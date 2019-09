Dha yurt bülteni - 8

Sağanak yağmur Didim'de olumsuzluk yarattı, otomobil denize sürüklendi

Aydın'ın Didim ilçesinde gece şiddetini arttıran sağanak yağmur, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Mersindere Mahallesi'nde bir otomobil, denize sürüklendi. Zemin kattaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yurdun batı kesimini etkileyen sağanak yağmur, Didim'i vurdu. Turistik ilçede dün (salı) akşam başlayarak etkisi artıran yağmur, kenti teslim aldı. Cadde ve sokaklarda küçük dereler oluşurken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Didim merkez ile bağlantı sağlayan 19 Mayıs Caddesi, Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı ve ilçe merkezindeki ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar dereye dönen caddelerde mahsur kaldı. Mersindere Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, denize sürüklendi. Otomobilin içinde kimsenin olmaması olası bir üzücü olayı önledi. Sağanak yağmur, ev ve işyerlerinde su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Sağanak nedeniyle Altınkum İş Merkezi'ndeki iş yerlerini su bastı. İş yeri çalışanları, işyerlerinin yağmur sularından temizlenmesi için çalışma yürüttü. İş yerlerindeki çok sayıda malzeme zarar gördü. Akbük Mahallesi'nde ise zemin katta kalan bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu. Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, zor durumdaki vatandaşın yardımına koştu. Belediye ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı, yolda kalan araçları kurtardı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, yol güzergahlarında önlem aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, Didim'in Akbük Mahallesi'nde metrekareye 130.8 kilogram, Didim şehir merkezine ise 116.8 kilogram yağış düştü.

İlçede yağmur dinerken, beledi ekiplerinin çalışmasıyla hayat normale dönüyor.

Görüntü Dökümü

---------

-Yağan yağmurdan görüntü

-Yollarda oluşan su birikintileri

-Denize sürüklenen otomobil

Haber- Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),

==================

Sosyal medyada paylaşım yapan DEAŞ üyesi, adliyede

KONYA'da bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazıp fotoğrafını sosyal medyada paylaşan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. El Halil sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı bir kişinin böyle bir paylaşım yapmasını istediği, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı. Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla Arapça olarak "Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazması dikkat çekti.

Notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasan El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı. Suriye'nin İdlip kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı bir kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi. Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

---------------

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeye alınması

-Paylaştığı fotoğraf

Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

===========================

Boynu bıçakla kesilen köpek tedavi edildi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bıçakla boynu kesilmiş halde bulunan köpek, belediyenin Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Boynuna 40 dikiş atılan köpek, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

İlçe merkezinde, boynu bıçakla kesilmiş köpeği görenler, Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı köpeği merkeze götürerek hemen ameliyata aldı. 2 saat süren ameliyatın ardından boynuna 40 dikiş atılan köpek, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu. Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli veteriner hekim Muhammet Emin Güngör, yaralı köpeğin, vatandaşlar tarafından boynundan bir cisimle kesilmiş halde bulunduğunu söyledi.

Köpeği hemen ameliyata aldıklarını ifade eden Göngör, "1 hafta önce vatandaşlar tarafından İlçe merkezinde yaralı köpek ihbarı aldık. Ekiplerimizle olay yerine gittiğimizde köpeğin boynundan bir cisimle kesildiğini gördük. Hemen Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde götürerek ameliyata aldık. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yaralı köpeğin tedavisi devam ediyor. Şu anda çok iyi durumda, inşallah daha iyi olduktan sonra sahiplenecek bir hayvansevere vereceğiz" dedi.

Köpeğin, belediyeye ait sokak hayvanları barınağında koruma altına alındığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------------

-Köpekten detaylar

-Köpeğin veterine herkim tarafından muayene edilmesi

-Röportaj

Süre: (1: 43) Boyut: (149)

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak),

=================

Pompalı tüfekle vurulan vaşak, kurtarılamadı

Denizli'nin Tavas ilçesinde pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen vaşak, getirildiği Afyonkarahisar'daki merkezde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Tavas ilçesi kırsalında dün vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde vaşak bulundu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar'dak Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) getirildi. Burada tedaviye alınan vaşağın pompalı tüfekle vurulduğu belirlendi. Vücudunda çok sayıda saçma tespit edilen vaşak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, şöyle konuştu:

"Sayıları gün geçtikçe azalan, doğa için gerekli olan ve koruma altındaki vaşağın silahla yaralanması bizleri çok üzdü. Vaşaklar, ülkemizde korunan hayvanlardan. Maalesef türleri, nesilleri tehlike altındadır. İnsanlardan uzak, ormanlık alanlarda yaşarlar. Küçük memelilere avcıdırlar. Çok büyük hayvanlara saldırdıkları da söylenir ama insana asla saldıracaklarını düşünmüyoruz. Bu değerli canlıya ateş edilmesi, neslinin tehlike altında olması, tabii ki doğa için de dönülmez bir kayıp. O nedenle biraz daha duyarlı olmaya çağırıyorum insanları. Tüm canlıların yaşam hakkı, en az insanlar kadar var ve doğal dengenin önemli bir parçası."

