Dha yurt bülteni-8

Denizli'de polis, drift yapıp trafiği tehlikeye sokan sürücüyü arıyor

Denizli'de, 23 gün önce drift yaparak trafiği tehlikeye sokan, ardından da ters şeride girerek hızla uzaklaşan otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için polisin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Siteler Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, 15 Ağustos tarihinde bir otomobil sürücüsü akan trafiğe aldırış etmeden aracıyla iki kez drift yaptı. Trafiği tehlikeye sokan sürücü, ardından ters şeride girerek uzaklaştı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, soruşturma başlattı. Polis, bulvar ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Otomobilin drift yaptıktan sonra karşı şeride geçerek hızla uzaklaştığı o anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerden yola çıkan polis, beyaz renkli otomobilin bulunup, sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otomobilin drift yapma ve kaçma anından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Manisa'da kurtuluş coşkusu

MANİSA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın düşman işgalinden kurtuşunun 97'inci yıldönümü kapsamında düzenlenen kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa 1. Komanda Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, daire müdürleri, askerler ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Başta Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere siyasi partilerin il başkanlıkları, askeri erkan ve çeşitli dernekler Atatürk Anıtı önüne çelenklerini bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'nın 26 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edildiğini ve 3 yıl düşman işgali altında kaldığını hatırlatıp, Müftü Ali Efendi'nin öncülüğünde çevre il ve ilçelere de yayılan bir direniş hareketinin başladığını, 8 Eylül 1922'de Fahrettin Altay komutasındaki süvari birliklerinin Manisa'ya varmasıyla, kentin özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Ergün, Yunan askerlerinin kentten kaçarken büyük bir yangın çıkardığını ve neredeyse kentin tamamının yandığını, 5 bin 555 şehit verildiğini belirtip, "İşte o günlerden bu günlere geldik. Nereden geldiğimizi unutmadan Türk'ün ve Türk topraklarının üzerinde emelleri bulunan hainleri en iyi şekilde tanıyarak, geleceğimize yön vermemiz gerektiğine yürekten inanıyorum" dedi.

Tören Şehzadeler İlçe Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Büyük Taarruz Atlı Birlikleri tarafından Manisa Vali Ahmet Deniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e Türk bayrağı vermeleri ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde kurtuluş gününe özel eski Manisalıları'nın yer aldığı sergi açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tören alanından genel görüntü

-Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasından görüntü

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşması

-Atlı birliklerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Mor ve Ötesi ile Ceza, Bursalı müzikseverlerle buluştu

Birçok ünlü sanatçının yer aldığı Nilüfer Müzik Festivali'nin ikinci gününde Mor ve Ötesi ile rap şarkıcısı Ceza sahne aldı. 12 sanatçı ve grubun sahne aldığı ikinci günde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de müzik tutkunları ile birlikte Flört konserini izledi.

Nilüfer Belediyesi'nin binlerce sanatseveri, müziğin yıldız isimleri ile Balat Atatürk Ormanı'nda buluşturduğu Nilüfer Müzik Festivali, coşku içinde devam ediyor. 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlenen festivalde, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Selin Sümbültepe, Son Feci Bisiklet, Gözyaşı Çetesi, Altın Gün, Flört, Ceylan Ertem ve Ah! Kosmos. performanslarıyla herkese eğlenceli anlar yaşattı.

BAŞKAN ERDEM GENÇLERLE FLÖRT'Ü DİNLEDİ

Flört grubunun konseri sırasında festival alanına gelen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de gençlerle birlikte şarkıları dinledi. Festivalciler de Başkan Turgay Erdem ile hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Festivale her yaş grubunun büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Erdem, "Ben de müzik severlerin coşkusuna ortak olamaya geldim" dedi.

CEZA İLE MOR VE ÖTESİ COŞKUYU ARTIRDI

Festivalde dünyaca ünlü Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar en büyük ilgiyi gören gruplar arasındaydı. Agar Agar'ın ardından sahne alan Ceza ile alandaki coşku daha da arttı. Rap müziğin sevilen ismi Ceza, parçalarını binlerce müzik tutkunu ile birlikte söyledi. İkinci gün büyük ilgi gören gruplardan biri de Mor ve Ötesi oldu. Rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca Mor ve Ötesi'nin şarkılarına eşlik eden binlerce kişi, doyasıya eğlendi.

Festival bugün gerçekleştirilecek olan konserlerle sona erecek.

Görüntü dökümü;

-Konserlerden detaylar

-Seyircilerden detaylar

-Başkan Erdem'den detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,(DHA

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Bülent Ersoy, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı olarak nitelendirilen Bülent Ersoy, Bursa'da sahne aldı. Sahnede dinleyicileriyle samimi diyaloglar kuran ve espriler yapan Ersoy, konserinin bir bölümünde sahneden inerek seyircilerinin arasında şarkılarını seslendirdi.

Jolly Joker Bursa Sahnesi'nde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü sanatçı, performansıyla göz doldurdu. Geçmişten günümüze şarkılarını seslendiren ve Bursalıları nostaljik bir yolculuğa çıkaran enerjisiyle de beğeni topladı. Sempatik tavırlarıyla sahnede öne çıkan Bülent Ersoy, dinleyicileriyle girdiği samimi diyaloglarla mekanı kahkahaya boğdu. Konserin bir bölümünde ise sahneden inen Diva, sevenlerinin arasında şarkılarını söyledi. Yoğun ilgi ile karşılaşan ünlü sanatçı, dinleyicilerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. 2 saati aşkın bir süre sahnede kalan Ersoy, alkışlar eşliğinde programını sonlandırdı.

-Konserden detaylar

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,

