Dha yurt bülteni - 8

Çorlu'daki tren kazası davası 600 kişilik salonda yeniden başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü 328 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili açılan davanın çıkan olaylar nedeniyle ertelenen ilk duruşması, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde hazırlanan 600 kişilik salonda görülmeye başlandı. Kazada oğlu ile eşini kaybeden Mısra Öz, duruşma öncesi yaptığı açıklamada adalet istediklerini belirterek, "Tüm sorumluların yargılanmasını istiyoruz" dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi olan Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İLK DURUŞMADA GERGİNLİK ÇIKMIŞTI

Davanın görülmesine 3 Temmuz günü Çorlu Adalet Sarayı'nda, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi olarak düzenlenen 130 kişilik Konferans Salonu'nda başladı. Ancak, ölenlerin bazı yakınları ve yaralılar, salonda yer olmadığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Çıkan arbede yaklaşık 1 saat sürdü. Arbedenin ardından aileler salona alınırken, avukatları, mahkeme salonu kapılarının kilitlenerek, ailelerin içeriye alınmadığını, içeride ve dışarıda bulunan aileler ile bazı avukatların, verilen talimatlarla darbedildiğini ileri sürdü. Avukatlar, ailelere müdahale talimatını kimin verdiğinin belirlenmesi için suç duyusunda bulundu. Duruşma savcısı da mahkemeden talimatı kimin verdiğinin belirlenmesini istedi.

Suç duyurusu ve dilekçe üzerine mahkeme heyeti, davadan çekildiğini açıklayarak, dosyayı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise heyetin davadan çekilme kararını reddetti. Dava için Çorlu'nun Çoban Çeşme Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde bulunan Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ndeki 15 Temmuz Salonu, duruşma salonu olarak hazırlandı.

POLİS KUŞ UÇURTMADI

Bugün yapılan duruşma öncesinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Tekirdağ il merkezinden polis ekipleri takviye getirildi. Halk eğitim merkezi girişine X-Ray cihazı konuldu. Avukatlar, mağdurlar, izleyeciler ve basın mensupları için ayrı ayrı giriş noktaları oluşturuldu. Duruşma salonuna ise izleyiciler üzerleri aranılarak, alındı.

'ADALET İSTİYORUZ'

Kazada ölenlerin yakınları ve yaralılar, duruşmaya, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne yaklaşık 1 kilometre mesafede toplanıp, yürüyerek, geldi. Ellerinde ölenlerin fotoğraflarını taşıyan aileler, 'Adalet istiyoruz' sloganları attı. Aileler adına açıklama yapan ve kazada oğlu Oğuz Arda ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, adalet istediklerini söyledi. Öz, "Bugün katledilmiş olan canlarımız için buradayız. Davanın, olaydan bir yıl sonra başlaması insanlarımıza verilen değerinin göstergesidir. Bu dava sadece 4 sanıkla ilerleyemez. Biz tüm sorumluların yargılanmasını,herkesin adaletin karşısına çıkmasını istiyoruz. Bunun için son gücümüze kadar mücadele vermeye devam edeceğiz. 25 insan gitmiş olabilir ama biz onlar için buradayız ve başka canların yanmaması adına bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Adalet rayların altında kalmasın" dedi.

Konuşmaların ardından ölenlerin isimleri tek tek okunarak, 'adalet' sloganları atıldı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma öncesi salona iddianamede adı yazılan mağdur ve müştekilerin kimliklerini yazdırıp, içeriye girebileceğinin bildirilmesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Avukatlar, itiraz ederek, her müşteki ve mağdurun adının iddianamede bulunmadığını belirterek, uygulamanın yapılması halinde duruşmaya katılmayacaklarını bildirdi. Duruşmaların herkesi açık olduğunu belirten avukatlar, mahkeme heyetinin durumu gözden geçirmesini talep etti. Daha sonra bir grup avukat salona girerek, mahkeme heyeti ile görüştü. Görüşmenin ardından iddianamede adı bulunmayanların da isimlerini yazdırarak, salona girmesini izin verildi.

