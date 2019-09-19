Dha yurt bülteni - 8

Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 2 yıl önce 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.'yi darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Mustafa B. (61) 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılının Eylül ayında Bünyan'daki Atatürk İlkokulu'nda meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni Mustafa B., erkek öğrenci A.E.'yi, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat atarak ve kulağını çekerek darbetti. Aile, okula gitmek istemeyen ve uykusunda, "Öğretmenim ne olur vurma" dediği ileri sürülen A.E.'yi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'ne götürdü. Burada tedavi gören A.E. için 23 Ekim 2017'de hazırlanan uzman raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

ÖNCE 9 AY HAPİS

Ailenin şikayeti üzerine 2017 yılının Kasım ayında öğretmen Mustafa B. hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda öğretmen hakkında, Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda sanık Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda 9 ay hapis cezası verildi. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde başka bir okula atanan öğretmen, ardından emekliye ayrıldı.

İSTİNAF CEZAYI ARTIRDI

A.E.'nin ailesi karara itiraz ederek, Ankara Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Mustafa B'ye 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, öğretmenin daha önce de okulda bir hademeyi darbettiği gerekçesiyle cezada erteleme yapmadı.

'KARAR MEMNUNİYET VERİCİ'

Kararı değerlendiren A.E'nin ailesinin avukatı Orhan Bürüngüz, "Sanık öğretmen yaklaşık 2 yıl önce müvekkilimin okul sınırları içerisinde kulağını çekerek ve tokat atarak yaralama eylemini gerçekleştirmiştir. Yerel mahkeme, kulak çekme eyleminin basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek bir yaralanma niteliğinde olduğu kanaatiyle 'basit yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasına mahküm etti. Bölge adliye mahkemesinde itirazlarımız haklı görüldü, yerel mahkeme kararı kaldırıldı. Burada öğretmene 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Türkiye'nin geleceğini emanet ettiğimiz gençlerimize yönelik keyfi ve bilinçsiz bu uygulamaların son bulması adına istinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararı memnuniyet vericidir" dedi.

'ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

A.E.'nin babası Nazım E. ise, oğlunun öğretmeni tarafından dövüldüğünü, ardından kaçarak okula geldiğini söyleyerek, "Olayı sormak için okul müdürünün yanına gittim. Çocuğumu darbediyor, eşime de ağza alınmayacak derece de laflar söylüyor. Üstüne de git 'Kralına şikayet et' diyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı davaya müdahil oldu. Oğlum Galatasaray takımının alt yapısında oynuyordu. Çocuğum futboldan uzaklaştı, psikolojisi bozuldu. Yüce Türk adaletine bizim güvencimiz sonsuzdur. Biz insan olarak düşündüğümüzde keşke yapmasaydı. Verilen kararı olumlu buluyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Avukat Orhan Bürüngüz ile röpotaj

-Baba ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 4,33 Boyut: 509 MB

Haber-: Olcay DÜZGÜN - Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,DHA

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Buzdolabının patladığı ev, harabeye döndü

İzmir'in Buca ilçesinde, 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde, mutfakta bulunan buzdolabında meydana geldiği iddia edilen patlamada 1 kişi yaralandı. Ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, harabeye dönen ev gündüz görüntülendi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 273/1 sokakta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, boyacılık yapan Demir Yılmaz evde bulunduğu sırada, mutfaktaki buzdolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültünün ardından çevreye yayılan parçalarla evin birçok noktası alevlere teslim oldu. Olayı gören mahalle sakinlerinden Yusuf Yolcu, Yılmaz'ın evine giderek yangın tüpü ile müdahale ederken, diğer komşuları durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, mahalle sakinleri olay sırasında yaralanan Demir Yılmaz'ı, dışarı çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan Yılmaz'ı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise evde çıkan yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EŞİ, MANİSA'DAKİ KIZININ YANINDAYDI

Olay esnasında, Demir Yılmaz'ın eşi Gülzade Yılmaz'ın, Manisa'da üniversite okuyan kızlarının yanında oluşu ve evde sadece Demir Yılmaz'ın bulunması, olası bir faciayı önledi. Havanın ağarmasıyla harabeye dönen ev de görüntülendi. Evin sadece mutfak kısmı değil, diğer odaları da kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın meydana geldiği evin üst katında oturan İbrahim Özel, "Ben olay anında balkonda oturuyordum. Patlamanın etkisiyle balkon yıkılacak sandım, sarsıldık. Hemen aşağıya indim. İtfaiyeciler patlamanın buzdolabından olduğunu söyledi. Hepimiz hayret ettik" dedi.

