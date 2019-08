DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (2) - Yeniden

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmaktır. Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Bülent Ecevit'in sayesinde. Vatanı sevmek, bayrağı sevmek, ona inanmak başka şeydir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki programı kapsamında, Bandırma Belediyesi'ni ziyaret etti. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu'na; CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak ve Seyit Torun eşlik etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, belediye binası önündeki mitingde halka seslendi. Kavgadan uzak siyaset anlayışını inşa etmeye çalıştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımızın tamamına, 'Herkese eşit davranın' dedik. 'Oy versin, vermesin; nerede sorunu olan vatandaşımız varsa oraya gideceksiniz, sorunu çözeceksiniz' dedik. Bulunduğunuz kentte, mahallede bir çocuk yatağa aç giriyorsa o gece rahat uyumayacaksınız. Bakın, bizim siyaset anlayışımız bu. İnsanımızı seviyorum, hizmet etmek istiyorum, siyaseti de vatandaşa hizmet için yapıyorum. Bu güzel ülkede herkes huzur içinde yaşasın istiyoruz. Esnafın, çiftçinin, memurun, emeklinin, taşeron işçilerin, muhtarların sorununu ben dile getiriyorum. Ben bunları söylüyorum, kızıyorlar. Söyleyeceğim beyefendi, bu memleketi seviyorum. Her evde huzurun, bereketin olmasını istiyorum. Bunu söylüyorum" diye konuştu.

'VATAN SEVGİSİ BİR KİŞİNİN TEKELİNDE DEĞİL'

Dış politikada yanlışlar yapıldığını savunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu bataklığında ne işimiz var, hangi gerekçe ile oraya girdik? Bizim Suriye ile sorunumuz yoktu, Mısır ile sorunumuz yoktu. Neden Mısır'la kavga ettik? Orta Doğu'nun en güçlü ülkesi Mısır. 'Doğu Akdeniz'de Türkiye yalnızlığa mahkum edildi' diyorum, 'Gemilerimiz var, tanımıyor musun, bayrağı bilmiyor musun?' diyor. Merak etme beyefendi, bayrağı senden çok daha iyi bilirim. Hele ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan bir genel başkana bayrak edebiyatı yapamazsın. Milliyetçilik, vatanın her çakıl taşına sahip çıkmaktır. Kıbrıs'ta Türk bayrağı dalgalanıyorsa rahmetli Bülent Ecevit'in sayesinde. Sen 'milliyetçilik' diyorsun, hangi milliyetçilik? Vatanı sevmek, bayrağı sevmek, ona inanmak başka bir şeydir. Vatan sevgisi bir kişinin tekelinde değildir. 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da. Biz ayrım yapmayız" dedi.

'SIRA GELDİ YUKARIYI DÜZELTMEYE'

Türkiye'nin tüm komşu ülkeleriyle barış içinde olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdarğolu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temel ilkesi vardır. Birilerine bir şey söyleyeceksen, bütün komşularınla barışı sağlaman lazım. O nedenle savaş meydanlarından gelen Gazi Mustafa Kemal diyor ki 'Savaş meydanında kazanılan zaferler, ekonomik başarılarla taçlandırıldığı zaman Türkiye bağımsızlığını korur'. Biz bunu yapmak zorundayız. Dünyanın en güzel ülkesiyiz, bir eksiğimiz var; yanlış yönetim. Türkiye yönetilmiyor. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i düzelttik sıra geldi yukarıyı düzeltmeye" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, halka hitabının ardından Bandırma'dan ayrıldı.

Oğlunun dağa kaçırıldığını söyleyen annenin HDP'deki eylemi sürüyor (2)

STK'LARDAN ZİYARET

Diyarbakır'da, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, parti önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ı ziyaret etti. STK temsilcileri, destek oldukları Akar'a gül verdi.

