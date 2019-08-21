DHA YURT BÜLTENİ - 8

Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı (5) - Yeniden

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Fatih Poyraz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğuyla birlikte babası Enver Tekin'in evine sığınan eşi Gülşen Poyraz'ı almak için gece mahalleye gitti. Tekin aliesinden olumsuz yanıt alan Fatih Poyraz, ağabeyi ve dayısıyla birlikte, Tekinler'in evine, pompalı ve kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Tekin ailesinin yardım istemesi üzerine gelen mahalleliden 6 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Silvan'ın Gökçe Tevek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşi Fatih Poyraz ile tartışan Gülşen Poyraz, 2'si erkek 3 çocuğunu yanına alıp, babası Enver Tekin'in evine gitti. Fatih Poyraz, eşini telefonla arayıp eve dönmesini istedi. Eşinden olumsuz yanıt alan Fatih Poyraz, ağabeyi M.P. ve dayısı S.E. ile 2 pompalı ve 2 kalaşnikof tüfek alarak gece, hafif ticari araçla Enver Tekin'in evine gitti. Kapıyı çalan Fatih Poyraz, eşini alıp eve götürmek istediğini söyledi. Tekin ailesinden olumsuz yanıt alan Poyraz, ağabeyi ve dayısı ile birlikte yanlarında getirdikleri tüfekle eve ateş açtı.

YARDIMA GİDENLER ÖLDÜ

Tekin ailesi, yakınları olan Narin ailesini arayıp, yardım isterken silah seslerini duyan mahalleli de eve gitti. Bu sırada yardım için Narin ailesi de eve geldi. Olayda tüfeklerden çıkan saçmaların isebet etmesiyle Narin ailesinden Münevver, Gökhan, Halise, Aziz, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan, Ferhat ve Mehmet, mahallelilerden Edip Okraş, Süleyman Eleftoz, Teğmen Yapıcı, Münevver Bağlı ile Ferhat Tekin, yaralandı.

Olayın ardından Fatih Poyraz, ağabeyi ve dayısıyla birlikte hafif ticari araçla kaçarken, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Silvan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz (20), Halise (32), Gökhan (19), Münevver Narin (63), Edip Okraş (42) ve Süleyman Eleftoz (28) kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin, Tekin ailesi ile akraba olmadıkları, yardım çağrısı üzerine gelip saçmalara hedef oldukları öğrenildi.

DAMAT VE DAYISI ARANIYOR, AĞABEYİ GÖZALTINDA

Olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise giriş- çıkışları kapattı. Eve ateş açanlardan Fatih Poyraz'ın ağabeyi M.P., hafif ticari araçta 2 kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Fatih Poyraz ve dayısı S.E.'nin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KAYMAKAMLIK: 6 ÖLÜ, 9 YARALI

Silvan Kaymakamlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Silvan ilçemiz Gökçetevek Mahallesi'nde 21.08.2019 günü saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştür. Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olaydan sağ kurtulan Gülşen Poyraz'ın yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Fatma Tekin, silah sesleri üzerine sürünerek gittikleri banyoda saklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı, silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanepeye, sonra sürünerek banyoya gidip, sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp, kanlar içinde ölü ve yaralıları görene kadar. Ambulanslar ve askerleri gördüm. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası 'Eşimi verin' diyor, bunlar da 'Verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz' diyorlar. İki oğlu, bir kızı var görümcemin. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya, benim evime geldiler. Kapıyı açtım içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini."

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Olayda yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Nurettin FİDANCAN/SİLVAN (Diyarbakır), -

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Edirne'de ağaçların kesildiği alana, foto kapan yerleştirilecek

Edirne'de 1'inci derece sit alanında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 50'den fazla ağaç kesildi. İl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlatırken, köy halkı ağaçları kesenlerin bulunmasını istiyor.

Merkeze bağlı Yolüstü köyünün Tunca Nehri kenarında bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilen 'Eğribük' bölgesindeki ormanlık alanda yaklaşık 30 yaşında olan 50'den fazla ağaç kesildi. Ağaçların kesildiğini fark eden köylülerin ihbarı üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ağaçların kesildiği alanın tapulu olduğunu tespit eden ekipler önce arazi sahibine bilgi verip, ağaçları kesenleri bulmak için çalışma başlattı.