Mahalle sakinlerinden Selim Yalçın ise, "Büyük bi panik oldu. Komşular Demir Yılmaz'ı dışarı çıkarmış. Patlamayı biz de duyduk ama uzaktaydık. Çok şükür ölen olmadı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Harabeye dönen evden görüntüler

Patladığı iddia edilen buzdolabından görüntü

Evin temizlenmesinden görüntü

Mahalle sakinleri ile röp.

Muhabir Davut Can'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,

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Bartın'da sahte boya operasyonu

Bartın'da, müteahhitlere ve vatandaşlara sahte boya satan kişiler yakalandı. Zonguldak'ta kurdukları imalathanede hazırladıkları boyaların kovalarına bilinen markaların etiketlerini yapıştırarak satanların yaklaşık 1 milyon TL'lik satış yaptığı bildirildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bartın'da vatandaşlara ve müteahhitlere boya satan kişileri takibe aldı. Yapılan takipte dikkat çekmemek için Zonguldak'tan Bartın'a boyaların 10-15 kova şeklinde getirildiği belirlendi. Drone ile takibe alınan otomobil durdurulurken, G.Ö. (24), Ö.Ö. (50) ve M.D. (37) yakalandı. 3 kişi emniyetteki sorgulamalarında, sahte boyaları Zonguldak'ta ürettiklerini belirtti. Zonguldak'ta yapılan baskında, depoda bilinen boya markalarının sahtesinin bulunduğu 500 kova boya ele geçirildi.

Şebekenin kendi imalathanelerinde ürettiği boyanın kanserojen madde de içerdiği bildirilirken, kendi hazırladıkları boya kovalarına matbaalarda bastırmış oldukları etiketleri yapıştırarak orjinal ürün gibi müteahhitlere ve vatandaşlara sattıkları anlaşıldı. Şebekenin yakalandığı ana kadar piyasaya yaklaşık 10 bin kova sürdüğü ve bunun da piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Depoda yakalanan sahte boya kovaları, etiketler polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin 'sahtecilik, dolandırıcılık ve marka kanuna muhalefet' suçundan işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Drone operasyon anı

-Baskın yapılan depoların fotoğrafları

-Emniyetteki sahte boyalardan görüntü

Süre: 2.16 Boyut: 70,8 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Alev alan biçer de 5 ton pamuk kül oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde pamuk hasadı yapan biçer yüksek gerilimin hattının altından geçerken alev aldı. Yangında 5 ton pamuk kül oldu.

İlçeye bağlı kırsal Dikili Mahallesi'nde pamuk tarlasında hasad yapan biçer makinesi yüksek gerilim hattının altından geçerken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye erlerinin yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında yaklaşık 5 ton pamuğun kül olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları

-Genel detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 10 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Sınırı geçmeye çalışan Suriyeliler yakalandı

Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışan 4 Suriyeli ile onlara yardım eden 1 Türk vatandaşı jandarma tarafından yakalandı.

Türkiye-Suriye sınırında devriye faaliyeti yürüten Karkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekipler, 4 Suriyeliyi yakalayarak gözaltına aldı. Suriyelilerin Türkiye'ye geçmesine yardım ettiği belirlenen A.A. ise Alagöz Mahallesi yakınlarında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Nizip Adliyesine sevk edilen Suriyeli 4 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken, A.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların adliyeden çıkışları

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: GÖRÜNTÜ BOYUTU: 13 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

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Sivas'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sivas'ta tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Er Piyade ve Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Kutlama programı kapsamında Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anıt şeref defterini imzalayan Vali Salih Ayhan, "Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize kast edenler dün olduğu gibi bugünde hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan üzerimize gelmeye devam etmektedir. Güvenlik güçlerimiz ülkemizin güvenliğini sağlamada Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sarıkamış'ta olduğu gibi yedi düvele karşı mücadelenin bir benzerini bugünde terörün maşalarına karşı içeride ve dışarıda başarılı bir şekilde yürütmektedir. Bir şehidimiz, bir gazimiz olduğunda sadece ailelerin değil bütün milletimizin yüreği yanmaktadır. Güvenlik güçlerimiz yaralandığında canımız acımaktadır. Bizler hiçbir askerimizin, polisimizin canına zarar gelmesine istemeyen onların bu ülke için ne kadar kutsal bir görevi yerine getirdiğini bilincinde olan yüce Türk milletiyiz. Şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve ailelerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz işte biz böyle bir asil milletiz" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından Gaziler Günü nedeniyle şiirler okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Gaziler Mezarlığı, Garnizon Şehitliği ve Polis Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarette dua edilerek şehit asker ve polisler ile vefat eden gazilerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Anıta çelenk sunulması

-Valinin açıklaması

-Öğrencilerin gösterisi

-Şehitlik ziyaretleri ve mezarlara karanfil bırakılması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,