Dha yurt bülteni - 8

Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti (2)

DURUMU İYİYE GİDİYOR

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, evinin balkonunda uyuduğu sırada çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi. İki çocuk annesi olan Uğurlu'nun yaralandığı olayla ilgili, 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

==================

İzmir'deki yangın sonrasında ölen Ukraynalı pilota son görev

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat sonra kontrol altına alınan yangında dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan, ardından dinlenmek üzere kaldığı otelde ise kalp krizinden hayatını kaybeden helikopter pilotu Ukraynalı Yuri Bortnik (58), için tören düzenlendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Bortnik'in cenazesi ülkesi Ukrayna'ya gönderildi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül ettiği açıklanan yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bortnik de katıldı. Bortnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp, su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere gittiği Gaziemir'deki oteldeki odasında ölü bulundu.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Yuri Bortnik'in cenazesi, ülkesine gönderilmeden önce, tören yapılmak üzere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürüldü. İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Orman Bölge Müdür Vekili Mehmet Erol'un yanı sıra bölge müdürlüğü çalışanlarının hazır bulunduğu törende özgeçmişi okunan Bortnik'in, büyük özveriyle görev yaptığı anlatıldı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Daha önce görev yaptığı Rusya ordusunda madalyaları bulunan, emekli olduktan sonra Kazakistan merkezli firmada pilot olarak görev yapan Yuri Bortnik için Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, ailesine götürülmek üzere şirket görevlisine plaket verdi. Yuri Bortnik'in cenazesinin karayoluyla Antalya'ya, oradan da uçakla ülkesi Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

------------

Törenden görüntü

Katılanlardan görüntü

Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

===================

Evinde ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yalnız yaşayan Müslüm Büyükkaplan (62) evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde yaşayan Müslüm Büyükkaplan'ın komşuları, evden gelen kötü kokular üzerine içeri girdi. Büyükkaplan'ın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, Büyükkaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Müslüm Büyükkaplan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tepiti için Adli Tıp Kurumu'na göndrildi. Acı haberi alarak gelen Büyükkaplan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Adli Tıp Kurumu

Yakınlarının ağlaması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 130 MB

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

=================

Mesanesinde 220 gramlık tek parça taş çıktı

Elazığ'da, idrar yollarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye başvuran Haydar Şimşek'in (67), mesanesinde 10 santimetre çapında 220 gram ağırlığında taş olduğu ortaya çıktı. Taş yapılan ameliyatla Şimşek'ten alındı.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde oturan Haydar Şimşek, 10 yıldır idrar yollarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Elazığ'da özel hastaneye başvurdu. Hastanede görevli Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler, tarafından yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından çekilen tomografi sonucunda Şimşek'in mesanesinde 10 santimetre boyutunda taş tespit edildi. Yapılan ameliyatla Şimşek'in mesanesindeki taş tek parça halinde çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Mustafa Kemal Atikeler, taşın 10 santimetre çapında 220 gram ağırlığında olduğunu ifade ederek, "30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük mesane taşı diyebilirim. Yaklaşık 10 santimetre çapında. Bayağı büyük ve sert bir taş. Hastamızı ameliyat ettik ve mesanesindeki taşı çıkarttık. Hastamız şu an çok rahat ve yarın akşam taburcu edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

--------

Mesana taşından görüntü

Tomografinin incelenmesinden görüntü

Röportaj

Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 202 MB

Haber- Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,