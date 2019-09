Dha yurt bülteni- 8

4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Çobanlar ilçesinde meydana geldi. Bir markette karşılaşan ve aralarında husumet bulunan Orhan U. ile Mehmet B. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan U. ile tarafları ayırmaya çalışan Osman U., Mehmet B.'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçan Mehmet B., gittiği evinin önünde karşılaştığı Sefa U. ve Mehmet U'ya da ateş ederek çeşitli yerlerinden yaraladı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Orhan U., Osman U., Sefa U. ve Mehmet U., ilk müdahaleden sonra ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, Mehmet B. ile kavgaya karıştığı ileri sürülen Osman B. ve Kadir T'yi gözaltına aldı.

KIZ MESELESİNDEN HUSUMET

Şüphelilerden Mehmet B. ile yaralanan Orhan U'nun aileleri arasında 3 yıl önce 'kız isteme' meselesinden kavga çıktığı, Orhan U'nun Mehmet B., Osman B., Şükrü B. ve Gülser B'yi silahla yaraladığı ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Orhan U'nun, olay günü hapisten haftalık izne çıktığı, marketteki kasiyerle konuştuğu sırada olayın gerçekleştiği belirtildi.

Diğer yandan, marketteki kavga güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, yanındaki çocukla markete giren Mehmet B.'nin, iş yerindeki kasiyerle sohbet eden Orhan U'ya omzunun değmesi üzerine tartıştıkları görülüyor. Görüntülerde elinde tabanca bulunan Mehmet B'nin tartıştığı kişilere ateş ettiği yer alıyor.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

Timati, kızıyla dalga sörfü yaptı, milyonlar izledi



Antalya'nın Kemer ilçesinde, daha önce bornozluyken yaptığı sörf şovuyla dikkatleri çeken ünlü Rus şarkıcı Timati, bu kez 5 yaşındaki kızı Alice ile sörf tahtasına çıktı. Timati ve kızının dalga sörfü sırasında yaptığı akrobatik hareketler milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Kemer ve Antalya'da her yıl konser veren Rusların sevilen R&B ve Hiphop şarkıcısı asıl ismi 'Timur İldarovich Yunus' olan Timati, geçen ağustos ayının başında konakladığı Rixos Sungate Otel'e ait sürat teknesiyle denize açılıp, bornozu ve elindeki kahveyle 'surfwave- dalga sörfü' yapmış ve bu paylaşımı 5 milyon 180 bin 500 kişi tarafından beğenilmiş ve 24 bin yorum almıştı. Instagram hesabında 14 milyon 300 bin takipçisi olan Timati'nin paylaşımı, takipçilerine Kemer'in tanıtımını yaptığı için turizmcilerin de takdirini topladı.

Timati son olarak Rixos Sungate Otel'de vereceği konser için annesi ve kızı Alice ile Kemer'e geldi. Yine dalga sörfü yapan Timati bu kez de kızıyla birlikte sörf tahtasına çıkıp akrobatik hareketlere imza attı. Timati, omzuna aldığı kızıyla bir süre sörf yaptı. Daha sonra kızı, Timati'nin omzuna basarak ayağa kalktı. Kollarını yana doğru açan Alice, bacaklarından tutan babasıyla birlikte sörf tahtası üzerinde şov yaptı. Timati sonrasında kızını elleri üzerinde yukarı doğru kaldırırken, Alice de yüzüstü suya paralel şekilde uzanarak bir süre durdu.

Timati, kızıyla yaptıkları şovun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Paylaşım ilk gününde 2 milyon 36 bin 185 kişi tarafından izlendi ve 16 bin 400 yorum aldı.

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

20 yaşındaki Mehmet, otomobilinin yanında ölü bulundu



Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, Mehmet Demirbaş (20), mesire alanında park halindeki otomobilinin yanında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Deliktepe Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında park halindeki 27 B 6810 plakalı otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada cesedin Mehmet Demirbaş'a ait olduğu tespit edildi. Demirbaş'ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

Jandarma Demirbaş'ın ölüm nedenini bulmak için soruşturma başlattı.