Hacire Akar, oğlunu takip ettiğini ve HDP'ye girdiğini gördüğünü öne sürdü. Partiye tepki gösteren ve annelere de destek çağrısında bulunan Akar, "Ben geceyi burada geçirdim. Oğlum gelmeyene kadar da ayrılmayacağım. Bana oğlumun, hırsızların yanına gittiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ben oğlumu takip ettim, aracından indi, buraya girdi. Hani insan hakları savunucuları? Nerede insan hakları? Hepsi yalan. Annelere sesleniyorum; gelsinler bana el versinler, destek versinler. Benim ciğerim yanıyor, başka annelerin ciğeri yanmasın. Çocukları kandırmasınlar. Benim evim burası. Oğlum gelene kadar buradayım" dedi.

Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Yunus Memiş ise Hacire Akar'a destek için gül verdiklerini ve yanında olduklarını söyledi.

Minik Rabia'nın organları 4 çocuğa umut oldu

MARDİN'de oyun oynarken düştüğü havuzda beyin ölümü gerçekleşen 2 yaşındaki Rabia Kızılboğa'nın organları 4 çocuğa umut olacak.

Merkez Artuklu ilçesinde yaşaya Abdulkadir ve Nefise Kızılboğa çiftinin tek çocuğu Rabia Kızılboğa, geçen Pazartesi günü evlerinin önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip, su dolu havuza düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan Rabia, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür tedavi gören Rabia'nın, dün gece beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkilileriyle görüşen baba Abdulkadir ve anne Nefise Kızılboğa, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Rabia'nın organları Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden gelen organ nakil uzmanları tarafından operasyonla alındı. Minik Rabia'dan alınan karaciğer ve böbrekler, 4 çocuğa nakledilmek üzere ambulans uçakla İstanbul ve Diyarbakır'a götürüldü.

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1500 yıllık olduğu değerlendirilen Tevrat tefsiri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde Y.K ve E.Ş isimli kişilerin irtibat kurdukları bazı şahıslara tarihi eser niteliği taşıyan İbranice yazılı Tevrat tefsiri satmaya çalıştıklarını belirledi. Şüphelileri takibe aldıkları şüphelilere, adli makamlardan alınan izinle operasyon düzenledi. Operasyonda satılmak istenen ve 1500 yıllık olduğu değerlendirilen 17 sayfalık el yazması Tevrat tefsiri ele geçirildi. Tevrat tefsirini satmaya çalışan şüpheliler Y.K. ve E.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'taki sağanakta 30 konut, 1 okul ve 40 iş yeri zarar gördü

Zonguldak'ta önceki gün etkili olan sağanağın ardından meydana gel sel baskınları ve heyelanda, 30 konut, 1 okul ve 40 iş yerinin zarar gördüğü tespit edildi. Kozlu Belediyesi, heyelan yaşanan bölgeye girişi yasakladı.

Kent merkezi ile Kozlu ve Kilimli ilçelerinde önceki gün yaşanan sağanak sonrası oluşan sel ve yaşanan heyelanların ardından Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), başlattığı hasar tespit çalışmasına devam ediyor. Yapılan çalışmalarda kent merkezinde 15 konut ve 22 iş yerinin, Kozlu ilçesinde 5 konut ve 5 iş yerinin, Kilimli ilçesinde 3 konut, 1 okul ve 13 iş yerinin sel sularından zarar gördüğü belirlendi. Kozlu ilçesinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle de 7 konutun zarar gördüğü tespit edildi.

HEYELAN BÖLGESİ MÜHÜRLENDİ

Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde 4'er konutun yer aldığı 2, 1'er konutun yer aldığı 2 bina heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle boşaltıldı. Kozlu Belediyesi ekipleri de heyelan bölgesine girişi yasakladı. Evsiz kalan yaklaşık 20 kişiye, Kozlu Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapılacağı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE UYARMIŞ

Bülent Ecevit Üniversitesi(BEÜ) Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Deniz Arca, fakülte dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu danışmanlığında hazırladığı doktora tezinde Kozlu ilçesindeki heyelan riskini ortaya çıkarmıştı. 'Çok kriterli karar analizi yöntemini kullanarak bir yeraltı madenciliği alanındaki heyelan duyarlılık haritalaması' adı verilen çalışmada bölgedeki heyelan riski Dr. Arca'nın geliştirdiği yazılımla tespit edildi. Çalışmada, madenciliğin ön planda olduğu ilçede heyelan riskinin yüksek seviyede olduğu belirlendi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, -