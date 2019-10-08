Dha yurt bülteni - 8

Mimarisi ile hayrete düşüren bina

İzmit'te, 8 katlı bina ilginç mimarisi ile dikkat çekiyor. Bir cephesinde büyük bir oda, 2 metre genişliğindeki diğer cephesinde ise koridor ve mutfak planıyla yapılan bina, korkuya neden oluyor.

İzmit'te bir cephesi İnönü, diğer cephesi ise Akçacami Caddesi'ne bakan 8 katlı bina, mimarisiyle görenleri hayrete düşürüyor. Biri 3, diğeri 2 katlı iki yapı arasında yükselen binanın İnönü Caddesi'ne bakan cephesinde büyük bir oda, tuvalet, merdiven ve havalandırma boşluğu bulunuyor. 2 metre genişliğinde yükselen diğer cephede ise koridor ve mutfak yer alıyor.

İlginç görünümüyle dikkat çeken, 38 yaşında olduğu belirtilen binada az sayıda kişinin yaşadığı ifade edildi.

Sahiplerinin tüm arsayı değerlendirmek için böyle bir mimariye başvurduğu belirtilen bina, görünümüyle korkuya neden oluyor.

Görüntü Dökümü

------------

-Binanın drone ile çekilen görüntü

-Küçük olan cephesinden görüntüler

-Metre ile ölçülmesi

HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

==================

Balta ve satırla camını kırıp, kuyumcuyu soyan 2 şüpheli yakalandı

Bursa'da, camını satır ve balta ile kırarak girdikleri kuyumcudan 75 bin TL değerinde altın çalıp, kaçan 2 soyguncu yakalandı.

Olay, geçen cumartesi gecesi Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan Muhtar Mustafa Süleyman'a ait kuyumcuda meydana geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, kepengini açtıkları kuyumcuya, camı satır ve balta ile kırıp, girdi. Atınları yanlarında getirdikleri çuvala dolduran ikili, vatandaşların kendilerini fark etmesi üzerine olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kuyumcuya gelerek araştırma başlatan polis, 75 bin TL değerinde altın çalındığını belirledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin, daha önceden hırsızlık suçundan kayıtları bulunan H.E. ve E.D. olduğunu tespit etti.

İki şüpheli Nilüfer ilçesinde saklandıkları evde, çaldıkları altınlarla birlikte yakalandı. Üzerlerinden 5 bin TL çıkan soyguncular gözaltına alındı. İkili, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, bulunan altınlar kuyumcuya verilmek üzere Kuyumcular Odası Başkanlığı'na teslim edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,-

====================

Kömür yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü Ahmet İ. (62) yaralandı.

Kaza, Malkara – Hayrabolu yolu üzeri Kozyörük Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kömür ocağından dorsesine yüklediği yaklaşık 30 ton kömürle Kozyörük Mahallesine gelen Ahmet İ. yönetimindeki 59 AAB 953 çekici ve 59 LG 904 dorse plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Dorsedeki kömür tarlaya saçılırken, yaralanan sürücü Ahmet İ., çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tarlaya saçılan kömürler iş makinesiyle başka bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

Tarlaya saçılan kömürlerden detay

Devrilen TIR dan detay

Kaza yerinden detay

İş makinasından detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA,(Tekirdağ)

================

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Antalya'da boş arazide, madde bağımlısı olduğu değerlendirilen ve üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Boşluk alanda ceviz ağacı altında hareketsiz bir erkeğin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından incelenen kişinin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Yanında enjektör bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede kimlik bilgisine ulaşılamadı. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------

-Cesedin görüntüsü

-Polislerin cesedi incelerken görüntüleri

-Olay yerinden görüntü

-Enjektör görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin cesedi kontrol etmeleri

-Polis araçlarından görüntü

-Detaylar

236 MB/// 02.08"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

======================

Kışlık yiyeceklerini imeceyle hazırlıyorlar

Balıkesir'in Edremit ilçesinin kırsal mahallelerinde kadınlar, kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi yiyecekleri imece usulü hazırlamaya başladı.

Kırsal mahallelerde kadınlar, kışa hazırlık yapmaya başladı. 10-15 kişilik gruplar halinde bir araya gelen kadınlar, kışın tüketecekleri yufka, tarhana, salça, erişte ve pekmez gibi gıdaları imece usulü yapıyor. Kadınlar, her akşam bir evin kışlık erzağını hazırlıyor. Komşuluğun ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen kadınlar, yaptıkları iş bölümü sayesinde hem çalışmaları kolaylaştırıyor hem de birlikteliğin verdiği keyifli ortamı yaşıyor.

Kışlık yufka, en çok emek isteyen gıdalar arasında yer alıyor. İlçenin kırsal Hacıaslanlar Mahallesi'nde oturan Fatma Kızıler, kışa hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yufka hazırlığını, yazın ocak başında zor olacağı için eylül ayında, havalar serinleyince yapmaya başladıklarını belirten Kızıler, şöyle konuştu:

"Sabahtan hamur karmaya başlıyoruz. Bir yandan salça kaynatılıyor. 2 kişi hamur yuvarlarken, 6 ile 9 kadın da 3 kademe halinde hamuru inceltiyor. İmece usulü hazırlıkta bir kişi de taşıyıcı görevini üstleniyor. Kurulan ocaklarda yanan 2 ayrı odun ateşinde de yufka, 2 aşama halinde pişiriliyor. Komşularla kış hazırlığımız bu şekilde oluyorö

Hazırlıkların erişte ile başladığını ifade eden Fatma Kızıler, "İlk olarak erişte ile başlayan hazırlıklar tarhana, pekmez, salça ve yufkayla devam ediyor. Öte yandan biber ve domatesleri kaynatıp, posasını ayırıyoruz. Ardından tekrar kaynatarak, kışlık olarak konserve kavanozlarında saklıyoruz. Ağırlıklı olarak biberleri Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden, domatesleri ise Bayramiç ilçesinden temin ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

------------

-Yufka yapımından genel ve detay görüntüler

-Salça yapımından genel ve detay görüntüler

-Fatma Kızıler röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

=============================