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

Müteahhit, kendisini mahkemeye verenlerin kiralarını ödemeyi kesti



İzmit'te riskli alan ilan edilen Veliahmet Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan bazı vatandaşlar, aradan 3 yıl geçmesine karşın yeni evleri yapılmayınca, müteahhidi mahkemeye verdi. Sözleşme gereği vatandaşların oturduğu evlerin kirasını ödeyen müteahhit ise dava üzerine kira ödemelerini kesti. Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İzmit'in Veliahmet ve Hacı Hızır mahallelerinin riskli alan ilan edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki alan bir müteahhit, ev ve arsa sahibi olan kişilere tek tek ulaşarak kentsel dönüşüm için yer almaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce müteahhit ile anlaşma yapan Veliahmet Mahallesi'ndeki bazı hak sahipleri, evlerinin yıkılmasına rağmen aradan geçen sürede bölgede hiçbir çalışma başlatılmaması üzerine firmayı mahkemeye verdi. Sözleşme gereği hak sahiplerinin şu an oturduğu evlerin kirasını ödeyen müteahhit ise, dava üzerine kira ödemeyi kesti. Firma ile anlaştıktan sonra evleri yıkılan ve kirada oturmak zorunda kalan 11 ailenin kiraları, 5 aydır ödenmedi.

Mağdur edildiklerini söyleyen mahalle sakini Mustafa Gürüş, "Bizim evlerimiz yıkıldı. 3 sene önce müteahhit ile daire karşılığı anlaştık. Dairemizi yapacaklarını söylediler. 2 ay sonra bizden yıkım kararı alıp, başlayacağını söyledi. Fakat bir sene geçti, yapmadı. Biz 4-5 sefer yanına gidip, konuştuk. 'Ne zaman başlayacaksın?' dedik, 1 ay sonra dedi. 1 ay sonra yanına gittik, '15 gün sonra başlıyorum' dedi. Gidip konuştuğumuzda neden başlanmadığını sorduk. 'Başlayacağız, az kaldı. Engeller var' dediler. 18 ay bizim kiramızı devlet ödedi. 18 aydan sonra müteahhit ödüyordu. Sözleşme bitince avukata gittik sözleşmeyi feshetmek için. Avukat yazı yazıyor, karşı taraftan da cevap geliyor. 'Çalışmalarımız devam ediyor, yapacağız' diyorlar. Ancak gün vermiyorlar. Avukata verdiğimiz için 5 ay önce kiralarımızı kesti. Hepimiz mağduruz. Kiralarımızı ödemiyor. Bize 'avukatı azledin, kiranızı yatıralım' diyorlar. Biz ömür boyu kirada mı kalacağız? Çok mağduruz, bir an önce evlerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sabahattin Yıldızhan ise, "11 tane evi yıkıp, yeniden yapacağız dediler, Vatandaşları kandırmaya başladılar. 'Şuraya imza at, 3 lira al, 5 lira al' diyerek mahalleyi kentsel dönüşüme soktular. Şu an kiradayız. Biz bir an önce evlerimizi istiyoruz. Firma kiraları ödemiyor. Mahkemeye verdik diye ödemiyor. Biz bir an önce evlerimizi istiyoruz" diye konuştu.

Aynı bölgede arsa sahibi olan emekli öğretmen Fazlı Gürüş ise şöyle konuştu:

"Biraz mürekkep yalamış kişi olarak ikna ettim bu insanları. Daha önce kentsel dönüşüm, riskli alan problemi yoktu. 'Size şu kadar daire vereceğiz' diye bizi kandırdılar. Ben de bu insanları kandırmış oldum. Çünkü benim sözümü dinleyerek imza attılar. Şu anda kendimi suçlu hissediyorum. Hepimiz mağdur olduk. Ablam 'Senin hatrına verdim' diyor. 18 ay devlet ödedi kirayı. Benim burada evim yoktu, arsam vardı. Yine kiradaydım ben. Şimdi ihtarname çektirdik diye bizi tehdit ediyor. Diyor ki, 'Çekin davaları, avukatı azledin, ben kiranızı ödeyeyim' diyor. Dünyamızı yıktı, o nedenle mağduruz. Mağduriyetin giderilmesi için yasal yolları deniyoruz. İnşallah mağduriyetimiz giderilir. Kendileriyle onlarca defa görüştük sonuç çıkmıyor."