Köylerindeki ağaçların kesilerek ormanlık alanların yok edildiğini ifade eden Sedat Gün, "Ormana gelip, ağaçlarımızı kesip kaçıyorlar. Gece gelip kesiyorlar, bulamıyoruz. Ağaçları kesenleri yakaladığımız da oluyor. Yakaladığımızda, 'Evet kesiyorum, ne yapayım kışlık ihtiyacım' diyorlar. Bu alanın daha çok denetlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Tapulu arazisinde bulunan ağaçların daha önceki günlerde kesildiğini söyleyen Ömer Güler ise, "Ağaçların kesildiği arazinin yanında benim de ağaçlarım var. Daha önce benim ağaçlarımı da kestiler. Bu ağaçların korunması gerekir. Ormana giren ağaçlarımızı kesip gidiyor. Önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

'ORMANIMIZI KESTİLER, YAĞIŞLAR AZALDI'

Bundan 40 yıl önce köylerinde ormanlık alanın çok geniş olduğunu, ancak ağaçların kesilmesiyle yağışların azaldığını söyleyen Salih Bolu, "Ağaçların kesilmesi çok yanlış bir durum. Bundan 40 yıl önce köyümüz tamamen ormanlık alandı. Köylüler kese kese ormanlık alanı bitirdiler. Ormanımızı kestiler, yağışlar azaldı. Köyümüzde doğanın dengesi bozuldu. Ağaçların kesilmesine karşıyız " şeklinde konuştu.

İl Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, ağaçların kesildiği alana foto kapan sistemi koyarak denetimin arttırılacağı bildirildi.

Görüntü dökümü

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Drone ile yukardan

Detaylar

Kesilen ağaçlar

Ağaçlardan detay

Muhabir Ali Can Zeray'ın anonsu

Ormanlık alandan detay

Köylüler ile röp.

Farklı açılardan detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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Yağmur sonrası çöple dolan limanda su çamur rengini aldı

Zonguldak'ta, dün gece etkili olan yağmurun ardından dereden gelen çöp ve evsel atıklar limana doldu, su da çamur rengine büründü.

Kent merkezinde, dün gece saatlerinde etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Yağmurla birlikte su da çamur rengini aldı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Çevre sakinleri ve balıkçılar, denize çöp atan kişilere tepki gösterdi. Sahilde yürüyüş yapan Hacı Kara, "Dere yatakları temizlenmiyor. Temizlense böyle kirlilik olmaz. Biz yıllardır buradayız. Bizde rahatsız oluyoruz. Biz burada esnafız. Pislikler bizi de etkiliyor. O yüzden derenin biran önce temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sarı rengi alan liman

-Gezen vatandaşlar

-Evsel atıklar

-Hacı Kara ve vatandaşlarla röp.

-Limandan detaylar

Süre: (3: 29) Boyut: (391 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, sulama kanalına düşen köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Seydişehir'e bağlı Gevrekli Mahallesi'ndeki sulama kanalına köpeğin düşüp, sürüklendiğini görenler, belediyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Seydişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, köpeği kurtarmak için kanala girdi. Akıntıya kapılıp, sürüklenen köpek, 15 dakikalık çalışma sonucu kurtarıldı. Veterinere götürülerek, gerekli kontrolleri yapılan köpek, serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Köpeğin ekipler tarafından kanaldan kurtarılması

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR DHA))

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Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapanların bölgede bıraktığı çöpler, minikler tarafından toplandı.

Munzur Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçilerin çevrede bıraktığı çöpler, Tunceli'de özel bir kreşin öğrencileri tarafından toplandı. Yaşları 3 ila 5 yaş arasında değişen 18 çocuk, eğitmenleriyle beraber 2 saat süreyle çöp toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti. Miniklere sosyal sorumluluk projeleri sayesinde çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirten kreş yetkilisi Sevcan Arslan, "Kreş olarak, 3 ila 5 yaş arası minik öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğaya çıkardık ve onlara çevre bilincini vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bu yaşta çevre bilincini aşılamak için buraya getirdik ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için bu tür sosyal sorumluluk projelerini yıl içinde belli zamanlarda tekrarlayacağız. Munzur Vadisi Milli Parkı, piknikçiler tarafından çok kirletilmiş. Biz çocuklarımızla birlikte bu bölgedeki çöpleri temizledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Tek amacımız gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve bu bilinci çocuklarımıza verebilmek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Miniklerin çöpleri toplaması

Toplanan çöplerin bir araya bırakılması

Kreş müdürü Sevcan Arslan'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 570 MB

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Herakles Lahdi'nin replikası Antalya Akvaryum'da sergileniyor

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan tarihi eserlere dikkati çekmek ve iadesini sağlamak amacıyla başlattığı, "Eserler ait olduğu yerde güzeldir" projesi kapsamında, 2017 yılında İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi'nin replikası Antalya Aquarium'un önünde sergilenmeye başladı.

