti de Türkiye'ye gelecek ve değişik sahalarda incelemelerde bulunacak."

YUMURTA İHRACATI İÇİN ÇALIŞMA

Veysel Eroğlu, Irak Tarım Bakanını da Afyonkarahisar'a davet etiğini belirterek, bu ülkeye yumurta ihracının yeniden başlaması için çalışma yapacaklarını söyledi. Irak'ın geçmişte Türkiye'den yumurta alımını durdurduğunu hatırlatan Veysel Eroğlu, "Irak'ta yumurta fiyatı yüzde 50 oranında artmış durumda. Kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteleri yok. Afyonkarahisar'a davet ederek tesislerimizi görmelerini istedim. Umuyoruz ki Irak'a yumurta ihracatı tekrar açılır" dedi.

Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeniden iki ayrı bakanlık olup olmayacağı sorusuna ise "Onu ben bilmiyorum. Onun sorumlusu ben değilim. Cumhurbaşkanımız gelince sorarsınız" diye cevapladı.

Görüntü Dökümü

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Protokol üyelerinin bayramlaşma alanına gelmesi

Bayramlaşma törenine katılan protokol üyelerinden detay

Veysel Eroğlu ve diğer protokol üyeleri ile detay

Genel detaylar

Protokol üyelerinin bayramlaşmasından detay

Veysel Eroğlu'nin konuşması

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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3)YUNUS EMRE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ, AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bursa'da ailesi ile gittiği kaplıcada, ayağı kayıp havuza düşen Yunus Emre Aslantatar (10), boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen çocuğun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde bulunan Yeni Kaplıca Erkekler Hamamı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan bayram tatili için Bursa'ya gelen Aslantatar Ailesi, Yeni Kaplıca'yı ziyaret etti. 10 yaşındaki Yunus Emre Aslantatar, babasıyla birlikte kaplıcanın erkekler için ayrılan bölümüne gitti. Babasının giyinme kabininde olduğu sırada ise koşarak havuzun bulunduğu bölüme gitti. Ancak zemininin kaygan olması nedeniyle ayağı kayan çocuk, 1 metre 60 santimetre derinliğindeki havuza düştü.

Çocuğun suyun üzerine çıkamadığını gören vatandaşlar, havuza atlayarak Yunus Emre'yi çıkardı. Boğulma tehlikesi geçiren ve çok fazla su yutan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberi alıp hastaneye koşan anne Süheyla Aslantatar ile yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Emre Aslantatar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Yunus Emre Aslantatar'ın hastaneden çıkarılarak sevk ambulansına bindirilmesi

-Küçük çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi

-Aslantatar'ın boğulma tehlikesi geçirdiği havuzdan detay

Süre: 2.55DK Boyut: 326MB

Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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4)İZMİR'DE TRAFİK DENETİMLERİNDE EN ÇOK AŞIRI HIZDAN CEZA KESİLDİ

KURBAN Bayramı'nda tatili nedeniyle 1 milyon kişinin geldiği İzmir'in turizm merkezlerinden Çeşme'de otoyol girişinde polisler 24 saat denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Bayramın ilk iki gününde Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, 2 bin 66 araca ceza kesti. Bunların büyük bir bölümünün aşırı hız nedeniyle olması dikkat çekti.

Geçen 10 Ağustos'ta başlayan Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir'in turizm cenneti Çeşme ilçesinde nüfus yazlıkçılarla birlikte 1 milyona ulaştı. Nüfusun bu kadar yoğun olduğu bölgede herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başkanlığında günler öncesinden yapılan çalışmalarla hazırlanan planlar, uygulandı. Tüm ilçe girişlerinde polis, 24 saat esasına göre denetim yaptı. Şüpheli görülen araçlar arandı, kimlik soruldu. Haklarında arama ya da yakalama kararı bulunan kişiler, karakola götürüldü. Emniyet yetkilileri, denetimlerin perşembe gününe kadar aynı sıklıkla süreceğini, yaz boyunca da sıklıkla devam edeceğini ifade etti. Kontrol noktalarında durdurularak kimlek kontrolü yapılan vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, güvenli yaşam için bunun zorunlu olduğunu belirtti. Polisler sadece denetlemedi. Yolda kalan bazı araçlara yardım etti. İçerisindeki vatandaşların ulaşımı sağlandı, araçlar güvenli alana çekildi. Turizm merkezlerinden Seferihisar, Dikili ve Foça ilçelerinde de denetim yapıldı.

Yol güzergahında, karadan, havadan ve otomatik takip sistemleriyle denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, toplam 2 bin 66 sürücüye ceza verdi. Çeşme otoyolu üzerinde trafik polisleri, en çok bin 8 sürücüye aşırı hız nedeniyle ceza kesti. Ayrıca 196 sürücüye cep telefonuyla konuşmaktan, 37 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 35 sürücüye emniyet şeridine girmekten, 23 yayaya kurallara uymamaktan, 57 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 140 motosiklet sürücüsüne eksik evraktan ceza verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Denetimlerden görüntü.

Polislerden görüntü.

Vatandaşlarla yapılan röpörtaj.

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Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

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5)OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI: 2 YARALI

DÜZCE'de, TEM Otoyolu otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Taner Coşkun idaresindeki 06 LMG 16 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada yaralanan otomobilde bulunan Kemal Coşkun ve Yena Coşkun'a sağlık ekibi ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Motoru tutuşan otomobil ise itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan aracın görüntüsü (Vatandaş kamerası)

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Yolun görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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6)BOLU'DA KAZA: 1'İ BEBEK, 6 YARALI

BOLU'da, D-100 yolunda otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ömer Faruk Tan idaresindeki 06 HA 6660 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Hasan Hüseyin Başman yönetimindeki 81 ER 372 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 araçta bulunan 1'i bebek 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılara müdahale

-Detaylar

Süre: 01.28-Boyut: 98.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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7)RUS SANATÇI KEMER'DE TATİLCİLERİ COŞTURDU

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Rus şarkıcı Tima Belorusskih'in (20) verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Kemer'de Club Aura'da Rus şarkıcı Tima Belorusskih konser verdi. Yaklaşık 4 bin kişinin izlediği konsere Rus turistlerin yanı sıra yerli tatilciler de ilgi gösterdi. Tima Belorusskih konseri öncesinde DJ Serkan çaldığı parçalar ile gece kulübüne gelenleri eğlendirdi. Go go dansçıları ise danslarıyla büyüledi.saat 02.00'de sahneye çıkan Tima Belorusskih yoğun ilgi gördü. Özellikler vatandaşları sanatçıya sevgi gösterilerinde bulundu. Şarkıcının seslendirdiği parçalara Rus, Ukraynalı ve Kazakistan'dan gelen turistler de eşlik etti. Bir saat süren konserde gece kulübünde bulunanlar ellerindeki cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü

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Dj setup yakın çekim

Dj Serkan detay

Go go dansçıları detaylar

Gece kulübüne gelen turistler detay

Tima Belorusskih konser detay

İzleyicilerden detay

03: 06 dakika ve 345 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),

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