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

Doğal güzelliği ve tarihiyle büyüleyen Amasra, tatilcilerin akınına uğradı

Bartın'ın Amasra ilçesi, doğal güzelliği, 3 bin yıllık tarihi ve bakir koylarının yanı sıra dünyaca üne kavuşmuş balık ve salatasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın turisti ağırlayan 6 bin 500 nüfuslu Amasra, her geçen yıl turist sayısını arttırmasıyla dikkat çekiyor.

Amasra, yeşiller arasındaki adaları, denizi ve doğal güzelliğiyle Batı Karadeniz'in en gözde ilçelerinden biri hale geldi. Roma, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi eserlerinin yanı sıra özellikle, Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe, Amasra Müzesi'nde sergilenen binlerce yıllık tarihi eserleriyle dikkati çekiyor. İlçeye bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turist gelerek tatil yaptı. Son yıllarda ise balık ve kendine özgü salatasıyla ünlenen Amasra, her geçen yıl turist sayısını arttırmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca tavşanların yaşadığı 'tavşan adası' turistlerin ilgisini çekiyor. Amasra, yakınlığı nedeniyle yaz ve kış mevsimlerinde Ankara ve İstanbul'daki yerli turistlerinde hafta sonu tatillerin geçirdiği yer haline geldi.

Konya'dan dernek olarak kalabalık bir grupla Amasra'ya geldiklerini söyleyen Fatih Metin, "Her yıl bir yere gidiyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimizi geziyoruz. Safranbolu'dan sonra Amasra'yı gezdik. Burası her vatandaş tarafından mümkünse gezilmesi gerekir." dedi.

Amasra'ya gezmeye gelen Tulin Sarısal da, "Herkes gelip mutlaka görmeli. Fatih Sultan Mehmet'in dediği kadar çok güzel. Geldiğimiz için çok mutlu ve keyifliyiz." diye konuştu.

TURİZMİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, turizmin en önemli geçim kaynağı haline geldiği 6 bin 600 nüfuslu ilçede sadece yazın değil kışın turist ağırladıklarını söyledi. Amasra'nın birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 3 bin yıllık tarihi olduğunu anlatan Boran, şöyle konuştu:

"Amasra, 1945'li yıllarda pansiyonculuğun başladığı Türkiye'deki ilk turizm merkezlerinden bir tanesi. Yıllardır yaptığımız tanıtımlarla da turizm gittikçe gelişmekte. 2016 yılında 600 bin yerli ve yabancı turist ağırlamışken bu yılın ilk 9 ayında 1 milyonu geçti. Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak ilçemizin güzelliklerini anlatıyoruz. Karadeniz'in incisi Amasramızı ziyaret ediyorlar. Amasra bir aşıklar kenti. Yaşayanların aşık olduğu gelenlerin de ayrılmak istemediği bir kent. Turizm sezonu Eylül2de biterdi ama artık kış turizmi de arttı. Turizmin gelişmesi için kalelerimizin ve yer altı dehlizlerimizin bakanlıkça desteklenmesini istiyoruz. Böylelikle turizmin daha da canlanacağına inanıyoruz."

AMASRA'NIN TARİHİ

Osmanlı Devleti Padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethinden yaklaşık 7 yıl sonra 1460'ta Amasra'ya tepeden bakar ve yanındaki Lalası'na seslenerek, "Lala Lala, çeşm-i cihan bu mu ola. Ben bu kadar güzel bir şehrin savaşarak alınmasını istemem. Tez getirsinler bana şehrin anahtarını" diyerek kale komutanına haber göndermesini emreder. Bunun üzerine Cenevizliler, kalenin anahtarını Fatih Sultan Mehmet'e teslim eder ve şehir savaşılmadan fethedilir.

Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Kellah Gölü kendisini besleyen su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu.

Ulaş ilçesine bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı'ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/ULAŞ(Sivas),