Antalya Aquarium fuaye alanında düzenlenen açılış törenine ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Antalya Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel ve replikayı hazırlayan arkeolog Mustafa Samur katıldı.

LAHDİN ASLI ANTALYA MÜZESİ'NDE

Açılışta konuşan ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, 1960'lı yıllarda Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nden kaçırılan Herakles Lahdi'nin, 2010 yılında İsviçre'de bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 7 yıl süren hukuk mücadelesi sonunda 2017 yılında Herakles Lahdi'nin getirilerek Antalya Müzesi'nde sergilenmeye başladığını belirten Ege, yurt dışına kaçırılan çok sayıda tarihi eserin olduğuna işaret etti. Yeliz Gül Ege, 'Eserler ait olduğu yerde güzeldir' projesiyle Antalya'dan götürülüp yurt dışındaki müzelerde sergilenen Nereidler Anıtı, Pavaya Lahti, Harpy Anıtı, Ksanthos Anıtı, Trysa Heroonu, Myra Kaya Mezar Kabartması, Sion Definesi ve Thyke Heykeli'nin iadesinin sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Projenin ilk aşamasında Antalya Havalimanı Dış Hatlar Teminali'nin çıkışına Nereidler Anıtı'nın replikasının konulduğunu vurgulayan Yeliz Gül Ege, "2017 yılında iadesi sağlanan Herakles Lahdi'nin replikası yılda 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen Antalya Aquarium fuaye alanında kentin tanıtımına katkı koyacak" dedi.

KAÇIRILAN ESERLER

Herakles Lahdi replikasının yanına broşürler ve bilet üstüne bastırılan QR kodlarıyla projenin aktarıldığını anlatan Ege, kaçırılan eserlerin iadesi için 'change.org'da sürdürülen imza kampanyasına da destek istedi. Antalya'dan kaçırılan 8 eserden biri olan Thyke heykelinin şu anda Brüksel Kraliyet Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Yeliz Gül Ege, eserin iadesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

YAKLAŞIK 6 BİN 400 İMZAYA ULAŞILDI

Eserlerin iadesi için başlattıkları imza kampanyasında 6 bin 385 imzaya ulaşıldığını ifade eden Ege, şunları söyledi:

"Yılda bir milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Akvaryum'da, proje ile ilgili hazırlanan broşürler ve biletlerin üstüne bastırılan 'QR' kodları ile imza kampanyamıza destek isteyeceğiz. İmza sayısı bir milyona ulaştığında imzaları UNESCO ile paylaşacağız. ATAV, bu proje ile kamuoyu bilinci oluşturmayı ve bakanlığın yurt dışına götürülen eserlerin iadesi için yaptığı çalışmalara katkı vermeyi amaçlıyor."

BİLETLERE ANIT RESMİ BASILDI

Antalya Aquarium Genel Müdürü İsmail Arık, akvaryumu yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiğini, ziyaretçilere tarihi bir değeri aşılamak için proje kapsamında Nereidler Anıtı'nın fotoğrafını biletlere bastıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da yurt dışına kaçırılan eserler hakkında bakanlığın uzun yıllar çalışma yaptığını anlattı. Acar, "Özel birimler oluşturuldu, müzayedeler takip ediliyor. Çok büyük mücadeleler veriliyor, avukat paraları ödeniyor. Antalya Tanıtım Vakfı'mız ve yerel dinamikler burada fikir ortaya koyarak, Antalya'dan yurt dışına kaçırılan 8 eserin yurt içine getirilmesi konusunda kampanya başlatıldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Lahitin detay görüntüleri

-Turistlerden detay görüntüler

-Yeliz Gül EGE Atav Bşk. Konuşması

-Turizm il müdürü İbrahim ACAR ın konuşması

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Haber: Aslı DURAN Kamera: Emrah GÜL (Antalya DHA )