Duruşmaya CHP milletvekilleri Ali Şeker, Sezgin Tanrıkulu, Candan Yüceer, İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti milletvekili Enes Kaplan, HDP Milletvekili Ahmet Şık ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da izleyici olarak katıldı. Duruşma, kimlik tespitleri ile başladı

Görüntü Dökümü

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Ailelerin yürüyüşünden detaylar

Slogan atılması

Ölenlerin fotoğraflarını taşınması

Mısra Öz'ün açıklaması

Ailelerin açıklaması

Alınan güvenlik önlemleri

Avukatların açıklamaları

Binaya alınanların aramadan geçirilmesi

Alınan güvenlik önlemleri

Detaylar

Haber-Kamera : Gurbet GÖKÇE- Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), -

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Savaş uçaklarının görevini yapacak Akıncı İHA pist başı yapıyor

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm testleri sorunsuz süren Akıncı İHA'nın bu hafta piste çıkacağını söyledi. Bayraktar, "Akıncı TEKNOFEST'te yerini alacak. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor" dedi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruz İHA'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Hafta sonu motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak. 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı'nın 4,5 ton kalkış ağırlığı bulunacak. Akıncı ayrıca havada radar faaliyeti de yürütecek. 4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:

"Akıncı'ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor. Bütün uçak bir araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Tabii o testlerde teker teker, binlerce adımı doğrulamanız gerekiyor. Şu anda tam güç testini verdik. Tüm bileşenler bir aradayken, o da başarıyla geçti. Bir sonraki adım, yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA'da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye'nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi."

'TAARRUZ İHA'SI AKINCI, PİST BAŞI YAPACAK'

Akıncı İHA'nın bu hafta piste çıkacağını söyleyen Selçuk Bayraktar şöyle devam etti:

"Akıncı'nın da çalışması yer testleriyle devam ediyor. Akıncı TEKNOFEST'e de gelecek. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bizim, ülkemiz kriterleri açısından konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye'nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor."

Görüntü Dökümü

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-Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar röportajı

-Akıncı İHA'nın motorları çalışırken görüntüsü

-Akıncı İHA'dan detaylar

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, )

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Erdoğan'a suikast timine mühimmat veren astsubay Eskişehir'de yakalandı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan eski astsubay Abdülkadir Özkır, emniyetteki işlemlerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Elleri önden kelepçeli olarak hastaneye getirilen Özkır, işlemlerinin ardından soruşturmasının sürdüğü İzmir'e gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Eskişehir Emniyet Müdürlüğü

-Yunus Emre Devlet Hastanesi

-FETÖ şüphelisi Özkır'ın gelmesi

-Hastaneye girmesi

-Hastane acil servisi

-Özkır'ın çıkışı ve araca bindirilmesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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İntihar eden doktor mal varlığını çocuk esirgeme kurumuna bağışladı

Erzurum Atatürk Ünivresitsi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'nde görevli 30 yaşındaki Dr. Emre Bakırlı, nöbette yüksek dozda ilaç almak suretiyle hayatına son verdi. İntihar eden doktorun bıraktığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını ve mal varlığını da çocuk esirgeme kurumuna bağışladığını belirtti.

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Servisi hekimlerinden Araştırma Görevlisi Dr. Emre Bakırlı bu gece saatlerinde yüksek dozda ilaç almak suretiyle intihar ettiği savcılık tarafından yapılan ilk incelemeler neticesinde tespit edilmiş, kesin sonucun yapılan otopsinin ardından açıklanacağı bildirilmiştir. Bu gece saatlerinde Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesi genel cerrahi servisinde nöbetçi olan Kıdemli Arş. Gör. Dr. Emre Bakırlı sabah saatlerinde nöbetçi hekim odasında çalışanlar tarafından ölü olarak bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın üzerinden bir intihar notu çıktığı bilgisi savcılık tarafından paylaşılmıştır" denildi.

Dr. Emre Bakırlı'nın bıraktığı notta ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını mal varlığının da çocuk esirgeme kurumuna bağışladığını belirtti.