Görüntü Dökümü

-----------

Vaşak ölmeden önceki görüntüsü (cep telefonu)

Ölü vaşaktan detay

Hesna Kandır ile röp

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

================

Şehit oğlunun mezarını her gün ziyaret ediyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2'si polis 24 askerin kabrinin bulunduğu Tarsus Şehitliği'nde tam 703 gündür şehit oğlu Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin (27) kabrini her gün ziyaret eden anne Aydanur Köreke, "Benim oğlum değerliydi ancak vatan için de değerliydi" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin karşısında Irak'ın kuzeyinde sınıra yakın bölgede, PKK'lı teröristler tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 23 Ekim 2017'de şehit olan İstihkam Üsteğmen Ozan Olgu Köreke'nin acısı Anne Aydanur Köreke'nin yüreğinde dinmiyor. Aydanur Köreke, şehit olduğu günden itibaren her gün şehitliğe gelerek oğlunun kabrini yıkıyor, çiçek vazolarını değiştiriyor hatta yatağını düzenler gibi kabrini düzenliyor. Anne Köreke, şehit oğlunun kabri ile birlikte tüm şehit mezarlarını da temizliyor.

Acısının bir an bile dinmediğini belirten anne Köreke, "Benim kuzum 23 Ekim 2017 yılında şehit oldu. Bu kadar yakınımdayken, evim de yakın. Her gün yanına geliyorum. Annelik görevim şehit olmasına rağmen bitmedi. Önce güneş doğmadan gelip mekanını temizliyorum çiçeklerini canlı tutuyorum. Yavrum bizim için çok değerliydi fakat vatan için de çok değerli. O canını vatanı, bayrağı için feda etti. Onun mekanı da makamı da çok değerli. Rabbime şükrediyorum " diye konuştu.

Şehit annesi Köreke, oğlunun vatan aşkı için 15 yaşından itibaren kendisini hazırladığını kaydederek, "Yıllar önce gelen bir şehit için üzülmüştük, bu vatan bu hale getiriliyor diye. Oğlum o zaman, 'Biz ne güne duruyoruz' dedi. Daha 15 yaşındaydı ve o günden eğitime başladığı güne kadar canını bu vatana feda etmeye hazırdı. ve şimdi onun arkadaşları onu tanıyanlar aynı şeyi yapıyorlar. Ruhu şad olsun, şehit olan evlatlarımızın ve benim oğlumun da" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

-Tarsus Şehitliği yazısı

-Şehitlik girişi

-Mezarlığın görüntüsü

-Aydanur Köreke, mezar bakımı yaparken

-Şehit Üsteğmenin mezarının görüntüsü

-Anne mezara su dökerken

-Annenin çiçeklerle ilgilenmesi

-Anne mezar başında dua okurken

-Anne Aydanur Köreke ile röp

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),

===============================

Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.

Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Bahçede tel örgülere sıkışan ayı görüntüsü

HABER: Haluk ŞENTÜRK KAMERA: KEŞAP (Giresun), -

====================

Çamurdan yaptığı tandırları yurtiçi ve yurt dışına gönderiyor

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde yaşayan 3 çocuk 5 torun sahibi Hediye Ekinci (66), 28 yıldır bölgede çömlek yapılan çamurdan ürettiği tandırları yurtiçi pazarı yanında, yurtdışına da gönderiyor. Boyutuna göre 120 ile 300 TL arasında satılan tandırda ekmek yapılarak, yemek pişiriliyor.

Avanos'ta yaşayan Hediye Ekinci, 28 yıl önce aile bütçesinde katkı sağlamak için Edip Akbayram Sokağındaki iki katlı evinin kömürlüğünde ekmek pişirilen tandır yapmaya başladı. Ekinci, bölgede çömlek yapılan çamurdan ürettiği tandırları, evinde kuruttuktan sonra satışını gerçekleştiriyor. Haftada ortalama 30 tandır üreten Ekinci, bunları yurtiçi pazarı yanında, yurtdışına da gönderiyor.

'ŞEKİLLENDİRMEYİ ELİMLE YAPIYORUM'

Ekinci, aile bütçesine katkı sağlamak için tandır ürettiğini, 3 oğlunun da bu işi yaptığını söyledi. Tandır yapımında kullandığı killi çamurun, bölgeye özel bir çamur olduğunu söyleyen Ekinci, "Tandır ocağı yaparken çamurun içine tuz ve saman konur. Her gün bir saat olmak üzere 10 gün çamur çiğnenir. 10 gün sonunda çiğnenen çamur kıvam alır ve şekillendirmeye uygun olur. Daha sonra siparişe göre büyük veya küçük boyutlu tandırı yaparım. Günümüzde teknoloji çok yaygın bir hal alsa da ben şekillendirmeyi elimle yapıyorum. Yaptığım çamur tandırı evimin kömürlüğünde kurumaya bırakırım" dedi.

Yaptığı tandır ocakları bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere sattığını söyleyen Ekinci, "Tandırları büyüklüklerine göre 120 TL'den başlayarak satıyorum. Hepsi el emeğidir. Özellikle Avanos'a gelen Amerikalı, Bulgar ve Polonyalı turistler tandır çok ilgi gösterip satın alıyor. Ayrıca yurtiçi ve yurtdısına da gönderiyorum. Haftada ortalama 30'ya yakın tandır ocağı yapıyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

Çamurdan yapılan tandırlardan görüntü

Hediye Ekinci çamurla tandırları beslemesi

Hediye Ekinci ile röportaj

-Diğer detay ve genel görüntüler

Boyut: 432 MB Süre: 3.52 DK

Haber: Yasin DALKILIÇ- -Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR- DHA