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Dr. Emre Bakırlı'nın Konyalı olduğu ve ailesine bilgi verildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastane tabelasından detay

-Genel Cerrahi Servisinden detay

SÜRE: 01.21 BOYUT: 151 MB

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Çocuklar, hastanedeki arkadaşları için kolye ve bileklik yaptı

Mersin'de, ilk defa yapılan ve 'Öykücü Ablanın Arkadaşlık Kolyeleri' adını taşıyan etkinlikte buluşan çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye ve bileklikler üretti.

Çocuklar için yaptıkları dikkat çeken Büyükşehir Belediye Kadın ve Çocuk Çalışma Grubu, yine anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'Öykücü Ablanın Arkadaşlık Kolyeleri' adını taşıyan etkinlik, Etkinlik Merkezi'nde ilk defa gerçekleştirildi. Etkinlikte buluşan çocuklar, masallar eşliğinde hastanelerde tedavi gören çocuklarla paylaşmak üzere kolye ve bileklikler üretti.

Çocuklardaki paylaşım ve mücadeleyi geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik ile çocuklar, masallar eşliğinde ürettikleri kolyeleri hastanelerin Onkoloji Bölümü'nde yatan yaşıtlarıyla paylaşacak. Çocukların 'Öykücü Abla' olarak tanıdığı hikaye anlatıcısı Çağrı Burcu Yücesoy, çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatarak, çeşitli renk ve ebatlardaki boncuklarla kolye ve bileklik üretmelerine yardımcı oldu. Yücesoy, ilk defa yapılan etkinlikle ilgili olarak, "Bu çok küçük bir etkinlik olarak başladı. Bunu büyüteceğiz ve mutlaka herkesin boynunda, bileğinde bu kolyelerden görüyor olacaksınız. Güzel işler yapacağız. Bu daha başlangıç" dedi.

Yücesoy, etkinliğin amacının hikayeler ve çocukların üretimiyle paylaşım ve olumsuzluklarla mücadele davranışını geliştirmek olduğunu söyledi. Yücesoy, "Bugünkü etkinliğimizin amacı çocuklara öykülerle beraber arkadaşlık kolyeleri yaptırmaktı. Onkoloji Bölümü'nde yatan hasta çocuklarımıza hediyeler götüreceğiz. Onlar buraya gelemediği için biz onların yanına gitmiş olacağız. Daha sonrasında kendilerini iyi hissettiklerinde onları da buraya alacağız. Hep beraber bir bağ kuracağız" diye konuştu.

Çocuklara Süt Kabuğundaki Fareler hikayesini anlatan Yücesoy, hikayenin etkinliğin amacıyla uyumluluk gösterdiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından etkinliğin duyurusunu görüp çocuğuyla katılmaya karar veren anne Kübra Aslan Aça, etkinliğin amacından memnun kaldığını söyledi.

Etkinliğe katılan çocukların mutlu olduğu ve paylaşım ruhunun güçlendiği etkinlikte kaynaşma ortamı oluştu. Etkinliğe katılan küçük Nefin ise daha küçücük yaşta kazanmaya başladığı paylaşım davranışını şu sözleriyle ifade etti:

"Hastanedeki arkadaşlarımızla paylaşmak için bileklik ve kolye yapıyoruz. Burada arkadaşlarıma yardım ettim. Boncuklarını izledim, güzel yapıyorlar mı diye baktım. Bence onun ucuna da yeşil koy diye tavsiye verdim."

Çocuklardan Çınar Otsekin ise, "Masalcı Abla bize masallar anlatıyor. Çok güzel bir ortam var, aralarına girdim, arkadaş edindim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların toplu halde görüntüsü

-Çağrı Burcu Yücesoy'un hikayeyi anlatırken

-Kolye yapan çocuklardan genel ve detay

-Hikaye anlatıcısı Çağrı Burcu Yücesoy'un konuşması

-Kübra Aslan Aça'nın konuşması

-Çocukların konuşması

-Genel ve detay

(BOYUT: 555 MB) (SÜRE: 4,57 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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